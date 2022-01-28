У Венедиктовой заявляют, что не проводят спецпроверку кандидатов на главу САП, из-за которой якобы конкурсная комиссия не объявляет победителя

Офис генерального прокурора не проводит спецпроверки кандидатов на руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры, из-за которой конкурсная комиссия якобы откладывает определение победителя.

Как информирует Цензор.НЕТ, это следует из официального ответа Офиса генпрокурора на запрос "УП"

Издание просило сообщить, поступали ли от комиссии официальные обращения с просьбой провести проверку, а также предоставить их копии и копии ответов.

Офис генпрокурора упомянул только обращение от 23 марта 2021 года. Тогда ОГП провел проверку относительно кандидатов, в том числе нынешних финалистов Александра Клименко и Андрея Синюка.

О каких-либо обращениях, которые конкурсная комиссия посылала бы в декабре 2021 года, Офис генпрокурора не сообщил.

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Конкурс на руководителя САП длится уже 15 месяцев. Среди двух финалистов конкурса победителем стал детектив НАБУ, расследовавший дело по Олегу Татарову, Александр Клименко. Однако во вторник, 21 декабря, контролируемые члены комиссии отказались голосовать за формальное утверждение результатов, затягивая назначение Клименко победителем.

Позже председатель Конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя Екатерина Коваль заявила, что ожидает ответ Офиса генпрокурора, который позволит объявить победителей.