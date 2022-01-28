РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6296 посетителей онлайн
Новости Война
2 988 27

К концу февраля подразделения теробороны во всех регионах будут укомплектованы на 70% и больше. Уже запланировано проведение учений, - Резников

К концу февраля подразделения теробороны во всех регионах будут укомплектованы на 70% и больше. Уже запланировано проведение учений, - Резников

До конца февраля подразделения территориальной обороны (ТРО) во всех регионах будут укомплектованы на 70% и более, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"В приграничных регионах подразделения ТРО уже укомплектованы штатом мирного времени на 70%. Это дает возможность выполнять необходимые задачи. До конца февраля подразделения во всех регионах будут укомплектованы на 70% и более", - сказал Резников во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр проинформировал, что развертывание территориальной обороны будет происходить в три условных этапа.

"Все необходимые подразделения – от командования до почти 150 батальонов – на уровне районов уже созданы. Происходит их укомплектование личным составом по штату мирного времени и обустраиваются места дислокации. Развертывание будет происходить в три условных этапа. Первый этап – это создание командно-управленческого ядра, которое составляет 10 тыс. профессиональных военнослужащих", – пояснил Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участникам теробороны разрешили стрелять из личного оружия

Второй этап, отметил он, это штат особого периода, который будет составлять ориентировочно 130 тыс. человек.

"Это гражданские лица, которые пройдут отбор и подпишут контракт о службе в резерве ТрО. Они будут под командованием военных. Государство закрепит за ними оружие и будет проводить обучение и слаженность", - отметил Резников.

По его словам, работа по развертыванию штата особого периода уже проходит, и Минобороны вместе с Генштабом сократили перечень документов, который был необходим для зачисления в резерв, в частности, для этого нужно заявление, паспорт, идентификационный код и военный билет, если он есть.

"Третий компонент - это добровольческие формирования территориальных громад. Они могут быть созданы в небольших населенных пунктах исключительно в том случае, если такую ​​инициативу выявит командование сил территориальной обороны, а главнокомандующий Вооруженными силами Украины примет соответствующее решение. Они будут действовать согласно задачам соответствующих военных руководителей сил ТрО", – рассказал министр.

Также читайте: 56% украинцев готовы лично принять участие в рядах теробороны, - исследование Украинского института будущего

Резников сообщил, что в феврале запланировано обучение по региональному принципу с участием руководителей органов местной власти и самоуправления, чтобы отработать взаимодействие "восток-север-юг и запад".

Автор: 

Минобороны (9412) военные учения (3462) Резников Алексей (1170) тероборона (340)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
показать весь комментарий
28.01.2022 13:26
+9
Все должно быть, как в Израиле. Каждый обучен, вооружен и мотивирован. И тогда вэлкам, свинорылые!
показать весь комментарий
28.01.2022 13:21
+8
птичка летит.. плюшки везёт!
показать весь комментарий
28.01.2022 13:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все должно быть, как в Израиле. Каждый обучен, вооружен и мотивирован. И тогда вэлкам, свинорылые!
показать весь комментарий
28.01.2022 13:21 Ответить
К сожалению в Украине власть своего народа боится больше чем внешнего врага. Можете даже посчитать сколько раз*наша* власть ездила умиротворять росийских окупантов и выполняла его требования и сколько раз выходила к народу и выполняла требования украинцев. Статистика далеко не в пользу украинского народа. Делайте выводы
показать весь комментарий
28.01.2022 13:32 Ответить
иммитаторы!
показать весь комментарий
28.01.2022 13:25 Ответить
Ты в военкомат ходил?
показать весь комментарий
28.01.2022 14:34 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2022 13:26 Ответить
Забули. Рівно за 100 років. І якби не США та Британія, то через 101 рік знову б втратили державу...
показать весь комментарий
28.01.2022 13:31 Ответить
птичка летит.. плюшки везёт!
показать весь комментарий
28.01.2022 13:28 Ответить
Снова через Германия не летит?
показать весь комментарий
28.01.2022 13:30 Ответить
Он не будет лететь через Германию.
Кратчайший путь из Нью Йорка (авиабаза с которой США везут ПТРК, находится немного южнее этого города), идет вдоль восточного побережья США на север, чуть южнее Гренландии, огибает Великобританию и Исландию и далее через Скандинавский полуостров и Польш
показать весь комментарий
28.01.2022 13:37 Ответить
Примите гады закон о оружии и праве на самозащиту. Многие люди сами купят себе нормальное оружие а не ваши совковые палки 47-го года выпуска
показать весь комментарий
28.01.2022 13:28 Ответить
Що тобі заважає купити вже сьогодні?
показать весь комментарий
28.01.2022 13:32 Ответить
Диван до оружейного магазина ехать не хочет.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:53 Ответить
Давно мав би бути прийнятий закон про Право на зброю. Можна було б обмежитись калібром 150 мм. І кількістю снарядів у 100 чи 300 пострілів
показать весь комментарий
28.01.2022 14:35 Ответить
Так тут Юристы уже пояснили, что типа юрист, Спикер Стефанчук, який особисто займався розробкою того закону, що дозволяэ теробороны використовувати мисливську зброю, він ПОРУШУЄ деякі міжнародні конвенції. А дозвіл на бойову зброю (кулемети, автоматічні гвінтівки...) був би цілком законим!!!
показать весь комментарий
28.01.2022 16:36 Ответить
Укомплектованы?
Возможно людьми и укомплектованы.
Но людей нужно во что то одеть, вооружить, снабдить боекомплектом!
Также, людей надо регулярно кормить.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:31 Ответить
для них асфальт важнее...им есть куда улететь и смыться, а нам здесь быть.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:52 Ответить
Лучше позже чем никогда. Главное что бы не поздно. Ну вот почему все это нельзя было организовывать и оттачивать год назад, два, четыре, пять..., семь...
показать весь комментарий
28.01.2022 13:35 Ответить
Для тер. оборони потрібно ще джипи в США заказати.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:45 Ответить
вони, паскуди стволи бояться видати, навіть мисливцям.
а ти хочеш джевелін.
забудь...
воєнкоми щеи порадяться з мерами, вирішать кому можна дати нормальну зброю а кому ні.
і не виключено що нормальна зброя буде в тилу у тих хто зараз тендери виграє
а гавно 30х-40х років дадуть нам, на передок
показать весь комментарий
28.01.2022 13:57 Ответить
ліцензію на сборку Humvee ів в Україні або ще краще - багги
показать весь комментарий
28.01.2022 14:37 Ответить
передостанній параграф:
ці х...йлани і говнокомандувач думають що я і такі як я будемо питати коли брати свої берданки і як захищати свій будинок, родину?
чи думають що я буду виконувати команди воєнкома-взяточника.
а ху в жо не хочете?
показать весь комментарий
28.01.2022 13:49 Ответить
Латвия планирует отправить военных на территорию Украины

Это еще один способ, которым Латвия может оказать поддержку Украине. Однако в Минобороны пока не сообщили, сколько военных планируется отправить в Украину, в каком регионе будет расположена их база и сколько это будет стоит госбюджету.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:55 Ответить
Не вірю !
показать весь комментарий
28.01.2022 13:58 Ответить
Читайте же что пишится. На 70% по штату мирного времени. То есть 7 тысяч человек.И те распорошены по всей территории Украины. Частей планируется 176. То есть на конец февраля в каждой части будет по 40 человек офицерско-сержантского состава.Штабы сами не воюют: нужен личный состав, вооружение, инфраструктура, транспорт. Это только начало трудного и долгого пути. А нам замыливают глаза эфектной цифрой в 70%. Подается то как: терроборона к весне будет сформирована на 70%
показать весь комментарий
28.01.2022 14:00 Ответить
Раньше была Зарница для пионеров, сейчас для взрослых ............................ .
показать весь комментарий
28.01.2022 14:14 Ответить
Денег присвоят немало, выхлоп нулевой. Лучше бы в армию вкладывали.
показать весь комментарий
28.01.2022 14:14 Ответить
Поки не приймуть закону про носіння зброї як у Молдові всі ці потуги зеленої цвілі - просто марення.
показать весь комментарий
28.01.2022 16:39 Ответить
 
 