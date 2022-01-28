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Новости Агрессия России против Украины Война
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В НАТО оценивают, что Россия не планирует вторжения в Украину, - Euractiv

В НАТО оценивают, что Россия не планирует вторжения в Украину, - Euractiv

Если бы Россия напала на страну-члена НАТО, то могла быть третья мировая война.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Источник в НАТО заявил: "Чтобы вторгнуться в такую ​​большую страну с такими вооруженными силами (Украина. - Ред.), вам нужен военный потенциал, отличный от тех, которые сейчас развернуты".

В то же время, добавил источник, у НАТО нет права на военное вмешательство в Украину, поскольку она не является членом Альянса.

"Если бы Россия совершила ошибку, напав на страну-члена НАТО, у нас была бы третья мировая война", - говорится в сообщении.

Источник в НАТО оценил, что Россия не планирует вторжения в Украину.

Также читайте: Не на повестке дня сомневаться в перспективах вступления Украины в НАТО, - Кулеба ответил Бербок

Автор: 

НАТО (10054) россия (96086)


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Топ комментарии
+27
Походу ще трошки зброї і НАТО саме буде мріяти вступити в Україну!
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28.01.2022 13:58
+14
Из США уже прибыли 4 борта с оружием. Рашка удивленно икнула и передумала атаковать. А по плану прибудет 45 бортов. Бедная рашка.
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28.01.2022 14:06
+13
Чого, чого... Добились того, шо Україну озброюють до зубів і Лавров заспівав, шо у нього трусіля вже мокрі!
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28.01.2022 14:07
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Я про це казав ще рік тому.
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28.01.2022 13:57 Ответить
Сказало "джерело в Нато" Технічка? Секретутка? Генсек Нато? Ох і новина.
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28.01.2022 14:00 Ответить
какой то Евросвит
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28.01.2022 14:01 Ответить
так и о готовящемся нападение сообщали "достоверные источники из высшего руководства высокопоставленных лиц, который пожелали остаться неназванными"
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28.01.2022 14:08 Ответить
Ага, я помню, говорил
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28.01.2022 14:35 Ответить
5 копеек частенько в новости влазит со своим " я ж говорил".всем пох правда,а он себя нострадамусом мнит.
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28.01.2022 17:10 Ответить
ну то есть типа у нас нет войны и на нас Россия не нападала. А ОРДЛО и то что на ее территории ходит ФУБЛЬ - это совпадение.
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28.01.2022 16:05 Ответить
О чем говорил то?
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28.01.2022 17:11 Ответить
Походу ще трошки зброї і НАТО саме буде мріяти вступити в Україну!
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28.01.2022 13:58 Ответить
а как по-венгерски и по-немецки "хер вам,кисдуйте в ОДКБ" ?
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28.01.2022 14:00 Ответить
ізвращєніц!
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28.01.2022 14:06 Ответить
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28.01.2022 14:15 Ответить
Слышал несколько другое трактование. По-русски не только направление движения но и конкретную цель.
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28.01.2022 14:24 Ответить
прямо как у самураев.
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28.01.2022 16:06 Ответить
У самурая нет цели - только путь.
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28.01.2022 18:40 Ответить
вступит, только надо оружие поменять на Зе, с доплатой
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28.01.2022 14:33 Ответить
👉"Хм, 🤔 то що ж це виходить,дякуючи пУтлеру в Україні появилася не тільки сильна армія,А ще і першокласне озброєння? "👈
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28.01.2022 15:24 Ответить
казала..мазала..
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28.01.2022 13:58 Ответить
А можна передать в ДЫРЛЯНДИЮ один самолет, а потом делать сотни вылетом под его видом со своей территории
Вот и не плануе ...
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28.01.2022 13:59 Ответить
Ви вже за-ли! А що ж ви тоді паніку в посольствах підняли?
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28.01.2022 14:00 Ответить
Разве медиа издание Еуроактив поднимало какую-то панику в посольствах? У новостных изданий не бывает посольств
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28.01.2022 14:04 Ответить
Вірна позиція. Зрозумілі та ясні всім речі затюкати. Продовжуйте по методичці.
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28.01.2022 14:09 Ответить
Вы первый заговорили про методичку. У кого что болит, тот о том и говорит.

Друже, перечитайте новость еще раз. Какое-то европейское издание под названием Еуроактив, выпустило статью, что какой-то неизвестный сотрудник НАТО сказал, что по его мнению Россия не планирует нападение на Украину.

После этого вы пишите неизвестно кому адресованное сообщение "Ви вже за-ли! А що ж ви тоді паніку в посольствах підняли? "

Кому вы это писали? Изданию Еуроактив или его источнику в НАТО?
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28.01.2022 14:35 Ответить
істочніку. І НАТО. Що не ясно? До дупи мені той євроактив.
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28.01.2022 19:51 Ответить
про рекомендации покинуть территорию Украины и обязательный вывоз семей послов заявили именно официальные лица Австралии, Великобритании и США...
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28.01.2022 14:11 Ответить
Да, про вывоз послов сообщали именно официальные лица Австралии, Великобритании и США, и как раз потому, что есть угроза вторжения. А не потому, что издание Еурактив сказало, что вторжения не будет.

Что я сказал не так, что вы мне написали про вывоз посольств?
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28.01.2022 14:37 Ответить
Путлєр подзвонив своїм шісткам з німецького бундестагу і сказав, шо бурятів в танк загнати не може після побаченого відео, як працює Джавелін!
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28.01.2022 14:04 Ответить
Пусть попробует заманить бурятов в танк ягелем и пузырьками с боярой.
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28.01.2022 14:29 Ответить
Ви що ,вживили чіп в голову маразматика?!
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28.01.2022 14:04 Ответить
Що ж це за таке "джерело"? На цю тему вже стільки "джерел" булькає, що навіть "юний орел" Поплавського не знає від яких до яких джерел йому летіти.
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28.01.2022 14:05 Ответить
Засцали
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28.01.2022 14:05 Ответить
англосакская истерика подходит к концу? чего добились не понятно.
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28.01.2022 14:05 Ответить
Чого, чого... Добились того, шо Україну озброюють до зубів і Лавров заспівав, шо у нього трусіля вже мокрі!
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28.01.2022 14:07 Ответить
ну видимо на то и расчет был, поставить под шумок Украине оружие но о кацаповском вторжение кричали только США и Великобритания, как раз они оружие и поставили.
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28.01.2022 14:13 Ответить
Це прекрасно! Наші Союзники це зробили красиво! Гопнік лох просто!
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28.01.2022 14:16 Ответить
Из США уже прибыли 4 борта с оружием. Рашка удивленно икнула и передумала атаковать. А по плану прибудет 45 бортов. Бедная рашка.
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28.01.2022 14:06 Ответить
Тепер головне - щоб зброю зелені миші не розтягнули.
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28.01.2022 14:11 Ответить
откуда инфа про 45?
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28.01.2022 14:15 Ответить
Декілька сайтів про це писали. Певно правда.
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28.01.2022 14:22 Ответить
це добре
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28.01.2022 14:22 Ответить
Она и не собиралась нападать.
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28.01.2022 14:23 Ответить
застрелись, кацап. я дам тебе парабеллум.
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28.01.2022 16:07 Ответить
Як би там не було, а зброєю нас трішки накачали. І це прекрасно.
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28.01.2022 14:10 Ответить
Тоді нах нагнітали, щоб економіку до кінця добити🤦
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28.01.2022 14:11 Ответить
Вск правильно - добити економіку, кацапську.
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28.01.2022 14:12 Ответить
А в українській розпочалося крутоє піке певно вгору.
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28.01.2022 14:23 Ответить
Її вбили ще у 2019-му. Є графіки.
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28.01.2022 14:24 Ответить
І кому легше від цих графіків?
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28.01.2022 14:39 Ответить
Тому, хто забеспечив отріцатєльньій рост.
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28.01.2022 14:48 Ответить
нагнетали не англосаксы и Украина,а Россия. Примерно с ноября вот такие заголовки там повсеместно. Правда, в Украине это игнорировали. И зря.
Зато у нас теперь оружия до фига
третий месяц кацапы строчат на Лайф Сру и прочих своих помойках ахинею, что Украина собирается напасть на Россию/Лугандон (нужное подчеркнуть) ?

Десант, ЧВК и нацкорпус: Разведка ДНР узнала детали подготовки ВСУ к наступлению в Донбассе
Будет ли открытая война или нет? Мировые СМИ бьют тревогу, а Россия говорит, что это не она нападет, а Украина пойдет на ОРДЛО
апомним, ранее в Народной милиции ЛНР https://life.ru/p/1466401 заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе , обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также https://life.ru/p/1466494 фиксируется прибытие групп спецназа . Глава ДНР Денис Пушилин заявил также о https://life.ru/p/1466280 направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс.
и так далее. и так уже третий месяц.
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28.01.2022 16:17 Ответить
Не расхолаживайте наш народ, а лучше дайте точный сигнал шо и как ?
И внесите ясность, а то много людей сейчас на распутье шо покупать: оружие или баксы?
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28.01.2022 14:12 Ответить
Я вам скажу, шо Путлєр казковий дятел! Україна отримує летальну зброю і вже має одну із самих потужних армій в Євразійському регіоні!
Українська Армія, яка проходить через горнило війни в 21 столітті, це не армія німецьких бургерів і сосисок!
Який же путлєр лох...
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28.01.2022 14:15 Ответить
Недаремно наші брати з Британії заявляють, що готові створити альянс УПА (Україна + Польща + Англія (Великобританія) ! Це буде потужний кулак з фінансово матеріальним і людським ресурсом!
Як це не дивно звучить але в якійсь мірі Путлєр молодець, шо дав зрозуміти що він дурак на повну голову! Україна завдяки цьому дятлу стає сильною!
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28.01.2022 14:21 Ответить
Бандэривэць думкою радие, твои браты колонию Индию держали столетием и что принесли? ели, ели из нищеты начала вылазить. А людской ресурс у них и так есть, едут и без альянса на заробиткы, у них и без таких финансовый кулак сильный. Давай братык, жги дальше.
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28.01.2022 14:35 Ответить
Кац, розкажи про вєлічіє програми "падарі драва расійской пенсіонерше"
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28.01.2022 14:44 Ответить
Отвечу, рассказывать не буду, Подари мне свою программу, начал топить дровами я, при Петре и при таких, как ты. Так что не х................ дарить кому то, мне не хватает, а вы там БАНДЭРОВЦЫ, все за рубеж, братам. Знаю. скажешь , да сдохни там, это ваша вишка. Батько то не всем. только избранным.
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28.01.2022 15:04 Ответить
Не смеши мои тапочки, вин створыв. Я не такой тупой, если бы ты СТВОРЫВ, тебе некогда было бы шляться на этом сайте. Гнать туфту не надо, таких я много перевидел. Патриотик ты мой.
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28.01.2022 15:24 Ответить
юра ты такой бред несешь я уже живот от смеха надорвал

жги еще я даже спамить тебя не буду, дабы дурь твоя кацапская была видна всем-превсем))
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28.01.2022 16:09 Ответить
Не понял, а ты каким боком, неужели у тебя 100 рабочих мест. А, новый ник дали? А на счет смеха звездишь, я не смешной, Банят каждый день через 3. а высказываешься чисто по кацапски, а это не дурь, это не грамотность....
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28.01.2022 16:19 Ответить
Юра, ты даже не представляешь как ты палишься все время что ты из Расеи вещаешь, такой бред несешь))
насмотрелся он
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28.01.2022 16:11 Ответить
кого ели?
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28.01.2022 15:13 Ответить
..но сало надо перепрятать...
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28.01.2022 14:15 Ответить
Через паніку в змі,економіка України просідає.
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28.01.2022 14:16 Ответить
так это украинцы и англосаксы второй месяц строчат на Лайф Сру ахинею, что Украина собирается напасть на Россию/Лугандон (нужное подчеркнуть) ?

Десант, ЧВК и нацкорпус: Разведка ДНР узнала детали подготовки ВСУ к наступлению в Донбассе
Будет ли открытая война или нет? Мировые СМИ бьют тревогу, а Россия говорит, что это не она нападет, а Украина пойдет на ОРДЛО
апомним, ранее в Народной милиции ЛНР https://life.ru/p/1466401 заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе , обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также https://life.ru/p/1466494 фиксируется прибытие групп спецназа . Глава ДНР Денис Пушилин заявил также о https://life.ru/p/1466280 направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс.
и так далее. и так уже третий месяц.
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28.01.2022 16:16 Ответить
Це ахінкя,але і москалі також повнлмасштабно не нападуть. Через паніку в змі, економіка сильно просідає.А від так втрачаються мільярди.
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28.01.2022 17:07 Ответить
Ну наконец здравая оценка, о том что могут напасть твердят уже несколько лет но сейчас начали нагнетать истерию искуственно с определенной целью.
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28.01.2022 14:22 Ответить
Мінус півтора мільярди баксів із резервів НБУ менше ніж за місяць.
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28.01.2022 14:24 Ответить
Зсрада, как же кацапы на нас не нападают, кто бы мог подумать? США и британцы нагнетают? Аряяяя!
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28.01.2022 14:23 Ответить
А я то думаю, у кого научились звездеть, а оно у ЭМЭРИКАНЦЕВ.
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28.01.2022 14:24 Ответить
Не важливо будуть нападати чи ні. Важливо щоби ми були до цього готові.
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28.01.2022 14:26 Ответить
Скорее всего всё закончится требованием признать Крым и дать туда воду.
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28.01.2022 14:27 Ответить
Здесь Путин перемудрил сам себя,если и дальше оружие в Украину будет поступать такими темпами,то через полгода ему ловить уже здесь будет нечего.Он сам создал из нас врага.
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28.01.2022 14:28 Ответить
Чем помогут джавелины если Украину можно разгромить даже не переходя границу а просто растреливая со всех сторон стратегические обьекты?
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28.01.2022 14:32 Ответить
Ничем,но следуя логике следующие поставки могут быть комплексы ПВО.
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28.01.2022 14:38 Ответить
Бутусов писав, що масові демонстративні поставки озброєнь літаками, це стратегічна перемога України. Скільки б мокші не бомбили, зброї в ЗСУ буде все більше.
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28.01.2022 14:42 Ответить
Ну ясно що бурят тепер сто раз подумає чи лізти йому в танк, коли навпроти українець з джавеліном! То не в 14 році з босим і голим українцем воювати! Тут нето шо підсмажать задницю, тут можна згоріти і не буде, шо в Бурятію везти
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28.01.2022 14:29 Ответить
В 2014-2019 Турчинов каждый год кричал что у границы 100 тыс и они могут напасть, на западе всем было пох.
2022 на западе заявили что у границ 100 тыс и началась просто истерика в СМИ и в политике, притом даже украинские военные говорят что никаких изменений нет у границы.
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28.01.2022 14:30 Ответить
анексія Криму.скільки рашистів було на кордоні з Україною?зараз путін хоче провести анексію ордло.вже поданий законопроект про признання лнрднр.
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28.01.2022 14:36 Ответить
"притом даже украинские военные говорят что никаких изменений нет у границы."
Ты о чём?
Каждые два часа наши военные дают сводку, сколько, каких именно и даже с каких мест дислакации переброшено рашистских вояк к границе Украины со стороны раши и Беларуси!
Спутниковая разведка той страны, под флагом которой ты тут несёшь весь этот бред, скидывает фотографии расположения техники и мест дислакации прибывших подразделений.
Так шо харош тут корчить из себя цельнодеревянную матрёшку и втирать типа "ничивонипраисходит"...
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28.01.2022 14:43 Ответить
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что на российско-украинской границе в данный момент не наблюдаются «существенные действия или явления». Объем военного контингента России на границе, по его словам, значительно не изменился с весны 2021 года.
«Ситуация на украинско-российской границе в данное время ничем не отличается от той, что была весной прошлого года. Сейчас не наблюдается существенных действий или явлений»,- сказал глава Минобороны в ходе своего выступления в Верховной раде.
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28.01.2022 14:52 Ответить
" НАТО не має права на військове втручання в Україну, оскільки вона не є членом Альянсу"...
Именно вот это и надо исправить!
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28.01.2022 14:36 Ответить
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28.01.2022 14:43 Ответить
Головне, щоб зебіли не сховали нову зброю подалі на склади.
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28.01.2022 14:46 Ответить
Джерело в НАТО заявило: "Щоб вторгнутися в таку велику країну з такими збройними силами (України. - Ред.), вам потрібен військовий потенціал, відмінний від тих, які зараз розгорнуті Джерело:

У ******** умовах не обов"язково пряме, класичне вторгнення, достатньо для першого этапу обстрілювати Україну з нуля, або з території раші за 10 м від кордону до повної руйнації важливих объектів та знищення населення, до того ж безперечно висновки з армяно-азербайджанської війни раша зробила
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28.01.2022 14:52 Ответить
Джерело в НАТО заявило: "Щоб вторгнутися в таку велику країну з такими збройними силами (України. - Ред.), вам потрібен військовий потенціал, відмінний від тих, які зараз розгорнуті". Джерело:
Тут люди з НАТО пишуть, чим потужніша армія. Тим менша імовірність вторгнення. А нашим дибілам. це по цимбалах. Але якщо хочуть в "саюзное государство" - то все логічно.
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28.01.2022 14:57 Ответить
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28.01.2022 15:00 Ответить



POLITIQUE BELGE






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28.01.2022 15:01 Ответить
Походу это будет Первая мировая война, где весь мир будет против *****.
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28.01.2022 15:17 Ответить
Слава Богу, что нам удалось сбежать с этого Чумного Барака.

"Женщина, вы с Тамбова, муж с Тамбова и дети с Тамбова! Зачем вам английский?" - член Общественной палаты РФ Пожигайло предлагает запретить изучение иностранных языков. Чтобы холопы не разбежались и не стали знать больше чем положено холопам. Изучение иностранных языков в школах РФ меняет мировоззрение и не способствует распространению русской культуры. об этом заявил член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло и предложил вместо изучения английского языка увеличить количество часов для уроков патриотизма , труда, физкультуры и русского языка.
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28.01.2022 15:41 Ответить
 
 