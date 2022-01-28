Стефанчук обратился к сенаторам США с просьбой усилить поддержку Украины в сфере безопасности
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к сенаторам США с просьбой усилить поддержку Украины в сфере безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Стефанчук написал в Фейсбуке.
Стефанчук подчеркнул: "Сегодня направил письма сенаторам. Поблагодарил за двухпартийную поддержку, которой наша страна пользуется в Конгрессе США".
Особо отметил важность уже принятых законов о поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.
Попросил в дальнейшей законотворческой деятельности Конгресса усилить поддержку Украины в сфере безопасности, включая предоставление противовоздушных, противокорабельных и противотанковых средств".
"Обратил внимание, что "Северный поток-2" как источник угроз безопасности, политических и экономических угроз для Украины и Европы в целом необходимо остановить, в частности, путем введения санкций против дочерней компании Газпрома Nord Stream 2 AG", - резюмировал Стефанчук.
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- Та расслабься, папаша! - усьо пад-кантролєм
А сьогодні цей боров просить додаткову допомогу...
Блін.
У американців воляче терпіння.
Я б на їх місці давно б послав цей клоунат дуже-дуже далеко. Разом із мудрим-нарідом, який його привів до влади.
"Попросив у подальшій законотворчій діяльності Конгресу посилити підтримку України" - Стефанчук.
Что изменилось?
Джерело:
Як у "Нафтогазі" кинули американців заради білорусів під санкціями
Джерело:
уже принятые законы, это законы об отмывании денег, полученных преступным путем,
господин стефанчук
https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf
Наши американские партнёры «включаются» ещё сильнее!
Самые крупные в мире беспилотники Global Hawk RQ-4 будут базироваться и в Украине!
Это те самые огроменные птички, о которых мы постоянно читаем и видим скрины их работы.
От их «зорких глаз» РФ невозможно будет спрятать любые свои действия в зоне операции ОС и возле границ Украины.
Говорят, что такие БПЛА на днях к нам начали перебрасывать США со своих военных баз в Саудовской Аравии. По крайней мере такую информацию обнародовал израильский телеканал «Кан-11».
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kan.org.il%2FItem%2F%3FitemId%3D120936%26fbclid%3DIwAR0wXqZwMssi7_oAsdEaFk14I-uj4it4j4fTE6lIZMa6feAP_deUvuVP2bE&h=AT3-OgfSRTSRm0R4dm0A2sJil4orq34HMbzy7b2pncdbXccGbprQFDAWcPolQVZ3O6Xa3h8l4a1VrsvDU2Ki1HLd3XzbtHk-lN9FcRisR2biOoWaaw1CyxMtVgG2ST-VEc2E&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0dmr9IoHMQOqNv-MWpLJ0iaOFjo3eRvLa2ExFkGH8tsxvQUQbxyOBNBJ4WOxaxJCo1aBNMBeqSY5uqXscgv8v4nxGuob5yZdou8tFoaiFhSWhYD1iXLaJqz_vcdqLf_8yKPGdyUXKm5GHJegJEeSmIOg https://www.kan.org.il/Item/?itemId=120936
По данным телеканала, на минувшей неделе осуществили несколько таких рейсов: грузовые самолеты ВВС США взлетали с баз в Саудовской Аравии, проходили через воздушный коридор, предоставленный Израилем, и брали курс на Киев (такой маршрут отследили через Flightradar24).
Чем же уникальны и хороши эти БПЛА?
название Global Hawk (в переводе означает «Глобальный Ястреб») подчеркивает его способность долгое время "парить" над удаленной местностью, высматривая с помощью зорких оптоэлектронных "глаз" различные объекты, зачастую даже достаточно мелкие;
способен совершать длительные полеты (более 30 часов!) на высотах 18-19 километров и без посадки преодолевать расстояния до 21 тысячи километров!
это сложнейший и высокоэффективный авиационный беспилотный информационный комплекс, способный в масштабе реального времени передавать необходимые сведения, помогающие решению стратегических задач;
используется для оборонных целей, а разработан как стратегический разведывательный летательный аппарат.
Уверен, что такие БПЛА, как минимум прибавят нам уверенности и спокойствия. Ну а США от нас - «спасибо» в который раз подряд, особенно за последние недели.
(С) https://www.facebook.com/profile.php?id=100000828276750&__cft__[0]=AZUjg4KpzuUSWarIqQZEFO57VqfXnSsSs_lLvfHNTjtMO5ByTS6iDH0RG91KOlTlGHeahuWQadKOKKYpp963KbKLwxY2QbA4cczuen64KOqQ5kwPdrRCRtN25tNdkm8H1RQ&__tn__=-]K-R Юрій Мисягін