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У Венедиктовой заявляют, что не проводят спецпроверку кандидатов на главу САП, из-за которой якобы конкурсная комиссия не объявляет победителя

У Венедиктовой заявляют, что не проводят спецпроверку кандидатов на главу САП, из-за которой якобы конкурсная комиссия не объявляет победителя

Офис генерального прокурора не проводит спецпроверки кандидатов на руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры, из-за которой конкурсная комиссия якобы откладывает определение победителя.

Как информирует Цензор.НЕТ, это следует из официального ответа Офиса генпрокурора на запрос "УП"

Издание просило сообщить, поступали ли от комиссии официальные обращения с просьбой провести проверку, а также предоставить их копии и копии ответов.

Офис генпрокурора упомянул только обращение от 23 марта 2021 года. Тогда ОГП провел проверку относительно кандидатов, в том числе нынешних финалистов Александра Клименко и Андрея Синюка.

О каких-либо обращениях, которые конкурсная комиссия посылала бы в декабре 2021 года, Офис генпрокурора не сообщил.

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У Венедиктовой заявляют, что не проводят спецпроверку кандидатов на главу САП, из-за которой якобы конкурсная комиссия не объявляет победителя 01
У Венедиктовой заявляют, что не проводят спецпроверку кандидатов на главу САП, из-за которой якобы конкурсная комиссия не объявляет победителя 02

Конкурс на руководителя САП длится уже 15 месяцев. Среди двух финалистов конкурса победителем стал детектив НАБУ, расследовавший дело по Олегу Татарову, Александр Клименко. Однако во вторник, 21 декабря, контролируемые члены комиссии отказались голосовать за формальное утверждение результатов, затягивая назначение Клименко победителем.

Позже председатель Конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя Екатерина Коваль заявила, что ожидает ответ Офиса генпрокурора, который позволит объявить победителей.

Автор: 

проверка (821) САП (2077) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+6
циркачи гр#баные..., теперь, что ни возьми - один цирк кругом...
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28.01.2022 14:36
+4
Там решают нерешаемую математическую задачу, как доказать, что 229>246 !?
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28.01.2022 14:37
+2
ставлю на то что они ее таки решат) суть в том что сначало надо доказать что 246=228 и после этого расписать всей общественности, что 229 таки больше 228, а значит и 246)
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28.01.2022 14:43
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циркачи гр#баные..., теперь, что ни возьми - один цирк кругом...
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28.01.2022 14:36 Ответить
ну так ребята из шоу бизнеса) что они умеют?) ну не планировать же стратегическое развитие государства до 2024?) приехал-выступил-забрал гонорар-уехал-приехал-выступил-забрал гонорар-уехал и далее по аналогии
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28.01.2022 14:40 Ответить
І що таке 15 місяців конкурсу в порівнянні з вічністю?
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28.01.2022 14:37 Ответить
согласен) нашей звезде жить еще примерно 4,5 млрд лет до коллапса, а тут какие то 15 месяцев)
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28.01.2022 14:41 Ответить
Это и так понятна.... Она ведь незаконна.....
В нормальных странах кто то бы уже вылетел с работы. Быстрее всего тот, кто направил в прокуратуру запрос на незаконную повторную проверку.
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28.01.2022 14:37 Ответить
Там решают нерешаемую математическую задачу, как доказать, что 229>246 !?
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28.01.2022 14:37 Ответить
ставлю на то что они ее таки решат) суть в том что сначало надо доказать что 246=228 и после этого расписать всей общественности, что 229 таки больше 228, а значит и 246)
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28.01.2022 14:43 Ответить
або хоча би знести на нуль ці цифри. Або хоча би оголосити новий конкурс, знову на 15 місяців
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28.01.2022 14:45 Ответить
А шо Гетьманцев чи Третьякова не можуть довести, що 229>246. Тож знатні якономісти
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28.01.2022 14:47 Ответить
Складається таке відчуття що Ніхто Не Бреше! P.S.просто не розказують правду......
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28.01.2022 14:47 Ответить
а таки генпрокурорша у зелебени слабое звено...
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28.01.2022 14:57 Ответить
третья сторона проводит проверку, а мы не в курсе, но задержка есть...
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28.01.2022 15:07 Ответить
С назначением руководителя САП опозорились уже на весь мир и позоримся дальше.
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28.01.2022 15:42 Ответить
Зебіли не можуть договоритись, як брехати.
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28.01.2022 17:01 Ответить
Поскільки Татаров не сидить Венедіктову треба гнати в шию,а потім посадити.
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28.01.2022 21:24 Ответить
 
 