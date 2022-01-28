Зеленский о помощи иностранных государств: "Инвестируйте сейчас, покажите, что вы верите в Украину"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранные государства осуществлять инвестиции в украинскую экономику, чтобы продемонстрировать поддержку нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского для представителей иностранных СМИ.

"Инвестируйте сейчас в государство, покажите, что вы верите в Украину", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, что могут сделать НАТОвские партнеры, включая Австралию, чтобы еще больше помочь Украине в настоящее время.

Он назвал самыми важными сигналами, когда в Украину идут инвестиции из тех или иных стран.

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"Вопрос не в размере, но если бизнес той или иной страны хочет защитить нашу страну и верит в стабильность нашей страны, и подставляет действительно плечо, а не подставляет ногу, как говорится, хочет быть дружеским мощным партнером, тогда этот бизнес приходит. Даже если сегодня он не будет зарабатывать 10-15-25-100% прибыли - прибыль в будущем. Это отношение к Украине", - подчеркнул президент.

"И потому, если мы говорим об Австралии или других партнерах, welcome!", - добавил Зеленский.