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Новости Агрессия России против Украины Война
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Сегодня мы не видим большей эскалации на границе, чем это было раньше, - Зеленский об угрозе вторжения РФ в Украину

Сегодня мы не видим большей эскалации на границе, чем это было раньше, - Зеленский об угрозе вторжения РФ в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает уровень эскалации на украинских границах со стороны войск Российской Федерации выше, чем был в начале 2021 года.

Об этом он заявил во время брифинга для иностранных журналистов в пятницу, 28 января, в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем это было раньше. Да, количество военных увеличилось, но я говорил об этом в начале 2021 года, когда мы говорили о военных учениях в Российской Федерации. Соединенные Штаты и европейские партнеры. На сегодняшний день мы говорим о военных учениях. Они призвали Россию вывести свои войска. На данный момент я не считаю ситуацию более напряженной, чем была в разгар российских учений", - сказал Зеленский.

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В то же время, он выступил против нагнетания паники на тему возможного вторжения РФ в Украину.

"Я говорил с президентом США (Джо Байденом – ред.), что эта политика должна быть взвешенной. Пусть журналисты съездят в Киев, у нас разве танки по улицам ездят. Если вы не в Украине, то создается такое впечатление. Это не так, нам не нужна эта паника", – отметил президент.

Зеленский добавил, что "некоторые лидеры утверждают сегодня, что завтра грядет война", и это, в свою очередь, вызывает панику на рынках.

"Это паника, паника на рынках. Сколько это стоит нашему государству? Народ должен быть уверен в армии, в президенте, доверять властям. Но разная информация из разных источников не может путать наше государство, потому что начинается экономическая паника", - подчеркнул глава государства.

Автор: 

армия РФ (19613) граница (5302) Зеленский Владимир (20787)


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Топ комментарии
+62
Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації, ніж це було раніше. Так, кількість військових збільшилася
*****... Генератор случайных слов...
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28.01.2022 17:32
+53
Другими словами. "Не мешайте мне пилить бабло на дорогах. На армию ничего не отдам. Все. "
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28.01.2022 17:31
+45
Даунито хромосомо
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28.01.2022 17:30
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Страница 3 из 3
преЗЕдент прости Господи ЗЕленский, будет сидеть за измену пожизненно, это уже никто не отрицает!
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30.01.2022 10:15 Ответить
А шо воно в загалі бачить ?
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30.01.2022 10:38 Ответить
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