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Зеленский о помощи иностранных государств: "Инвестируйте сейчас, покажите, что вы верите в Украину"

Зеленский о помощи иностранных государств:

Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранные государства осуществлять инвестиции в украинскую экономику, чтобы продемонстрировать поддержку нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского для представителей иностранных СМИ.

"Инвестируйте сейчас в государство, покажите, что вы верите в Украину", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, что могут сделать НАТОвские партнеры, включая Австралию, чтобы еще больше помочь Украине в настоящее время.

Он назвал самыми важными сигналами, когда в Украину идут инвестиции из тех или иных стран.

Читайте также: Атаки власти на белый бизнес приведут к оттоку инвестиций и бегству инвесторов, - СМИ

"Вопрос не в размере, но если бизнес той или иной страны хочет защитить нашу страну и верит в стабильность нашей страны, и подставляет действительно плечо, а не подставляет ногу, как говорится, хочет быть дружеским мощным партнером, тогда этот бизнес приходит. Даже если сегодня он не будет зарабатывать 10-15-25-100% прибыли - прибыль в будущем. Это отношение к Украине", - подчеркнул президент.

"И потому, если мы говорим об Австралии или других партнерах, welcome!", - добавил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) инвестиции (1164) инвесторы (333)


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Топ комментарии
+49
Оно реально тупое
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28.01.2022 19:08
+43
А Коломойський буде інвестнянею.
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28.01.2022 19:09
+39
Оно нереально тупое...это феерический идиот...😀
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28.01.2022 19:11
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Правила форума Совет форумчан
Оно реально тупое
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28.01.2022 19:08 Ответить
Оно нереально тупое...это феерический идиот...😀
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28.01.2022 19:11 Ответить
Ефект Данінга-Крюгера. Іншими словами: якщо людина ДЛББ, вона не може усвідомити це. Тому що ві ДЛББ
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28.01.2022 19:37 Ответить
так природа их защищает от разочарования.....
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28.01.2022 20:22 Ответить
в нирване все спокойно )))
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28.01.2022 20:23 Ответить
У него свой коксовый мир.😁😁😁
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28.01.2022 19:24 Ответить
Чтобы мои друзяшки смогли это всё украсть и я мог прижать бизнес с помощью ДБР и прокуратуры.
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28.01.2022 19:08 Ответить
Канадці вже "інвестонули" https://www.slovoidilo.ua/2021/12/28/novyna/ekonomika/kanadskyj-investor-zhornuv-proyekt-********, https://www.slovoidilo.ua/2021/12/28/novyna/ekonomika/kanadskyj-investor-zhornuv-proyekt-********
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28.01.2022 19:08 Ответить
А Коломойський буде інвестнянею.
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28.01.2022 19:09 Ответить
НЕ так. Зелене гівно і є інвестнянею для Бені.
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28.01.2022 19:32 Ответить
ой йой... заклейте ему рот....
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28.01.2022 19:09 Ответить
Ви інвестуйте, а ми будемо красти.
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28.01.2022 19:09 Ответить
само-то это недоразумение скоко касок с прицелами купило?
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28.01.2022 19:09 Ответить
Бюджетных средств бене уже не достает. Надо искать другие источники.
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28.01.2022 19:09 Ответить
Вова, поясни: як так сталося, що під час активних бойових дій на сході України економіка росла і надходили інвестиції, а після "просто пєрєстать стрєлять" і "розведення лохів сил" лише при згадці про можливість військового вторгнення стався великий відтік інвестицій, а економіку вже треба стабілізувати???
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28.01.2022 19:10 Ответить
А шо ворьё уже сидит ? Суды стали честными ? Кто же будет инвестировать ,Володя ПРОСНИСЬ родной ...
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28.01.2022 19:11 Ответить
знайшов з ким родичатись
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28.01.2022 19:17 Ответить


- Альо! Спасибо!
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28.01.2022 19:11 Ответить


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28.01.2022 19:11 Ответить
та як він посмів! тут корова ахметова, пороха та інших, і вони її будуть доїти.
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28.01.2022 19:11 Ответить
Знов собі VPN поміняв? Ти так і не сказав в минулій темі, де пропадав 1,5року! Це правда, що грязьгаз качав для *****?
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28.01.2022 19:15 Ответить
хз зачем после каждого публичного выступления этого существа столько новостей о содержимом его словесного поноса. порция хрипов про инвестиции - вообще ржач, инвестняни средь бела дня у инвесторов предприятия отжимают, а оно - "вэлкам"
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28.01.2022 19:11 Ответить
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28.01.2022 19:13 Ответить
Верят в Украину, но к тебе нарику никакого доверия нет.
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28.01.2022 19:13 Ответить
)))))))
Інвестуйте,а потім інвест няні зроблять з вами як з тим інвестором з Канади,і його сонячними станціями)
Президент вам кажуть у вас корупція,крадуть по простому, дати тим хто обкрадає це самому шукати щипача щоб віддати гаманець...
Ну таке тільки в казці про Буратіно)
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28.01.2022 19:13 Ответить
Там из Никополя инвесторы привет передавали, кстати. Инвестиционный климат просто сказка.
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28.01.2022 19:13 Ответить
В Україну інвестори, може, і вірять...
Але в Україну, де на чолі ЄрЗе, МЗЧ і бені - вони не повірять ніколи.

ЗІ: чому заблокована діяльністьантикорупційної структури? Чому не призначається керівник САП? Чому знесена судоова реформа? Чому досі діє "вовчий суд"?
І не питайте, чому інвестори не вірять...
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28.01.2022 19:13 Ответить
еГО журналюги уже тролят, - Господин президент, где по Вашему ошибается Белый Дом?
И вова с готовностью указывает тупому Белому Дому на ошипки , тычет мордой тк- сказать...
За шо Украине єто х.з....
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28.01.2022 19:15 Ответить
- Да. Инвестируйте! И побольше!...

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28.01.2022 19:16 Ответить
по моему буба в командировке от скабеевой с соловьёвым в Украине..
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28.01.2022 19:16 Ответить
Завгар ведёт переговоры а Оно мяукает какую то хрень не понятно кому в стиле Лукашенко.
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28.01.2022 19:17 Ответить
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28.01.2022 19:21 Ответить
Инвесторы в бандитскую власть не инвестируют.
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28.01.2022 19:23 Ответить
так ты елажев зачем за это ЗЕгавно голосовал - ты и выбрал...!
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28.01.2022 19:29 Ответить
Я вимагаю заткнути йому пащу і категорично заборонити будь яке спілкуванння вживу зі ЗМІ. Особливо з іноземними. Нехай краще відосікі шльопає. Бо нахер просремо все.
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28.01.2022 19:25 Ответить
..а ви, Зеля Ностра, переставайте 314здити і кошмарити чесний бізнес.. виродки-паразити.. - и к вам потянутся, когда отдадите Беню в руки справедливого правосудия и перестанете прессовать Пороха и других патриотов Украины
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28.01.2022 19:25 Ответить
надо писать петицию -
срочное медицинское освидетельствование Зе
с контролем медиков США

есть юристы, ау, как это сделать
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28.01.2022 19:26 Ответить
Так шо, гигантские инвестиции из Омана уже освоили?
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28.01.2022 19:26 Ответить
экономически развитые страны в воров не вкладываются и не инвестируют как бы, от слова совсем
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28.01.2022 19:29 Ответить
Значит дела плохи...
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28.01.2022 19:32 Ответить
Необходимо прежде всего чтобы в стране работало правовое поле и другие институции вот тогда инвесторы начнут посещать Украину.
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28.01.2022 19:35 Ответить
Інвестувати в економіку, де податки встановлюють гєтьманцев та третякова???
Кому ти цю маячню липиш???
Ти ж, наркоша, не з своїми придурошними виборцями розмовляєш…
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28.01.2022 19:35 Ответить
Мы все спи..дили. оборонку.зарплаты заморозили.цены поднялись на 20-50% .коммунальные услуги выросли на те же 20-50% . слили спец. операции.отдали ценных. удерживаемых по делу НМ17. инвест няня прогнала канадца . и таких .подобных там тоже до утра.перетянули всех сватов .кумовьев .жен на высшие. должности .жены .без должностей присутствуют на спец .докладах. мужья жен с рф паспортами и связями в ед.рос.
Гогилашвили живет в особняке организатора конвертцентров и делит его с руководителем ГУР

Канадская компания TIU, 3 года назад построившая солнечную электростанцию в Никополе, демонтировала оборудование и покидает город.

Об этом идет речь в материале https://ukrainian.voanews.com/a/tiu/6371806.html Голоса Америки .

"Система правосудия оказалась не в состоянии защитить наши инвестиции в Никополе. Мы решили уйти оттуда", - сказал гендиректор TIU Canada Майкл Юркович.
меня просто ... печатать то .что всем известно.потому что придется все это печатать до утра .. следующего дня и никогда не поспеешь все описать. ибо они так и столько портачат что не поспеишь . Ничего не пишу от себя.Все это тут описано на сайте.сайтах.новостях.
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28.01.2022 19:37 Ответить
А чего же ты, падла ************* в офшорах держишь? Чего не вкладываешь в Украину?
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28.01.2022 19:40 Ответить
Какие инвесторы??? Какие инвестиции??? После того как он обосрался со стряпанием дела на Порошенко , после того как национальный банк обязал Украинские банки раскрыть банковскую тайну, или тайну банковского вклада, ни один здравомыслящий инвестор в экономику Украины не вложит ни копейки. Ни один здраво мыслящий инвестор ни за что на свете не будет связываться с Украинской банковской системой. Страну где тибе могут на ровном месте пришить какой нибудь криминал , где в суде ты бесправный, а потом любой судебный исполнитель может наложить арест на щет в банке, ни один инвестор связываться не будет, а будет обходить стороной. И в этом ни Байден с Борисом Джонсоном виноваты. Виноват один нарко зависимый инфантильный идиот, которого Украинский народ по недоразумению сделал своим президентом. Как говорил он. Ми зробили це разом.
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28.01.2022 19:42 Ответить
Справедливости ради, стоит заметить, что обосрался он задолго до дела Порошенко. Уже говорили, что основную часть инвестиций составляет реинвестирование и зеленая энергетика. Новых инвестиций точно ждать не стоит. Я боюсь, что из-за неадекватной позиции таких, как Гетьманцев уйдет IT-сектор. Да, в процентах от своего дохода они платят мало, но в абсолютном выражении - достаточно (тем более гораздо лучше, чем ничего). При этом по факту бОльшая часть таких фирм принадлежит иностранцам. И регистрировали они их в Украине, потому что им было выгодно это делать, а не из патриотических соображений. А им все равно, где платить налоги. То же касается и сотрудников этих фирм, которые в большинстве своем зарегистрированы ,как ФОПы.
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28.01.2022 20:39 Ответить
Недоразумение-это когда в темноте один носок серый, а другой красный надел. Я до сих пор помню, одержимые лица своих знакомых, которые в 2019 мчались на избирательные участки, чтобы привести эту мразь к власти. Это был осознанный выбор 73%.
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29.01.2022 00:19 Ответить
Інвестуйте в Україну. А то щось Беня вже давно ні у кого нічого не віджимав.
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28.01.2022 19:46 Ответить
Сказало чмо которое вывели 40лямов баксов на Кипр из этой страны
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28.01.2022 20:11 Ответить
Они верят не в Украину, а в деньги. И другое от них ожидать наивно.
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28.01.2022 20:25 Ответить
"Байден, чому ми досі не в НАТО?Байден, дай грошей!"
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28.01.2022 20:25 Ответить
очень багатые инвесторы поверили зеленскому )))

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28.01.2022 20:26 Ответить
Нужно БОЛЬШЕ золота (голосом из варкрафта)
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28.01.2022 20:26 Ответить
На нас напали! © оттуда ж
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28.01.2022 20:27 Ответить
деньги дебилам не игрушка. вам упырям никто ничего не даст. вы их жрете эти деньги.
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28.01.2022 20:26 Ответить
Они ними подтираются .в них купаются и топят камины
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28.01.2022 20:36 Ответить
Это чмо снова поляков не пригласило...
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28.01.2022 20:27 Ответить
инвестируйте поскорее, а то нам уже, практически, нечем харчеваться....кормовая база практически на нуле...

Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря

В официальном сообщении НАБУ сказано, что Бюро вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Офисом генерального прокурора разоблачили действующего народного депутата Украины на «горячем», при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн


Непростая математика. Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива не смог посчитать, сколько будет вместе 8+14+4
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28.01.2022 20:27 Ответить
То зарплата по совместительству была, а не взятка.
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28.01.2022 20:32 Ответить
ЗЕДЕГЕНИРАТ В Никопле на территории феросплавного завода уходят Канадские инвесторы.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/12/28/681043/
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28.01.2022 20:30 Ответить
За два года разворовал всю страну, разогнал инвесторов, а теперь ИНВЕСТИРУЙТЕ?
ДАЙТЕ ЗЕЛЕНСКОМУ СЕЛЁДКИ!
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28.01.2022 20:31 Ответить
Зато оно практически призналось,что бегает за Порохом,потому что ревнует порохоботов к нему и не чувствует себя единственным действующим президентом...капец.
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28.01.2022 20:31 Ответить
Ты целуй меня везде - я ведь взрослая уже. Но инвесторы Моникой брезгуют. Президент Transship Group Иванов об инвестклимате в Украине: "Отсюда бегут все, кто может" /Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов/ Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике /В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл./ Не советую эстонцам инвестировать в Украину, - президент Кальюлайд.
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28.01.2022 20:32 Ответить
Інвестуйте для збагачення Бені та інших близьких олігархів ,де боротьба з корупцією ?,де судова реформа ?,де боротьба з олігархами не на словах ,а на ділі ?,де реформа СБУ ?,чому не працює АМК ? ітп.
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28.01.2022 20:35 Ответить
Заройте ваши денежки на Поле Чудес в стране Дураков.
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28.01.2022 20:36 Ответить
Няни есть, а инвестиций нет. Вот беда))!
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28.01.2022 20:40 Ответить
Когда вывозят семьи вряд ли завезут денюшку.
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28.01.2022 20:41 Ответить
Дулю тобі, імбецильне
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28.01.2022 20:41 Ответить
оно напоминает мне бомжа - подайте денежку на хлеб!.... на тебе хлеб!... не-не мне лучше денежку!!!
так и это... - ой войска у границы..помогайте скорее...ой оружие не надо - лучше инвестиции
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28.01.2022 20:41 Ответить
Деловые люди не верят в слова. Им нужны реальные дела, реальные условия для бизнеса. Если в Украине можно просто так арестовать счета крупнейшего инвестора в Кривом Роге, без "всяких формальностей", то кто будет вкладывать в нашу страну? Слова президента в этом случае звучат издевательски по отношению к иностранным инвесторам.
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28.01.2022 20:53 Ответить
Лицемір! А вивести грошики з офшорів сам не збирається, і свої подільників нахмановичів з 95 Кварталу не тормошить. А ви, інвестуйте, а ми рейдернемо
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28.01.2022 20:56 Ответить
У этой шайки лейки все не так, Секретарем совета безопасности работает ( на постоянке) гангстер из Луганска, кстати, из тех кто носил малиновые пиджаки и крутил наперстки. Самый главный в парламенте среди слуг корифан вора в законе а инвестняня не просто няня, а вооружена и очень опасна.
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28.01.2022 21:12 Ответить
Создавать условия для бизнеса - это работа власти и их обязанность перед своим народом. Если не хотят работать для этого, тогда говорят цветастые и глупые слова.
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28.01.2022 21:13 Ответить
Так ти чмо дешевий кидала де прокурор САП?
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28.01.2022 21:15 Ответить
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28.01.2022 21:18 Ответить
кто тебе поверит -как там бизнес-няни ::??
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28.01.2022 21:24 Ответить
Вот очередная забота...ну в смысле озабоченности из Канады. Особенно понравилось, мотивация. Ну в смысле на Западе геи (читай п...ы), а мы все высокоскрепные. Но учить мы своих деток и будем, как и жить на загниващем гейском Западе.
Вот собственно и сама новость.
https://vancouverok.com/news/v-kanade-zapustili-peticiyu-o-vklyuchenii-vakciny-sputnik-v-v-spisok-odobrennyh
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28.01.2022 21:26 Ответить
Інвестуйте, що нам було що піз...ть.
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28.01.2022 22:22 Ответить
Олег небайдужий


@oleg6581

·
https://twitter.com/oleg6581/status/1487130857961836548 2 ч



з ФБ

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28.01.2022 23:07 Ответить
Да кто захочет инвестировать в страну где грабят, кидают и не дердат слова, последний пример канадская компания с солнечными панелями кому ЗЕля обещал личную защиту и которую Коломойский довёл до банкротства...
Никто при этом ЗЕлёном ******** в Украину ни цента не вложит.
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28.01.2022 23:31 Ответить
БАБЛА!!!!!!!!
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29.01.2022 03:03 Ответить
Про яку довіру інвесторів може говорити президент з "опущеним" рейтингом серед своїх виборців, не кажучи про решту народу.
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29.01.2022 05:35 Ответить
Какие инвестиции могут прийти в Украину, если Президент имеет офшоры, коррупция процветает - Украина занимает по коррупции 122 место в мире, нет судебной Системы, преследуется оппозиция, страна идет к авторитарному правлению.
Нужны новые выборы Рады и Президента.....
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29.01.2022 16:13 Ответить
Су........аааа....
ОНО, реально больное....
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30.04.2022 00:05 Ответить
 
 