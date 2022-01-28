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Уже через несколько дней работники системы МВД получат повышенную на 10% зарплату, - Монастырский

Уже через несколько дней работники системы МВД получат повышенную на 10% зарплату, - Монастырский

Сегодня министр внутренних дел Украины сообщил о повышении на 10% зарплат полицейских, спасателей и гвардейцев и других правоохранителей в феврале, и перспективу аналогичного повышения в течение года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

"Система внутренних дел это не только полицейские, достойно исполняющие свой долг. Это и спасатели, военнослужащие Нацгвардии, работники Государственной миграционной службы, которые также ежедневно несут свою службу за довольно небольшие средства. Мы все с вами понимали, работая над государственным бюджетом, что увеличение зарплат для спасателей и полицейских является необходимостью. Поскольку за последние три года это почти не осуществлялось", - подчеркнул глава МВД.

Читайте также: С 1 февраля у всех работников системы МВД зарплаты повысятся на 10%, - замминистра Акопян

По словам Монастырского, фонд заработной платы удалось увеличить за счет поступлений в бюджет подакцизных товаров.

"За два месяца проведения операции "Акциз" поступления увеличились на 2,3 миллиарда гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И эти средства направлены на десятипроцентное повышение зарплаты полицейским, спасателям, гвардейцам и другим работникам системы МВД, которое состоится уже в следующем месяце"", – говорится в сообщении.

Автор: 

МВД (9324) Монастырский Денис (335) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+7
Це ж не ЗСУ. Ті народ захищають. А ці мафію.
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28.01.2022 16:15
+5
10 000- це я на півтори ставки.
Працюю з ковідом.
Так що хай мусора заткнуть свої хавальники.
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28.01.2022 17:20
+4
а армии когда поднимут??
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28.01.2022 16:06
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Правила форума Совет форумчан
а армии когда поднимут??
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28.01.2022 16:06 Ответить
на 10% до окладу?
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28.01.2022 16:20 Ответить
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
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28.01.2022 17:51 Ответить
Це ж не ЗСУ. Ті народ захищають. А ці мафію.
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28.01.2022 16:15 Ответить
все, Шо осталось после распила всего вЭлыкого, ОПа решила бросить на охрану карликового пуделя Зели.. бо ему сцыкотно..
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28.01.2022 16:24 Ответить
С акциза должны идти на здоровья,спорт и т.д.
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28.01.2022 16:28 Ответить
с 10 до 11тыс?))) а помнится мне, на старте реформы у полиции была одна из самых высоких ЗП, туда валили работать, очередя стояли. А что сегодня 10тыс? ничего, даже на 30тыс жить в городе не реально.
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28.01.2022 16:30 Ответить
10 000- це я на півтори ставки.
Працюю з ковідом.
Так що хай мусора заткнуть свої хавальники.
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28.01.2022 17:20 Ответить
ну дык кто на шо учился, я не знаю как вы выживаете на 10тыс...
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28.01.2022 17:23 Ответить
Норм. І армії допомагаю.
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28.01.2022 17:44 Ответить
да ты молодец, в комментах, а я марс ракеты в космос запускаю, чего только не придумаешь? В отличии от твоих сказок, я 3 года назад пересылал по твоей зарплате на армию, а сейчас имея в 7 раз больше тебя я не имею возможности даже 100грн переслать т.к. в долгах, а ты такый молодец, 10тыс зарплата и ещё допомагает, ты кому эту чушь втираешь сейчас? В магазин выйти 700-1000грн за раз на семью с двумя детьми! Себе то хоть не ври.
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28.01.2022 18:00 Ответить
І дача у тєбя в падмасков'є, і хахлушку на Лєнінградкє каждий вєчєр снімаєш?
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28.01.2022 18:03 Ответить
да, естественно, в пАдмАсковье, как иначе и хахлушку имею, женой называется. Вот тебе, мои траты за прошлый год, осилишь разделить на 12? Эт оя вошел в режим "экономии".

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28.01.2022 18:09 Ответить
Від чорної ікри дупа не злипається?
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28.01.2022 18:29 Ответить
вы з села? так переезжайте в большой город, поживите с семьей. Или я придумал про 700грн "поход в магазин"? так я могу прямо сейчас чек с магазина сбросить, сегодняшний, на почти 900грн где я ничего не купил и завтра опять пойду. Не нужно завидовать и писать эту чушь а прост оуловить мысль - за последних 2 года экономика родилась обратно, а вам всё хохотушки и бодание в комментах. Пойди ещё лайк боту поставь и напиши очередному "москалю".

p.s. да, в кредит икорочку беру, вон ниже график по которому я её выплачиваю.
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28.01.2022 18:36 Ответить
А ты поскромнее живи, яхонтовый ты мой.
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28.01.2022 18:04 Ответить
как мне жить я решу сам
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28.01.2022 18:09 Ответить
це свино-собака із борошнами лінгвістики... Самі, можете переконатись:
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28.01.2022 17:47 Ответить
БОТ, да ты офонарел в край, на что конкретн оты ссылки бросаешь? на комменты где Я ТЕБЯ РАССКУСИЛ как аквафрешного бота? Так ты выше подымись на пару комментов)))) Я не могу, это какой-то новый уровень
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28.01.2022 17:55 Ответить
я к тому, шо какая бешенная инфляция полетела, наобыралы
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28.01.2022 17:24 Ответить
Ви вже 20 років не обираєте, і що?
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28.01.2022 17:51 Ответить
а ну да, ещё один клоун будет рассказывать про москалей, понятно.
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28.01.2022 17:54 Ответить
Кто развязал вайну на Данбассє?
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28.01.2022 17:59 Ответить
вопрос очевиден как день - параша, но будь я ботом я бы написал шо угодно, это не "проверка".
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28.01.2022 18:03 Ответить
нікчемний, тобі б вивчити значення слова бот.
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28.01.2022 18:23 Ответить
да куде мне до тебя дурачка, ты то только вчера понял, что яндекс.переводчик не годится)))
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28.01.2022 18:26 Ответить
Андрєй Шєвчєнко- Нєшевчєнко, ти, курва?
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28.01.2022 18:32 Ответить
у тебя кукуху пробило? шо ты несешь...
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28.01.2022 18:38 Ответить
примітивна розумова каліка ти. Смокчи за дописи й далі.
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28.01.2022 18:38 Ответить
да, полезай на жердину, утром разбудишь.
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28.01.2022 18:42 Ответить
почему я не удивлен, что дял тебя я "оскаль" и при этом ты лайкаешь реального бота, котоырй самже брсоает ссылку на коммент где ЕГО ЖЕ вывели на чистую воду и словили за яндекс.переводчиком)))))) Но ведь это не важно, проверять ведь "не наш стиль". Я даже не удивлен, что ты так мало зарабатываешь.
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28.01.2022 17:58 Ответить
Аппетиты у тебя еще те. Работать не пробовал? Нахрена нужны дармоеды-полицейские в таких количествах? Один мусор на 300 человек? А еще НГ сюда добавить, то один мусор на 200 человек получится.
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28.01.2022 18:02 Ответить
у меня апетиты? я не полицейский, я пишу за себя, мне не хватает даже 60тыс на жизнь, весь в долгах а писал я про инфляцию а не про бедных ментов. Раньше 10тыс это были деньги а сейчас - мусор, который скоро станет минималкой.
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28.01.2022 18:05 Ответить
так не скули тогда. Половина страны меньше, чем на 4000 в месяц живет и не скулит.
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28.01.2022 18:09 Ответить
нихуа ты базаришь алкаш, то что ты на 4тыс работаешь - твои проблемы, меня они никак не гребут и колышут, то чт оты дауны наобыралы, что раньше я на 30тыс жил как царь,а сейчас на 60 выживаю - ваша заслуга, довели экономику до ручки, ещё и юморит сидит
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28.01.2022 18:11 Ответить
и какие нафиг "половина меньше чем на 4тыс живет" ? в какой это "СТРАНЕ"? Ты тоже аквафрешный? у нас минималка выше 4тыс)))) Сейчас даже грузчик и водитель на НП имеет под 20тыс ЗП, что ты здесь втираешь?
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28.01.2022 18:21 Ответить
1. какие нафиг "половина меньше чем на 4тыс живет" ? в какой это "СТРАНЕ"?
2. Сейчас даже грузчик и водитель на НП имеет под 20тыс ЗП, что ты здесь втираешь?
======
1. Дебил. Пенсионеры.
2. ********.
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28.01.2022 18:45 Ответить
1) в списке ты и пенсионеры?)))))
2) это где, в жашкове? то шо ты *****бол это и так понятно
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28.01.2022 18:49 Ответить
ты смешной как три копейки. водитель 20000 зарплата это с арендой авто. + топливо. Ремонт и амортизация в эти 20к входят.
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28.01.2022 19:03 Ответить
обос*лси, бывает... так слейся и не воняй дальше... зачем ты этот тупняк продолжаешь? А у грузчика амортизация на "кеды"? Я СЕГОДНЯ посылку забирал, в моем отделении до 30кг было объявлени на 26тыс водила на "газель" и грузчик на 18тыс и это не Киев и не Одесса, я сейчас молчу про другие ЗП по другим вакансиям. Средняя ЗП сейчас около 10-15тыс (рядового кассира в магазине) и с учетом двух работающих это 20-30тыс на семью, и этого сейчас НЕ достаточно дабы просто жить, без шика. А ты можешь там хоть на 1тыс работать, это твои личные проблемы.
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28.01.2022 19:16 Ответить
Ты действительно дегенерат? Я тебе средние зарплаты выдал по Новой почте, но похоже у тебя одна извилина и та жопу пополам делит. Читай все мои посты выше и не скули.
==========
И да, сомневаюсь, что у тебя доход 60к. Разве что очком торгуешь.
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28.01.2022 19:32 Ответить
дегенерат - твой рот и род, мальчик)) ты бы ещё на djinni искал вакансии НП))))) сайт где у НП 0 (НОЛЬ) вакансий а "среднее" (СРЕДНЕЕ) указано на базе 6-10 вакансий не известных городов, не известно какого года актуальности цифры и откуда вообще они взяты... и на серьезных щах это преподносить и дуешь щочки, а я тебе бросаю сайт НОВОЙ ПОЧТЫ с актуальными вакансиями на сейчас, но ты на сколько тупой, что даже не замечаешь разницы и продолжаешь спорить.

p.s. мне вообще плевать, во что ты там веришь или не веришь, это твои личные проблемы. А то, что такие сейчас уже смешные суммы для тебя на сколько "огромные", что ты их только очком можешь наторговать - говорит многое о тебе))) Пока.
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28.01.2022 19:46 Ответить
Не дарма відгемселили протистувальників на мітингу ФОПів, заробили +10% до окладу. Тепер є мотивація що до подальших мітингів.
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28.01.2022 16:33 Ответить
а работать, хотя бы на 10%, когда начнут?
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28.01.2022 17:00 Ответить
Так тем кто не работал хоть на 100% зарплату подымай - результата всё равно не будет. Кум, брат, сват пристроил, и можно штаны протирать.
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28.01.2022 17:16 Ответить
А працівники системи МО коли отримають підвищення ЗП?
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28.01.2022 17:06 Ответить
Медикам знизили. Тепер менше мінімалки.
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28.01.2022 17:21 Ответить
Я мав на увазі не медиків, а міністерство оборони. ЗСУ тобто
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28.01.2022 17:52 Ответить
Така сама дупа. Зарплатню ще Порох підвищував.
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28.01.2022 17:57 Ответить
так а чем вы от мусаров отличаетесь? половина медиков работает также как и половина мусоров, дармоеды конченые, которые только что и умеют брать взятки, хамить и убивать людей своими действиями или бездействиями. (не касается остальной половины нормальных).

если ты такой супер медик, так набери себе пациентов по договору и работай с ними, в чем проблема? мы педиатра найти не можем, все забиты с нормальных... Так почему к тебе никто не записывается такому хорошему?
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28.01.2022 19:06 Ответить
квартал 95
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28.01.2022 17:40 Ответить
25% хотя бы. 10% смешные
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28.01.2022 17:53 Ответить
Какая зарплата??? Дороги строить нужно!
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28.01.2022 18:07 Ответить
 
 