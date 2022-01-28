В НАТО оценивают, что Россия не планирует вторжения в Украину, - Euractiv
Если бы Россия напала на страну-члена НАТО, то могла быть третья мировая война.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.
Источник в НАТО заявил: "Чтобы вторгнуться в такую большую страну с такими вооруженными силами (Украина. - Ред.), вам нужен военный потенциал, отличный от тех, которые сейчас развернуты".
В то же время, добавил источник, у НАТО нет права на военное вмешательство в Украину, поскольку она не является членом Альянса.
"Если бы Россия совершила ошибку, напав на страну-члена НАТО, у нас была бы третья мировая война", - говорится в сообщении.
Источник в НАТО оценил, что Россия не планирует вторжения в Украину.
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Вот и не плануе ...
Друже, перечитайте новость еще раз. Какое-то европейское издание под названием Еуроактив, выпустило статью, что какой-то неизвестный сотрудник НАТО сказал, что по его мнению Россия не планирует нападение на Украину.
После этого вы пишите неизвестно кому адресованное сообщение "Ви вже за-ли! А що ж ви тоді паніку в посольствах підняли? "
Кому вы это писали? Изданию Еуроактив или его источнику в НАТО?
Что я сказал не так, что вы мне написали про вывоз посольств?
Зато у нас теперь оружия до фига
третий месяц кацапы строчат на Лайф Сру и прочих своих помойках ахинею, что Украина собирается напасть на Россию/Лугандон (нужное подчеркнуть) ?
Десант, ЧВК и нацкорпус: Разведка ДНР узнала детали подготовки ВСУ к наступлению в Донбассе
Будет ли открытая война или нет? Мировые СМИ бьют тревогу, а Россия говорит, что это не она нападет, а Украина пойдет на ОРДЛО
апомним, ранее в Народной милиции ЛНР https://life.ru/p/1466401 заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе , обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также https://life.ru/p/1466494 фиксируется прибытие групп спецназа . Глава ДНР Денис Пушилин заявил также о https://life.ru/p/1466280 направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс.
и так далее. и так уже третий месяц.
И внесите ясность, а то много людей сейчас на распутье шо покупать: оружие или баксы?
Українська Армія, яка проходить через горнило війни в 21 столітті, це не армія німецьких бургерів і сосисок!
Який же путлєр лох...
Як це не дивно звучить але в якійсь мірі Путлєр молодець, шо дав зрозуміти що він дурак на повну голову! Україна завдяки цьому дятлу стає сильною!
жги еще я даже спамить тебя не буду, дабы дурь твоя кацапская была видна всем-превсем))
насмотрелся он
Десант, ЧВК и нацкорпус: Разведка ДНР узнала детали подготовки ВСУ к наступлению в Донбассе
Будет ли открытая война или нет? Мировые СМИ бьют тревогу, а Россия говорит, что это не она нападет, а Украина пойдет на ОРДЛО
апомним, ранее в Народной милиции ЛНР https://life.ru/p/1466401 заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе , обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также https://life.ru/p/1466494 фиксируется прибытие групп спецназа . Глава ДНР Денис Пушилин заявил также о https://life.ru/p/1466280 направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс.
и так далее. и так уже третий месяц.
2022 на западе заявили что у границ 100 тыс и началась просто истерика в СМИ и в политике, притом даже украинские военные говорят что никаких изменений нет у границы.
Ты о чём?
Каждые два часа наши военные дают сводку, сколько, каких именно и даже с каких мест дислакации переброшено рашистских вояк к границе Украины со стороны раши и Беларуси!
Спутниковая разведка той страны, под флагом которой ты тут несёшь весь этот бред, скидывает фотографии расположения техники и мест дислакации прибывших подразделений.
Так шо харош тут корчить из себя цельнодеревянную матрёшку и втирать типа "ничивонипраисходит"...
«Ситуация на украинско-российской границе в данное время ничем не отличается от той, что была весной прошлого года. Сейчас не наблюдается существенных действий или явлений»,- сказал глава Минобороны в ходе своего выступления в Верховной раде.
Именно вот это и надо исправить!
У ******** умовах не обов"язково пряме, класичне вторгнення, достатньо для першого этапу обстрілювати Україну з нуля, або з території раші за 10 м від кордону до повної руйнації важливих объектів та знищення населення, до того ж безперечно висновки з армяно-азербайджанської війни раша зробила
Тут люди з НАТО пишуть, чим потужніша армія. Тим менша імовірність вторгнення. А нашим дибілам. це по цимбалах. Але якщо хочуть в "саюзное государство" - то все логічно.
POLITIQUE BELGE
https://ipm.lalibre.be/optiext/optiextension.dll?ID=C_%2BC_RB_rnLLjSrvsqhyJGHgjZ%2B6KwoJL6JNYBBsMCuMCrxS0AAgEwjnrV%2BNurncZsAbHmuXtQxsSpEz5y2MGUjC1Tywjmq_bAgA628Y Risque de conflit armé en Ukraine: "Au cas où la situation se dégraderait, l'Armée belge est prête", assure la ministre Dedonder
"Женщина, вы с Тамбова, муж с Тамбова и дети с Тамбова! Зачем вам английский?" - член Общественной палаты РФ Пожигайло предлагает запретить изучение иностранных языков. Чтобы холопы не разбежались и не стали знать больше чем положено холопам. Изучение иностранных языков в школах РФ меняет мировоззрение и не способствует распространению русской культуры. об этом заявил член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло и предложил вместо изучения английского языка увеличить количество часов для уроков патриотизма , труда, физкультуры и русского языка.