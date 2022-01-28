Спутниковые снимки не дают возможность увидеть наращивание войск РФ у границы: наши профессионалы оценивают эту ситуацию глубже, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спутниковые снимки не дают возможности оценивать наращивание войск Российской Федерации на восточной границе Украины.

Об этом он рассказал на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если вы будете видеть только спутниковую информацию, вы можете, к примеру, увидеть увеличение количества войск, но вы не можете точно оценить: это увеличение войск, это попытка напугать, это атака или это ротация войск. То есть наши профессионалы оценивают эту ситуацию более глубоко, и иногда мы видим, как переодевают людей, иногда мы видим, как люди пришли и поставили палатки, чтобы показать, что несколько бригад пришли на границу, а потом мы видим, что в этих палатках нет жизни, то есть по-тихому вывезли людей. То есть, идет психологический нарратив со стороны, например, России и сепаратистов – психологический, запугивание. Это происходит очень часто", - заявил Зеленский.

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