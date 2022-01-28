Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к сенаторам США с просьбой усилить поддержку Украины в сфере безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Стефанчук написал в Фейсбуке.

Стефанчук подчеркнул: "Сегодня направил письма сенаторам. Поблагодарил за двухпартийную поддержку, которой наша страна пользуется в Конгрессе США".

Особо отметил важность уже принятых законов о поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

Попросил в дальнейшей законотворческой деятельности Конгресса усилить поддержку Украины в сфере безопасности, включая предоставление противовоздушных, противокорабельных и противотанковых средств".

"Обратил внимание, что "Северный поток-2" как источник угроз безопасности, политических и экономических угроз для Украины и Европы в целом необходимо остановить, в частности, путем введения санкций против дочерней компании Газпрома Nord Stream 2 AG", - резюмировал Стефанчук.

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