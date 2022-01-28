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Стефанчук обратился к сенаторам США с просьбой усилить поддержку Украины в сфере безопасности

Стефанчук обратился к сенаторам США с просьбой усилить поддержку Украины в сфере безопасности

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к сенаторам США с просьбой усилить поддержку Украины в сфере безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Стефанчук написал в Фейсбуке.

Стефанчук подчеркнул: "Сегодня направил письма сенаторам. Поблагодарил за двухпартийную поддержку, которой наша страна пользуется в Конгрессе США".

Особо отметил важность уже принятых законов о поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

Попросил в дальнейшей законотворческой деятельности Конгресса усилить поддержку Украины в сфере безопасности, включая предоставление противовоздушных, противокорабельных и противотанковых средств".

"Обратил внимание, что "Северный поток-2" как источник угроз безопасности, политических и экономических угроз для Украины и Европы в целом необходимо остановить, в частности, путем введения санкций против дочерней компании Газпрома Nord Stream 2 AG", - резюмировал Стефанчук.

Также читайте: Сенат США может проголосовать за санкции против России уже на следующей неделе, - The New York Times

Автор: 

Сенат США (507) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+14
Хай би ще звернувся до ЗЕдента, щоб брехав менше.
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28.01.2022 14:48
+13
Надо-же!! Мангал с шампурами не просил??
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28.01.2022 14:49
+11
Хай ще Звернеться до Зеленського, не хамити Байдену
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28.01.2022 14:49
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Правила форума Совет форумчан
Хай би ще звернувся до ЗЕдента, щоб брехав менше.
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28.01.2022 14:48 Ответить
Вчора Байден говорить про небезпеку, а клован йому:
- Та расслабься, папаша! - усьо пад-кантролєм

А сьогодні цей боров просить додаткову допомогу...

Блін.

У американців воляче терпіння.
Я б на їх місці давно б послав цей клоунат дуже-дуже далеко. Разом із мудрим-нарідом, який його привів до влади.
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28.01.2022 15:11 Ответить
Хай ще Звернеться до Зеленського, не хамити Байдену
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28.01.2022 14:49 Ответить
Надо-же!! Мангал с шампурами не просил??
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28.01.2022 14:49 Ответить
Стефанчуку нечего боятся.если он пойдёт на врага с открытым забралом ,те от страха и ужаса разбегутся кто-куда ...
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28.01.2022 14:50 Ответить
У сенаті теж локдаун чи тільки у нас?
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28.01.2022 14:51 Ответить
Стефанчук боїться, що харчуватися скоро буде ніде.
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28.01.2022 14:52 Ответить
"Готова принять у каждого в любых размерах"- В.Зеленский (Квартал-95).
"Попросив у подальшій законотворчій діяльності Конгресу посилити підтримку України" - Стефанчук.

Что изменилось?
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28.01.2022 14:53 Ответить
"Ми лише на початку": у Пентагоні пообіцяли, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні
Джерело:
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28.01.2022 14:54 Ответить
Припиніть плювати в обличчя США, зелені попрошайки.

Як у "Нафтогазі" кинули американців заради білорусів під санкціями


Джерело:
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28.01.2022 14:54 Ответить
Особливо наголосив на важливості вже прийнятих законів щодо підтримки України у протистоянні російській агресії. Джерело:

уже принятые законы, это законы об отмывании денег, полученных преступным путем,
господин стефанчук
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28.01.2022 15:00 Ответить
работа в комитетах уже кипит :

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28.01.2022 15:07 Ответить
К зекрысе своей обратись ,которая все тупо саботирует
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28.01.2022 15:07 Ответить
Стефанчук, может всё-таки в КВН обратно?
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28.01.2022 15:07 Ответить
С такой рожей и просить, а может начнете работать, а не милостью жить.
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28.01.2022 15:09 Ответить
И сами свалили... на каникулы - плохо отдохнули )))))
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28.01.2022 15:10 Ответить
А якщо амери побачать звернення братєльніка цього жиртресту та юзіка з сівохою, про надання допоги, то зрозуміють, що їхніх харчів не вистачить, щоб прогодувати цих вавіних кавеенівців !
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28.01.2022 15:13 Ответить
Байден перенимает опыт Зе и Рузвельта по реновации дорог и мостов. Сегодня в 6 -40 по ихнему в Питсбурге рухнул многопролетный мост.Есть машины на мосту и пострадавшие.Опасность взрыва газа.Судя по виду - мост устал от времени. Безработица в США резко сократилась. Ощущается дефицит рабочих рук. Ну и цены тоже взбесились.Байден снова кремлевского мерзавца начал называть убийцей.Больше 2х часов разговора с Зе . Никто не знает точного содержания переговоров,только слухи и фейки. Готовимся к могилизации интервентов!
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28.01.2022 15:14 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZUjg4KpzuUSWarIqQZEFO57VqfXnSsSs_lLvfHNTjtMO5ByTS6iDH0RG91KOlTlGHeahuWQadKOKKYpp963KbKLwxY2QbA4cczuen64KOqQ5kwPdrRCRtN25tNdkm8H1RQ&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf



Наши американские партнёры «включаются» ещё сильнее!

Самые крупные в мире беспилотники Global Hawk RQ-4 будут базироваться и в Украине!

Это те самые огроменные птички, о которых мы постоянно читаем и видим скрины их работы.

От их «зорких глаз» РФ невозможно будет спрятать любые свои действия в зоне операции ОС и возле границ Украины.

Говорят, что такие БПЛА на днях к нам начали перебрасывать США со своих военных баз в Саудовской Аравии. По крайней мере такую информацию обнародовал израильский телеканал «Кан-11».

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kan.org.il%2FItem%2F%3FitemId%3D120936%26fbclid%3DIwAR0wXqZwMssi7_oAsdEaFk14I-uj4it4j4fTE6lIZMa6feAP_deUvuVP2bE&h=AT3-OgfSRTSRm0R4dm0A2sJil4orq34HMbzy7b2pncdbXccGbprQFDAWcPolQVZ3O6Xa3h8l4a1VrsvDU2Ki1HLd3XzbtHk-lN9FcRisR2biOoWaaw1CyxMtVgG2ST-VEc2E&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0dmr9IoHMQOqNv-MWpLJ0iaOFjo3eRvLa2ExFkGH8tsxvQUQbxyOBNBJ4WOxaxJCo1aBNMBeqSY5uqXscgv8v4nxGuob5yZdou8tFoaiFhSWhYD1iXLaJqz_vcdqLf_8yKPGdyUXKm5GHJegJEeSmIOg https://www.kan.org.il/Item/?itemId=120936
По данным телеканала, на минувшей неделе осуществили несколько таких рейсов: грузовые самолеты ВВС США взлетали с баз в Саудовской Аравии, проходили через воздушный коридор, предоставленный Израилем, и брали курс на Киев (такой маршрут отследили через Flightradar24).

Чем же уникальны и хороши эти БПЛА?

название Global Hawk (в переводе означает «Глобальный Ястреб») подчеркивает его способность долгое время "парить" над удаленной местностью, высматривая с помощью зорких оптоэлектронных "глаз" различные объекты, зачастую даже достаточно мелкие;

способен совершать длительные полеты (более 30 часов!) на высотах 18-19 километров и без посадки преодолевать расстояния до 21 тысячи километров!

это сложнейший и высокоэффективный авиационный беспилотный информационный комплекс, способный в масштабе реального времени передавать необходимые сведения, помогающие решению стратегических задач;

используется для оборонных целей, а разработан как стратегический разведывательный летательный аппарат.

Уверен, что такие БПЛА, как минимум прибавят нам уверенности и спокойствия. Ну а США от нас - «спасибо» в который раз подряд, особенно за последние недели.

(С) https://www.facebook.com/profile.php?id=100000828276750&__cft__[0]=AZUjg4KpzuUSWarIqQZEFO57VqfXnSsSs_lLvfHNTjtMO5ByTS6iDH0RG91KOlTlGHeahuWQadKOKKYpp963KbKLwxY2QbA4cczuen64KOqQ5kwPdrRCRtN25tNdkm8H1RQ&__tn__=-]K-R Юрій Мисягін
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28.01.2022 15:30 Ответить
Прийдёт время и Наф-наф будет обращаться к сенаторам с просьбой не забирать бородатую бабушку , а это вопрос времени .
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28.01.2022 16:04 Ответить
А до тіпа гаранта ЧОМУ не звертаєшся аби розігнав ворогів з АП і ВР?
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28.01.2022 16:35 Ответить
 
 