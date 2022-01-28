РФ еще не решила, нападать ли на Украину, - глава разведки Германии Каль
Руководитель федеральной разведки Германии Бруно Каль заявил, что Россия готова атаковать Украину, но окончательное решение еще не принято.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ЕП".
"Я считаю, что решение о нападении еще не принято", – заявил Каль.
"Кризис может развиваться тысячами способов", - отметил он, перечислив несколько возможных сценариев, включая действия по дестабилизации правительства в Киеве или поддержке сепаратистов на востоке Украины и продвижению линии разграничения.
По словам главы разведки, неизвестно удовлетворят ли переговоры с Западом требования Путина.
"Учитывая его далеко идущие требования, это будет непросто", - добавил Каль.
Он отказался комментировать, какие санкции следует применять против России в случае нападения, но поддержал подход Германии, который держит Москву в неизвестности, какие шаги она может предпринять.
"Это то, что делает Путин", - сказал Каль.
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Яке прізвище, така і Німеччина.
Кількість завезеного високотехнологічного озброєння помножила вашу армію на 0.😂😂😂😂😂
Дякую англійцям за безпринципність підтримання!!!
Шо, пока ещё ведутся консультации с хером Шольцем по этому вопросу?
паРаша, вон из Крыма и Донбасса !
Чому не нападає....... бо порох українці тримають сухим.
Пу немає кого Поставити керуючим в Україні.