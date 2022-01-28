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Новости Агрессия России против Украины Война
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США и ЕС работают над вопросом альтернативного варианта поставки газа в Европу в случае вторжения РФ в Украину, - заявление Байдена и фон дер Ляйен

США и ЕС работают над вопросом альтернативного варианта поставки газа в Европу в случае вторжения РФ в Украину, - заявление Байдена и фон дер Ляйен

Соединенные Штаты Америки и Евросоюз работают над вопросом об альтернативных поставках газа в страны Евросоюза в случае нападения России на Украину.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ их ссылкой на Интерфакс-Украина.

"США и ЕС вместе работают над бесперебойными, достаточными и своевременными поставками природного газа в Евросоюз из разнообразных источников со всего мира с тем, чтобы избежать дефицита. Такой дефицит может возникнуть, в частности, в случае нового российского нападения на Украину", - говорится в документе.

В нем указывается, что США сейчас - уже основной поставщик СПГ в Европу. "Мы работаем с правительствами и с рыночными операторами над поставкой дополнительных объемов природного газа в Европу со всего мира", - подчеркивается в заявлении.

Также читайте: Партнеры НАТО готовы применить мощные политические и финансовые санкции в случае нападения РФ на Украину, - Столтенберг

Автор: 

Байден Джо (2794) Газ (10236) Урсула фон дер Ляйен (539)


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Топ комментарии
+10
хйло "величайший геостратег"
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28.01.2022 16:59
+4
Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которым спишут около 100 млрд грн долгов на рынке газа. В результате "обнулят" долги газсбытов, облгазов и теплокоммунэнерго.
Использованное голубое топливо при этом оплатят из государственного бюджета: фактически своими налогами за это заплатят все украинцы.
Это следует из закона №3508-д, который 27 августа, согласно информации на сайте Рады, подписал глава государства. Стоит отметить, что большая часть долгов накопилась в компаниях, которые принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу (он контролирует целую сеть облгазов и облгазсбытов).
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28.01.2022 17:07
+4
Я ще три місяці тому казав, що ця херня з газом закінчиться тим, що газпром втратить ринок, а США підставлять плече у вигляді газовозів СПГ. ***** опять всєх пєрєіграл.
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28.01.2022 17:11
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хйло "величайший геостратег"
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28.01.2022 16:59 Ответить
Та их там целая конюшня .
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28.01.2022 17:02 Ответить
А як вам те, що Фірташовський Ukrainian Chemical Products (Це Кримський Тітан) повність перейшов у власність росіянам? Діма Фі продовжує грати за путінську команду.
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28.01.2022 17:05 Ответить
Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которым спишут около 100 млрд грн долгов на рынке газа. В результате "обнулят" долги газсбытов, облгазов и теплокоммунэнерго.
Использованное голубое топливо при этом оплатят из государственного бюджета: фактически своими налогами за это заплатят все украинцы.
Это следует из закона №3508-д, который 27 августа, согласно информации на сайте Рады, подписал глава государства. Стоит отметить, что большая часть долгов накопилась в компаниях, которые принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу (он контролирует целую сеть облгазов и облгазсбытов).
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28.01.2022 17:07 Ответить
А хіба таке вперше? На скільки памʼятаю таке регулярно робиться.
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28.01.2022 18:46 Ответить
Я ще три місяці тому казав, що ця херня з газом закінчиться тим, що газпром втратить ринок, а США підставлять плече у вигляді газовозів СПГ. ***** опять всєх пєрєіграл.
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28.01.2022 17:11 Ответить
По 5 гривень, красота. Ждем не дождемся.
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28.01.2022 17:29 Ответить
Его вынужденно терпели.пока этот мелкий.меркантильный кю.пацак.убийца с манией вяличия не вылез всем на голову и начав всем угрожать.с этим пи..денышем начали говорить на понятном ему языке.
Такая страна как РФ. не может существовать без народного гулага. и чем больше они это сдерживают одной только силой. кровью и запугиванием.тем страшнее будет ее коллапс и крах.это неизбежно идя таким путем.Ничего не давая кроме страха.смерти и подневолья!
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28.01.2022 17:14 Ответить
Это настолько странно, они были всегда такие трусливые, всегда так боялись Адольфа Путина, а тут прямо со всех стволов. Но ведь это же приведет к несчастьям для народа-богоносца, который голосовал за фюрера
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28.01.2022 17:29 Ответить
в опу можно трубопровод проложить. там в случае так отрицаемой ими войны, эти все мартышки, а не только арахамлия, так набздят, шо не только окна запотеют, а и на отопление хватит.
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28.01.2022 17:15 Ответить
Странно везде в заголовках звучит -«если россия нападет». Да она ещё в 14 напала и что? Или это уже переживали?
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28.01.2022 17:21 Ответить
Нет в мире свободного газа в таких обьемах, например Катар уже заявил что добыча в стране на максимальном уровне и весь газ уходит в Азию по долгосрочным контрактам. Я уже молчу что многие страны ЕС получают газ по контрактам в разы дешевле возможного импортного СПГ и конечно отказыватся от этого не хотят.
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28.01.2022 17:25 Ответить
Газ будет идти.это на время.пока там будет все валиться. создадут такие условия когда путина подвинут.уронят.свое же окружение.когда все организованно выступят одним фронтом в час безумия пу. все сделают правильный шаг.санкции эконом. по все ключевым отраслям и окружению путина.он скорее всего просто исчезнет . поставят того кто будет адекватным. все сольют .все беды. на половой орган бабушки путина.и газ пойдет дальше.и будет мир во всем мире)
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28.01.2022 17:49 Ответить
Есть простой способ нейтрализовать СП2 - сделать так , что бы Германия ,, задавилась ,, газом и ее мозги стали на место. Нужно сделать так, что бы немецкий газ был никому не нужен ( кроме Германии) .. Азербайджан, Норвегия, Ирак интенсивно прокладывает газопровод в Турцию, прочие арабы, американский сжиженный - такая проблема вполне осуществима. И главное ,, залить ,, Европу нефтью- америкосы договариваются с Ираном , вообще проблем с нефтью нет. В этом случае все дружно повеселимся на поминках Раши - она благополучно сдохнет на радость всем адекватным людям.
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28.01.2022 17:34 Ответить
атлантик стрим 1
из США в Великобританию.
финансировать из северного потока 1
и одного жала уже не будет
останется поламать московские ядерные бомбы
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28.01.2022 17:38 Ответить
Мабуть скоро в раші буде "февральская революция"
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28.01.2022 17:38 Ответить
 
 