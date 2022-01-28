Если Путин нападет?: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, как защитить свои семьи и Украину

В пятницу, 28 января, в 21:00 в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" гости студии будут говорить о перспективах большой войны и о том, что может сделать каждый из нас, чтобы защитить свою семью и Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на YouTube-канал программы.

Темы для обсуждения в студии:

"Что делать?" – вопрос, который сегодня чаще всего задают себе украинцы. Что делать, если начнется вторжение? Если выключат свет? Если отключат связь?

Как обычным украинцам защитить свои семьи и свою Родину?

Нападет ли Путин и при чем тут Олимпиада в Китае?

Сможет ли дипломатия остановить войну?

Почему власти отказываются приходить на эфир и рассказывать украинцам, что делать в случае войны?

Гости студии:

ВИТАЛИЙ КЛИЧКО, городской голова Киева;

СЕРГЕЙ КРИВОНОС, генерал Вооруженных сил Украины;

СЕРГЕЙ ПРИТУЛА, волонтер, общественный деятель;

ЕВГЕНИЙ КИСЕЛЕВ, журналист, политический обозреватель;

НАТАЛИЯ КОРОЛЕВСКАЯ, народный депутат, "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";

СЕРГИЙ РАХМАНИН, народный депутат, "ГОЛОС", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

АНДРИЙ ЗАГОРОДНЮК, министр обороны Украины (2019-2020);

ПАВЛО КЛИМКИН, министр иностранных дел Украины (2014–2019);

АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ, эксперт "Украинского института будущего";

ИРИНА ЩИГОЛЬ, резервист 112-й отдельной бригады территориальной обороны;

ЕЛЕНА БЕЛЕЦКАЯ, председатель "Украинского женского караула";

МАРК БАБОТ, подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе;

От участия в эфире отказались:

ИРИНА ВЕРЕЩУК, вице-премьер-министр Украины;

АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, министр обороны Украины;

ДМИТРИЙ КУЛЕБА, министр иностранных дел Украины;

ВАЛЕРИЙ ЗАЛУЖНЫЙ, главнокомандующий Вооруженными силами Украины;

ЮРИЙ ГАЛУШКИН, командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины.