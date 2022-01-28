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200 млн долларов Украина будет платить России, если Столар сорвет строительство хранилища ядерных отходов, - СМИ

200 млн долларов Украина будет платить России, если Столар сорвет строительство хранилища ядерных отходов, - СМИ

Журналисты расследовали сделку, которая будет стоить Украине огромных средств. В прошлом году в Чернобыле в очередной раз объявили тендер на строительство хранилища для высокоактивных отходов. Сейчас украинские отходы такого типа хранят в России. За это украинцы платят около 200 миллионов долларов в год, поскольку в Украине подобных хранилищ нет.

Как сообщает "Канал 24", участниками тендера стали сомнительные фирмы, известные своими коррупционными скандалами, передает Цензор.НЕТ.

Причастная к народному депутату от ОПЗЖ Вадиму Столару "Адамант и Кинтегро" засветилась в скандале с искусственным завышением цены во время строек объектов инфраструктуры в Киеве и хищением средств Киевпасстранса.

Требованиям тендера на строительство хранилища фирма тоже не отвечает, рассказал адвокат Денис Евтющенков: "Согласно их лицензии на программное обеспечение, эта лицензия продлевается каждый раз, когда поступает проплата за эту лицензию. Они предоставляют подтверждение поступления проплаты, зачисления средств, однако антимонопольный отметил, что в самом договоре отмечается, что в таком случае распространитель предоставитель услуг программного обеспечения выдает новую лицензию. То есть заплатили средства – и вам прислали новую лицензию. Новой лицензии не предоставлено. И я считаю, что это замечание по существу".

Среди участников тендера есть "Интератоминжиниринг", входящий в орбиту бизнесмена Василия Хмельницкого, "Современная транспортная инфраструктура" – известная как фирма из окружения директора Научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина. Компании его семьи фигурировали в процессах по фиктивным сделкам с контрагентами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СМИ опубликовали аудиозапись о срыве запуска хранилища отработанного ядерного топлива: "Деньги сп##жены". ВИДЕО

Еще один участник тендера, фирма "Нестра", засветился в скандале с ремонтами бюджетных учреждений по завышенным ценам. Несмотря на решение АМКУ отстранить от конкурса "Адамант и Кинтегро" и "Интератоминжиниринг", их снова вернули к участию в закупке. Очередная жалоба "Адамант и Кинтегро" АМКУ рассматривалась 28 января в 12:00.

Добавим, что хранилище для высокоактивных отходов – не конечная точка их хранения. Конечная станция – геологические формации, которых в Украине тоже нет, отметил ученый Юрий Ольховик:

"Уже много лет идет речь о том, что надо как-то начать эти работы, но государственная программа обращения с радиоактивными отходами, которая была в 2007-м году введена в действие, практически не финансировала эти работы, но сейчас создается концепция новой программы. Но, скажем, имея негативный опыт финансирования предыдущей программы, что-то в это не очень верится. Я не знаю, когда оно будет. Может, я и не доживу до этого".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина отказалась от вывоза ядерных отходов в Россию, их будут хранить в Чернобыльской зоне, - Шмыгаль

Автор: 

радиация (321) убежище (284) ядерные отходы (65) Столар Вадим (40)


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Топ комментарии
+19
Типова москальська схема; Платити топменеджменту і грабувати Україну.
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28.01.2022 15:24
+16
Бред! В каком еще государстве возможно такое: дать важнейшие заказа врагам самого государства?
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28.01.2022 15:28
+9
А хтось сумнівається, що не зірве?
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28.01.2022 15:26
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Правила форума Совет форумчан
Типова москальська схема; Платити топменеджменту і грабувати Україну.
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28.01.2022 15:24 Ответить
Зірве.
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28.01.2022 15:25 Ответить
Дайте Юзику этот тендер.Он дома быстро строит-что ему какое-то хранилище слепить.
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28.01.2022 15:26 Ответить
А хтось сумнівається, що не зірве?
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28.01.2022 15:26 Ответить
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28.01.2022 15:47 Ответить
А от в цьому не згоден. Якщо ідіот то це, касається всього що робиш. Але тут ідіотизм вибірковий, що ********* на іншу думку саботаж, ....
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28.01.2022 16:14 Ответить
Будівництво доріг і мостів - так нагло ж не завалюють.
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28.01.2022 16:31 Ответить
Не надо платить, просто ядерные отходы в боеголовки ракет и на границу с *********** на круглосуточное дежурство.
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28.01.2022 15:27 Ответить
И тебя отправить служит на место их базирования🤣. Ты реально думаешь, что можно просто взять отходы и запихнуть в кусок металла и все? Тогда зачем строить особенное хранилище, если по твоей логике можно просто запихнуть все в ящики и положить на землю?
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28.01.2022 16:23 Ответить
Да, я реально думаю, что можно сделать грязную бомбу и епнуть, как возмездие, кремлёвским тварям. И готов принять участие в этом если эти твари разбомбят мою родню.
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29.01.2022 01:09 Ответить
Грязная бомба в данном случае это обычная радиация, которая возникнет после взрыва ракеты(не отходов) . Взорваться эти отходы не могут ну никак(прочитай про ядерные бомбы, какой материал внутри них и принцип их действия) , они лишь разлетяться по территории. Но пока они будут находится на "дежурстве круглосуточно" радиация будет распространяется по территории Украины. Поэтому я лично тебе предлагаю служит в месте базирования таких ракет.
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29.01.2022 17:04 Ответить
Я в курсе, что такое грязная бомба ещё со времён Чернобыля. Если у кремлевских преступников хватит ума применить против Украины ядерное оружие, то они могут получить и грязную бомбу, организму все одно от чего светиться, от дорогой бомбы или от дешёвой. ***** давно это усвоило, взяв на вооружение полоний.
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29.01.2022 19:51 Ответить
Ото ж і погано що у нас винні ні за що не платять і не відповідають. Якщо винен столар ,то чому має платити держава і не стягує з нього ту оплату?
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28.01.2022 15:27 Ответить
Бред! В каком еще государстве возможно такое: дать важнейшие заказа врагам самого государства?
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28.01.2022 15:28 Ответить
Ну если негде хранить, что вы предлагаете?
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28.01.2022 16:12 Ответить
Ну да, если хранить негде, то и агрессор не такой уж агрессор.
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28.01.2022 16:49 Ответить
велыке ядерне схововныцтво

вот только его строят лет 8 уже
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28.01.2022 15:40 Ответить
8 рік війна
8рік ми платим 200 мільйонів доларів

Щеодне підтвердження влада у змові
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28.01.2022 15:46 Ответить
Куда вы предлагаете деть отходы?
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28.01.2022 17:51 Ответить
Я уявляю, що буде, коли Зеленський оголосить, що Україна зберігатиме ядерне паливо на своїй території. Який подарунок це буде для націонал-соєвої гноярки, яка знайде привід вдарити в спину Україні.
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28.01.2022 15:50 Ответить
соевые у тебя мозги, зеблан херов
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28.01.2022 15:52 Ответить
Главное оно голоснуло по приколу, и свалило к панам сортиры драять
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28.01.2022 17:24 Ответить
Не соєва гноярко , твоя задача не відволікатися від унітазів , які ти драєш у поляків

Порохоботи вдарять не тільки в спину , а і трохи нижче всій зеленій
та ватній шоблі , які сидять при владі і грабують до дна 😠
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28.01.2022 17:47 Ответить
Бубачка в доле - значить, сорвет точно
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28.01.2022 15:52 Ответить
ФСБ хорошо башляет своей агентуре в Украине. Это очевидный саботаж, и коррупция. Что бы в Украине не было своего хранилища ядерных отходов.
Добавим, что хранилище для высокоактивных отходов - не конечная точка их хранения. Конечная станция - геологические формации, которых в Украине тоже нет, отметил ученый Юрий Ольховик.

Нашли кому дать строить....врагу коррупционерам ОПЗЖ Вадиму Столар ..."Интератоминжиниринг", входящий в орбиту бизнесмена Василия Хмельницкого, "Современная транспортная инфраструктура" - известная как фирма из окружения директора Научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина. Компании его семьи фигурировали в процессах по фиктивным сделкам с контрагентами.

Где НАБУ или Генеральная прокуратура Украины ??! Это специальных саботаж и срыв строительства.
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28.01.2022 16:32 Ответить
Может пора вернуться к идее повторного их использования (доиспользования)?
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28.01.2022 17:30 Ответить
Реакторы замкнутого цикла ? Производство топлива для них?
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28.01.2022 17:53 Ответить
Варианты есть. От реакторов на быстрых нейтронах ... до банального использование для отопления в теплосетях.
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28.01.2022 17:57 Ответить
Реакторы на быстрых нейтронах сейчас проектирует и строит тоже Россия (что то пытаются сделать Китай и Индия, остальные свои программы свернули и реакторы остановили).

Украине ещё придётся сильно поискать кто ей сможет их построить КРОМЕ РФ.
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28.01.2022 18:04 Ответить
Не обязательно начинать с реакторов на быстрых нейтронах. Можно начать с доработки РИТЭГа.
Нужно самим разрабатывать технологию, что бы мы строили другим.
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29.01.2022 10:15 Ответить
Они отличаются малой мощностью и КПД. Это жеж сколько вам понадобится отходов, чтоб сделать источник энергии заметной в масштабах страны, мощности?
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31.01.2022 01:11 Ответить
Были те, которыми отапливались целые временные поселки в сибири. В студенческом стройотряде видел такой.
Топлива в Украине больше чем достаточно. Первые 5 лет температура 300-400 градусов. Тонны достаточно, что бы отапливать микрорайон. И не нужно отдавать ***** 200млн.дол. Или тратить 80 млн. на хранение и охлаждение в своём хранилище.
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31.01.2022 09:13 Ответить
Топливная сборка в котельной микрорайона? Магате оценит😁
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28.01.2022 18:53 Ответить
Если всё правильно сделать МАГАТЭ будет молчать в тряпочку.
Была в СССР такая штука РИТЭГ. Сейчас подобное выпускают Хитачи и Сименс. И никто их не трогает.
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29.01.2022 10:12 Ответить
за скид відходів в РФ 200кк не жалко.
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28.01.2022 19:02 Ответить
Главное, что зебил два года назад в 19 торжественно ОТКРЫЛ хранилище ядерных отходов, которое построили при Порохе и оставалось чуть-чуть до сдачи!Но главзебил просто пропиарился на чужом, а остальные зебилы дважды разокрали деньги на окончание работ.
Чтоб вам пусто было, зебилы73%ные!
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28.01.2022 23:02 Ответить
 
 