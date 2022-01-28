Путин провел телефонный разговор с Макроном: Россия ждет налаживания прямого диалога Украины с ОРДЛО

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"При обсуждении ситуации на Украине Владимир Путин акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского Комплекса мер и других договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что "утверждены" настройки на дальнейшую работу России и Франции в Нормандском формате.

"Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определятся со своими дальнейшими действиями", - отметили в пресс-службе Кремля.

Также Макрон и Путин обменялись мнениями о предпринимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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