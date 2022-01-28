"Важно давать и помогать тогда, когда это нужно", - Зеленский об отказе Германии поставлять оружие Украине

Говоря о позиции Германии, которая отказывается предоставлять оружие Украине, президент Владимир Зеленский отметил, что не желает немецкому народу почувствовать то, что испытывают сегодня украинцы.

Об этом он заявил во время брифинга для иностранных журналистов в пятницу, 28 января, в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очень важно давать и помогать тогда, когда это нужно. Это серьезный сигнал, вызов. Я не желаю Германии, не желаю народу, чтобы вы чувствовали то же, что испытываем сейчас мы, чтобы вы когда-то чувствовали это на границах вашего государства. Я вам не желаю. Я когда-то сказал Ангеле Меркель (экс-канцлер Германии - ред.) о "Северном потоке", когда мы начали борьбу с этим: "Я понимаю, что это бизнес, я понимаю, это долгий процесс... Но, если бы у вас на границе были войска? Войска этого государства... Просто интересно, вы бы с ним делали "Северный поток-2"? Мне просто интересно". Где же эта простая контактная линия, как у нас на Донбассе называется... Где эта контактная линия бизнеса и реальности? Где она? И мы с гордостью пройдем это время. И точно я вам этого не желаю, но знайте, если так будет, то мы точно вам поможем!", – заявил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что в свое время Германия поддерживала Украину, "с самого начала нормандского формата, когда началась война".

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"Я знаю, что канцлер Меркель сделала важные шаги по урегулированию этого процесса. И я знаю, их общение близки с президентом РФ Владимиром Путиным. И у меня с ней были особые, я считаю, отношения", - сказал президент.

Напомним, что Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

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21 января WSJ сообщил, что Германия не позволяет Эстонии поставлять Украине оружие немецкого производства, которое имеет Таллин.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что о немецкой позиции украинцы будут помнить десятилетиями.

На фоне угрозы вторжения России начали поставлять оружие США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.