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"Важно давать и помогать тогда, когда это нужно", - Зеленский об отказе Германии поставлять оружие Украине

Говоря о позиции Германии, которая отказывается предоставлять оружие Украине, президент Владимир Зеленский отметил, что не желает немецкому народу почувствовать то, что испытывают сегодня украинцы.

Об этом он заявил во время брифинга для иностранных журналистов в пятницу, 28 января, в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очень важно давать и помогать тогда, когда это нужно. Это серьезный сигнал, вызов. Я не желаю Германии, не желаю народу, чтобы вы чувствовали то же, что испытываем сейчас мы, чтобы вы когда-то чувствовали это на границах вашего государства. Я вам не желаю. Я когда-то сказал Ангеле Меркель (экс-канцлер Германии - ред.) о "Северном потоке", когда мы начали борьбу с этим: "Я понимаю, что это бизнес, я понимаю, это долгий процесс... Но, если бы у вас на границе были войска? Войска этого государства... Просто интересно, вы бы с ним делали "Северный поток-2"? Мне просто интересно". Где же эта простая контактная линия, как у нас на Донбассе называется... Где эта контактная линия бизнеса и реальности? Где она? И мы с гордостью пройдем это время. И точно я вам этого не желаю, но знайте, если так будет, то мы точно вам поможем!", – заявил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что в свое время Германия поддерживала Украину, "с самого начала нормандского формата, когда началась война".

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"Я знаю, что канцлер Меркель сделала важные шаги по урегулированию этого процесса. И я знаю, их общение близки с президентом РФ Владимиром Путиным. И у меня с ней были особые, я считаю, отношения", - сказал президент.

Напомним, что Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

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21 января WSJ сообщил, что Германия не позволяет Эстонии поставлять Украине оружие немецкого производства, которое имеет Таллин.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что о немецкой позиции украинцы будут помнить десятилетиями.

На фоне угрозы вторжения России начали поставлять оружие США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.

Автор: 

Германия (7063) Зеленский Владимир (20787) оружие (10257)


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Топ комментарии
+24
Немцы, конечно, с@ки. Но ты ведь само, чмо зеленое, успокаиваешь всех что ничего не будет и нападение Раши это фейк. Наркоту брось.
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28.01.2022 18:21
+14
ДУрню! Не "пред"яви кидать треба а готувать армію до війни! За нас ніхто воювать не буде! Таке уявлення що "Україна українського народу " і "Україна Зеленського" - це РІЗНІ ДЕРЖАВИ!!!
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28.01.2022 18:21
+13
Жесть, позорище какое...
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28.01.2022 18:24
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Немцы, конечно, с@ки. Но ты ведь само, чмо зеленое, успокаиваешь всех что ничего не будет и нападение Раши это фейк. Наркоту брось.
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28.01.2022 18:21 Ответить
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28.01.2022 19:15 Ответить
Вава перестань канючити, скажи їм що якщо не допоможуть у них з'явитися НДР.
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28.01.2022 18:21 Ответить
ДУрню! Не "пред"яви кидать треба а готувать армію до війни! За нас ніхто воювать не буде! Таке уявлення що "Україна українського народу " і "Україна Зеленського" - це РІЗНІ ДЕРЖАВИ!!!
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28.01.2022 18:21 Ответить
Все каски поїдуть назад..)
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28.01.2022 18:21 Ответить


Шкода, гарні шоломи
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28.01.2022 18:55 Ответить
не те передали
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28.01.2022 19:08 Ответить
Та а за елемент зверху можна щось повісити:кружку,чи рушничок просушитись
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28.01.2022 19:09 Ответить
Кофту.
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28.01.2022 19:30 Ответить
Ну и нах тебе оружие, зеленая обезьяна? Ты же только что заявляло, что никто не нападет, не надо паники? Конгнитивный диссонанс, *****
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28.01.2022 18:22 Ответить
Одно другому не мешает. В обеих случаях есть бедный, разумный зеленский и плохие, злые немцы-американцы, которые ему мешают.
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28.01.2022 18:24 Ответить
Пианисту не только немцы, американцы, англичане, поляки ..... мешают. Все кругом козлы, мешают шморкле в глазки ***** заглядывать и ******* деньги у армии. дерьмак с татаровым в росию дрыснет, а дурачек вовочка войдет в историю - первый президент Украины, который сядет или не успеет сбежать.
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28.01.2022 18:33 Ответить
Я не знаю что там будет, но психология такая. Я Д'артаньян, а вокруг плохие люди. Его избирателю, уверен, зайдет. Остальные покрутят у виска.
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28.01.2022 18:34 Ответить
У Пана раздвоение личности? Шо оно вечно несет! Мама роди меня обратно!
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28.01.2022 18:23 Ответить
Жесть, позорище какое...
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28.01.2022 18:24 Ответить
мендель,кажысь,лучче стимулировала мыслительные процессы у организма...неут ермачишке.
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28.01.2022 18:24 Ответить
Яка ГАНЬБА!
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28.01.2022 18:25 Ответить
Специально доя тебя немцы обещали построить бункер. В этом они мастера. Чего ж тебе еще надобн, собака?
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28.01.2022 18:25 Ответить
Може,той бункєр недостатньо кошерний ?
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28.01.2022 18:31 Ответить
На самом деле мы всегда это знали. Зеленский может только винить других и пиарится на чужих успехах. Вот и всё. Этот шаг это умывание рук от ответстенности.
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28.01.2022 18:26 Ответить
Зеленский: Ощущение такое, что у нас война, ходят войска по дорогам
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28.01.2022 18:27 Ответить
кто нибудь понял, что он сказал?
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28.01.2022 18:27 Ответить
Президент України слухає свою заяву,яку зачитує відомий актор-комік :
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28.01.2022 18:28 Ответить
вот чудило, сам говорит, что всё под контролем, что никто нападать не будет и тутже - нам не помогают.... у меня когнитивный диссонанс
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28.01.2022 18:29 Ответить
Эта скотина завлила оборонный заказ во время войны и эскалации войск рф на границе Украины,и оно еще кому то будет указывать что надо помогать вовремя.
А сам неделю как с отпуска очередного вернулся ,пока США и Великобритания собирали кто что может чтобы помочь Украине.
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28.01.2022 18:34 Ответить
Надеюсь что европейцы и американцы понимают, что Зеленский патологический кретин и на его речи просто не надо обращать внимания.
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28.01.2022 18:35 Ответить
Жаль что эти пресконференции демонстрируют всему миру что у нас кретин у власти.
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28.01.2022 18:50 Ответить
Ну может они нас пожалеют и поймут что мы с ним уже два с половиной года живем.
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28.01.2022 18:51 Ответить
Так жалеют же, военная помощь Украине идет не благодаря клоуну ,а вопреки.
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28.01.2022 19:23 Ответить
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28.01.2022 20:15 Ответить
"Війська цієї держави"!! про яку державу це воно там базікало? ім'я держави йому зуби зціпило прямо назвати?
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28.01.2022 18:45 Ответить
Они все в наглую воруют через Укравтодор, а потом еще и сваливают вину на других... позор

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28.01.2022 18:53 Ответить
А всё началось с того, что они перестали делать через открытые закупки, а начали распределять заказы в ручную. И это вернуло всю коррупционную махину. А сейчас об этом уже никто не вспоминает. Но это хищение на миллиарды.
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28.01.2022 18:54 Ответить
Видимо, миф, что появлением легендарных автобанов, главных транспортных артерий Германии, обязаны убийце , Адольфу Гитлеру - не дают покоя властям Украины
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29.01.2022 16:24 Ответить
Словоблудие какое то, кто-то понял что оно сказало?
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28.01.2022 18:58 Ответить
включив тв.
хотів почути янелоха.
побачив в залі звичайних, нормальних людей
побачив ведучого.
згадав фразу: голубий, румунський *******.
виключив тв, пішов курити
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28.01.2022 19:03 Ответить
Президент Зеленский правильно сказал .
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28.01.2022 19:10 Ответить
Зе видно на видео а где президент? что именно он конкретного сказал? как запахло жареным - его Ермак на отдых отправил, чтоб не мешал дяде каломойскому деньги делать. долго держать не вышло - оно с энтузиазмом и в Порохе видит своего патрона Коломойского, которого кормит бюджетными деньгами поит, одевает, бережет, чтоб не дай бог США его как то не экстрадировало.. он же всех расставленных ребят сдаст и дело погубит....
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28.01.2022 19:17 Ответить
когда именно, он сказал правильно:
1. вариант - Сегодня мы не видим большей эскалации На сегодняшний день мы говорим о военных учениях РФ. На данный момент я не считаю ситуацию более напряженной, чем была в разгар российских учений...
2. вариант - Я не желаю Германии, не желаю народу, чтобы вы чувствовали то же, что испытываем сейчас мы, чтобы вы когда-то чувствовали это на границах вашего государства. Но, если бы у вас на границе были войска? ...
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28.01.2022 19:22 Ответить
К счастью правильно только для тебя , большинство уже прозрели.
И он нам не президент
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28.01.2022 19:26 Ответить
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28.01.2022 19:12 Ответить

всё, что наросло на московии-рассее после 1654 г - результат паразитирования на

Украине.


выход к Балтийскому морю, весь юг, Кубань, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, север - всё

это освоили, колонизировали и вообще цивилизовали украинцы.

Без Украины рассее-паРаше надо вернуться к московии (масковскаму улусу).
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28.01.2022 21:31 Ответить
Ну да, ну да. Это как притча про свинью и корову. Свинья жалуется корове, ну почему тебя любят, а меня нет? Вот когда свинью зарежут, с нее сколько продуктов! И окорок, и бекон, и колбаса, и ребрышки, а у тебя только молоко. На что корова подумала и ответила - может потому что я это даю при жизни?
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28.01.2022 19:18 Ответить
Дайте ему селёдки по 4 грн! Проснулся. Шариков хренов.
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28.01.2022 19:19 Ответить
"Я не желаю Германии, не желаю народу, чтобы вы чувствовали то же, что испытываем сейчас мы, чтобы вы когда-то чувствовали это на границах вашего государства."
Что оно тупое несёт? Именно это и почувствовал друг Сралина и наставник }{уйла Адик в июне 1940-го, когда совок в нарушение подписанных с ним же договоров о разделе Европы начал крошить батон на всю Румынию, Болгарию, и Босфор с Дарданеллами. В тот же вечер (22.06.1940) друг Адик подписал для друга Сралина план "Барбаросса".
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28.01.2022 19:19 Ответить
Пусть хотя бы рогаточки пришлют, желательно с опт. прицелом.
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28.01.2022 19:31 Ответить
Для Украины ещe самое страшное может быть впереди. Немцы могут ещe дать что вам требуется, во-время... Надо только не спешить дать им по морде А у Венгрии не пробовал попросить того-же ? Вопросы про грань бизнеса и человечности (защита Родины), это он про себя.
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28.01.2022 19:44 Ответить
они меня так бесят, что я б сейчас им радостно плюнул и вернул их вшивые маски взад. Это они своим СП2 кашу заварили! и ведь говорили же им все, не делайте этого!
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28.01.2022 20:18 Ответить
Вова думает что геополитика это тот же стадион, но большой.
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28.01.2022 19:45 Ответить
Да ты само, падла, не знаешь, что чувствуют сегодня украинцы! Мразь обдолбаная! Оно ещё с пред'явами к кому-то пхается! Вава, когда передоз?! Задолбались уже ждать, мля!
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28.01.2022 19:48 Ответить
Потому немцы и не помогают, что знают о наличии неких Сергеев Кузьминых. Причем в огромном количестве и во всех структурах власти.
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28.01.2022 19:52 Ответить
Оружие дают США, Великобритания, прибалтийские страны, Чехия. Все как и ожидалось кроме странного отсутствия Польши в этой компании. Просто кричащее отсутствие.
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28.01.2022 20:20 Ответить
русский, а "прибалтийские страны" - это шо такое?
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28.01.2022 20:34 Ответить
Румынская сотня
@latiniano



крелешлюха Шредер в интервью Die Agenda: - надеюсь, что Украина наконец-то

прекратит бряцать оружием.. то, что сегодня вытворяет и заявляет Украина - в

голове не укладывается..

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28.01.2022 21:29 Ответить
 
 