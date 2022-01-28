Украинский ледокол "Ноосфера" отправился в первый рейс из Одессы в Антарктиду. ФОТО

Ледокол "Ноосфера" отправился в первый рейс из Одессы на антарктическую станцию ​​"Академик Вернадский". На борту, кроме экипажа, шесть украинских исследователей Антарктики, еще 28 отечественных ученых присоединятся к ним в чилийском порту Пунта-Аренас.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас ледокол отправляется в Антарктику, чтобы доставить на станцию ​​"Академик Вернадский" команду 27-й Украинской экспедиции и заменить наших зимовщиков, а также взять на борт вторую группу ученых - исследователей Южного океана", - отметил директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий.

По его словам, ледокол, который прошел техническое обслуживание на Черноморском судоремонтном заводе, доставит на станцию ​​"Академик Вернадский" также различные грузы: годовой запас провизии, технологическое оборудование и строительные материалы. Дикий уточнил, что экипаж ледокола в составе 26 моряков возглавил украинский капитан Павел Панасюк, обладающий огромным опытом работы на иностранных научно-исследовательских судах.

Научной программой предусмотрено продолжение океанографических исследований, начатых в 1997-98 годах научно-исследовательским судном "Эрнст Кренкель", в частности, на полигоне вблизи Аргентинских островов, неподалеку от научной станции, на Южно-Шотландском полигоне и Южно-Оркнейском полигоне, которые имеют сложные гидрофизические условия и формируют систему водных масс океанов Южного полушария на Земле. Здесь высокое биоразнообразие, а также проходят основные миграционные пути криля, рыб и китов.

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По словам директора НАНЦ, исследователи также надеются получить уникальные данные о том, как изменились океанографические характеристики этих районов Южного океана за предыдущие три десятилетия, ведь именно в этой части света зафиксированы самые быстрые темпы потепления атмосферы, и очень важно понять, почему и как это происходит. .

Ученые также будут проводить ряд биологических исследований совместно с американскими учеными, а также анализировать содержание донных отложений, в том числе наличие ртути, проведут серию геокосмических, радиоокеанографических измерений и блок геологических исследований в районе Аргентинских островов и т.д.

Дикий уточнил, что экипаж ледокола в составе 26 моряков возглавил украинский капитан Павел Панасюк, имеющий огромный опыт работы на зарубежных научно-исследовательских судах.