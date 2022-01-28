Черногорская телерадиокомпания RTCG извинилась за новость о "нападении Украины" на "ЛНР" и "исправила" сообщение

Государственная телерадиокомпания Черногории RTCG извинилась за публикацию новости под названием "Украинцы напали на Луганскую республику?", но не удалила ее, а лишь отредактировала по своему усмотрению.

Свои извинения представители телерадиокомпании RTCG выразили под публикацией посольства Украины в Черногории в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Спорное сообщение исправлено. Просим прощения за ошибку, возникшую в результате передачи новостей агентства. Не стесняйтесь реагировать на любые ошибки в будущем", - говорится в сообщении.

Однако следует отметить, что новость на сайте телерадиокомпании так и не удалили, а лишь отредактировали ее по своему усмотрению. Теперь она называется "Во время артобстрела погиб солдат". Под солдатом подразумевается боевик "ЛНР".

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Напомним, ранее сайт государственной телерадиокомпании Черногории RTCG опубликовал новость о том, что украинские военные якобы атаковали сепаратистов так называемой "Луганской народной республики".

В посольстве Украины в Черногории заявили, что ошеломлены публикацией RTCG, которая легитимизирует сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на востоке Украины и призвали как можно быстрее удалить ее и публично опровергнуть ложную информацию.