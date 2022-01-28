США и ЕС работают над вопросом альтернативного варианта поставки газа в Европу в случае вторжения РФ в Украину, - заявление Байдена и фон дер Ляйен

Соединенные Штаты Америки и Евросоюз работают над вопросом об альтернативных поставках газа в страны Евросоюза в случае нападения России на Украину.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ их ссылкой на Интерфакс-Украина.

"США и ЕС вместе работают над бесперебойными, достаточными и своевременными поставками природного газа в Евросоюз из разнообразных источников со всего мира с тем, чтобы избежать дефицита. Такой дефицит может возникнуть, в частности, в случае нового российского нападения на Украину", - говорится в документе.

В нем указывается, что США сейчас - уже основной поставщик СПГ в Европу. "Мы работаем с правительствами и с рыночными операторами над поставкой дополнительных объемов природного газа в Европу со всего мира", - подчеркивается в заявлении.

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