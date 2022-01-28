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Украинский ледокол "Ноосфера" отправился в первый рейс из Одессы в Антарктиду. ФОТО

Ледокол "Ноосфера" отправился в первый рейс из Одессы на антарктическую станцию ​​"Академик Вернадский". На борту, кроме экипажа, шесть украинских исследователей Антарктики, еще 28 отечественных ученых присоединятся к ним в чилийском порту Пунта-Аренас.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Украинский ледокол Ноосфера отправился в первый рейс из Одессы в Антарктиду 01

"Сейчас ледокол отправляется в Антарктику, чтобы доставить на станцию ​​"Академик Вернадский" команду 27-й Украинской экспедиции и заменить наших зимовщиков, а также взять на борт вторую группу ученых - исследователей Южного океана", - отметил директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий.

По его словам, ледокол, который прошел техническое обслуживание на Черноморском судоремонтном заводе, доставит на станцию ​​"Академик Вернадский" также различные грузы: годовой запас провизии, технологическое оборудование и строительные материалы. Дикий уточнил, что экипаж ледокола в составе 26 моряков возглавил украинский капитан Павел Панасюк, обладающий огромным опытом работы на иностранных научно-исследовательских судах.

Научной программой предусмотрено продолжение океанографических исследований, начатых в 1997-98 годах научно-исследовательским судном "Эрнст Кренкель", в частности, на полигоне вблизи Аргентинских островов, неподалеку от научной станции, на Южно-Шотландском полигоне и Южно-Оркнейском полигоне, которые имеют сложные гидрофизические условия и формируют систему водных масс океанов Южного полушария на Земле. Здесь высокое биоразнообразие, а также проходят основные миграционные пути криля, рыб и китов.

Украинский ледокол Ноосфера отправился в первый рейс из Одессы в Антарктиду 02

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По словам директора НАНЦ, исследователи также надеются получить уникальные данные о том, как изменились океанографические характеристики этих районов Южного океана за предыдущие три десятилетия, ведь именно в этой части света зафиксированы самые быстрые темпы потепления атмосферы, и очень важно понять, почему и как это происходит. .

Ученые также будут проводить ряд биологических исследований совместно с американскими учеными, а также анализировать содержание донных отложений, в том числе наличие ртути, проведут серию геокосмических, радиоокеанографических измерений и блок геологических исследований в районе Аргентинских островов и т.д.

Дикий уточнил, что экипаж ледокола в составе 26 моряков возглавил украинский капитан Павел Панасюк, имеющий огромный опыт работы на зарубежных научно-исследовательских судах.

Автор: 

Антарктида (106) полярники (39) Дикий Евгений (32)


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Топ комментарии
+10
Удачи Вам, друзья!
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28.01.2022 15:52
+10
7 футов под килем !
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28.01.2022 15:52
+5
Красавчік
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28.01.2022 15:48
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Счастливчики(((
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28.01.2022 15:42 Ответить
Ось за цей криголам Зєїла мусить компенсувати в казну кошти із власної кишені. Десяток СУ- 27 за такі кошти можна було капітально відремонтувати.
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28.01.2022 15:52 Ответить
Для ремонту СУ 27 спочатку требе мати зламані СУ 27.
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28.01.2022 16:39 Ответить
За 5 млн.?
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28.01.2022 17:08 Ответить
5 млн баксів.
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28.01.2022 17:27 Ответить
Красавчік
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28.01.2022 15:48 Ответить
И в чем?Слабоват все таки...
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28.01.2022 17:25 Ответить
Удачи Вам, друзья!
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28.01.2022 15:52 Ответить
7 футов под килем !
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28.01.2022 15:52 Ответить
как раз вовремя, чтоб смотаться от подальше от проблем с рф.Тут послов отзівают, а у нас криголам поплив.
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28.01.2022 15:54 Ответить
Отзiвают? Так, понятненько
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28.01.2022 16:21 Ответить
Хо-хо-... Паляніца, драбына. З дамочкою все зрозуміло.
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28.01.2022 16:31 Ответить
а угля закупили? а то опять энергетический кризис будет...
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28.01.2022 16:06 Ответить
А когда был последний?
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28.01.2022 16:18 Ответить
изучение миграция криля это архиважно, в условиях коцапской агрессии...
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28.01.2022 16:07 Ответить
Чудова, радісна новина. Життя продовжується! Лютий плюс!
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28.01.2022 16:10 Ответить
*****...
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28.01.2022 16:16 Ответить
Ну хоч одна добра новина.
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28.01.2022 16:16 Ответить
вовремя сбались, чтобы не попасть под мобилизацию
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28.01.2022 16:16 Ответить
Перша думка - для чого нам такі дослідження? Друга думка - це мікроскопічні затрати для держави. Не варто переживати. Країна має розвивати різні напрямки. Хай молодь отримує можливість вибирати своє майбутнє. А влада - менше краде. Влада - від ВР до сільради.
пс: студенти за кордоном вивчають різноманіття: розкопки якихось скелетів, жучків, древні цивілізації, психологію, молекулярну біологію, кварки і темну енергію. Попасти в таку експедицію - стимул для навчання.
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28.01.2022 16:38 Ответить
"...директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий."
Женя- правильный Директор. Страдает русофобией ещё со времён попытки параши оккупировать Литву в конце 80-х. Наш пацан. Удачи им во всём. А Жене персонально респект и уважуха.
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28.01.2022 19:01 Ответить
Вони будуть пiнгвiнiв рахувати.
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28.01.2022 19:56 Ответить
цi рахуватимуть снiжинки. попeрeднi снiг розгрiбали коли 4 мeтра намeло. пiнгвiни вжe порахованi давно.
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28.01.2022 20:33 Ответить
нарeштi свiй транспорт!
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28.01.2022 20:31 Ответить
 
 