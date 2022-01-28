Мы ошеломлены публикацией черногорской общественной службы RTCG и требуем публичного опровержения, - посольство Украины в Черногории

В посольстве Украины в Черногории ошеломлены публикацией государственной телерадиокомпании RTCG, которая легитимизирует сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на востоке Украины, и призывают как можно скорее удалить ее и публично опровергнуть ложную информацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление посольства Украины в Черногории.

"В момент наибольшей угрозы нападения России на Украину мы буквально ошеломлены публикацией черногорской общественной службы RTCG, которая легитимизирует сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на востоке Украины. Призываем RTCG как можно скорее удалить эту провокационную публикацию и не допустить в будущем распространение информации, не соответствующей официальной позиции Черногории относительно территориальной целостности Украины и международного права", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайт государственной телерадиокомпании Черногории RTCG написал о "нападении Украины" на "ЛНР"

Украинские дипломаты также призвали телерадиокомпанию RTCG публично опровергать ложную информацию.

Напомним, ранее сайт государственной телерадиокомпании Черногории RTCG опубликовал новость о том, что украинские военные якобы атаковали сепаратистов так называемой "Луганской народной республики".