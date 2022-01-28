Уже через несколько дней работники системы МВД получат повышенную на 10% зарплату, - Монастырский

Сегодня министр внутренних дел Украины сообщил о повышении на 10% зарплат полицейских, спасателей и гвардейцев и других правоохранителей в феврале, и перспективу аналогичного повышения в течение года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

"Система внутренних дел это не только полицейские, достойно исполняющие свой долг. Это и спасатели, военнослужащие Нацгвардии, работники Государственной миграционной службы, которые также ежедневно несут свою службу за довольно небольшие средства. Мы все с вами понимали, работая над государственным бюджетом, что увеличение зарплат для спасателей и полицейских является необходимостью. Поскольку за последние три года это почти не осуществлялось", - подчеркнул глава МВД.

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По словам Монастырского, фонд заработной платы удалось увеличить за счет поступлений в бюджет подакцизных товаров.

"За два месяца проведения операции "Акциз" поступления увеличились на 2,3 миллиарда гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И эти средства направлены на десятипроцентное повышение зарплаты полицейским, спасателям, гвардейцам и другим работникам системы МВД, которое состоится уже в следующем месяце"", – говорится в сообщении.