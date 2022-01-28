Зеленский: Ну, мы не в НАТО – ну так скажите, что мы не в НАТО

Президент Владимир Зеленский хочет четко понимать переспетивы Украины по вступлению в НАТО.

Об этом он сказал на брифинге с представителями иностранных СМИ в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим конкретики, нам на что-то нужно рассчитывать... То есть, скажите причины. Ну, мы не в НАТО - ну скажите, что мы не в НАТО. Скажите открыто: мы никогда там не будем... Зачем нам говорить о будущем? У нас есть риски в нашем настоящем", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, что Украине нужно от США и что Украина не получает, чтобы сдерживать и противостоять РФ.

Также читайте: Не на повестке дня сомневаться в перспективах вступления Украины в НАТО, - Кулеба ответил Бербок