Уже через несколько дней работники системы МВД получат повышенную на 10% зарплату, - Монастырский
Сегодня министр внутренних дел Украины сообщил о повышении на 10% зарплат полицейских, спасателей и гвардейцев и других правоохранителей в феврале, и перспективу аналогичного повышения в течение года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.
"Система внутренних дел это не только полицейские, достойно исполняющие свой долг. Это и спасатели, военнослужащие Нацгвардии, работники Государственной миграционной службы, которые также ежедневно несут свою службу за довольно небольшие средства. Мы все с вами понимали, работая над государственным бюджетом, что увеличение зарплат для спасателей и полицейских является необходимостью. Поскольку за последние три года это почти не осуществлялось", - подчеркнул глава МВД.
По словам Монастырского, фонд заработной платы удалось увеличить за счет поступлений в бюджет подакцизных товаров.
"За два месяца проведения операции "Акциз" поступления увеличились на 2,3 миллиарда гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И эти средства направлены на десятипроцентное повышение зарплаты полицейским, спасателям, гвардейцам и другим работникам системы МВД, которое состоится уже в следующем месяце"", – говорится в сообщении.
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Працюю з ковідом.
Так що хай мусора заткнуть свої хавальники.
p.s. да, в кредит икорочку беру, вон ниже график по которому я её выплачиваю.
2. Сейчас даже грузчик и водитель на НП имеет под 20тыс ЗП, что ты здесь втираешь?
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1. Дебил. Пенсионеры.
2. ********.
2) это где, в жашкове? то шо ты *****бол это и так понятно
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И да, сомневаюсь, что у тебя доход 60к. Разве что очком торгуешь.
p.s. мне вообще плевать, во что ты там веришь или не веришь, это твои личные проблемы. А то, что такие сейчас уже смешные суммы для тебя на сколько "огромные", что ты их только очком можешь наторговать - говорит многое о тебе))) Пока.
если ты такой супер медик, так набери себе пациентов по договору и работай с ними, в чем проблема? мы педиатра найти не можем, все забиты с нормальных... Так почему к тебе никто не записывается такому хорошему?