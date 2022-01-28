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Новости Коронавирус и карантин
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В России новые рекорды по заражению коронавирусом и COVID-госпитализации: 98 040 человек заболели за сутки, 673 - умерли. ИНФОГРАФИКА

В России новые рекорды по заражению коронавирусом и COVID-госпитализации: 98 040 человек заболели за сутки, 673 - умерли. ИНФОГРАФИКА

За последние сутки в России выявлены 98 040 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Это новый максимум с начала пандемии, днем ​​ранее в России были выявлены 88 816 (прирост 9224, или 10,4%) больных, пишет РБК, передает Цензор.НЕТ.

Такой резкий скачок произошел в результате быстрого роста количества заражений за пределами Москвы, где число вновь выявленных заболевших снизилось с 26 586 до 23 994. В то же время в Санкт-Петербурге их стало больше на 18,3% (с 11 808 до 13 976), а в Подмосковье - на 19,9% (с 7182 до 8611).

Более 2 тыс. заражений COVID-19 в сутки впервые выявлено еще в четырех регионах России: Свердловская область - 2344; Ханты-Мансийский АО - 2341; Якутия - 2305; Пермский край - 2099.

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За те же сутки в больницы России попали 14 046 человек, заболевших COVID-19, что также стало новым максимумом с момента начала регулярной публикации этих данных. По сравнению с предыдущим днем число госпитализаций в стране выросло на 9,67% (с 12 807). При этом в Москве оно несколько снизилось, с 1459 до 1383.

От болезни за сутки в России умерли 673 человека, в том числе 74 в Москве. В число лидеров по смертности также вошли: Санкт-Петербург - 57; Московская область - 38; Алтайский край - 23; Воронежская область - 22.

С начала пандемии в России, по подсчетам оперативного штаба, от COVID-19 скончались 329 443 человека.

В России новые рекорды по заражению коронавирусом и COVID-госпитализации: 98 040 человек заболели за сутки, 673 - умерли 01

Автор: 

россия (96086) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
А казали на тварин не діє.
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28.01.2022 14:12
+4
Слабуватий якийсь рекорд!
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28.01.2022 14:01
+4
Рух ковіду дивним чином співпав з рухом військових частин. Ковід якийсь бандерівський, партизанський.
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28.01.2022 14:02
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Слабуватий якийсь рекорд!
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28.01.2022 14:01 Ответить
У Франції з в два рази меншим населення 500 тисяч за добу. Потрібно мокшам піднатужиться.
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28.01.2022 14:18 Ответить
До Франції понаїхало багато мавп, які мешкають скупчено. Може і серед скупчених біля нашіх кордонів ворожіх вояків хвороба теж пошириться?
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28.01.2022 14:48 Ответить
Рух ковіду дивним чином співпав з рухом військових частин. Ковід якийсь бандерівський, партизанський.
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28.01.2022 14:02 Ответить
Та вчора дитину кацапського льотчика який бомбив Сірію загризли і з'їли бродячі собаки.
Логічно? - Логічно.
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28.01.2022 14:02 Ответить
Він ще й зрадник України з Криму.
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28.01.2022 14:05 Ответить
До речі,дитину привезли ховати до Криму-батьки кримчане. С Забайкалья притащілі. Там цунамі карми
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28.01.2022 14:16 Ответить
небесна канцелярія пише чітко і точно. там нічого не забувають і нікого не купиш.
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28.01.2022 14:32 Ответить
о, без шансів. до сьомого коліна мають передохнути
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28.01.2022 14:34 Ответить
Здається дійшла молитва того сирійського хлопчика,який пообіцяв,що все розповість Аллаху.
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28.01.2022 14:37 Ответить
Не зупиняйтесь!
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28.01.2022 14:04 Ответить
Також 651 російськомовний вмер.
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28.01.2022 14:04 Ответить
І Спутнік не допомагає? А іншої вакцини нема.
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28.01.2022 14:04 Ответить
У ветеринарній аптеці - повно.)
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28.01.2022 14:07 Ответить
МАЛО! МАЛО!
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28.01.2022 14:07 Ответить
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28.01.2022 14:09 Ответить
А казали на тварин не діє.
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28.01.2022 14:12 Ответить
Чому ж? Це міжвидовий вірус.
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28.01.2022 14:22 Ответить
Ще на початку епідемії в Нью-Йоркському зоопарку половина звірів захворіла.

Тиграм давали снодійне, щоб пробу взяти. А там ковід
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28.01.2022 15:48 Ответить
Фашисти несуть втрати і це надзвичайно добре . Чим більше здохне російських фашистів - тим швидше настане МИР.
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28.01.2022 14:19 Ответить
Дохнуть в основному пенси, які є баластом для Пуйла. Він у плюсі.
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28.01.2022 14:26 Ответить
Щось слабенько дохнут москалі.
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28.01.2022 14:22 Ответить
якби подивилися, які на московії заходи противірусні у метро, у магазинах та у інших відхожих місцях - то взагалі не повинно бути заражених... всюди з палицями патрюлюють і якщо що гамселять як худобу, тренують але ж вакцина шмурдяк є шмурдяк
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28.01.2022 14:30 Ответить
лучше бы наоборот...
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28.01.2022 14:28 Ответить
Це ще не рекорд... На превеликий жаль
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28.01.2022 14:28 Ответить
Ерунда, сравнимо с Украиной если по населению считать, во Франции вообще 500 тыс в сутки.
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28.01.2022 14:35 Ответить
Властям РФ не до этого. Подумаешь 6 сотен умерли. Главное скупить побольше политиков на Западе. А они берут минимум миллионами.
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28.01.2022 14:50 Ответить
Успехов на этом поприще, и больше новых рекордов.
Меньше телевизор смотреть будут.
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28.01.2022 14:51 Ответить
Тю, а чё спутник не помогает что ли?

Наши антиваксы тоже мрут как мухи...
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28.01.2022 14:56 Ответить
Умирают, как видим, немного.
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28.01.2022 15:07 Ответить
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28.01.2022 15:09 Ответить
по ковиду в ютубе есть познавательная лекция Юрия Швеца. Видео № 31


вот тот скорый Рай который им обещал путин
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28.01.2022 15:15 Ответить
Маловато, МАЛОВАТО БУДЕТ!
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28.01.2022 15:41 Ответить
Різкий стрибок смертності не обійшов стороною і військових РФ на границі з Україною і про це треба знати.
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28.01.2022 21:42 Ответить
 
 