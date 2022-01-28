Зеленский: Недоразумений с Байденом у нас нет. А секреты могут быть

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что у него нет недоразумений с американским лидером Джо Байденом, но могут быть от него секреты.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции для представителей иностранных СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда говорят, что у нас есть какое-то недоразумение, у нас нет недоразумений с президентом Соединенных Штатов. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как он глубоко понимает, что происходит в Соединенных Штатах Америки", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что у Украины и США очень открытые отношения, но при этом они с Байденом могут иметь секреты.

"Что такого мы знаем, чего не знает президент Байден? Я думаю, что у меня, как у президента независимой страны, могут быть свои секреты. Так же, как и у президента Соединенных Штатов", - сказал Зеленский.

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"Наши спецслужбы делятся многими вещами. Но ты ежедневно держишь руку на пульсе. Есть разного характера перехват информации", - добавил президент Украины.

Напомним, 27 января Зеленский побеседовал с главой США Джо Байденом. После этого CNN со ссылкой на неназванного "украинского чиновника" сообщил, что разговор якобы "прошёл не хорошо". ОП и МИД это отрицают.