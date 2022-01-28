С начала суток 28 января российские оккупанты на Донбассе режим тишины не нарушали, - штаб ООС
С начала суток 28 января враг не производил обстрелов по позициям украинских войск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".
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з бубіного висеру, після розмови з байденом, всі новостя гудуть
"and asking for an answer how US-Ukrajne disconnect may have influence at US support to Ukraine"