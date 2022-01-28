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Новости Агрессия России против Украины Война
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Если будет полномасштабная война, она будет и на границах некоторых стран НАТО, - Зеленский

Если будет полномасштабная война, она будет и на границах некоторых стран НАТО, - Зеленский

Украина готова к сотрудничеству в сфере обороны в альтернативных форматах НАТО. Война в Украине представляет опасность для стран НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции для иностранных СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не хочу говорить в каждом ответе о НАТО, но о других союзах безопасности мы не слышим. Если те или иные государства готовы Украине предложить союз по безопасности, обороне или еще в каком-то формате, в оказании помощи реальной, мощной, в любой очень сложный момент, так мы готовы к таким договорам", - сказал Зеленский. Он подчеркнул, что эти вопросы прорабатываются и они очень важны.

По мнению президента, некоторые страны считают, что Украину не стоит принимать НАТО, потому что ее придется защищать.

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"Если будет война, скажите, пожалуйста, армия какой страны готова будет защищать нас? Никакая. Этого не будет. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то если потом что-нибудь произойдет, нужно будет (ее) защищать. И это очень серьезные вызовы НАТО. Но я вам хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают, и они рассчитывают на то, чтобы не рисковать, не брать Украину. Но если будет полномасштабная война, о которой мы сейчас говорим, и она начнется, она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет", - заявил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) НАТО (10057)


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Топ комментарии
+19
Правильно, вовчик. И поэтому НАТО поддерживает Украину. Украину, а не тебя и твою зеленую шоблу.
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28.01.2022 19:38
+15
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28.01.2022 20:59
+10
очікує велика європейська міграційна та гуманітарна криза,так правильніше було б сказати..
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28.01.2022 19:33
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28.01.2022 19:32 Ответить
очікує велика європейська міграційна та гуманітарна криза,так правильніше було б сказати..
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28.01.2022 19:33 Ответить
наверное, звучит парадоксально, но похоже, все будут жалеть, если Россия не нападёт на Украину как можно скорее

ибо

Это отсрочит конец росийской империи в исполнении рф

это отсрочит возврат украинских территорий

русский лидер Х-ло успеет убить еще много русских людей, что не важно, важно то, что еще убьет несколько украинцев

нестабильность в мире продолжет нарастать, что замедлит развитие цивилизации
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28.01.2022 22:01 Ответить
Якщо ті чи інші держави готові Україні запропонувати союз із безпеки, оборони або ще в якомусь форматі, у наданні допомоги реальної, потужної, в будь-який дуже складний момент, то ми готові до таких договорів", - сказав Зеленський Джерело:

ну да, пу и есть такая страна
и формат будь-який есть - ссср
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28.01.2022 19:37 Ответить
Нет. РИ.
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28.01.2022 20:59 Ответить
да, так точнее
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28.01.2022 21:07 Ответить
Можливо ліпше щоб він знову поїхав кудись відпочивати, вроді вже замелюється.
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28.01.2022 19:38 Ответить
Правильно, вовчик. И поэтому НАТО поддерживает Украину. Украину, а не тебя и твою зеленую шоблу.
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28.01.2022 19:38 Ответить
НАТО придёт, порядок наведёт
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28.01.2022 19:46 Ответить
Садись в тазик со льдом, хрюсское животное,срака горит...
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28.01.2022 21:03 Ответить
GB ж пропонувала GB+PL+UA
На якому етапі співробітництво?
З одного боку наче і правильні є деякі речі,але виглядає наче ми,Україна,чекаєм доки прийде старший,сильний,вирішить за нас проблеми і хай валить.,а як же незалежність і самодостатня держава?
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28.01.2022 19:59 Ответить
Про ГУАМ чуло, найвеличніше? Польща-Литва-Україна навіть окрему бригаду створили. Теж не чув?

Ну тоді зніми черевика і по трибуні ним з воплем "Пачіму ми єще не в нате?" - на більше не здатне
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28.01.2022 20:04 Ответить
Ти диви, опірився... Мабуть йому вже видали пісталєт ...
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28.01.2022 20:13 Ответить
будет на границах, но не в самих странах НАТО...
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28.01.2022 20:30 Ответить
Цуко, когда ето чмо от передоза сдохнет, или где может бьіть доступ к его телу, чтобьі путем его умерщвление прекратить ето позорище
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28.01.2022 20:55 Ответить
вов4ик, ты не устал? не поехать ли тебе еще раз отдохнуть как сделала рада самоустранившись?
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28.01.2022 20:55 Ответить
Очень надеюсь,что зесрань наконец поняла почему зекрысу никуда не приглашают и не поздравляют с др ...
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28.01.2022 20:56 Ответить
Куйню несёшь какую то сектант! Или кацап…
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28.01.2022 21:02 Ответить
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28.01.2022 20:59 Ответить
это оно НАТО угрожает что ли?
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28.01.2022 20:59 Ответить
Вова ты прямо капитан Очевидность, скажи ещё что вода мокрая а снег холодный… кто тебе эти тексты пишет? Неужели йуля мендель вернулась
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28.01.2022 20:59 Ответить
сирожалещ там практикует, не могут они сфокусироваться длруг на дружке.
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28.01.2022 21:18 Ответить
Що воно меле? Наркоман, що ти мелеш? За три роки так й не навчився йолопе говорити та мислити хоча б на рівні вчителя початкових класів у сельский школі.
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28.01.2022 20:59 Ответить
Молодец Вовочка, если шо, мы будем у их границ. Между прочим вооруженными, попробуй остановить.
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28.01.2022 21:03 Ответить
ты будешь?
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28.01.2022 21:07 Ответить
Вот тут тебя розачарую, не добегу, слишком далеко.
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28.01.2022 21:26 Ответить
откуда стартуешь?
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28.01.2022 21:39 Ответить
Из самой дальней точки, где нету порохоботов, им ближе, успеют.
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28.01.2022 21:52 Ответить
Во как вас Петя достал, свинорусов Аж ха Усралом очкуетесь. Приезжай, быстрее сдохнешь мокша
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29.01.2022 05:56 Ответить
перша ледь.... працює.... у Партугалії

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28.01.2022 21:05 Ответить
Украинцам от этого будет легче? Ты за Украину думай, дебильное.
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28.01.2022 21:05 Ответить
Смотрю пресс-конференцию президента Зеленского для иностранных журналистов.
Смотреть это тяжело.
Огромная несдержанность в словах; непреодолимая вера в свою звезду - при отсутствии профессиональных знаний. Непреодолимая вера в собственную харизму. Акцент на гэги больше, чем на смыслы. Мимика Хлестакова. Вопросы иностранных корреспондентов, порой очень продуманные, не понимаются и получают поверхностную трактовку.
Ну прочтите новостные ленты за последние несколько недель; аккумулируйте полученную информацию - и посмотрите эти вопросы и эти ответы. Это несопоставимые уровни понимания ситуации.
Я вполне понимаю, что возможно, у меня скудный по сравнению с президентом уровень осведомленности с информацией, как по объему, так и по уровню.
Но ведь есть реальность. В которой уровень вопросов и уровень проблем - несопоставимы с уровнем восприятия и уровнем ответов. Ну это очевидно, нет?
Это трагикомическая история.
И трагического в нем становится все больше.
Я бы предпочел, чтобы было иначе.
По крайней мере, в комическом президент Украины разбирается гораздо лучше.
(цитата)
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28.01.2022 21:11 Ответить
Я вполне понимаю, что возможно, у меня скудный по сравнению с президентом уровень осведомленности с информацией, как по объему, так и по уровню.
Но ведь есть реальность........ .
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

С первым предложением я согласен, а вот со вторым..... .
Откуда вы черпаете информацию о "реальности", как не из сми,неужели вы так доверяете сми?
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28.01.2022 21:45 Ответить
это цитата...
думаю автор хотел сказать что даже в СМИ, особенно в новостных лентах, можно почерпнуть какую-то общую информацию... а у президента должно быть такой информации больше... но к сожалению ему по фиг))))
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28.01.2022 21:53 Ответить
Хотелось бы общаться с людьми,а не с цитатами.
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28.01.2022 21:56 Ответить
но не хотелось бы отдуваться за чужие цитаты ))
(просто нормально сказано и без скабрезностей)
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28.01.2022 21:58 Ответить
Вы сами хоть смотрели брифинг,а если смотрели,то что вас там так "напрягло"?
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28.01.2022 22:03 Ответить
честно? пытался несколько раз по несколько минут...(ну...ну очень сумбурно и... артистично)))
потом просто выключил звук и наблюдал за мимикой... иногда по губам (а он старается выговорить (как профи разговорного жанра) все буквы)))) понимая о чем он говорит..
поэтому и совпала с моим восприятием эта цитата)))
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28.01.2022 22:21 Ответить
Оценка этого брифинга будет завтра в иносми,вот и почитаем как они оценивают .
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28.01.2022 22:32 Ответить
Вопросы иностранных корреспондентов, порой очень продуманные

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

"Что бы вы посоветовали английскому правительству"
Да, это очень мудрый вопрос.
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28.01.2022 21:53 Ответить
принудительное обследование ? Не несет угроз испытуемому, пожалуй можно.
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28.01.2022 21:20 Ответить
Хвора потвора
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28.01.2022 21:21 Ответить
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28.01.2022 21:22 Ответить
Нічого дивного, що богато журналістів відверто посміхалися з відповіді Великого Зе
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28.01.2022 22:05 Ответить
 
 