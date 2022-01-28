Сегодня мы не видим большей эскалации на границе, чем это было раньше, - Зеленский об угрозе вторжения РФ в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает уровень эскалации на украинских границах со стороны войск Российской Федерации выше, чем был в начале 2021 года.

Об этом он заявил во время брифинга для иностранных журналистов в пятницу, 28 января, в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем это было раньше. Да, количество военных увеличилось, но я говорил об этом в начале 2021 года, когда мы говорили о военных учениях в Российской Федерации. Соединенные Штаты и европейские партнеры. На сегодняшний день мы говорим о военных учениях. Они призвали Россию вывести свои войска. На данный момент я не считаю ситуацию более напряженной, чем была в разгар российских учений", - сказал Зеленский.

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В то же время, он выступил против нагнетания паники на тему возможного вторжения РФ в Украину.

"Я говорил с президентом США (Джо Байденом – ред.), что эта политика должна быть взвешенной. Пусть журналисты съездят в Киев, у нас разве танки по улицам ездят. Если вы не в Украине, то создается такое впечатление. Это не так, нам не нужна эта паника", – отметил президент.

Зеленский добавил, что "некоторые лидеры утверждают сегодня, что завтра грядет война", и это, в свою очередь, вызывает панику на рынках.

"Это паника, паника на рынках. Сколько это стоит нашему государству? Народ должен быть уверен в армии, в президенте, доверять властям. Но разная информация из разных источников не может путать наше государство, потому что начинается экономическая паника", - подчеркнул глава государства.