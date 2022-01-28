НАБУ разоблачило нардепа на получении 558 тыс. грн взятки, источники говорят, это "слуга народа" Кузьминых. ФОТОрепортаж

НАБУ заявило, что разоблачило народного депутата на получении неправомерной выгоды. Источники Цензор.НЕТ утверждают, что это "слуга народа" Сергей Кузьминых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАБУ в фейсбуке.

"Только что НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на "горячем", при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн"

По данным следствия, чиновник получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Детали – позже" - говорится в сообщении.

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на источники среди правоохранителей, что "слуга народа" Кузьминых задержан на взятке.







