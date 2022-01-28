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Путин провел телефонный разговор с Макроном: Россия ждет налаживания прямого диалога Украины с ОРДЛО

Путин провел телефонный разговор с Макроном: Россия ждет налаживания прямого диалога Украины с ОРДЛО

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"При обсуждении ситуации на Украине Владимир Путин акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского Комплекса мер и других договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что "утверждены" настройки на дальнейшую работу России и Франции в Нормандском формате.

"Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определятся со своими дальнейшими действиями", - отметили в пресс-службе Кремля.

Также Макрон и Путин обменялись мнениями о предпринимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Франции не рекомендует выезжать в пограничные с РФ районы Украины из-за скопления российских войск

Автор: 

путин владимир (31530) россия (96095) Франция (3540) Макрон Эмманюэль (1359)


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Топ комментарии
+63
Прямий діалог з ОРДЛО дуже простий - сепари мають здати всю зброю та арештовані, ті хто отримав рос. паспорти мають отримати довідки негромадян та назавжди полишені можливості займати будь-які вакансії на держ. службі, на кордоні мають стати українські війська і т.д.!
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28.01.2022 15:43
+43
Давай Макарон, отрабатывай деньжку, шлюха ты кремлевская
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28.01.2022 15:41
+38
Стесняюсь спросить,а причем тут Макарон до нашего Донбаса, он теперь будет распоряжаться территориями Украины?
Это Украине решать какой диалог у нас будет с российскими оккупантами на Донбасе.
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28.01.2022 15:42
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Правила форума Совет форумчан
Этот сын уборщицы цеховых сортиров от блевотины и говна ленинградского пролетариата ещё жив?
Вова, уже скоро. Совсем скоро к тебе постучится тётя в хламиду и с косой. ОЧЕНЬ СКОРО.
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28.01.2022 15:40 Ответить
И заберёт тебя вовочка в хламидию))) падаль поганая
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28.01.2022 16:25 Ответить
а мы подождем Лебединого Озера по ТВ Рашка... Х..ло у нас шансов больше.. поверь.... этого хочет Бог сохранения Украины...и твоего позорного исхода...
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28.01.2022 17:37 Ответить
Ну опечатка, не в хламидию а в хламиде. И, что? От этого вовочке станет приятнее?
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28.01.2022 18:08 Ответить
Да нет)) всё нормально, не принимай на свой счёт
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28.01.2022 21:33 Ответить
Это ху.ло.мелкий. меркантильный кю.пацак. когда ты уже подаришь этот праздник Украине и человечеству?
Когда. ты уже собиратель земель уйдешь под эту землю.там уже все черви собрались .все будут праздновать.
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28.01.2022 16:31 Ответить
Нормандську зустроіч в Берліні потрібно перенести в Туреччину або в якусь іншу країну заходу тому як Німеччина не є зараз дружньою країною Україні
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28.01.2022 15:41 Ответить
Можна його перенести хоч на марс,але з кацапами домовитись неможливо,вони розуміють тільки чоботом по пиці.
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28.01.2022 16:03 Ответить
Давай Макарон, отрабатывай деньжку, шлюха ты кремлевская
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28.01.2022 15:41 Ответить
а по всей морде.обоим
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28.01.2022 15:42 Ответить
но только шоб оба в масках были .вирус как никак
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28.01.2022 15:43 Ответить
Нехай чекає...
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28.01.2022 15:42 Ответить
Стесняюсь спросить,а причем тут Макарон до нашего Донбаса, он теперь будет распоряжаться территориями Украины?
Это Украине решать какой диалог у нас будет с российскими оккупантами на Донбасе.
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28.01.2022 15:42 Ответить
Прямий діалог з ОРДЛО дуже простий - сепари мають здати всю зброю та арештовані, ті хто отримав рос. паспорти мають отримати довідки негромадян та назавжди полишені можливості займати будь-які вакансії на держ. службі, на кордоні мають стати українські війська і т.д.!
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28.01.2022 15:43 Ответить
Вони не сепари, вони - колаборанти. Їм навіть "особливий статус" не потрібен, вони тупо хочуть в Росію і з територіями.
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28.01.2022 18:22 Ответить
Х...й тобi собачий, а не налагодження прямого діалогу з Донецьком та Луганськом та правового оформлення особливого статусу Донбасу !
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28.01.2022 15:43 Ответить
Трохи грубо, зате виразно. +++
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28.01.2022 17:02 Ответить
Хло надеется? А почему не приказывает или настаивает? Чем больше летального оружия появляется в Украине, тем робче становится свинская пе@ерация.
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28.01.2022 15:44 Ответить
"*********" )
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28.01.2022 15:44 Ответить
Покажите Путину большой кукиш или округлую задницу...
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28.01.2022 15:44 Ответить
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28.01.2022 15:44 Ответить
Украине предстоит очень тяжёлый путь, очень тяжёлый подъём.

Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.

Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.

С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.

Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.

Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.

Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.

Виктор Резун.
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28.01.2022 15:44 Ответить
эта гиря - на банковой и грушевского
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28.01.2022 15:56 Ответить
Гірка правда.
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28.01.2022 17:50 Ответить
вот и ермак такое хотел организовать

совпадение?
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28.01.2022 15:45 Ответить
ніхто с терррористами
перрреговоров
не веде ! -
відповів приціл-гачку .
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28.01.2022 15:47 Ответить
Нет уж,признавайте вы кацапы,и оружие поставляйте,Украина с теророристами за один стол не сядет,ну если гидрант посмеет то останеться в Ростове и ещё за поставку оружия,сша могут пртзнать роисю спонсором террористов
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28.01.2022 15:47 Ответить
россия может ждать всё что угодно, но с марионетками никто разговаривать не будет.
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28.01.2022 15:48 Ответить
У зелі інша думка !
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28.01.2022 15:50 Ответить
Брешеш. Зеленський не раз заявляв, що жодних домовленостей з терористами не буде ніколи, що це червона лінія, яку Україна ніколи не переступить.
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28.01.2022 15:59 Ответить
Та Зеленський бреше як диха, вірити цьому шархраю та його шоблі може тільки повний дурень.
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28.01.2022 16:16 Ответить
Как фанера над Парижем . Вот такой будет результат .
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28.01.2022 15:50 Ответить
-Ордло від України са... - Что,сала???!!! - Та ні, салюпу!!!
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28.01.2022 15:50 Ответить
Ёкарный бабай!
Ну когда же, хоть один лидер этих европейских/американских государств, задаст кацапскому Холую элементарный вопрос:
- Каким боком вы к Донецку, Луганску, статусу, переговорам и т.п., если вы не сторона конфликта !?
П.С.
Не сторона - пошли нафиг, рот закрыли. Любое вмешательство - терроризм !
Сторона - вывели войска и под трибунал !
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28.01.2022 15:50 Ответить
Та всі всьо розуміють... Просто Штати і Британія вже заїб....сь то всьо слухати... От і постачають нам зброю! Нема з ким говорити! Гопніків треба пиз...ти!
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28.01.2022 15:54 Ответить
и, желательно, до окончания кризиса, держать руку на оффшорных счетах зеконады
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28.01.2022 16:16 Ответить
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.

750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.

485 танков, 968 боевых бронированных машин, 1062 артиллерийских системы, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.

20 тыс. полицейских днр+лнр.

несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.

несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.

сотни судей днр+лнр.

тысяча мэров, депутатов, министров лнр+лнр.

несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.

несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.

2 миллиона сторонников русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.

улицы, памятники, бюсты мотороле, захарченко, болотову, гиви, мозговому, бэтману.

военное училище в днр, выпускающим офицеров днр+лнр.

Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, свободно экономическую зону(платить меньше налоги чем вся Украина), с правительствами этих грёбанных республик?
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28.01.2022 15:51 Ответить
Так а ***** перемовини з терористами ВЕДЕ!?
ОЙ ....Та воно саме..терорист
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28.01.2022 15:52 Ответить
Коротше, старенькій Європі "конфлікт" в Україні заваджає спати.
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28.01.2022 15:53 Ответить
Пусть ждет, а я пока прикуплю z-15
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28.01.2022 15:53 Ответить
***** окончательно в своей деменции рехнулся.
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28.01.2022 15:54 Ответить
Схема тут должна быть простая: кацапы выплачивают репатриации за Крым и уничтоженный Донбасс, возвращают на место вывезенные заводы, выводят своих шавок без шевронов. Закрываем границу. Фильтруем сепаратистов, суды над преступниками, депортация активных сепаратистов (кто без уголовных преступлений).
А потооооом. Потом обсуждаем статус региона с его представителями. И что-то мне подсказывает что желающих "независимости" там не будет. Это не евреи или арабы, которые в пустыне могут города строить. Там обычные бабушки-дедушки и депрессивный регион, без работы, с ненужными шахтами и без особых перспектив. Им та независимость - как зайцу балет.
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28.01.2022 15:55 Ответить
100 вiдсоткiв. респект.
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28.01.2022 16:06 Ответить
Фото Зачет)Путін з радянською трубкою і Макрон з мобілкою
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28.01.2022 15:56 Ответить
Чебурнет!
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28.01.2022 15:57 Ответить
Але,але ,коммутатор ,ничего не слышно))
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28.01.2022 16:06 Ответить
Сьогодні, 28 січня о 13.15 годині місцевого часу, літак Boeing C-17 Globemaster III здійснив посадку у Львові.



Інформація взята з ресурсу Flightradar24, повідомляє кореспондент «Варта 1».
--------
Тим часом по тихому до Львова пташки летять...
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28.01.2022 15:56 Ответить
А це ще й не весна...
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28.01.2022 16:09 Ответить
Читаю в стрічці новин:
"Елисейский дворец опубликовал Декларацию советников глав стран и правительств Нормандского формата.".
Новина, звичайно, повторюється "папугами" практично всіх великих порталів мережі.
Я аж своїми штучними зубами заскрипів, коли прочитав, до чого там дЄрмаки з кОзаками домовились:
"Они подтверждают, что Минские соглашения являются основой для работы Нормандского формата".
Які, бл..., мінські договорняки, чорт би забрав "наших" авторів цієї х-ні разом з усіма лицемірними ліберастами по обидва боки Атлантики! ?
Про якийсь там "особливий статус Дамбаса" морочать вони одне одному маргарин, а заодне і бидломасі.



На мій щирий погляд особливий статус цього рускамірського анклаву, злоякісного утворення по суті, може бути здійснений тільки в вигляді суцільної деватизації жільцов ЛДНРи по прикладу денацифікації Німеччини після ІІ Світової війни.

Пропоную друзям і зацікавленим читачам статтю по темі денацифікації, як приклад, як треба вчиняти з прихильниками нелюдських ідеологій. В тому і ідеології недоімперського швіністичного рускамірства.



"В западной зоне оккупации Германии в 1945-48 годах союзники насчитали 3,5 млн. немцев, причастных к нацизму, реальные наказания понесли только десятки тысяч. Но в целом вся немецкая нация была признана больной, и прошла денацификацию, самой жёсткой формой которой стало принудительное перезахоронение жертв нацизма голыми руками немцев.
В западной оккупационной зоне американцы, англичане и французы разделили всех немцев на несколько групп. Причисление к определённой категории влекло различные наказания. Например, для виновных, в том числе для извлекателей пользы:
а) рабочий лагерь до 5 лет, или привлечение к общественным работам,
б) дополнительно полная или частичная конфискация имущества, особенно ценного, за исключением предметов повседневного употребления;
в) в отдельных случаях лишение избирательного права или запрет на занятие определённых должностей сроком не менее 5 лет.
Для попутчиков:
а) разовый взнос или регулярная выплата определённой денежной суммы в фонд компенсации нанесенного ущерба (минимум 50, максимум 2000 рейхсмарок);
б) в случае отказа от платы денежный штраф заменялся принудительным трудом в течение не более 30 рабочих дней;
в) предусматривалось дополнительное наказание для государственных служащих: судебная камера может предложить понижение в должности или отправку на пенсию.
Характерно, что по поводу пункта «в» законодатель замечает: применять «в редчайших случаях».

Базисом для получения свидетельства о прохождении денацификации, а также возможного предъявления обвинения и его запуска в делопроизводство, служила обширная анкета (из 131 вопроса), которая требовала от заполняющего подробнейших сведений о личной, производственной и политической жизни. Чтобы пресечь попытку уклонения от анкетирования, прибегли к самому эффективному в послевоенное время средству: продуктовая карточка выдавалась лишь по предъявлении квитанции, подтверждающей сдачу анкеты в ратушу. Также и проживание в населённом пункте и трудоустройство в учреждение или на частное предприятие (и следующего за приёмом продолжения работы до момента увольнения) требовали наличия упомянутой квитанции.
В случае нелегального проживания серьезным санкциям подвергался сдатчик квартиры. Специально оговаривались наказания тюремным заключением или денежным штрафом за ложные данные в анкете и уклонение от регистрации.
В американской зоне, где подходы к чистке были самые строгие, были рассмотрены 3,5 млн. дел и признаны: главными виновными - 1654; виновными - 22.122; незначительно виновными - 106.422; попутчиками - 485.057; невиновными - 18.454; попавшими под амнистию - 2.789.196. Прекращено по разным причинам производство - 200.207.
В июле 1946 года по инициативе генерала Клея состоялась амнистия молодежи: те, кто родились после первого января 1919 года и не числились в списках активных нацистов и военных преступников, освобождались от прохождения денацификации.
В конце мая 1948 года союзники трёх западных зон прекратили контроль над денацификацией и передали её полностью немцам.
Но в целом союзники определили немцев как больную нацию и начали их «лечить». Сам великий психолог Карл Юнг разработал психологические основы денацификации. В частности, он определял главную проблему межвоенных европейских наций - отсутствие совести. А то, что произошло с немцами - это болезнь, и больны немцы все и сразу в равной мере вне зависимости от политических пристрастий, отношению к Гитлеру и членству в НСДАП.
Новая немецкая элита под надзором союзников не намеревалась ограничиться такими защитными мерами, как осуждение главных военных преступников и наказание крупных и мелких нацистов, а ставила целью полное искоренение рокового духа нацизма и демократизацию общество.
Перевоспитание начиналось в некоторых городах и деревнях с шоковой терапии: население принуждали осматривать концлагерь в их местности, демонстрировали «добровольно-принудительным» зрителям документальный фильм о лагерях уничтожения «Жернова смерти»."
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28.01.2022 15:58 Ответить
жди дальше хло
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28.01.2022 15:58 Ответить
*****, а может тебе ещё на грудь нассать, чтоб морм пахло?
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28.01.2022 15:59 Ответить
* морем
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28.01.2022 16:00 Ответить
Прямой дєалох буде тоді, коли паспорта здасть скотське поголів'я й зброю на купу поскидає. Тоді тотой кавалок засраний об'явимо "закрита зона" з іменем "резервація" й хер з ними!
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28.01.2022 16:00 Ответить
с террористами можем наладить диалог только прямой наводкой
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28.01.2022 16:03 Ответить
Браты настаивают, предыдущий выполнил бы на 100 процентов, да нет на 150, посмотрим на Вовочку.
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28.01.2022 16:03 Ответить
Бубочка, засранец, пообещал такой диалог в Париже в декабре 2019-го.
Теперь Путин напоминает каждому мировому лидеру это.
Поэтому Путин больше и не желает видеться с Зеленским.
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28.01.2022 16:04 Ответить
Втікати з динири, повзти на колінах і проситися. Негайно, не чекати. Ось "діалог" для сєпарів. І то - виключно для незаплямованих кров'ю.
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28.01.2022 16:05 Ответить
Странный кремлёвский Фюрер , весь Мир знает что в Украине не Гражданская война , а обычная война между Московией и Украиной, московская Орда захватила украинский Крым ,большую часть водного пространства Азовского и Чёрного морей, а также угольный бассейн на Донбассе Плохо что наша власть клюёт на аферу кремлёвского Фюрера и подыгрывает им
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28.01.2022 16:05 Ответить
Ну пусть кто то из украинской власти только попробует наладить такой диалог с лугандоном - сразу на пмж в луганск отбудет
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28.01.2022 16:05 Ответить
Даже если взять минские угоды, то их Рашка уже нарушила окупировав Дебальцево и раздав росийские паспорта. Так что сосите жабоеды с Х***лом
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28.01.2022 16:08 Ответить
Путин ну ты и тварь - простите за грубость!!! Да ,что же ты ты **** лютуешь, вроде в Питере вырос , не идиот совсем!!!
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28.01.2022 16:09 Ответить
Пропоную нагадати Росії її прямий діалог з Чечнею, можемо повторити
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28.01.2022 16:12 Ответить
Я не перестаю удивляться Рашке. Какая это не смотря на свои размеры мелочная и подленькая страна. Сплошные интрижки, ябеды, подкупы, отравления. Не смотря на свои размеры Рашка ничего не может больше сделать для вовлечения в свою орбиту других государств. Только подкупы, диверсии и пропаганда.
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28.01.2022 16:13 Ответить
///
Очередное государство на Балканах попало в скандал с "признанием "ЛНР". Вооруженное формирование назвали республикой на сайте государственной ТРК Черногории RTCG.


Новость вышла ранним утром с заголовком "Украинцы напали на Луганскую республику?". Спустя несколько часов его изменили на "Солдат погиб во время артиллерийского обстрела".
Тест также был частично изменен. Новость про гибель боевика в Веселогоровке построена на заявлении псевдоформирования "ЛНР". Отметим, в повествовании "народное ополчение" подается без указания, что Луганская область это часть Украины, которая сейчас частично оккупирована. Также не указано, что оккупационные структуры, называющие себя "ЛНР" не признаны в мире.
Согласно имеющимся данным в первоначальной информации также шла речь о "поддержке напряжения в регионе со стороны США и НАТО". В последней редакции текста этого нет.
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28.01.2022 16:13 Ответить
ну так напишите про них "Черногорская область Великой Хорватии" - и в расчёте..
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28.01.2022 16:18 Ответить
капец.... как же он уже задрал всех своим налагодженням с ОРДЛО! та сделайте на всех каналах обращение к правительству рассеи! что никогда! ни в коем случае этого не будет! хватит читать мантру и талдычить про ордло! раздал мудило паспорта русские и валюта русская и всё остальное ..и как оно видет себе да и наши вообще то тоже их дэинтегрировать я не могу понять граждан рассеи? пусть валят в рашку, а земли дэинтегрировать без них разве что...((
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28.01.2022 16:14 Ответить
как бы нашему дурачку т.н. партнеры не втюхали обратно лугандон на условиях россии
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28.01.2022 16:14 Ответить
Х-ло пошел на хутор бабочек ловить
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28.01.2022 16:15 Ответить
"При обсуждении ситуации на Украине Владимир Путин акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского Комплекса мер и других договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса".

Другими словами - указал геронтофилу микрону вектор движения в Нормандской четвёрке. А также выразил просьбу, от которой невозможно отказаться, повлиять на руководство Украины по этому вопросу.
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28.01.2022 16:17 Ответить
сразу после начала прямых переговоров Москвы с Казанью и Уфой по поводу раздела активов бывшего госбанка т.н. "РФ",а так же гарантий по невступлению последних в военный союз с Турцией..
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28.01.2022 16:17 Ответить
Та нам вообще пох что там ***** говорит, пускай сволочь только рыпнется.
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28.01.2022 16:21 Ответить
что это было?
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28.01.2022 16:25 Ответить
По-перше. Дайте ОБСЄ перевірити московитські гумконвої, склади озброєння в ОРДЛО.
По-друге. Хай складуть зброю незаконні бандформування для введення української Нацгвардії, яка тимчасово візьме на себе роль цивільної поліції до повернення всім українським державним інституціям законниз прав, далі вже сама поліція.
По-третє. Повернути Крим Україні.
В четвертих. Не втручатися Московії в суверенні справи України.
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28.01.2022 16:31 Ответить
Спочатку ОРДЛО маэ бути розформоване.А потiм розмови
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28.01.2022 16:41 Ответить
Так все к этому и идет - Зе на саммите в Париже еще в 2019 расписался за имплементацию формулы штангенциркуля,выборы при открытой и неконтролируемой границе,амнистию (тамошние два до зубов вооруженных армейских корпуса сделают "народной милицией"),влияния ордло на внешнюю политику,восстановлении за счет Украины - и все это на средства "мудрого народа". Плюс при начале прямых переговоров мацква сбросит с себя всю ответственность и станет не стороной конфликта,а посредником и миротворцем...Хотелки их ясны...Проблема в том что нынешняя украинская власть не против всего этого - хотя ожидать чего то другого от некомпетентных,алчных и вороватых зеленых гопников было бы глупо.
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28.01.2022 16:46 Ответить
О ***** губень раскатало долго ждать придётся тебе дурачок ,глядишь и окачуришься не дождавшись ...
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28.01.2022 16:57 Ответить
ху"№ло, долбаный спец КГБ СССР "по Украине", за всю свою поганую, и, наверное, самую вредную для человечества за последние 80 лет жизнь, так и не знает ничего об Украине
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28.01.2022 17:20 Ответить
Ждите у аппарата.....ждите у аппарата.....
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28.01.2022 17:27 Ответить
На яких підставах Єрмак представляє Україну в міжнародних дипломатичних стосунках, Якщо завгосп присутній при дипломатичних перемовинах це неознасає що він є учасником на це потрібні повноваження Тобто це принижує стотус України у перемовинах - нівілює позицію.
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28.01.2022 17:35 Ответить
Можливо він в статусі якогось "державного службовця" вроді т.в.о. президента?
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28.01.2022 18:46 Ответить
С « дырой» договариваться уже давно не о чем, впрочем как и вообще «дыра» никто и зовут никак..
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28.01.2022 19:13 Ответить
Цей макарон не розуміє, що правовий статус ОРДиЛо поки рашка не звільнила ці території є "окуповані території'? З якого б дива Франція би проводила переговори з гауляйтерами окупованих територій а не окупантом? Вони що з шавками терористів розмовлять, якщо останні щось захопили?
Відмова (такою позицією Франції) від основних принципів світоустрою та зрада даних Україні зобов'язань, підписаних Францією в угоді про перехід України до без'ядерного статусу, робить Францію (завдяки макорону) безсоромним безчесним посібником масових вбивць та провокує 3-тю світову війну!
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29.01.2022 13:21 Ответить
якщо тільки влада України допустить хоч найменший контакт з сепарами, це буде кінець цій владі. Контакт може бути тільки після того, як оця вся гопота складе зброю, наші прикордонники візьмуть під контроль кордон, а СБУ перевірить всіх гопників і по кожному зробить свої висновки. Всі, хто вимушено отримав російські паспорти, повині добровільно їх здати в термін до трьох діб, решта "чемодан, вокзал, раша". після перевірки СУ.
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29.01.2022 18:52 Ответить
 
 