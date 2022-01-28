США и ЕС работают над вопросом альтернативного варианта поставки газа в Европу в случае вторжения РФ в Украину, - заявление Байдена и фон дер Ляйен
Соединенные Штаты Америки и Евросоюз работают над вопросом об альтернативных поставках газа в страны Евросоюза в случае нападения России на Украину.
Об этом говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ их ссылкой на Интерфакс-Украина.
"США и ЕС вместе работают над бесперебойными, достаточными и своевременными поставками природного газа в Евросоюз из разнообразных источников со всего мира с тем, чтобы избежать дефицита. Такой дефицит может возникнуть, в частности, в случае нового российского нападения на Украину", - говорится в документе.
В нем указывается, что США сейчас - уже основной поставщик СПГ в Европу. "Мы работаем с правительствами и с рыночными операторами над поставкой дополнительных объемов природного газа в Европу со всего мира", - подчеркивается в заявлении.
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Использованное голубое топливо при этом оплатят из государственного бюджета: фактически своими налогами за это заплатят все украинцы.
Это следует из закона №3508-д, который 27 августа, согласно информации на сайте Рады, подписал глава государства. Стоит отметить, что большая часть долгов накопилась в компаниях, которые принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу (он контролирует целую сеть облгазов и облгазсбытов).
Такая страна как РФ. не может существовать без народного гулага. и чем больше они это сдерживают одной только силой. кровью и запугиванием.тем страшнее будет ее коллапс и крах.это неизбежно идя таким путем.Ничего не давая кроме страха.смерти и подневолья!
из США в Великобританию.
финансировать из северного потока 1
и одного жала уже не будет
останется поламать московские ядерные бомбы