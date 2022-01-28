Арахамия был привлечен к освобождению из СИЗО вора в законе Умки, входящего в круг общения Коломойского, - СМИ

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия - канал прямой связи "СН" и Офиса президента с олигархом Игорем Коломойским.

Это утверждает Українська правда, передает Цензор.НЕТ.

Издание напоминает о "случайных" встречах с Давидом Арахамией на футбольных матчах".

"Единственный, с кем сейчас общается Игорь Валериевич (Коломойский. – Ред.) в команде – это Давид (Арахамия. – Ред.). Когда-то он ему постоянно звонил, писал, что-то доказывал. А сейчас максимум присылает какие-то ссылки", – цитирует издание члена Зекоманды.

"Иногда Арахамия может быть вовлечен в различные "пикантные" истории, как, например, помощь с выходом из СИЗО днепровскому "вору в законе" Умке (Сергей Олейник), который входит в круг общения Коломойского", - утверждает издание.

Напомним, в мае 2021 года следственный судья Печерского районного суда Киева применил против вора в законе Умки меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога сроком до 18 июля 2021 года включительно. Однако 9 июля суд по ходатайству защиты вора в законе Умки изменил меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.