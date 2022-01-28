200 млн долларов Украина будет платить России, если Столар сорвет строительство хранилища ядерных отходов, - СМИ
Журналисты расследовали сделку, которая будет стоить Украине огромных средств. В прошлом году в Чернобыле в очередной раз объявили тендер на строительство хранилища для высокоактивных отходов. Сейчас украинские отходы такого типа хранят в России. За это украинцы платят около 200 миллионов долларов в год, поскольку в Украине подобных хранилищ нет.
Как сообщает "Канал 24", участниками тендера стали сомнительные фирмы, известные своими коррупционными скандалами, передает Цензор.НЕТ.
Причастная к народному депутату от ОПЗЖ Вадиму Столару "Адамант и Кинтегро" засветилась в скандале с искусственным завышением цены во время строек объектов инфраструктуры в Киеве и хищением средств Киевпасстранса.
Требованиям тендера на строительство хранилища фирма тоже не отвечает, рассказал адвокат Денис Евтющенков: "Согласно их лицензии на программное обеспечение, эта лицензия продлевается каждый раз, когда поступает проплата за эту лицензию. Они предоставляют подтверждение поступления проплаты, зачисления средств, однако антимонопольный отметил, что в самом договоре отмечается, что в таком случае распространитель предоставитель услуг программного обеспечения выдает новую лицензию. То есть заплатили средства – и вам прислали новую лицензию. Новой лицензии не предоставлено. И я считаю, что это замечание по существу".
Среди участников тендера есть "Интератоминжиниринг", входящий в орбиту бизнесмена Василия Хмельницкого, "Современная транспортная инфраструктура" – известная как фирма из окружения директора Научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина. Компании его семьи фигурировали в процессах по фиктивным сделкам с контрагентами.
Еще один участник тендера, фирма "Нестра", засветился в скандале с ремонтами бюджетных учреждений по завышенным ценам. Несмотря на решение АМКУ отстранить от конкурса "Адамант и Кинтегро" и "Интератоминжиниринг", их снова вернули к участию в закупке. Очередная жалоба "Адамант и Кинтегро" АМКУ рассматривалась 28 января в 12:00.
Добавим, что хранилище для высокоактивных отходов – не конечная точка их хранения. Конечная станция – геологические формации, которых в Украине тоже нет, отметил ученый Юрий Ольховик:
"Уже много лет идет речь о том, что надо как-то начать эти работы, но государственная программа обращения с радиоактивными отходами, которая была в 2007-м году введена в действие, практически не финансировала эти работы, но сейчас создается концепция новой программы. Но, скажем, имея негативный опыт финансирования предыдущей программы, что-то в это не очень верится. Я не знаю, когда оно будет. Может, я и не доживу до этого".
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вот только его строят лет 8 уже
8рік ми платим 200 мільйонів доларів
Щеодне підтвердження влада у змові
Порохоботи вдарять не тільки в спину , а і трохи нижче всій зеленій
та ватній шоблі , які сидять при владі і грабують до дна 😠
Добавим, что хранилище для высокоактивных отходов - не конечная точка их хранения. Конечная станция - геологические формации, которых в Украине тоже нет, отметил ученый Юрий Ольховик.
Нашли кому дать строить....врагу коррупционерам ОПЗЖ Вадиму Столар ..."Интератоминжиниринг", входящий в орбиту бизнесмена Василия Хмельницкого, "Современная транспортная инфраструктура" - известная как фирма из окружения директора Научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина. Компании его семьи фигурировали в процессах по фиктивным сделкам с контрагентами.
Где НАБУ или Генеральная прокуратура Украины ??! Это специальных саботаж и срыв строительства.
Украине ещё придётся сильно поискать кто ей сможет их построить КРОМЕ РФ.
Нужно самим разрабатывать технологию, что бы мы строили другим.
Топлива в Украине больше чем достаточно. Первые 5 лет температура 300-400 градусов. Тонны достаточно, что бы отапливать микрорайон. И не нужно отдавать ***** 200млн.дол. Или тратить 80 млн. на хранение и охлаждение в своём хранилище.
Была в СССР такая штука РИТЭГ. Сейчас подобное выпускают Хитачи и Сименс. И никто их не трогает.
Чтоб вам пусто было, зебилы73%ные!