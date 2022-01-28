С начала суток 28 января российские оккупанты на Донбассе режим тишины не нарушали, - штаб ООС

С начала суток 28 января враг не производил обстрелов по позициям украинских войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

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