Спутниковые снимки не дают возможность увидеть наращивание войск РФ у границы: наши профессионалы оценивают эту ситуацию глубже, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спутниковые снимки не дают возможности оценивать наращивание войск Российской Федерации на восточной границе Украины.
Об этом он рассказал на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если вы будете видеть только спутниковую информацию, вы можете, к примеру, увидеть увеличение количества войск, но вы не можете точно оценить: это увеличение войск, это попытка напугать, это атака или это ротация войск. То есть наши профессионалы оценивают эту ситуацию более глубоко, и иногда мы видим, как переодевают людей, иногда мы видим, как люди пришли и поставили палатки, чтобы показать, что несколько бригад пришли на границу, а потом мы видим, что в этих палатках нет жизни, то есть по-тихому вывезли людей. То есть, идет психологический нарратив со стороны, например, России и сепаратистов – психологический, запугивание. Это происходит очень часто", - заявил Зеленский.
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а це - як серпом по огрізку зеЛоха...
тому ТОЛЬКО две партии: слуги урода и опжз - ОТКАЗАЛИСЬ выделить дополнительно 50 млрд.грн на ЗСУ и оборону..
с опжз - понятно, а слуги урода ВОЗМУТИЛИСЬ и ответили: "вы что, хотите забрать эти 50 млрд.грн из великого крадивництва? а где мы столоваться будем?? Да и шашлыки скоро, не раздувайте фейки западных СМИ - расейские войска не собираются нападать"
а це - як серпом по огрізку зеЛоха...
тому ТОЛЬКО две партии: слуги урода и опжз - ОТКАЗАЛИСЬ выделить дополнительно 50 млрд.грн на ЗСУ и оборону..
с опжз - понятно, а слуги урода ВОЗМУТИЛИСЬ и ответили: "вы что, хотите забрать эти 50 млрд.грн из великого крадивництва? а где мы столоваться будем?? Да и шашлыки скоро, не раздувайте фейки западных СМИ - расейские войска не собираются нападать"
Вот что значит творческая кавээнная личность, во зависит от высоты пианино.
Разве чтот на три буквы не посылает.
Это дно
Звернення представників громадянського суспільства до Президента України.
Ми, представники громадянського суспільства, експертних організацій та української діаспори сформували Раду громадського нагляду за виконанням Річної національної програми під егідою комісії Україна-НАТО, та звертаємось до Вас на підставі положень:
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Саміт НАТО, який відбувся в червні 2021 року в Брюсселі, вчергове підтвердив для України її дорожню карту для руху до НАТО. Так, Річні національні програми під егідою комісії Україна-НАТО (РНП) є ключовим елементом цієї дорожньої карти, визнаним самим Альянсом.
Україна повинна зробити РНП ефективним інструментом, який наблизить її до отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Для цього необхідно переглянути принципи та алгоритм формування Річних національних програм, а саме:
Далі:
https://nato.in.ua/2022/01/27/zvernennia-predstavnykiv-hromadianskoho-suspilstva-do-prezydenta-ukrainy/