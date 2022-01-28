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Если Путин нападет?: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, как защитить свои семьи и Украину

Если Путин нападет?: на

В пятницу, 28 января, в 21:00 в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" гости студии будут говорить о перспективах большой войны и о том, что может сделать каждый из нас, чтобы защитить свою семью и Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на YouTube-канал программы.

Темы для обсуждения в студии:

  • "Что делать?" – вопрос, который сегодня чаще всего задают себе украинцы. Что делать, если начнется вторжение? Если выключат свет? Если отключат связь?
  • Как обычным украинцам защитить свои семьи и свою Родину?
  • Нападет ли Путин и при чем тут Олимпиада в Китае?
  • Сможет ли дипломатия остановить войну?
  • Почему власти отказываются приходить на эфир и рассказывать украинцам, что делать в случае войны?

Гости студии:

ВИТАЛИЙ КЛИЧКО, городской голова Киева;

СЕРГЕЙ КРИВОНОС, генерал Вооруженных сил Украины;

СЕРГЕЙ ПРИТУЛА, волонтер, общественный деятель;

ЕВГЕНИЙ КИСЕЛЕВ, журналист, политический обозреватель;

НАТАЛИЯ КОРОЛЕВСКАЯ, народный депутат, "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";

СЕРГИЙ РАХМАНИН, народный депутат, "ГОЛОС", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

АНДРИЙ ЗАГОРОДНЮК, министр обороны Украины (2019-2020);

ПАВЛО КЛИМКИН, министр иностранных дел Украины (2014–2019);

АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ, эксперт "Украинского института будущего";

ИРИНА ЩИГОЛЬ, резервист 112-й отдельной бригады территориальной обороны;

ЕЛЕНА БЕЛЕЦКАЯ, председатель "Украинского женского караула";

МАРК БАБОТ, подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе;

От участия в эфире отказались:

ИРИНА ВЕРЕЩУК, вице-премьер-министр Украины;

АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, министр обороны Украины;

ДМИТРИЙ КУЛЕБА, министр иностранных дел Украины;

ВАЛЕРИЙ ЗАЛУЖНЫЙ, главнокомандующий Вооруженными силами Украины;

ЮРИЙ ГАЛУШКИН, командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Автор: 

шоу Шустера (315) Шустер Савик (681)


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Топ комментарии
+7
мураєва не вистачає. Втім, він там також частий гість
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28.01.2022 17:30
+6
https://www.5.ua/polityka/rosiia-proty-ukrainy-ta-zakhodu-khto-vhamuie-kremlivskoho-fiurera-politklub-vitaliia-portnykova-266652.html Росія проти України та Заходу: хто вгамує кремлівського фюрера - "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"
Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова!
Дивіться 28 січня о 19:45 https://www.youtube.com/watch?v=TFS1mRbYdxY на офіційному YouTube "5 каналу" та в прямому етері телеканалу Еспресо.

Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України:
Марина Бардіна (фракція "Слуга народу"),
Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність"),
Кіра Рудик (фракція "Голос")
Ірина Констанкевич (група "За майбутнє").
Також до обговорення приєднаються: Валерій Чалий - дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) та Мирослав Гай - офіцер запасу, волонтер.
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28.01.2022 17:26
+5
Отвратительно собираться и сплетничать об этом, как бабы базарные.
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28.01.2022 17:08
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Правила форума Совет форумчан
Только сражаясь можно защититься!
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28.01.2022 16:53 Ответить
Украина сейчас не та что была ,Украина сейчас сильная а путин оно ***** ,оно на сильных не нападает ...
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28.01.2022 16:54 Ответить
это верно. но народ то на 70% ждет пришествия русских. Дети 2014г.н и младше да, они уже даже языка русского не понимают, но как быть со всеми этими 30-40 летними мужичками и их самками, молящимися на путина? Вот проблема. Как быть с 13летними сцикунами и сцикухами, которые фанатеют от российских тик-токеров?
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28.01.2022 17:33 Ответить
Та каких там 70% ,не смотри на ночь Соловьиный Помёт в Украине всё в порядке и с патриотизмом и с национальным единством ...Полным курсом идём в нужном направлении .
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28.01.2022 18:09 Ответить
А це будете обговорювати: Фірташовський Ukrainian Chemical Products (Це Кримський Тітан) повність перейшов у власність росіянам. Діма Фі продовжує грати за путінську команду.
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28.01.2022 17:06 Ответить
Отвратительно собираться и сплетничать об этом, как бабы базарные.
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28.01.2022 17:08 Ответить
Ну а сейчас держитесь! будет крутое пике!
Курс гривны обвалился на межбанке

Такое падение курса - ниже 29 грн/1 доллар США - зафиксировано впервые с февраля 2015 года.

Кроме «панической» составляющей у этого рекорда есть и объективные причины. Одной из которых является ускоренный вывод капиталов за границу из Украины. Такое мнение высказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко.
Шмыгаль не видит причин беспокоиться о курсе гривна/доллар

«Прогноз Нацбанка по репатриации дивидендов в 2021 году был перекрыт в три раза (при прогнозе в $3,3 млрд было выведено за год чуть больше $10 млрд) и… это никого не удивило! Причем, более чем в 2 раза прогноз НБУ был перекрыт уже к ноябрю! А в декабре прошлого года из страны «ушли» $2,5 млрд, то есть именно именно декабрь стал пиком оттока валюты из страны», - отметил эксперт в facebook.

Напомним, что Нацбанк прогнозирует рост цен и тарифов в 2022 году. Гривна будет дешеветь.
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28.01.2022 17:08 Ответить
Ничаво, скора прийдут русские и цены будут сразу как в Маскве. Ээээххх заживем чую.

И тебя Славка не оставят, прокормют, не бросют (все имущество отожмут правда, ну да и черт с ним, с буржуазностью этой)) но не бросют, прокормют
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28.01.2022 17:36 Ответить
Пойдешь Славка, на Розетку в оккупированном Киеве, товар забрать а тебе на Розетке здоровая такая бабища матерным криком: " Че приперся? Товар не раньше чем через месяц придет. Не вишь? Монополия у нас. Всех конкурентов уничтожили и осталась только одна Розетка в Киеве. А хозяина Розетки мы грохнули и своего поставили, чеченца Абдурахманова. Привыкай к России."

И все, тютю, пойти то некуда больше, надо терпеть и ждать. Я когда в российской глубинке жил, под Оренбургом, у нас так было. Один магазин, один кинотеатр, одна сеть ларьков, одна сеть шаурмы, одна партия один фюрер
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28.01.2022 17:42 Ответить
НАТАЛИЯ КОРОЛЕВСКАЯ, народный депутат, "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ" - ЭТО УЖЕ ДНО А НЕ ПРОГРАММА
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28.01.2022 17:09 Ответить
мураєва не вистачає. Втім, він там також частий гість
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28.01.2022 17:30 Ответить
Від участі в ефірі відмовилися ссикуни:

ІРИНА ВЕРЕЩУК, віцепрем'єр-міністр України;

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, міністр оборони України;

ДМИТРО КУЛЕБА, міністр закордонних справ України;

ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ, головнокомандувач Збройних сил України;

ЮРІЙ ГАЛУШКІН, командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України.
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28.01.2022 17:15 Ответить
То Савік втече.
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28.01.2022 17:16 Ответить
Найкраще місце для обговорення як захистити Україну це Шустер)))
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28.01.2022 17:18 Ответить
Придуркам нужно ШОУ!...
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28.01.2022 17:25 Ответить
https://www.5.ua/polityka/rosiia-proty-ukrainy-ta-zakhodu-khto-vhamuie-kremlivskoho-fiurera-politklub-vitaliia-portnykova-266652.html Росія проти України та Заходу: хто вгамує кремлівського фюрера - "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"
Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова!
Дивіться 28 січня о 19:45 https://www.youtube.com/watch?v=TFS1mRbYdxY на офіційному YouTube "5 каналу" та в прямому етері телеканалу Еспресо.

Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України:
Марина Бардіна (фракція "Слуга народу"),
Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність"),
Кіра Рудик (фракція "Голос")
Ірина Констанкевич (група "За майбутнє").
Також до обговорення приєднаються: Валерій Чалий - дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) та Мирослав Гай - офіцер запасу, волонтер.
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28.01.2022 17:26 Ответить
А гетьман, гетьман без паспорта будет там?))) Он раскажет, что все пропало и как путлер нападе!!! Сборище паникеров в студию !!!
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28.01.2022 17:37 Ответить
 
 