В России новые рекорды по заражению коронавирусом и COVID-госпитализации: 98 040 человек заболели за сутки, 673 - умерли. ИНФОГРАФИКА

За последние сутки в России выявлены 98 040 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Это новый максимум с начала пандемии, днем ​​ранее в России были выявлены 88 816 (прирост 9224, или 10,4%) больных, пишет РБК, передает Цензор.НЕТ.

Такой резкий скачок произошел в результате быстрого роста количества заражений за пределами Москвы, где число вновь выявленных заболевших снизилось с 26 586 до 23 994. В то же время в Санкт-Петербурге их стало больше на 18,3% (с 11 808 до 13 976), а в Подмосковье - на 19,9% (с 7182 до 8611).



Более 2 тыс. заражений COVID-19 в сутки впервые выявлено еще в четырех регионах России: Свердловская область - 2344; Ханты-Мансийский АО - 2341; Якутия - 2305; Пермский край - 2099.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общегосударственного локдауна не будет, - Ляшко

За те же сутки в больницы России попали 14 046 человек, заболевших COVID-19, что также стало новым максимумом с момента начала регулярной публикации этих данных. По сравнению с предыдущим днем число госпитализаций в стране выросло на 9,67% (с 12 807). При этом в Москве оно несколько снизилось, с 1459 до 1383.

От болезни за сутки в России умерли 673 человека, в том числе 74 в Москве. В число лидеров по смертности также вошли: Санкт-Петербург - 57; Московская область - 38; Алтайский край - 23; Воронежская область - 22.



С начала пандемии в России, по подсчетам оперативного штаба, от COVID-19 скончались 329 443 человека.