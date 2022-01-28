Мы ошеломлены публикацией черногорской общественной службы RTCG и требуем публичного опровержения, - посольство Украины в Черногории
В посольстве Украины в Черногории ошеломлены публикацией государственной телерадиокомпании RTCG, которая легитимизирует сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на востоке Украины, и призывают как можно скорее удалить ее и публично опровергнуть ложную информацию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление посольства Украины в Черногории.
"В момент наибольшей угрозы нападения России на Украину мы буквально ошеломлены публикацией черногорской общественной службы RTCG, которая легитимизирует сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на востоке Украины. Призываем RTCG как можно скорее удалить эту провокационную публикацию и не допустить в будущем распространение информации, не соответствующей официальной позиции Черногории относительно территориальной целостности Украины и международного права", - говорится в сообщении.
Украинские дипломаты также призвали телерадиокомпанию RTCG публично опровергать ложную информацию.
Напомним, ранее сайт государственной телерадиокомпании Черногории RTCG опубликовал новость о том, что украинские военные якобы атаковали сепаратистов так называемой "Луганской народной республики".
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просто сразу реагировать надо, как наши и сделали.
Srećom, u RTCG su brzo reagovali poslije apela iz naše Ambasade i maknulu iz te vijesti sporne momente uz javno izvinjenje.
http://rtcg.me/vijesti/svijet/349845/ukrajinci-napali-lugansku-republiku.html?fbclid=IwAR0eM9HKsgWXhLUYl1grg4ncpkrjq4XHJSgHT-skEK4DaXGaonHRKVw-LVI
Це елемент інформаційної війни. Це може бути дружня країна, навіть країна розвинутого Заходу, проте звідти можуть бути інформаційні постріли в спину Україні. Ті, хто їх здійснюють, мають грішки, і давно знаходяться на гачку кремлівського гестапо. Педофіл-журналіст, суворий ззовні політик, який насправді є мазохістом, редактор сайту, який вживає наркотики - такі особини, які ведуть подвійне життя, відбираються російською розвідкою роками серед сотень тисяч порядних людей, на них збирається компрометуюча інформація. А потім, в потрібний момент, їх елементарно, тупо шантажують. Або опублікуєш, скажеш, зробиш те, що накажемо - або ось ця інформація про тебе завтра буде гриміти з кожного телевізора і комп'ютерного монітора.
Так здійснюється інформаційна диверсія.
Сприймати це треба без істерики, на яку розраховує ворог. Україна успішно співпрацює зі здоровими силами і діє чітко, як діє МЗС у владі Президента Зеленського.
Все під контролем.