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Арахамия был привлечен к освобождению из СИЗО вора в законе Умки, входящего в круг общения Коломойского, - СМИ

Арахамия был привлечен к освобождению из СИЗО вора в законе Умки, входящего в круг общения Коломойского, - СМИ

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия - канал прямой связи "СН" и Офиса президента с олигархом Игорем Коломойским.

Это утверждает Українська правда, передает Цензор.НЕТ.

Издание напоминает о "случайных" встречах с Давидом Арахамией на футбольных матчах".

"Единственный, с кем сейчас общается Игорь Валериевич (Коломойский. – Ред.) в команде – это Давид (Арахамия. – Ред.). Когда-то он ему постоянно звонил, писал, что-то доказывал. А сейчас максимум присылает какие-то ссылки", – цитирует издание члена Зекоманды.

"Иногда Арахамия может быть вовлечен в различные "пикантные" истории, как, например, помощь с выходом из СИЗО днепровскому "вору в законе" Умке (Сергей Олейник), который входит в круг общения Коломойского", - утверждает издание.

Напомним, в мае 2021 года следственный судья Печерского районного суда Киева применил против вора в законе Умки меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога сроком до 18 июля 2021 года включительно. Однако 9 июля суд по ходатайству защиты вора в законе Умки изменил меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.

Автор: 

вор в законе (314) Коломойский Игорь (1792) Арахамия Давид (990)


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Топ комментарии
+59
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28.01.2022 16:06
+43
....лядский цирк папы Бени в действии

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28.01.2022 16:06
+43
"Арахамія був залучений до звільнення з СІЗО вора в законі Умки, який входить у коло спілкування Коломойського".

Джерело:

Україну захопила мафія.
Недоумки продовжують чекати посадки Порошенка.
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28.01.2022 16:09
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28.01.2022 16:06 Ответить
вообще
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28.01.2022 16:19 Ответить
Типичный представитель сухумского обезьяньего питомника.
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28.01.2022 18:01 Ответить
Вернем питомнику его питомца!
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28.01.2022 18:33 Ответить
Гадюче кубло...
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28.01.2022 16:06 Ответить
Внатурє слугі народа-вєк волв нє відать...
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28.01.2022 16:09 Ответить
Мафия - власть, олигархи, бандиты - крепко связаны друг с другом деньгами, кровью, преступлениями
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28.01.2022 16:18 Ответить
Кстати, именно мафия в Италии, да и в Раше тоже отмывала бабло на строительстве дорог.
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28.01.2022 16:22 Ответить
Твоя семейка!
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28.01.2022 16:31 Ответить
....лядский цирк папы Бени в действии

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28.01.2022 16:06 Ответить
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28.01.2022 16:08 Ответить
"Арахамія був залучений до звільнення з СІЗО вора в законі Умки, який входить у коло спілкування Коломойського".

Джерело:

Україну захопила мафія.
Недоумки продовжують чекати посадки Порошенка.
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28.01.2022 16:09 Ответить
Та він також є ця сама мафія тільки інше крило 2005 рік інтерв'ю покійного О. Зінченко Інтерфаксу. Відео на You Tube.
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28.01.2022 16:15 Ответить
Таких Зінченко-"викривачів Порошенка" було хоч греблю гати.
З їхніми пасквілями дурні носились, як дурень з торбою.
Тепер багато хто з них під санкціями США як агенти кремля.
Онищенко, Деркач, Портнов.....
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28.01.2022 16:20 Ответить
Это когда он перед самой смертью каялся за свои слова и говорил, что одна дама использовала его в темную?
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28.01.2022 16:25 Ответить
Зінченко, бувший голова ЛКСМ УРСР, працював на Тимошенко.
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28.01.2022 16:50 Ответить
Завідувача відділу пропаганди та агітації ЦК ВЛКСМ, куратор у «Комсомольській правді».
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28.01.2022 19:43 Ответить
Хто нам в біса засилаєх цих грузо-українців,була жванія,стала араХамія?
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28.01.2022 16:11 Ответить
І навіть не кажіть мені, що цей "УМКА", не єврей!
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28.01.2022 16:11 Ответить
Не єврей. Самі євреї таке іншим словом називають.
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28.01.2022 16:13 Ответить
Це їх внутрішньоєврейські справи.
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28.01.2022 16:25 Ответить
Це Беніні слуги ,саме за його велінням створювався це проект "слуга народу" тому вже нема куди відступати в п'яти краінах порушено кримінальні спроави ,ось тільки в краіні яку пограбував ніхто про це не думає.
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28.01.2022 16:12 Ответить
А для чого ж він Ваву, та гроЬобаний цирк "слуг", владою зробив? Щоб було де відсидітись. Кримінальні справи позакривати. Законно видоїти країну і продати, дорого, *****.
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28.01.2022 16:17 Ответить
73%🦠🦠🦠🦠🐑🐁
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28.01.2022 16:47 Ответить
Гарний початок депутатських канікул для аРахламії.
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28.01.2022 16:17 Ответить
Йому какаяразніца?
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28.01.2022 16:25 Ответить
Что дальше, Дава, что дальше.
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28.01.2022 17:04 Ответить
Якщо сюди ніяким чином неможливо притягнути Порошенка, то дебілам ця тема не цікава.
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28.01.2022 16:20 Ответить
но вам удалось
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28.01.2022 16:22 Ответить
и тебя это заинтересовало?
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28.01.2022 16:25 Ответить
заинтересовало, как тебе это удалось
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28.01.2022 16:27 Ответить
удалось что?))))
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28.01.2022 16:31 Ответить
затащить порошенка
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28.01.2022 16:40 Ответить
где?))
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28.01.2022 16:45 Ответить
вора освободили воры
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28.01.2022 16:21 Ответить
За то дороги кросивые и президент молодой, енергичный. Да, зелибобы
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28.01.2022 16:25 Ответить
А по суті є що сказати?
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28.01.2022 16:35 Ответить
я вообще ничему уже не удивляюсь... просто жду, жду когда всё это закончится....
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28.01.2022 16:26 Ответить
...якщо більшість будуть просто чекати,то "воно "не закінчиться ніколи.
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28.01.2022 16:35 Ответить
вот это да, вот это ты молодец, выдал так выдал красное словцо, меня аж гордость пробрала... насколько очевидно шо аж тошно. Проблема в том, шо когда доходит до дела то самые "патриоты" почему-то оказываются в Польше а нам приходится всё делать самим, только не в интернете цепляясь к словам, а в реальности!
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28.01.2022 19:23 Ответить
Ти сам свої дії описав. Я ж висловив свою думку в загальному контексті. А щодо "патріотомірства" то навіть трохи з тобою згідний - наш час розставляє усе на свої місця,кожен має можливість проявити себе ,хто ділом а хто словом...
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28.01.2022 22:18 Ответить
не воспринимай мир так буквально, в глобальном масштабе я не собираюсь "сидеть", а конкретно сейчас - да, я сижу и наблюдаю за этим трешаком читая новости, как собственно и ты.
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28.01.2022 22:23 Ответить
Слухи..
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28.01.2022 16:26 Ответить
Умка...Разумков...
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28.01.2022 16:27 Ответить
В.А.Зеленский - Вазелин….
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28.01.2022 16:30 Ответить
Хламидии нужно набить звёзды на плечах и коленях , посадить в самолёт и отправить в Грузию. Там власти его прикроют , а законники в душе мыло уронят, пущай кукарекает
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28.01.2022 16:27 Ответить
арахумка... хароший мальчик
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28.01.2022 16:27 Ответить
А арашка разве не должен после каждого разговора с беней писать отчеты? Закон о олигархах в действии!
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28.01.2022 16:28 Ответить
И шо этот Чиполлино тоже в законе или так приблатнённый? А по замашкам вроде бы фраер…
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28.01.2022 16:29 Ответить
>Арахамия - канал прямой связи "СН" и Офиса президента с олигархом Игорем Коломойским

вот вам вся "деолигархизация" хотя все было ясно по фотке когда зеля записывал за коломоем за одним столом
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28.01.2022 16:32 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27915584.html Трускавецька школа кризового менеджменту

На кордоні країни та на її окупованих територіях понад сто тисяч ворожих військ.

Рада збирається... і робить ніц. Після чого йде на канікули.

Американці присилають нам зброю і мотивують інші країни НАТО робити те саме.

Тим часом голова фракції "Слуга народу":

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/5019597298060431 Victor Tregubov
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28.01.2022 16:32 Ответить
Боже захисти Україну від Зеленого короновірусу
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28.01.2022 16:34 Ответить
вот вам и социальный лифт, ещё вчера на базаре торговал хурмой и специями а сейчас вон какой важный, умку вытащил.
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28.01.2022 16:35 Ответить
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28.01.2022 16:40 Ответить
а ему вы удивляетесь,криминал давно захватил власть в украине и при избрании президента- просто сменяются шайки бандитов и воров, поэтому и так живем
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28.01.2022 16:43 Ответить
Не бандюки у власти, а Порошенко и СМИ, во всём виновато...
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28.01.2022 16:44 Ответить
Себе камеру освободил АраХам бабуинский
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28.01.2022 16:45 Ответить
https://www.unn.com.ua/uploads/news/2021/10/18/****************************************.jpg Меня видели на канале Рада?,вот смотрите
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28.01.2022 16:46 Ответить
так вот от чего борзость
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28.01.2022 17:17 Ответить
на3ад на ринок там його місце
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28.01.2022 17:34 Ответить
это грязное мохнатое животное на побегушках у Кала Мойского? - ничего нового. в знак преданности будет в "хате" на нарах ярусом выше своего хозяина...
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28.01.2022 17:41 Ответить
Лично Я убежден в том, что Давид Арахамия - представитель разведки страны гражданином он был ДО того, как получил гражданство Украины !...

Слишком классически он "рос" в своем IT бизнесе и теперь в "политике"... - как агентура !!!

Его нужно проверить и "вывернуть на изнанку" в ходе проверки !
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28.01.2022 18:05 Ответить
Аре своя "умка" нужна.
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28.01.2022 18:31 Ответить
Это ясно свидетельствует о том, что Ара тесно связан с уголовной мафией и является их прямым представителем в государственной власти.
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28.01.2022 18:35 Ответить
 
 