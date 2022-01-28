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Путин в разговоре с Макроном: США и их союзники проигнорировали ключевой вопрос РФ по принципу неделимости безопасности

Путин в разговоре с Макроном: США и их союзники проигнорировали ключевой вопрос РФ по принципу неделимости безопасности

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном отметил, что США и НАТО проигнорировали ключевой вопрос РФ по неделимости безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

"Проигнорирован и ключевой вопрос: как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия – НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счёт безопасности других стран", - говорится в сообщении.

Стороны также рассмотрели состояние дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПИ) по иранской ядерной программе.

"Отмечена близость позиций России и Франции, которые активно выступают за продолжение международных усилий по сохранению и реализации СВПД, а также одобрившей его резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", - добавили в Кремле.

Читайте также: Путин провел телефонный разговор с Макроном: Россия ждет налаживания прямого диалога Украины с ОРДЛО

Автор: 

путин владимир (31530) россия (96095) США (27090) Франция (3540) Макрон Эмманюэль (1359)


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Топ комментарии
+24
Да вова,тєбє об'яснілі-твойо мєсто на парашє...
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28.01.2022 16:16
+17
послалі ботокса, і воно жаліється Макрону
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28.01.2022 16:18
+12
Поскули, бабуля
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28.01.2022 16:21
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Да вова,тєбє об'яснілі-твойо мєсто на парашє...
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28.01.2022 16:16 Ответить
послалі ботокса, і воно жаліється Макрону
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28.01.2022 16:18 Ответить
старый маразматик уверен, что нужно уважать безапосность только тех стран, которые могут дать емупо морде
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28.01.2022 16:34 Ответить
"Проігноровано і ключове питання: як США та їхні союзники мають намір слідувати зафіксованому в базових документах ОБСЄ та Росія - НАТО принципу неподільності безпеки, який передбачає, що ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн", Джерело:

Золотые слова вот бы их сама Рашка начала соблюдать например в Молдове Грузии Нагорном Карабахе а в Казахстане то как интересно про Украину вообще молчу Х..ло какие тебе **** вонючая еще гарантий... ты подтерся Будапештским меморандумом Законом о внутреннем море Азовском и статусе Керченского залива ...... кто бы своего унитаза открывал что ротякой зовется и что то еще требовал окурок ублюдок...
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28.01.2022 17:42 Ответить
Згоден на 100%
Вірю, прийде той час, і українці скажуть словами славетного режисера Л. Бикова: «Рауїнами кремля задоволені»,
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28.01.2022 19:06 Ответить


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28.01.2022 16:19 Ответить
короче - все пида...сы, один ***** -Дартаньян!!!
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28.01.2022 16:47 Ответить
Ябеда
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28.01.2022 16:17 Ответить
вот хто как абзываеса! тот сам так и называяса!!!!
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28.01.2022 16:20 Ответить
Ещё можно поплакаться лукашенке, мадуре, диктаторе Мьянмы, кым чым члену и т. п. ))
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28.01.2022 16:22 Ответить
А ще многочленам опзж
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20.02.2022 17:02 Ответить
У него что , как у вождя мирового пролетариата сифилис мозги поплавил ? -,, ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн,,
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28.01.2022 16:18 Ответить
як говорить Цимбалюк,потрібно речі називати своїми іменамита не проігнорували а макнули ботоксним лицем твоїм у лайно собоче вказавши де твоє справжнє місце)
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28.01.2022 16:20 Ответить
Одного не розумію-про що взагалі можна розмовляти з ******?
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28.01.2022 16:20 Ответить
Поскули, бабуля
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28.01.2022 16:21 Ответить
і знаходить же воно висрословечки, як набрехати
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28.01.2022 16:25 Ответить
Ты ещё в Спортлото напиши поплачся, #уйло плешивое
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28.01.2022 16:25 Ответить
Та не, в лигу сексуальных реформ)))
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28.01.2022 16:47 Ответить
От *****, оккупировал Крым, Донбасс и теперь требует гарантий безопасности!!!
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28.01.2022 16:28 Ответить
Такая страна как РФ. не может существовать без народного гулага. и чем больше они это сдерживают одной только силой. кровью и запугиванием.тем страшнее будет ее коллапс и крах.это неизбежно идя таким путем.Ничего не давая кроме страха и подневолья!
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28.01.2022 16:46 Ответить
Вони так звикли жити і таке життя таборне запровадять будь де, бо цивілізація не для них.
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28.01.2022 16:54 Ответить
Енцифалопатія?
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28.01.2022 16:28 Ответить
Правильней *анэнцефалия*- полное отсутствие мозга
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28.01.2022 20:37 Ответить
ТЁТЯ РОЗА



За что многие, очень многие, любят в России Путина?
За то, что он сумел внушить им, что быть быдлом - это круто!
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28.01.2022 16:31 Ответить
Бєзпрєдєльщіка ботоксного прямим текстом послали на х...й !
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28.01.2022 16:33 Ответить
В 2014 році рашистом було "Проігноровано і ключове питання: як рашистська федерація має намір слідувати зафіксованому в базових документах ОБСЄ та Росія - НАТО ,США,Англія принципу неподільності безпеки, який передбачає, що рашистська федерація і всі інші держави,котрі не нападали на Україну і не окуповували її територію не повинні зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн(за рахунок України,так як це вчинила рашистська федерація", -
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28.01.2022 16:37 Ответить
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28.01.2022 16:42 Ответить
Дід пуйло зовсім вже в деменції.Йому сто раз давали відповідь,але воно своїм ботоксом замість мозку вже нічого не сприймає
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28.01.2022 16:43 Ответить
Рускі свині ідуть нафуй! Тільки українська нація має право вирішувати із ким бути в союзі!
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28.01.2022 16:44 Ответить
Є ще Спортлото, туди можна скарги надсилати
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28.01.2022 16:49 Ответить
Окурок в ерефії клоун в Україні, маньяк колгоспник в Білорусі щось прокляло народи які вибрали цей непотріб собі в призеденти
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28.01.2022 16:50 Ответить
А як бути з *мудримнарітом* в Україні,чи вони не поставили країну на межу існування?
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28.01.2022 20:42 Ответить
Вот *****! Оно после всего ещё плачется и ябедничает.
А кто обстановку нагнетает?
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28.01.2022 16:52 Ответить
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28.01.2022 17:01 Ответить
Вольдемар в своєму репертуарі -відмову від капітулірен підписали особі, які не рівня ботоксному королю. Так було задумано, тепер буде дзвонити кожному і плакатись, що Байден.... так буде тривати два тижні а потім ......
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28.01.2022 17:33 Ответить
А про збільшення російських територій за рахунок сусідів він нічого не казав? Таке поняття, як "непорушність кордонів" після другої світової йому не знайомо?
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28.01.2022 18:20 Ответить
Так чого ж тоді РФ зміцнила свою безпеку за рахунок України : окупувала нашу територію в Криму і таким чином зміцнила свої позиції в Азовському і Чорному морях, вкрала стратегічні запаси газу на шельфі моря на українській території , поцупила наші стратегічні заводи на Луганщині та Донеччині ... І просто осліпли ,себе не бачать, а роздають вказівки іншим ! Чи на хамство і нахабність санкції не вводять???
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28.01.2022 18:31 Ответить
Світ вже хоче ліквідувати ботоксну морду.
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28.01.2022 21:05 Ответить
 
 