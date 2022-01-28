Лукашенко посоветовал белорусам "ковыряться в земле", чтобы "дури было меньше в голове"

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что белорусам нужно "ковыряться в земле", и тогда в головах "дури будет меньше".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Сюда уже хлынули все. И из России, спасибо им россиянам. И с Запада, с Украины, люди приезжают, чтобы жить на этих участках. Я же вас призываю: возьмите, ковыряйтесь на этой земле, дури будет меньше в наших головах, ковидом болеть не будем", - сказал Лукашенко.

"Медленно раскачиваются, бесплатно взять не могут. А когда это будет скуплено, в том числе жителями других государств, вы потом будете власть упрекать", - добавил он.

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