РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5120 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 352 65

Спутниковые снимки не дают возможность увидеть наращивание войск РФ у границы: наши профессионалы оценивают эту ситуацию глубже, - Зеленский

Спутниковые снимки не дают возможность увидеть наращивание войск РФ у границы: наши профессионалы оценивают эту ситуацию глубже, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спутниковые снимки не дают возможности оценивать наращивание войск Российской Федерации на восточной границе Украины.

Об этом он рассказал на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если вы будете видеть только спутниковую информацию, вы можете, к примеру, увидеть увеличение количества войск, но вы не можете точно оценить: это увеличение войск, это попытка напугать, это атака или это ротация войск. То есть наши профессионалы оценивают эту ситуацию более глубоко, и иногда мы видим, как переодевают людей, иногда мы видим, как люди пришли и поставили палатки, чтобы показать, что несколько бригад пришли на границу, а потом мы видим, что в этих палатках нет жизни, то есть по-тихому вывезли людей. То есть, идет психологический нарратив со стороны, например, России и сепаратистов – психологический, запугивание. Это происходит очень часто", - заявил Зеленский.

Читайте также: Сегодня мы не видим большей эскалации на границе, чем это было раньше, - Зеленский об угрозе вторжения РФ в Украину

Автор: 

армия РФ (19620) граница (5302) Зеленский Владимир (20794)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
И шо за "проффесионалы"? Кем работали в Квартале?
показать весь комментарий
28.01.2022 17:58
+21
Глибше это как? Под землей?
показать весь комментарий
28.01.2022 17:54
+17
Ну да, в разведках США и Британии лопухи, а у нас прям профи
показать весь комментарий
28.01.2022 17:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Глибше это как? Под землей?
показать весь комментарий
28.01.2022 17:54 Ответить
И шо за "проффесионалы"? Кем работали в Квартале?
показать весь комментарий
28.01.2022 17:58 Ответить
Анал йому прочищали. Та його ще і в вуха довбили, тому він з головою давно того, лише на коксі, як домна працює.
показать весь комментарий
28.01.2022 18:17 Ответить
у него других нет
показать весь комментарий
28.01.2022 19:58 Ответить
Наших розвідників-професіоналів він розігнав і розтоптав, чувирло.
показать весь комментарий
29.01.2022 15:09 Ответить
Ну как же, ему же русские сказали, что не нападут, он верит. А чего не верить - Сваты то крутятся, лаве мутится. И вообще, Зеля с НАТЫ соскочить хочет, а тут это все так не вовремя, наоборот поддержка выросла...
показать весь комментарий
28.01.2022 18:20 Ответить
справа у тому, що визнати збільшення війск расеї біля кордонів України - це визнати потребу збільшити кошти на оборону та ЗСУ..
а це - як серпом по огрізку зеЛоха...

тому ТОЛЬКО две партии: слуги урода и опжз - ОТКАЗАЛИСЬ выделить дополнительно 50 млрд.грн на ЗСУ и оборону..

с опжз - понятно, а слуги урода ВОЗМУТИЛИСЬ и ответили: "вы что, хотите забрать эти 50 млрд.грн из великого крадивництва? а где мы столоваться будем?? Да и шашлыки скоро, не раздувайте фейки западных СМИ - расейские войска не собираются нападать"
показать весь комментарий
28.01.2022 18:37 Ответить
(с) Яке воно кончене ...!
показать весь комментарий
28.01.2022 18:27 Ответить
Это другое. Просто рука Игоря В, в одном месте садит зрение.
показать весь комментарий
28.01.2022 20:21 Ответить
А твои професионалы кто?? Ермаки,Демченки,Татаровы?
показать весь комментарий
28.01.2022 17:55 Ответить
Бданов, який висміяв оперцію Авеню - сказав, що з області фантастики, тому його і замінили на Бурбу. Кожний день літають Глобал Яструби, бачать скільки волосин залишилось на чучерепках *****, а тут вилазить прокапаний наркоман і нострадамить про Харків і шашлики. Дбл блдь.
показать весь комментарий
28.01.2022 18:01 Ответить
Зеля самий іпанутий професіонал.
показать весь комментарий
28.01.2022 17:55 Ответить
дерьмак з трійкою за 8 годин здав Україну! А що, вагнерівців проковтнули, проковтнуть і пряму здачу! Українців турбує тільки щоб не ПОРОШЕНКО! Під час Порошенка тільки кричали про здачу, а зараз вона вже йде завдяки крикунам!!
показать весь комментарий
28.01.2022 17:56 Ответить
Ну да, в разведках США и Британии лопухи, а у нас прям профи
показать весь комментарий
28.01.2022 17:56 Ответить
Зеленский планировал получить снимки со спутника Сич 2-30, но тот не вышел на связь, а значит нет доказательств что русня на пороге. Логично же
показать весь комментарий
28.01.2022 18:11 Ответить
По сути зе оказался прав-ибо никто так и не напал...
показать весь комментарий
28.01.2022 17:56 Ответить
ВИНЕ ПРАВІ. ЕКСПЕРТИ -КОМЕНТАТОРИ КРАЩЕ ЗНАЮТЬ.
показать весь комментарий
28.01.2022 17:59 Ответить
ZE тупа істота або ворог України, але більш вірогідно "2 в одному".
показать весь комментарий
28.01.2022 18:20 Ответить
визнати збільшення війск расеї біля кордонів України - це визнати потребу збільшити кошти на оборону та ЗСУ..
а це - як серпом по огрізку зеЛоха...

тому ТОЛЬКО две партии: слуги урода и опжз - ОТКАЗАЛИСЬ выделить дополнительно 50 млрд.грн на ЗСУ и оборону..

с опжз - понятно, а слуги урода ВОЗМУТИЛИСЬ и ответили: "вы что, хотите забрать эти 50 млрд.грн из великого крадивництва? а где мы столоваться будем?? Да и шашлыки скоро, не раздувайте фейки западных СМИ - расейские войска не собираются нападать"
показать весь комментарий
28.01.2022 18:38 Ответить
Яке ж воно йо#№$!
показать весь комментарий
28.01.2022 17:58 Ответить
после этого высера буба войдёт в топсотню мировых мыслителей..
показать весь комментарий
28.01.2022 17:58 Ответить
Ще німці заявляли, що росіяни майстри маскуватися. Тому цілком можливо, що кацапи дійсно понадували щоки, танки, іскандери. Ну і баб своїх понадували, бо скоро їм доведеться кимось армію поповнювати після нападу на нас.
показать весь комментарий
28.01.2022 17:58 Ответить
во шо кокс дальновідний дєлаєт!
показать весь комментарий
28.01.2022 17:59 Ответить
Це Гогілашвілі з Будановим оцінювали обстановку орди перед нашими кордонами?
показать весь комментарий
28.01.2022 18:00 Ответить
прохвессионалы
показать весь комментарий
28.01.2022 18:01 Ответить
Адназначна ребе Зеня свободный художник! Т.е. инфракрасные спутниковые изображения тех же палаток с разрешением 3м!!! ничто по сравнению с глубиной экспердов, это те же эксперды, что и военный переворот вычислили.
Вот что значит творческая кавээнная личность, во зависит от высоты пианино.
показать весь комментарий
28.01.2022 18:01 Ответить
Скажите этому дураку, что постоянно ведётся аэроразведка с беспилотников
показать весь комментарий
28.01.2022 18:03 Ответить
Идіот
показать весь комментарий
28.01.2022 18:03 Ответить
Це що, прес конференція якогось кацапа ????
показать весь комментарий
28.01.2022 18:08 Ответить
текст з кабінету каломоя(
показать весь комментарий
28.01.2022 18:10 Ответить
У американцев военные спутники что жопу с космоса можно сфоткать, разведка в воздухе, на море - а наши специалисты идут вглубь. Интересно на какой глубине сейчас идет разведка до земного ядра дошли.
показать весь комментарий
28.01.2022 18:11 Ответить
Глупо зЕлоху доказывть что либо! Потому что у него интеллект такой же как и у 73%, то есть круглый "0", только пианино и письки...
показать весь комментарий
28.01.2022 18:12 Ответить
Ну он просто хамит им в лицо.
Разве чтот на три буквы не посылает.
Это дно
показать весь комментарий
28.01.2022 18:13 Ответить
Воно просто зливає Україну в унітаз.
показать весь комментарий
28.01.2022 18:22 Ответить
Чув що зараз супутники номер автівки можуть прочитати...
показать весь комментарий
28.01.2022 18:16 Ответить
Мені не було так соромно с часів овоча.
показать весь комментарий
28.01.2022 18:24 Ответить
Зять офіцера ФСБ Єрмак та лєпший кореш херанта редагує розвіддані.
показать весь комментарий
28.01.2022 18:30 Ответить
Мабуть українцям вже варто писати петицію із зверненням до країн-созниць з проханням не вважати понос малороса в кріслі президента України думкою українського народу.
показать весь комментарий
28.01.2022 18:31 Ответить
* до країн-союзниць
показать весь комментарий
28.01.2022 18:32 Ответить
Вже одне звернення є.

Звернення представників громадянського суспільства до Президента України.

Ми, представники громадянського суспільства, експертних організацій та української діаспори сформували Раду громадського нагляду за виконанням Річної національної програми під егідою комісії Україна-НАТО, та звертаємось до Вас на підставі положень:

преамбули Конституції України, яка підтверджує європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України;
статті 102 Конституції України, що визначає Президента України гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору;
статті 10 Закону України "Про національну безпеку Україну", яка, зокрема, передбачає участь громадян у здійсненні цивільного контролю над сектором безпеки і оборони через громадські об'єднання, яким гарантується можливість отримувати в установленому порядку від державних органів інформацію з питань діяльності складових сектору безпеки і оборони, здійснювати дослідження з питань національної безпеки і оборони, публічно презентувати їх результати, проводити громадську експертизу проектів законів, рішень, програм, представляти свої висновки і пропозиції для розгляду відповідним державним органам.
показать весь комментарий
28.01.2022 19:12 Ответить
Збереження незворотності євроатлантичного курсу України є загальнонаціональною справою, яка консолідує українське суспільство. Для України членство в НАТО є питанням і національної безпеки, і ціннісних орієнтирів розвитку держави. Останнім часом риторика Російської Федерації переповнена агресією та ультиматумами на рахунок євроатлантичних зусиль і прагнень України. Пришвидшення руху України до набуття членства у Північноатлантичному Альянсі є найкращою відповіддю на ці погрози.

Саміт НАТО, який відбувся в червні 2021 року в Брюсселі, вчергове підтвердив для України її дорожню карту для руху до НАТО. Так, Річні національні програми під егідою комісії Україна-НАТО (РНП) є ключовим елементом цієї дорожньої карти, визнаним самим Альянсом.
Україна повинна зробити РНП ефективним інструментом, який наблизить її до отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Для цього необхідно переглянути принципи та алгоритм формування Річних національних програм, а саме:

Далі:

https://nato.in.ua/2022/01/27/zvernennia-predstavnykiv-hromadianskoho-suspilstva-do-prezydenta-ukrainy/
показать весь комментарий
28.01.2022 19:14 Ответить
Да ладно там, снимки ... Видосики - вот это настоящее, глубинное виденье действительности ..
показать весь комментарий
28.01.2022 18:32 Ответить
Те самые профессионалы, которых ты УВОЛИЛ?!
показать весь комментарий
28.01.2022 18:33 Ответить
Что ГринПоц делает для укрепления обороноспособности страны в период ее частичной оккупации его бизнесс партнерами? Вот вопрос .. а то фотки, фотки ..
показать весь комментарий
28.01.2022 18:34 Ответить
Да да, овощные профессионалы, которых вернул шмаркля.
показать весь комментарий
28.01.2022 18:35 Ответить
Зеля уверен, что нападающим надо обязательно в палатках пожить, перед тем как пойти в атаку.
показать весь комментарий
28.01.2022 18:41 Ответить
І це воно є головнокомандуючим!
показать весь комментарий
28.01.2022 18:59 Ответить
И почему это Зеля уверен, что рашики пойдут в атаку с границ, и в шеренгу? Я думаю что если они нападут, то они начнут с захвата диверсионными группами средств ПВО и диспетчерских башен. Потом высадка десанта.
показать весь комментарий
28.01.2022 19:01 Ответить
А вообще для рашки самый идеальный вариант войны, без войны, это договориться с одной крупной и влиятельной "украинской"финансово-промышленной группой, которая имеет своего ручного президента, что бы при помощи этого президента, поссорить украинцев с Америкой и Евросоюзом.
показать весь комментарий
28.01.2022 19:50 Ответить
1000000%👏 москалі відвалять пархатому з кілька десятків лярдів, а на здачу він купить собі ще кілька партій, новий конституційний суд і нового прєза
показать весь комментарий
28.01.2022 20:21 Ответить
Це які супутнікові знімки у ZEразветчиков, напевне ті що «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Maps_Go&action=edit&redlink=1 Google Maps Go » на їхніх айфонах
показать весь комментарий
28.01.2022 20:17 Ответить
Якщо профісіонали такі ж як воно то це і не дивно.
показать весь комментарий
28.01.2022 20:19 Ответить
Немає нічого гіршого від тупого наркомана який думає, що він розумний. Тобто, кацапи звозять техніку до кордонів і просто так розміщують її в полі? Такого сорому наша країна не знала! Януковощ порівняно з обкуреним блазнем виглядає Соломоном. ЗЕБІЛИ ВИ ЦЕ РАЗОМ ЗРОБИЛИ!
показать весь комментарий
28.01.2022 20:27 Ответить
ой дбл
показать весь комментарий
28.01.2022 22:19 Ответить
Капец, выбрали...
показать весь комментарий
28.01.2022 22:40 Ответить
***, в в Беларусь сколько войск и брони с авиацией подогнали, не говорят ему его профессионалы?!.. а в Крым?!!!...*****, весь мир на дыбы встал, а этому пихуй, еще и с амерами и поляками посраться решил...редкостный длб! ...за 8-10 км от донбаса военных московитских полно, а им пофигу, арахамии до власти дорвались!..
показать весь комментарий
29.01.2022 02:24 Ответить
Гнида...
показать весь комментарий
29.01.2022 07:59 Ответить
І що? Дебіл вирішив не зупинятися?
показать весь комментарий
30.01.2022 23:00 Ответить
- А я..., а я..., а в мене...
показать весь комментарий
30.01.2022 23:09 Ответить
а казав шо не лох
показать весь комментарий
02.02.2022 19:39 Ответить
Йпт, яке воно кончене.
показать весь комментарий
02.02.2022 20:19 Ответить
 
 