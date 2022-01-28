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Черногорская телерадиокомпания RTCG извинилась за новость о "нападении Украины" на "ЛНР" и "исправила" сообщение

Государственная телерадиокомпания Черногории RTCG извинилась за публикацию новости под названием "Украинцы напали на Луганскую республику?", но не удалила ее, а лишь отредактировала по своему усмотрению.

Свои извинения представители телерадиокомпании RTCG выразили под публикацией посольства Украины в Черногории в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Спорное сообщение исправлено. Просим прощения за ошибку, возникшую в результате передачи новостей агентства. Не стесняйтесь реагировать на любые ошибки в будущем", - говорится в сообщении.

Черногорская телерадиокомпания RTCG извинилась за новость о нападении Украины на ЛНР и исправила сообщение 01

Однако следует отметить, что новость на сайте телерадиокомпании так и не удалили, а лишь отредактировали ее по своему усмотрению. Теперь она называется "Во время артобстрела погиб солдат". Под солдатом подразумевается боевик "ЛНР".

Читайте также: Мы ошеломлены публикацией черногорской общественной службы RTCG и требуем публичного опровержения, - посольство Украины в Черногории

Черногорская телерадиокомпания RTCG извинилась за новость о нападении Украины на ЛНР и исправила сообщение 02

Напомним, ранее сайт государственной телерадиокомпании Черногории RTCG опубликовал новость о том, что украинские военные якобы атаковали сепаратистов так называемой "Луганской народной республики".

В посольстве Украины в Черногории заявили, что ошеломлены публикацией RTCG, которая легитимизирует сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на востоке Украины и призвали как можно быстрее удалить ее и публично опровергнуть ложную информацию.

Автор: 

сепаратизм (11311) СМИ (3840) терроризм (18692) Черногория (199)


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Топ комментарии
+9
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28.01.2022 16:33
+6
Хтось ще дивується? 95% "журналістів" - "моральні повії" Як повія на панелі продає своє тіло тому хто більше заплатить так і "журношлюхи" продають своє перо Чесного журналіста можна вирахувать просто - вміє писать але не живе в квартирі за кілька мільйонів і їздить на "Жигулях" а не на "Лексусі"
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28.01.2022 16:52
+3
нах отдых там...
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28.01.2022 18:00
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28.01.2022 16:33 Ответить
чорногорск то де, в ху@лостані?
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28.01.2022 16:39 Ответить
монте-негро это почти синоним афро-африки.
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28.01.2022 16:40 Ответить
Хтось ще дивується? 95% "журналістів" - "моральні повії" Як повія на панелі продає своє тіло тому хто більше заплатить так і "журношлюхи" продають своє перо Чесного журналіста можна вирахувать просто - вміє писать але не живе в квартирі за кілька мільйонів і їздить на "Жигулях" а не на "Лексусі"
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28.01.2022 16:52 Ответить
знаете за карикатуру на Аллаха мусульмане взрывают редакции и объявляют вендетту журналистам.. Моссад десятилетиями преследует врагов Израиля посмевших плюнуть в сторону евреев а у нас подтерлыся ....а Посла этих Чорнокретинов в МИД Украины.. вызвать и выслать из страны нахрен.. и да если вскорости взорвется бытовой газ в редакции телеканала то просто совпадение...
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28.01.2022 17:47 Ответить
А ти впевнений що посол Чорногорії в Україні має вплив чи керує цією телерадіостанцією? З таким же успіхом можна "вчинять розборки" з дирекцією системи "Макдональдс" бо їх офіціант плюнув у "бігмак" клієнту Чи з тобою - бо в твоєму домі по сусідству живе педофіл!
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28.01.2022 18:02 Ответить
потому что рубли получены и освоены
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28.01.2022 16:52 Ответить
Те же яйца, только в профиль.
Кому из журнализдов охота бабло за публикацию возвращать.
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28.01.2022 16:59 Ответить
БЛ........ . ваши извинения выходят боком, не пора этих братиков послать на х............................, и левых, и правых. Надо создавать свое, не так обидно будет
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28.01.2022 17:05 Ответить
А сколько радости было на Цензоре когда Монтенегро арестовывала российских шпионов и высылала посла. Все приводили ее в пример, сравнивали с плохой Сербией и хвалили за поддержку Украины. Недолго музыка играла.
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28.01.2022 17:11 Ответить
нах отдых там...
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28.01.2022 18:00 Ответить
 
 