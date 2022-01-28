Арахамия был привлечен к освобождению из СИЗО вора в законе Умки, входящего в круг общения Коломойского, - СМИ
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия - канал прямой связи "СН" и Офиса президента с олигархом Игорем Коломойским.
Это утверждает Українська правда, передает Цензор.НЕТ.
Издание напоминает о "случайных" встречах с Давидом Арахамией на футбольных матчах".
"Единственный, с кем сейчас общается Игорь Валериевич (Коломойский. – Ред.) в команде – это Давид (Арахамия. – Ред.). Когда-то он ему постоянно звонил, писал, что-то доказывал. А сейчас максимум присылает какие-то ссылки", – цитирует издание члена Зекоманды.
"Иногда Арахамия может быть вовлечен в различные "пикантные" истории, как, например, помощь с выходом из СИЗО днепровскому "вору в законе" Умке (Сергей Олейник), который входит в круг общения Коломойского", - утверждает издание.
Напомним, в мае 2021 года следственный судья Печерского районного суда Киева применил против вора в законе Умки меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога сроком до 18 июля 2021 года включительно. Однако 9 июля суд по ходатайству защиты вора в законе Умки изменил меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.
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Джерело:
Україну захопила мафія.
Недоумки продовжують чекати посадки Порошенка.
З їхніми пасквілями дурні носились, як дурень з торбою.
Тепер багато хто з них під санкціями США як агенти кремля.
Онищенко, Деркач, Портнов.....
вот вам вся "деолигархизация" хотя все было ясно по фотке когда зеля записывал за коломоем за одним столом
На кордоні країни та на її окупованих територіях понад сто тисяч ворожих військ.
Рада збирається... і робить ніц. Після чого йде на канікули.
Американці присилають нам зброю і мотивують інші країни НАТО робити те саме.
Тим часом голова фракції "Слуга народу":
https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/5019597298060431 Victor Tregubov
Слишком классически он "рос" в своем IT бизнесе и теперь в "политике"... - как агентура !!!
Его нужно проверить и "вывернуть на изнанку" в ходе проверки !