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Посол США в Москве Салливан о действиях РФ: Москва говорит, что не хочет войны, но держит "пистолет на столе"

Посол США в Москве Салливан о действиях РФ: Москва говорит, что не хочет войны, но держит

Посол США в Москве Джон Салливан заявил в пятницу, что Россия говорит, что не хочет войны, но положила "пистолет на стол" в своих переговорах с Соединенными Штатами, сгруппировав войска на границах Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Reuters.

На онлайн-брифинге из Москвы Салливан назвал наращивание десятков тысяч российских войск чрезвычайным и сказал, что это нельзя объяснить обычными военными учениями.

"Это эквивалентно, если бы мы с вами вели дискуссию или переговоры. Если я положу пистолет на стол и скажу, что пришел с миром, это будет угроза. И это то, что мы видим сейчас", - сказал Салливан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принцип "открытых дверей" НАТО не может быть пересмотрен, - посол США в РФ Салливан

"Мы надеемся, что российское правительство верно своему слову, не планирует и не будет нападать на Украину. Но факты говорят о том, что у него сейчас есть возможности для этого", - отметил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в пятницу заявил российским радиостанциям, что Москва не стремится к войне.

Салливан сказал, что Вашингтон сейчас ожидает ответа России на письменные предложения Соединенных Штатов и НАТО, которые намечают дипломатический путь выхода из кризиса, и призвал Россию отвести войска от границ Украины.

Он сказал, что надеется, что после могут последовать телефонные разговоры или физическая встреча между американскими и российскими дипломатами, повторив, что дипломатия является единственным путем вперед.

Салливан также сказал, что экономические санкции против России после вторжения в Украину будут частью ответа Запада.

Другие меры будут включать в себя экспортный контроль и усиление защиты союзников в Европе, Соединенные Штаты также не позволят заработать газопроводу "Северный поток-2", сказал он.

Также читайте: В НАТО оценивают, что Россия не планирует вторжения в Украину, - Euractiv

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что газопровод "Северный поток-2" не начнет работать в случае вторжения России в Украину.

Автор: 

Лавров Сергей (2324) посол (1807) россия (96086) Салливан Джон (63)


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Топ комментарии
+7
А наш пістолет "закатаний в асфальт"
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28.01.2022 14:59
+6
«Але в дулі пістолета видно мир.» В.Зєля
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28.01.2022 15:05
+5
точніше - "в дупі )(уйла"
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28.01.2022 15:07
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А наш пістолет "закатаний в асфальт"
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28.01.2022 14:59 Ответить
это не смешно
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28.01.2022 15:01 Ответить
Сміх крізь сльози.
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28.01.2022 15:11 Ответить
Почитайте всесвітню історію для 10 класу. Адольф прийшовши до влади перш за все розпочав велике будівництво і покрив всю Німеччину сіткою чудових автострад. Щоб швидше перекидати війська. А гроші для ЗСУ можна знайти піднявши податок на девіденти з 5% хоча б до 18%, як ми платимо прибутковий податок.
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28.01.2022 15:12 Ответить
вы можете допустить что зеленский "розпочав велике будівництво і покрив країну сіткою чудових автострад, щоб швидше перекидати війська"??

вы серьезно? разве что для более быстрого вторжения капских войск. В эту версию я еще смогу поверить
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28.01.2022 15:14 Ответить
Краще б прокоментували другу частину могот коментаря.
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28.01.2022 15:35 Ответить
Найвеличнійший може чикати в тій позі грати на роялі і руки до гори.
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28.01.2022 15:10 Ответить
«Але в дулі пістолета видно мир.» В.Зєля
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28.01.2022 15:05 Ответить
точніше - "в дупі )(уйла"
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28.01.2022 15:07 Ответить
Чому тебе так часто тягне до дупи? Це якийсь нездоровий інтерес. Мокшанський синдром. Вони Ви дуже любите анальну тему.
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28.01.2022 15:44 Ответить
Такі заяви, знову звеличують москалів.
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28.01.2022 15:08 Ответить
Еще рузкие пускай идут со своими целофановыми пакетами. Ато у нас они запрещены и складывать остатки кацапов будет некуда.
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28.01.2022 15:14 Ответить
У ***** два варіанта іти вперед або забирати металобрухт з кордонів іти назад.Вперед дорого і больно назад буде йому заміна десь посередені після усьго небуде.Так що у ***** справи кепські.
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28.01.2022 15:15 Ответить
Прочитал Москва горит. Уже обрадовался.
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28.01.2022 15:26 Ответить
Москва всё врёт, войны хочет, но опасается, что ей за это прилетит.
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28.01.2022 16:14 Ответить
Ну да, ей нужна только агрессивная "победоносная войнушка", а такая война, в которой им навалять по самое нехочу могут, их совершенно не устраивает.
Типа, а нам-то за что?
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28.01.2022 16:25 Ответить
Не о что миролюбивая америка. И Афган покинула и Ирак практически. по КНДР даже и не стукнула. Няшки ми мимишки!
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28.01.2022 16:25 Ответить
 
 