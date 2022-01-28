Если будет полномасштабная война, она будет и на границах некоторых стран НАТО, - Зеленский
Украина готова к сотрудничеству в сфере обороны в альтернативных форматах НАТО. Война в Украине представляет опасность для стран НАТО.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции для иностранных СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я не хочу говорить в каждом ответе о НАТО, но о других союзах безопасности мы не слышим. Если те или иные государства готовы Украине предложить союз по безопасности, обороне или еще в каком-то формате, в оказании помощи реальной, мощной, в любой очень сложный момент, так мы готовы к таким договорам", - сказал Зеленский. Он подчеркнул, что эти вопросы прорабатываются и они очень важны.
По мнению президента, некоторые страны считают, что Украину не стоит принимать НАТО, потому что ее придется защищать.
"Если будет война, скажите, пожалуйста, армия какой страны готова будет защищать нас? Никакая. Этого не будет. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то если потом что-нибудь произойдет, нужно будет (ее) защищать. И это очень серьезные вызовы НАТО. Но я вам хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают, и они рассчитывают на то, чтобы не рисковать, не брать Украину. Но если будет полномасштабная война, о которой мы сейчас говорим, и она начнется, она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет", - заявил Зеленский.
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ибо
Это отсрочит конец росийской империи в исполнении рф
это отсрочит возврат украинских территорий
русский лидер Х-ло успеет убить еще много русских людей, что не важно, важно то, что еще убьет несколько украинцев
нестабильность в мире продолжет нарастать, что замедлит развитие цивилизации
ну да, пу и есть такая страна
и формат будь-який есть - ссср
На якому етапі співробітництво?
З одного боку наче і правильні є деякі речі,але виглядає наче ми,Україна,чекаєм доки прийде старший,сильний,вирішить за нас проблеми і хай валить.,а як же незалежність і самодостатня держава?
Ну тоді зніми черевика і по трибуні ним з воплем "Пачіму ми єще не в нате?" - на більше не здатне
Смотреть это тяжело.
Огромная несдержанность в словах; непреодолимая вера в свою звезду - при отсутствии профессиональных знаний. Непреодолимая вера в собственную харизму. Акцент на гэги больше, чем на смыслы. Мимика Хлестакова. Вопросы иностранных корреспондентов, порой очень продуманные, не понимаются и получают поверхностную трактовку.
Ну прочтите новостные ленты за последние несколько недель; аккумулируйте полученную информацию - и посмотрите эти вопросы и эти ответы. Это несопоставимые уровни понимания ситуации.
Я вполне понимаю, что возможно, у меня скудный по сравнению с президентом уровень осведомленности с информацией, как по объему, так и по уровню.
Но ведь есть реальность. В которой уровень вопросов и уровень проблем - несопоставимы с уровнем восприятия и уровнем ответов. Ну это очевидно, нет?
Это трагикомическая история.
И трагического в нем становится все больше.
Я бы предпочел, чтобы было иначе.
По крайней мере, в комическом президент Украины разбирается гораздо лучше.
(цитата)
Но ведь есть реальность........ .
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
С первым предложением я согласен, а вот со вторым..... .
Откуда вы черпаете информацию о "реальности", как не из сми,неужели вы так доверяете сми?
думаю автор хотел сказать что даже в СМИ, особенно в новостных лентах, можно почерпнуть какую-то общую информацию... а у президента должно быть такой информации больше... но к сожалению ему по фиг))))
(просто нормально сказано и без скабрезностей)
потом просто выключил звук и наблюдал за мимикой... иногда по губам (а он старается выговорить (как профи разговорного жанра) все буквы)))) понимая о чем он говорит..
поэтому и совпала с моим восприятием эта цитата)))
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
"Что бы вы посоветовали английскому правительству"
Да, это очень мудрый вопрос.