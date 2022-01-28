Если будет полномасштабная война, она будет и на границах некоторых стран НАТО, - Зеленский

Украина готова к сотрудничеству в сфере обороны в альтернативных форматах НАТО. Война в Украине представляет опасность для стран НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции для иностранных СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не хочу говорить в каждом ответе о НАТО, но о других союзах безопасности мы не слышим. Если те или иные государства готовы Украине предложить союз по безопасности, обороне или еще в каком-то формате, в оказании помощи реальной, мощной, в любой очень сложный момент, так мы готовы к таким договорам", - сказал Зеленский. Он подчеркнул, что эти вопросы прорабатываются и они очень важны.

По мнению президента, некоторые страны считают, что Украину не стоит принимать НАТО, потому что ее придется защищать.

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"Если будет война, скажите, пожалуйста, армия какой страны готова будет защищать нас? Никакая. Этого не будет. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то если потом что-нибудь произойдет, нужно будет (ее) защищать. И это очень серьезные вызовы НАТО. Но я вам хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают, и они рассчитывают на то, чтобы не рисковать, не брать Украину. Но если будет полномасштабная война, о которой мы сейчас говорим, и она начнется, она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет", - заявил Зеленский.