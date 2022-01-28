РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6327 посетителей онлайн
Новости
30 069 30

Мы ошеломлены публикацией черногорской общественной службы RTCG и требуем публичного опровержения, - посольство Украины в Черногории

Мы ошеломлены публикацией черногорской общественной службы RTCG и требуем публичного опровержения, - посольство Украины в Черногории

В посольстве Украины в Черногории ошеломлены публикацией государственной телерадиокомпании RTCG, которая легитимизирует сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на востоке Украины, и призывают как можно скорее удалить ее и публично опровергнуть ложную информацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление посольства Украины в Черногории.

"В момент наибольшей угрозы нападения России на Украину мы буквально ошеломлены публикацией черногорской общественной службы RTCG, которая легитимизирует сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на востоке Украины. Призываем RTCG как можно скорее удалить эту провокационную публикацию и не допустить в будущем распространение информации, не соответствующей официальной позиции Черногории относительно территориальной целостности Украины и международного права", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайт государственной телерадиокомпании Черногории RTCG написал о "нападении Украины" на "ЛНР"

Украинские дипломаты также призвали телерадиокомпанию RTCG публично опровергать ложную информацию.

Напомним, ранее сайт государственной телерадиокомпании Черногории RTCG опубликовал новость о том, что украинские военные якобы атаковали сепаратистов так называемой "Луганской народной республики".

Автор: 

посольство (1084) сепаратизм (11311) терроризм (18692) Черногория (199)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Консерви почились, пучились і вздбзнули.
показать весь комментарий
28.01.2022 14:10
+13
Невже Монтенеґро не засвоїла урок з нещодавньої спроби заколоту, що намагалася організувати там росія?
показать весь комментарий
28.01.2022 14:14
+11
Це так працює МЗС та українська пропаганда на закордон. Хоча й в самій Україні пропаганда на 73% є антиукраїнською.
показать весь комментарий
28.01.2022 14:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Консерви почились, пучились і вздбзнули.
показать весь комментарий
28.01.2022 14:10 Ответить
Тут друге цікаво - факт публікації відбувся ще минулого року у грудні. Запитання:що місяць часу робив посол і інші працівники посольства? Варіанти відповіді: 1.св'яткували по графіку Зжлєнского, 2. підтримують позицію цієї телерадіокомпанії. 3. торгували на ринку Подгориці паленими цигарками і контрабанди алкоголем. Цікаво, які варіанти запроплнуєте Ви?
показать весь комментарий
28.01.2022 14:51 Ответить
ой да о чем вы. В Черногории новостей не было, веб-редактор залез поискать новостей которых нигде нет - и нашел где-нибудь на Газете Сру.
просто сразу реагировать надо, как наши и сделали.
показать весь комментарий
28.01.2022 16:02 Ответить
Це так працює МЗС та українська пропаганда на закордон. Хоча й в самій Україні пропаганда на 73% є антиукраїнською.
показать весь комментарий
28.01.2022 14:14 Ответить
Не бреши, сладкий, МЗС это то? что даже при Пеппе работало хорошо. С министрами иностранных дел нам пока везет.
показать весь комментарий
28.01.2022 14:30 Ответить
Киздуй в єрмака проси, мокшанський лабух кончений .
показать весь комментарий
28.01.2022 14:46 Ответить
местное посольство отреагировало отлично. что не так?
показать весь комментарий
28.01.2022 16:03 Ответить
Невже Монтенеґро не засвоїла урок з нещодавньої спроби заколоту, що намагалася організувати там росія?
показать весь комментарий
28.01.2022 14:14 Ответить
Ми ж не засвоїли...
показать весь комментарий
28.01.2022 14:27 Ответить
Забагато там унтерменшей.
показать весь комментарий
28.01.2022 14:16 Ответить
Сначала Хорватия, теперь Черногория, они там блины объелись?
показать весь комментарий
28.01.2022 14:18 Ответить
Все ж не Хорватія і Чорногорія, а окремо взяті "кадри"
показать весь комментарий
28.01.2022 14:30 Ответить
Основні "консерви" вибухнули. Почекаємо, хто ще долучиться.
показать весь комментарий
28.01.2022 14:19 Ответить
Просто таємне стає явним, російська "прикормка" дається взнаки. Таких "прикормлених місць" вистачає не тільки в Європі, а і у нас.
показать весь комментарий
28.01.2022 14:19 Ответить
Пака что ещё клиент выбирает куда ему ехать.
показать весь комментарий
28.01.2022 14:39 Ответить
Так це вони на упередження спрацювали. Дивляться на метушню Зєльоной Брігади в спробах домовитись з Пуйлом, так, щоб українство не помішало. Крок за кроком дев'яностоп'яті кабарешники тягнуть нас від Заходу на Схід.
показать весь комментарий
28.01.2022 14:21 Ответить
Вже вибачились і виправили
показать весь комментарий
28.01.2022 14:22 Ответить
На щастя, в RTCG швидко зреагували на звернення Посольства й виправили в новині спірні моменти, публічно вибачившись.

Srećom, u RTCG su brzo reagovali poslije apela iz naše Ambasade i maknulu iz te vijesti sporne momente uz javno izvinjenje.
http://rtcg.me/vijesti/svijet/349845/ukrajinci-napali-lugansku-republiku.html?fbclid=IwAR0eM9HKsgWXhLUYl1grg4ncpkrjq4XHJSgHT-skEK4DaXGaonHRKVw-LVI
показать весь комментарий
28.01.2022 14:25 Ответить
Ґроші
показать весь комментарий
28.01.2022 14:28 Ответить
Деньги ***** не пахнут кровью украинских граждан .б.
показать весь комментарий
28.01.2022 14:34 Ответить
Как видим, ВСР (венгерская советская республика) не прошла даром, впрочем как и БСР (баварская ...) .
показать весь комментарий
28.01.2022 14:43 Ответить
Тааріщ Путєн харашо башляєт. Правда не своімі
показать весь комментарий
28.01.2022 14:49 Ответить
Ну додало *уйло трошки грошенят своїм консервам... Ну попалилися ... Головне - це вести учьотную кнігу!
показать весь комментарий
28.01.2022 14:50 Ответить
Що за істерика знову? Чому знову гавкіт на цілу країну?
Це елемент інформаційної війни. Це може бути дружня країна, навіть країна розвинутого Заходу, проте звідти можуть бути інформаційні постріли в спину Україні. Ті, хто їх здійснюють, мають грішки, і давно знаходяться на гачку кремлівського гестапо. Педофіл-журналіст, суворий ззовні політик, який насправді є мазохістом, редактор сайту, який вживає наркотики - такі особини, які ведуть подвійне життя, відбираються російською розвідкою роками серед сотень тисяч порядних людей, на них збирається компрометуюча інформація. А потім, в потрібний момент, їх елементарно, тупо шантажують. Або опублікуєш, скажеш, зробиш те, що накажемо - або ось ця інформація про тебе завтра буде гриміти з кожного телевізора і комп'ютерного монітора.
Так здійснюється інформаційна диверсія.
Сприймати це треба без істерики, на яку розраховує ворог. Україна успішно співпрацює зі здоровими силами і діє чітко, як діє МЗС у владі Президента Зеленського.
Все під контролем.
показать весь комментарий
28.01.2022 15:31 Ответить
Скажу свое мнение, все кричат о полномасштабном нападении, только тогда санкции включат против России. Но Путлер не будет гнать танки и можно джевелины засунуть себе в одно место как и каски от немцев, хотя спасибо им всем за помощь. Путин шарахнет с Белоруссии и Крыма ракетами по Киеву, накроет Банковую, парламент, резиденцию преЗедента и сотрет воинские части. Точно как сделал Гитлер. (К примеру: авиация Израиля за час в несколько десятков самолетов уничтожила практически всю армию Египта и Иордана). Поэтому, сперва накроются стратегические объекты вместе с генштабом и гланокомандующим, в котором сидят шпионы с датчиками, как в Ираке, а уже 130000 дворников с Бурятии пройдут и зачистят все остальное. В худшем случае, пару мини ядерных ракет и капитуляция полностью. А Германия не будет вмешиваться да и никто не будет, потому что не на них же напали. А Путлеру после всего этого будет на все наплевать. Та же Европа начнет на четвереньках с ним договариваться, тем более евро зависит от Россзолота, нефти и газа. Нам нужно ПВО и четкая доктрина или закон принятый срочно в парламенте на такой случай ответного удара по самой Рашии. До Мацквы 700 км и все ракеты перехватить нельзя. Три кольца ПВО вокруг Мацквы не решат вопрос ближнего региона от Белгорода до Пскова или Тамбова да и самой Мацквы. Но наш говноштаб больше волнуют деньги Коломойского и инфляция. Уберите налоги в стране, оставьте только единый, на вывод денег из страны и на армию. Тогда олигархи сядут в жо, а внутренний ВВП пойдет вверх.
показать весь комментарий
28.01.2022 16:13 Ответить
Кацапами по всьому світу шо насрато.
показать весь комментарий
28.01.2022 16:28 Ответить
 
 