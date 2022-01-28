Путин провел телефонный разговор с Макроном: Россия ждет налаживания прямого диалога Украины с ОРДЛО
Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"При обсуждении ситуации на Украине Владимир Путин акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского Комплекса мер и других договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что "утверждены" настройки на дальнейшую работу России и Франции в Нормандском формате.
"Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определятся со своими дальнейшими действиями", - отметили в пресс-службе Кремля.
Также Макрон и Путин обменялись мнениями о предпринимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Вова, уже скоро. Совсем скоро к тебе постучится тётя в хламиду и с косой. ОЧЕНЬ СКОРО.
Когда. ты уже собиратель земель уйдешь под эту землю.там уже все черви собрались .все будут праздновать.
Это Украине решать какой диалог у нас будет с российскими оккупантами на Донбасе.
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
Виктор Резун.
совпадение?
перрреговоров
не веде ! -
відповів приціл-гачку .
Ну когда же, хоть один лидер этих европейских/американских государств, задаст кацапскому Холую элементарный вопрос:
- Каким боком вы к Донецку, Луганску, статусу, переговорам и т.п., если вы не сторона конфликта !?
П.С.
Не сторона - пошли нафиг, рот закрыли. Любое вмешательство - терроризм !
Сторона - вывели войска и под трибунал !
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 1062 артиллерийских системы, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
сотни судей днр+лнр.
тысяча мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
2 миллиона сторонников русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
улицы, памятники, бюсты мотороле, захарченко, болотову, гиви, мозговому, бэтману.
военное училище в днр, выпускающим офицеров днр+лнр.
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, свободно экономическую зону(платить меньше налоги чем вся Украина), с правительствами этих грёбанных республик?
ОЙ ....Та воно саме..терорист
А потооооом. Потом обсуждаем статус региона с его представителями. И что-то мне подсказывает что желающих "независимости" там не будет. Это не евреи или арабы, которые в пустыне могут города строить. Там обычные бабушки-дедушки и депрессивный регион, без работы, с ненужными шахтами и без особых перспектив. Им та независимость - как зайцу балет.
Інформація взята з ресурсу Flightradar24, повідомляє кореспондент «Варта 1».
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Тим часом по тихому до Львова пташки летять...
"Елисейский дворец опубликовал Декларацию советников глав стран и правительств Нормандского формата.".
Новина, звичайно, повторюється "папугами" практично всіх великих порталів мережі.
Я аж своїми штучними зубами заскрипів, коли прочитав, до чого там дЄрмаки з кОзаками домовились:
"Они подтверждают, что Минские соглашения являются основой для работы Нормандского формата".
Які, бл..., мінські договорняки, чорт би забрав "наших" авторів цієї х-ні разом з усіма лицемірними ліберастами по обидва боки Атлантики! ?
Про якийсь там "особливий статус Дамбаса" морочать вони одне одному маргарин, а заодне і бидломасі.
На мій щирий погляд особливий статус цього рускамірського анклаву, злоякісного утворення по суті, може бути здійснений тільки в вигляді суцільної деватизації жільцов ЛДНРи по прикладу денацифікації Німеччини після ІІ Світової війни.
Пропоную друзям і зацікавленим читачам статтю по темі денацифікації, як приклад, як треба вчиняти з прихильниками нелюдських ідеологій. В тому і ідеології недоімперського швіністичного рускамірства.
"В западной зоне оккупации Германии в 1945-48 годах союзники насчитали 3,5 млн. немцев, причастных к нацизму, реальные наказания понесли только десятки тысяч. Но в целом вся немецкая нация была признана больной, и прошла денацификацию, самой жёсткой формой которой стало принудительное перезахоронение жертв нацизма голыми руками немцев.
В западной оккупационной зоне американцы, англичане и французы разделили всех немцев на несколько групп. Причисление к определённой категории влекло различные наказания. Например, для виновных, в том числе для извлекателей пользы:
а) рабочий лагерь до 5 лет, или привлечение к общественным работам,
б) дополнительно полная или частичная конфискация имущества, особенно ценного, за исключением предметов повседневного употребления;
в) в отдельных случаях лишение избирательного права или запрет на занятие определённых должностей сроком не менее 5 лет.
Для попутчиков:
а) разовый взнос или регулярная выплата определённой денежной суммы в фонд компенсации нанесенного ущерба (минимум 50, максимум 2000 рейхсмарок);
б) в случае отказа от платы денежный штраф заменялся принудительным трудом в течение не более 30 рабочих дней;
в) предусматривалось дополнительное наказание для государственных служащих: судебная камера может предложить понижение в должности или отправку на пенсию.
Характерно, что по поводу пункта «в» законодатель замечает: применять «в редчайших случаях».
Базисом для получения свидетельства о прохождении денацификации, а также возможного предъявления обвинения и его запуска в делопроизводство, служила обширная анкета (из 131 вопроса), которая требовала от заполняющего подробнейших сведений о личной, производственной и политической жизни. Чтобы пресечь попытку уклонения от анкетирования, прибегли к самому эффективному в послевоенное время средству: продуктовая карточка выдавалась лишь по предъявлении квитанции, подтверждающей сдачу анкеты в ратушу. Также и проживание в населённом пункте и трудоустройство в учреждение или на частное предприятие (и следующего за приёмом продолжения работы до момента увольнения) требовали наличия упомянутой квитанции.
В случае нелегального проживания серьезным санкциям подвергался сдатчик квартиры. Специально оговаривались наказания тюремным заключением или денежным штрафом за ложные данные в анкете и уклонение от регистрации.
В американской зоне, где подходы к чистке были самые строгие, были рассмотрены 3,5 млн. дел и признаны: главными виновными - 1654; виновными - 22.122; незначительно виновными - 106.422; попутчиками - 485.057; невиновными - 18.454; попавшими под амнистию - 2.789.196. Прекращено по разным причинам производство - 200.207.
В июле 1946 года по инициативе генерала Клея состоялась амнистия молодежи: те, кто родились после первого января 1919 года и не числились в списках активных нацистов и военных преступников, освобождались от прохождения денацификации.
В конце мая 1948 года союзники трёх западных зон прекратили контроль над денацификацией и передали её полностью немцам.
Но в целом союзники определили немцев как больную нацию и начали их «лечить». Сам великий психолог Карл Юнг разработал психологические основы денацификации. В частности, он определял главную проблему межвоенных европейских наций - отсутствие совести. А то, что произошло с немцами - это болезнь, и больны немцы все и сразу в равной мере вне зависимости от политических пристрастий, отношению к Гитлеру и членству в НСДАП.
Новая немецкая элита под надзором союзников не намеревалась ограничиться такими защитными мерами, как осуждение главных военных преступников и наказание крупных и мелких нацистов, а ставила целью полное искоренение рокового духа нацизма и демократизацию общество.
Перевоспитание начиналось в некоторых городах и деревнях с шоковой терапии: население принуждали осматривать концлагерь в их местности, демонстрировали «добровольно-принудительным» зрителям документальный фильм о лагерях уничтожения «Жернова смерти»."
Теперь Путин напоминает каждому мировому лидеру это.
Поэтому Путин больше и не желает видеться с Зеленским.
Очередное государство на Балканах попало в скандал с "признанием "ЛНР". Вооруженное формирование назвали республикой на сайте государственной ТРК Черногории RTCG.
Новость вышла ранним утром с заголовком "Украинцы напали на Луганскую республику?". Спустя несколько часов его изменили на "Солдат погиб во время артиллерийского обстрела".
Тест также был частично изменен. Новость про гибель боевика в Веселогоровке построена на заявлении псевдоформирования "ЛНР". Отметим, в повествовании "народное ополчение" подается без указания, что Луганская область это часть Украины, которая сейчас частично оккупирована. Также не указано, что оккупационные структуры, называющие себя "ЛНР" не признаны в мире.
Согласно имеющимся данным в первоначальной информации также шла речь о "поддержке напряжения в регионе со стороны США и НАТО". В последней редакции текста этого нет.
Другими словами - указал геронтофилу микрону вектор движения в Нормандской четвёрке. А также выразил просьбу, от которой невозможно отказаться, повлиять на руководство Украины по этому вопросу.
По-друге. Хай складуть зброю незаконні бандформування для введення української Нацгвардії, яка тимчасово візьме на себе роль цивільної поліції до повернення всім українським державним інституціям законниз прав, далі вже сама поліція.
По-третє. Повернути Крим Україні.
В четвертих. Не втручатися Московії в суверенні справи України.
Відмова (такою позицією Франції) від основних принципів світоустрою та зрада даних Україні зобов'язань, підписаних Францією в угоді про перехід України до без'ядерного статусу, робить Францію (завдяки макорону) безсоромним безчесним посібником масових вбивць та провокує 3-тю світову війну!