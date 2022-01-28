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Новости Агрессия России против Украины Война
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С начала суток 28 января российские оккупанты на Донбассе режим тишины не нарушали, - штаб ООС

С начала суток 28 января российские оккупанты на Донбассе режим тишины не нарушали, - штаб ООС

С начала суток 28 января враг не производил обстрелов по позициям украинских войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

Читайте также: За сутки войска РФ дважды нарушали "тишину" на Донбассе: обстреливали Марьинку и предприняли попытку перебросить свою ДРГ на позиции ВСУ

Автор: 

обстрел (27731) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
тихої ночки, синочки...
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28.01.2022 19:36
+2
яка тиша?
з бубіного висеру, після розмови з байденом, всі новостя гудуть
"and asking for an answer how US-Ukrajne disconnect may have influence at US support to Ukraine"
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29.01.2022 05:49
+1
Тривожна тиша...
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29.01.2022 03:16
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стипендии даунам вид найвэлычнишого...
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28.01.2022 18:18 Ответить
Спасибо вам, няшные российские оккупанты. Почему же многолетний режим тишины не помогает отвести угрозу войны и ваши войска от наших границ? Так наши ссыкунишки, хенералы и главнокомандующие дотумкают , что тишина нифига не помогает...
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28.01.2022 18:46 Ответить
тихої ночки, синочки...
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28.01.2022 19:36 Ответить
Тривожна тиша...
показать весь комментарий
29.01.2022 03:16 Ответить
яка тиша?
з бубіного висеру, після розмови з байденом, всі новостя гудуть
"and asking for an answer how US-Ukrajne disconnect may have influence at US support to Ukraine"
показать весь комментарий
29.01.2022 05:49 Ответить
Здаємся?
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29.01.2022 09:30 Ответить
 
 