Если Путин нападет?: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, как защитить свои семьи и Украину
В пятницу, 28 января, в 21:00 в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" гости студии будут говорить о перспективах большой войны и о том, что может сделать каждый из нас, чтобы защитить свою семью и Украину.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на YouTube-канал программы.
Темы для обсуждения в студии:
- "Что делать?" – вопрос, который сегодня чаще всего задают себе украинцы. Что делать, если начнется вторжение? Если выключат свет? Если отключат связь?
- Как обычным украинцам защитить свои семьи и свою Родину?
- Нападет ли Путин и при чем тут Олимпиада в Китае?
- Сможет ли дипломатия остановить войну?
- Почему власти отказываются приходить на эфир и рассказывать украинцам, что делать в случае войны?
Гости студии:
ВИТАЛИЙ КЛИЧКО, городской голова Киева;
СЕРГЕЙ КРИВОНОС, генерал Вооруженных сил Украины;
СЕРГЕЙ ПРИТУЛА, волонтер, общественный деятель;
ЕВГЕНИЙ КИСЕЛЕВ, журналист, политический обозреватель;
НАТАЛИЯ КОРОЛЕВСКАЯ, народный депутат, "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";
СЕРГИЙ РАХМАНИН, народный депутат, "ГОЛОС", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
АНДРИЙ ЗАГОРОДНЮК, министр обороны Украины (2019-2020);
ПАВЛО КЛИМКИН, министр иностранных дел Украины (2014–2019);
АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ, эксперт "Украинского института будущего";
ИРИНА ЩИГОЛЬ, резервист 112-й отдельной бригады территориальной обороны;
ЕЛЕНА БЕЛЕЦКАЯ, председатель "Украинского женского караула";
МАРК БАБОТ, подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе;
От участия в эфире отказались:
ИРИНА ВЕРЕЩУК, вице-премьер-министр Украины;
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, министр обороны Украины;
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, министр иностранных дел Украины;
ВАЛЕРИЙ ЗАЛУЖНЫЙ, главнокомандующий Вооруженными силами Украины;
ЮРИЙ ГАЛУШКИН, командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
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И все, тютю, пойти то некуда больше, надо терпеть и ждать. Я когда в российской глубинке жил, под Оренбургом, у нас так было. Один магазин, один кинотеатр, одна сеть ларьков, одна сеть шаурмы, одна партия один фюрер
ІРИНА ВЕРЕЩУК, віцепрем'єр-міністр України;
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, міністр оборони України;
ДМИТРО КУЛЕБА, міністр закордонних справ України;
ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ, головнокомандувач Збройних сил України;
ЮРІЙ ГАЛУШКІН, командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України.
Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова!
Дивіться 28 січня о 19:45 https://www.youtube.com/watch?v=TFS1mRbYdxY на офіційному YouTube "5 каналу" та в прямому етері телеканалу Еспресо.
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України:
Марина Бардіна (фракція "Слуга народу"),
Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність"),
Кіра Рудик (фракція "Голос")
Ірина Констанкевич (група "За майбутнє").
Також до обговорення приєднаються: Валерій Чалий - дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) та Мирослав Гай - офіцер запасу, волонтер.