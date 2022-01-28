Путин в разговоре с Макроном: США и их союзники проигнорировали ключевой вопрос РФ по принципу неделимости безопасности
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном отметил, что США и НАТО проигнорировали ключевой вопрос РФ по неделимости безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.
"Проигнорирован и ключевой вопрос: как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия – НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счёт безопасности других стран", - говорится в сообщении.
Стороны также рассмотрели состояние дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПИ) по иранской ядерной программе.
"Отмечена близость позиций России и Франции, которые активно выступают за продолжение международных усилий по сохранению и реализации СВПД, а также одобрившей его резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", - добавили в Кремле.
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Золотые слова вот бы их сама Рашка начала соблюдать например в Молдове Грузии Нагорном Карабахе а в Казахстане то как интересно про Украину вообще молчу Х..ло какие тебе **** вонючая еще гарантий... ты подтерся Будапештским меморандумом Законом о внутреннем море Азовском и статусе Керченского залива ...... кто бы своего унитаза открывал что ротякой зовется и что то еще требовал окурок ублюдок...
Вірю, прийде той час, і українці скажуть словами славетного режисера Л. Бикова: «Рауїнами кремля задоволені»,
За что многие, очень многие, любят в России Путина?
За то, что он сумел внушить им, что быть быдлом - это круто!
А кто обстановку нагнетает?