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НАБУ разоблачило нардепа на получении 558 тыс. грн взятки, источники говорят, это "слуга народа" Кузьминых. ФОТОрепортаж

НАБУ заявило, что разоблачило народного депутата на получении неправомерной выгоды. Источники Цензор.НЕТ утверждают, что это "слуга народа" Сергей Кузьминых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАБУ в фейсбуке.

"Только что НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на "горячем", при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн"

По данным следствия, чиновник получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Детали – позже" - говорится в сообщении.

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на источники среди правоохранителей, что "слуга народа" Кузьминых задержан на взятке.

НАБУ разоблачило нардепа на получении 558 тыс. грн взятки, источники говорят, это слуга народа Кузьминых 01
НАБУ разоблачило нардепа на получении 558 тыс. грн взятки, источники говорят, это слуга народа Кузьминых 02
НАБУ разоблачило нардепа на получении 558 тыс. грн взятки, источники говорят, это слуга народа Кузьминых 03
НАБУ разоблачило нардепа на получении 558 тыс. грн взятки, источники говорят, это слуга народа Кузьминых 04

Автор: 

НАБУ (4230) взятка (6179) Слуга народа (2634) Кузьминых Сергей (39)


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Топ комментарии
+38
С нетерпением жду отмазок от арахноида и ко. Ну и главЗЕбила.
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28.01.2022 18:46
+38
Это ж вагон скумбріі...😱😱😱
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28.01.2022 19:00
+32
По фоткам видно шо фейк и Рафик нивчом невиноват, зеленский ниче не знал, а НАБУ неправильно расписалось в протоколе. И вообще никто не пострадал, - пускай "слуга народа" гуляет.
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28.01.2022 18:47
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Да, сорвались такие проценты от сделки у вовчика.
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28.01.2022 21:54 Ответить
Він волонтер, збирав кошти на армію
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28.01.2022 22:11 Ответить
..."зелений батальйон" та всі служать за лимон.
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28.01.2022 22:27 Ответить
При любой власти это было ,есть и будет вне зависимости от того какого цвета и вероисповедания парни у руля.
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28.01.2022 22:14 Ответить
та це звичайні будні "слуг" і незначні суми.
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28.01.2022 22:53 Ответить
$20тисяч Та це ж стандартний конверт ОП/ЭрЗе, який розносить Трухін для дрібних, неважливих слуг уродів.
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28.01.2022 23:34 Ответить
Напевне не на скумбрію по 8
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28.01.2022 23:38 Ответить
Зеленський розумник - так давай дальше.

Виберемо ми нового вже... -х1ба що пут1на переможеш як 1 об1цяв
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29.01.2022 07:52 Ответить
Слили своего, чтобы потерпевшему рейтинг поднять
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29.01.2022 08:57 Ответить
Что-то не сходится. НАБУ это далеко не "свои". И пока ничего не "слили" . Щас подтянутся "свои" и будут этого поца отмазывать. И скорее всего у них это получится.

Потому и идёт позорная возня вокруг назначения главы САП. Щас бы НАБУ передало дело в САП, а те пошли бы с ним в Антикоррупционный Суд. И отмазка бы не прокатила.

Без САП дело отдадут в контору к венедиктовой и спустят в унитаз.
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29.01.2022 12:54 Ответить
Цього не може бути. Зелені на таке не здатні.
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29.01.2022 09:08 Ответить
Это не то,это другое.Это все Порошенко гад,это он заставил.
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29.01.2022 09:11 Ответить
От жлобства одни неудобства . Им бала которое Осел каждый месяц отстегивает уже видимо не хватает , запросы и расходы растут.
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29.01.2022 09:24 Ответить
Вже не мвг заокруглити суму до 560?
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29.01.2022 10:09 Ответить
лоханулся - курс отката уже 30-ка ..
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29.01.2022 10:56 Ответить
Вифсеврете! Єтаваніможетбить! Авидокажите!
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29.01.2022 13:15 Ответить
А чому рило хабарника замазане?
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29.01.2022 20:30 Ответить
Среди зебилов нет нормальних.
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30.01.2022 03:55 Ответить
НАБУ розпустять...
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30.01.2022 08:05 Ответить
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