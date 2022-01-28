В НАТО оценивают, что Россия не планирует вторжения в Украину, - Euractiv

Если бы Россия напала на страну-члена НАТО, то могла быть третья мировая война.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Источник в НАТО заявил: "Чтобы вторгнуться в такую ​​большую страну с такими вооруженными силами (Украина. - Ред.), вам нужен военный потенциал, отличный от тех, которые сейчас развернуты".

В то же время, добавил источник, у НАТО нет права на военное вмешательство в Украину, поскольку она не является членом Альянса.

"Если бы Россия совершила ошибку, напав на страну-члена НАТО, у нас была бы третья мировая война", - говорится в сообщении.

Источник в НАТО оценил, что Россия не планирует вторжения в Украину.

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