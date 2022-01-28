Партнеры НАТО готовы применить мощные политические и финансовые санкции в случае нападения РФ на Украину, - Столтенберг

Если Россия решится на вооруженную агрессию против Украины, страны Запада смогут ответить ей политическими и финансовыми санкциями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Наша цель дать понять России, что в том случае, если она использует военную силу против Украины, она почувствует последствия. Партнеры НАТО готовы наложить мощные политические и финансовые санкции", - подчеркнул генсек Альянса.

По словам Столтенберга, Украина также способна нанести ущерб РФ: "Мы помогаем реформировать и модернизировать украинские институции безопасности и тренируем военных. Поэтому Украина также нанесет ущерб России, если они еще раз нападут на Украину".

Генсек добавил, что НАТО готово увеличить военное присутствие в восточных странах Альянса и уже занимается этим вопросом.

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"Это опровергает слухи о несостоятельности и неготовности НАТО защищать союзников", - добавил он.