К концу февраля подразделения теробороны во всех регионах будут укомплектованы на 70% и больше. Уже запланировано проведение учений, - Резников
До конца февраля подразделения территориальной обороны (ТРО) во всех регионах будут укомплектованы на 70% и более, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"В приграничных регионах подразделения ТРО уже укомплектованы штатом мирного времени на 70%. Это дает возможность выполнять необходимые задачи. До конца февраля подразделения во всех регионах будут укомплектованы на 70% и более", - сказал Резников во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Министр проинформировал, что развертывание территориальной обороны будет происходить в три условных этапа.
"Все необходимые подразделения – от командования до почти 150 батальонов – на уровне районов уже созданы. Происходит их укомплектование личным составом по штату мирного времени и обустраиваются места дислокации. Развертывание будет происходить в три условных этапа. Первый этап – это создание командно-управленческого ядра, которое составляет 10 тыс. профессиональных военнослужащих", – пояснил Резников.
Второй этап, отметил он, это штат особого периода, который будет составлять ориентировочно 130 тыс. человек.
"Это гражданские лица, которые пройдут отбор и подпишут контракт о службе в резерве ТрО. Они будут под командованием военных. Государство закрепит за ними оружие и будет проводить обучение и слаженность", - отметил Резников.
По его словам, работа по развертыванию штата особого периода уже проходит, и Минобороны вместе с Генштабом сократили перечень документов, который был необходим для зачисления в резерв, в частности, для этого нужно заявление, паспорт, идентификационный код и военный билет, если он есть.
"Третий компонент - это добровольческие формирования территориальных громад. Они могут быть созданы в небольших населенных пунктах исключительно в том случае, если такую инициативу выявит командование сил территориальной обороны, а главнокомандующий Вооруженными силами Украины примет соответствующее решение. Они будут действовать согласно задачам соответствующих военных руководителей сил ТрО", – рассказал министр.
Резников сообщил, что в феврале запланировано обучение по региональному принципу с участием руководителей органов местной власти и самоуправления, чтобы отработать взаимодействие "восток-север-юг и запад".
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Кратчайший путь из Нью Йорка (авиабаза с которой США везут ПТРК, находится немного южнее этого города), идет вдоль восточного побережья США на север, чуть южнее Гренландии, огибает Великобританию и Исландию и далее через Скандинавский полуостров и Польш
Возможно людьми и укомплектованы.
Но людей нужно во что то одеть, вооружить, снабдить боекомплектом!
Также, людей надо регулярно кормить.
а ти хочеш джевелін.
забудь...
воєнкоми щеи порадяться з мерами, вирішать кому можна дати нормальну зброю а кому ні.
і не виключено що нормальна зброя буде в тилу у тих хто зараз тендери виграє
а гавно 30х-40х років дадуть нам, на передок
ці х...йлани і говнокомандувач думають що я і такі як я будемо питати коли брати свої берданки і як захищати свій будинок, родину?
чи думають що я буду виконувати команди воєнкома-взяточника.
а ху в жо не хочете?
Это еще один способ, которым Латвия может оказать поддержку Украине. Однако в Минобороны пока не сообщили, сколько военных планируется отправить в Украину, в каком регионе будет расположена их база и сколько это будет стоит госбюджету.