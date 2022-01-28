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Зеленский: Недоразумений с Байденом у нас нет. А секреты могут быть

Зеленский: Недоразумений с Байденом у нас нет. А секреты могут быть

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что у него нет недоразумений с американским лидером Джо Байденом, но могут быть от него секреты.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции для представителей иностранных СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда говорят, что у нас есть какое-то недоразумение, у нас нет недоразумений с президентом Соединенных Штатов. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как он глубоко понимает, что происходит в Соединенных Штатах Америки", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что у Украины и США очень открытые отношения, но при этом они с Байденом могут иметь секреты.

"Что такого мы знаем, чего не знает президент Байден? Я думаю, что у меня, как у президента независимой страны, могут быть свои секреты. Так же, как и у президента Соединенных Штатов", - сказал Зеленский.

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"Наши спецслужбы делятся многими вещами. Но ты ежедневно держишь руку на пульсе. Есть разного характера перехват информации", - добавил президент Украины.

Напомним, 27 января Зеленский побеседовал с главой США Джо Байденом. После этого CNN со ссылкой на неназванного "украинского чиновника" сообщил, что разговор якобы "прошёл не хорошо". ОП и МИД это отрицают.

Автор: 

Байден Джо (2795) Зеленский Владимир (20787) США (27090)


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Топ комментарии
+36
Шо он несет!! Вот жеж дебил конченный!! 73% , гниды ублюдочные, кого вы наголосовали, твари?
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28.01.2022 19:30
+33
Байден : " Вова , ти наркоман ? ", " А не скажу , це секрет ". )
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28.01.2022 19:31
+28
он оно ч*мо.. "думает" что с клованами будут считаться в Вашингтоне..
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28.01.2022 19:30
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Правила форума Совет форумчан
он оно ч*мо.. "думает" что с клованами будут считаться в Вашингтоне..
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28.01.2022 19:30 Ответить
кстати, Український супутник «Січ-2-1» («Січ-2-30») після зовнішнього впливу не зміг скоригувати свою орієнтацію та перейшов у режим енергоощадження

этот ссикун и тут нагадил своей похвальбой

Через негативний вплив ряду зовнішніх чинників на енергетичний баланс український супутник дистанційного зондування землі «Січ-2-1» (він же - «Січ-2-30»), запущений ракетою-носієм Falcon 9 зі стартового комплексу SLC-40 на мисі Канаверал (США) https://itc.ua/news/translyacziya-misiyi-spacex-transporter-3-iz-zapuskom-************-suputnika-sich-2-30/ 13 січня 2022 року , наразі працює у режимі енергоощадження. Оновленням щодо статусу апарату https://www.facebook.com/yuzhnoye/posts/4793580790726652 поділився офіційний аккаунт КБ «Південне» у Facebook.
Як пояснили у КБ «Південне», ряд зовнішніх чинників, пов'язаних з особливостями кластерного запуску, не дозволив встановити стійкий зв'язок з космічним апаратом під час критично важливих перших сеансів і забезпечити своєчасну побудову його штатної орієнтації. Орієнтація залишилася такою, коли на робочі поверхні сонячної батареї потрапляє лише відбите від поверхні Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під досить малим кутом. Поєднання саме цих двох факторів призвело до негативного впливу на енергетичний баланс апарата. Інакше кажучи, наразі сонячні панелі повернуті не у той бік, тому апарат не отримує необхідного обсягу енергії для забезпечення належного функціонування всіх бортових систем.
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28.01.2022 19:31 Ответить
Бiдоносець, карма така.
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28.01.2022 19:33 Ответить
"Що такого ми знаємо, чого не знає президент Байден? Я думаю, що у мене як у президента незалежної країни можуть бути свої секрети. "

вот тупое.. про его офшори все знают в Вашингтоне..
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28.01.2022 20:00 Ответить
Головне непоразуміння .... ну, ви знаєте хто.
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28.01.2022 19:51 Ответить
Шо он несет!! Вот жеж дебил конченный!! 73% , гниды ублюдочные, кого вы наголосовали, твари?
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28.01.2022 19:30 Ответить
Оманська консерва хоче дістати Байдена щоб перестав слати допомогу. Не віриться? Подумайте чи вдячна людина буде критикувати того хто в біду протягує руку
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28.01.2022 20:41 Ответить
Байден : " Вова , ти наркоман ? ", " А не скажу , це секрет ". )
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28.01.2022 19:31 Ответить
Непорозуміння у нас одне... І це ти, Вовчик...
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28.01.2022 19:31 Ответить
У нього великий секрет з Беней від Байдена!
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28.01.2022 19:32 Ответить
Нет, оно счетает бабки, которые сможет спилить с кредитов США за имплементацию Минска.
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28.01.2022 19:32 Ответить
Завтра расслабимся , будем жарить шашлыки . Как приказал главный . А вдруг война и больше не будет возможности . Когда он молчал , казался умнее .
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28.01.2022 19:32 Ответить
секреты, конечно есть
Байден сказал:
я знаю твои Зе оффшерные счета
я знаю, что ты окружил себя людьми завербованными пу
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28.01.2022 19:33 Ответить
глыбокорозумнык кароче...и портрет бори моисеева с киркоровым висит в спальне..
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28.01.2022 19:33 Ответить
???!..... опять ...военный переворот! А передышка будет?
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28.01.2022 19:33 Ответить
Во врємя шашлыка...
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28.01.2022 20:01 Ответить
DBL, BLD
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28.01.2022 19:35 Ответить
Да у него истерика просто. Не так он себе президентство представлял, была бы его воля, отдал бы все Пороху и в тур по корпоративам, так спокойней и прикольней.

Ну а про секреты конечно ерунда - просто ему нечем аргументировать, почему глядя на одно и тоже он и Байден видят разное. Потому ссылается на какие-то секретные данные, которые не покажет, секрет!
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28.01.2022 19:36 Ответить
такого позора, мир еще не видел
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28.01.2022 19:37 Ответить
а ты смотрел пресс-конференцию?
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28.01.2022 19:38 Ответить
@InteCrab



This guy is either playing the 4D chess match of the century or he's just a total idiot.
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28.01.2022 19:40 Ответить
То что Зеленский находится под влиянием Путина и смертельно его боится давно не для кого не секрет, особенно для Байдена.
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28.01.2022 19:37 Ответить
А так гарного починався заголовок - Зеленський: непорозуміння...
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28.01.2022 19:38 Ответить
буся хце дві банки сладкого арахісового масла. а не одну.
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28.01.2022 19:40 Ответить
Секретный словоблуд.
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28.01.2022 19:41 Ответить
Пляяя - ушльопок… Які в тебе можуть бути секрети, за які Байден не знає???
Всі знають що ти на гачку і в путєна і в бабусі бєні, лялька обмарафєчєна…
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28.01.2022 19:42 Ответить
Непорозуміння - это наркоман, поставленный олигархом президентом
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28.01.2022 19:47 Ответить
Volodymyr Omelyan
@V_Omelyan

Підсумок прес-конференції:
Зеленський дуже незадоволений діями Заходу, які не дозволяють йому здати Україну путіну.
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28.01.2022 19:47 Ответить
Как Оно может смотреть в глаза Хутину если даже с Байденом не встречается а несёт херню для журналистов на эмоциях зная что через третьи руки Байдену передадут этот его бред.
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28.01.2022 19:47 Ответить
а главным секретом является беня и САП
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28.01.2022 19:47 Ответить
Секрети між президентом США та клоуном? Це як між Клінтоном і Монікою?
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28.01.2022 19:57 Ответить
то что ты падла с фиКало-мойсикм грабил украинцев в Привате уже давно не секрет.
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28.01.2022 19:59 Ответить
Зеленский: Недоразумений с Байденом у нас нет. А секреты могут быть (с)
А у нас есть!!!.. недоразумение по имени зеленский !!!!! И секрета в этом нет...
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28.01.2022 19:59 Ответить
Саша прохвесор,говорят,что у тебя Сын Шмаркля-Дурак с дураков? Да нет,он не дурак с дураков,он сам по себе Дурак.
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28.01.2022 20:00 Ответить
Типичное заявление тупого клоуна. Где вы были избиратели этого наркомана?
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28.01.2022 20:02 Ответить
кокетка...бл@дь
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28.01.2022 20:03 Ответить
Може цьому наркоші під кайфом мариться, що Байден в нього в кварталі служить?!
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28.01.2022 20:03 Ответить
придурок
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28.01.2022 20:03 Ответить
Дивись не лопни жабеня зелене,а то від пихи надулося,що морда вже в екран не влазить.Які секрети можуть бути у Байдена з повним нулем.
Бубочку європейські посли розкусили ще в 2019 і характеристику дали точну
https://ukrmir.info/bolshoj-zhirnyj-minus-dlya-strany-posol-es-v-ukraine/ приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это - не мои слова, его. «Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать»,
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28.01.2022 20:04 Ответить
Когда уже его усыпят?
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28.01.2022 20:11 Ответить
у нас есть недоразумение. на банковой сидит падла
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28.01.2022 20:14 Ответить
Недоразумений с Байденом у нас нет./ Врёт вор подельник Коломойского. Байден всерьез займется украинскими олигархами: в том числе и Коломойским. Washington Post о том, почему Байден не звонит Зеленскому: Он должен порвать с Коломойским и поддержать уголовное обвинение.
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28.01.2022 20:16 Ответить
Мои искренние соболезнования переводчикам... Оставлю здесь устную расшифровку ответа на вопрос о политическом мотиве дела Порошенко. А вы только представьте, как перевести этот поток сознания...

В. Зеленский:
"Самый большой риск для Украины - дестабилизация внутри нашего государства. Экономика - один из факторов. Но единство власти, доверие президенту, должны будут понять, что есть бывшие президенты, а не нынешние, нас объединяет народ, стабильная ситуация, риск эскалации будет меньше. Неуправляемость ситуации может привести к эскалации на стороне соседнего государства. Риск вызван политической деятельностью людей, которые занимаются своим личным пиаром. Не вижу большой пробки на улицах. Нужно смотреть, когда это происходит. Какой-то мужик уехал за границу отдыхать - и все спокойно, и приехал - сразу заворша! Люди пришли в парламент или заблокировали ОП! И им пофиг, есть ли сейчас covid19, им нужно срочно проголосовать за лишние деньги, чтобы предотвратить covid19 и тд - эти люди все равно!

Я очень рад, что я не вне политики пришел в политику! Честно, сначала был в шоке! Им все равно, что происходит! Война есть война, ОК! Давайте разберемся с этим! Бизнес есть бизнес! Но они ежедневно делают "непохожие дела, шаги и разделение"!
Разделение нашей страны! Извините, что уделяю столько внимания этой теме! Не очень люблю говорить о прошлом, считаю этих людей потомками того, что было, потомками процессов, которые были в советское время! Эти люди - представители олигархата. К сожалению! Делают бизнес из ничего, с образованием, руками и головой! И кстати именно такие люди защищают на фронте нашего государства! Потому что защищают заработанное сами - не просто приватизировали что-то за копейки! Нет, эти люди с самого начала что-то заработали своими руками! А они сейчас защищают будущее, так давайте поговорим о будущем!
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28.01.2022 20:17 Ответить
Ось це вже по дорослому: У Закарпатській області планують побудувати нову дорогу, яка з'єднає її з Львівщиною. Орієнтовна вартість будівництва складе 500 000 000 (півмільярда) гривень. Протяжність дороги буде 4,3 км
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28.01.2022 20:18 Ответить
Да ну. Скорей всего описка или вброс. Они воры, мрази и дебилы, но цифры уж слишком космические.
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28.01.2022 20:43 Ответить
Можна статтю назвати простіше: "Зеленський: непорозуміння."
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28.01.2022 20:19 Ответить
"Настоящее время" Америка. У кого есть возможность смотреть повтор. Сейчас говорит генерал НАТО. " Мы знаем что болшего? Украине давать не можем" В окружении властей Украины есть люди, способные поглотить нашу помощи и оказываестя на другой стороне. Это открытуй текс о том что с Украиной после вагнергейта. Есть разговор, нет дел. Другая помощь, исключительно народум не властям.
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28.01.2022 20:20 Ответить
Двум богам нельзя служить! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удастся, доктор, и тем более людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на двести, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают собственные штаны!
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28.01.2022 20:27 Ответить
Прошло ещё 100 лет. А все осталось таким же как и во времена Булгакова. Прогресс, как говорится, налицо
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28.01.2022 20:28 Ответить
Самый президентостный из всех на свете президентов конечно же имеет свои секреты....и даже тайны! Еще бы !? Ить Ленка узнает скандала не избежать или даже лысому низя показывать заначки. Жаль только ,что народ хоть и устал смеяться над этим гаером ,а признать свою ошибку никак не решиться.
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28.01.2022 20:29 Ответить
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28.01.2022 20:31 Ответить
какие секреты могут быть у тебя, пес смердящий? если о секрете знает Туз то это уже не секрет а новость в газетах московии
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28.01.2022 20:32 Ответить
как в староновоеврейском анекдоте
Паниковский спрашивает у Балаганова:
-Шура, вы знаете кем был Зеленский до выборов ?
-Нет
-Он играл членом на балалайке на углу Прорезной и на рояле в кафе -шантане Бени
-А теперь ?
- Он у них гарант их конституции. Вот так , Шура
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28.01.2022 20:58 Ответить
Гидко, коли тупе думає, що хитре. Найбільший секрет членограя, це справа по сину Байдена. А те, що "Слуги" працюють на ворога і хто конкретно - для ЦРУ, як би його зелені не принижували - не секрет.
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28.01.2022 21:07 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVo-X9EsQyhainNXQ6vVpzHQFXk5-eG8_KqWkEy_ngJD9psFcmt8-Y-QH5-sEbiyXtP05BBQJlFzF_11pO2Hso9PxZ7wh2RfQUo4wQMKi3TAsgjN2DBn6aaLQGRz_8AVJQ&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7161018507271717?__cft__[0]=AZVo-X9EsQyhainNXQ6vVpzHQFXk5-eG8_KqWkEy_ngJD9psFcmt8-Y-QH5-sEbiyXtP05BBQJlFzF_11pO2Hso9PxZ7wh2RfQUo4wQMKi3TAsgjN2DBn6aaLQGRz_8AVJQ&__tn__=%2CO%2CP-R 14 хв ·



Результати прес-конференції з іноземцями:

1. Ви занадто гучно нас рятуєте! Навіть якщо нападе Путін, навіщо дратувати нас цією інформацією, інвестори про це не здогадаються.

2. Тисяча Джавелінів це ще не привід призначити прокурора САП.

3. Не розгойдуйте кришку!
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28.01.2022 21:21 Ответить
Бубочка і глибоке розуміння -- я не уявляю їх разом.
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28.01.2022 22:18 Ответить
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28.01.2022 22:27 Ответить
Да что ты черт побери такое несешь ?
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28.01.2022 22:28 Ответить
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28.01.2022 22:48 Ответить
Знаємо, з ким у Зеленського секретів не має. Він із своїм зеленим оточенням усі секрети Кремлю зливає. Бурба не дасть збрехати.
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28.01.2022 23:20 Ответить
І, взагалі, зараз долею України турбується не ця зелена зграя на чолі з Нелохом, а президент США, прем'єр-міністр Великобританії та ін.
Наше зелене нещастя тільки протидіє та заважає
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28.01.2022 23:25 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZWAQkei4zwCq0FZS92wfXUddhXFAlfKTaYSbJ-DDwdeSBgg8CQRfFGLPEoq-JMBIPNcS3j41YVDtq1-VVjBuDeTbaZ-aC1hCCr2vpmWpqfkNwGFim3wBTSgGgs82WxbfZw&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4854747744562989&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWAQkei4zwCq0FZS92wfXUddhXFAlfKTaYSbJ-DDwdeSBgg8CQRfFGLPEoq-JMBIPNcS3j41YVDtq1-VVjBuDeTbaZ-aC1hCCr2vpmWpqfkNwGFim3wBTSgGgs82WxbfZw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



Ще раз переглянув цей зелений треш. Ми не просто зганьбились перед всім світом. Ми банально принизили всіх хто сьогодні нам допомагає.

Зеленський продемонстрував що Україна з ним перетворилась на бананову республіку…

Ось лише кілька висловів «найвеличнішого» від яких в'януть вуха у всіх міжнародних журналістів:

«Найбільший ризик для України - дестабілізація всередині нашої держави. Економіка - один з факторів. Але єдність влади, довіра до президента, має буде розуміння, що є колишні президенти, а не діючі, ми об"єднані народом, стабільною ситуацією, і ризики ескалації буде меншою».

«Я не бачу великих заворушень на вулицях. Потрібно дивитися, коли це відбувається. Поїхала якась людина за кордон відпочивати - і все спокійно, а приїхав - одразу заворушення!».

"Війна може бути. На жаль. І давайте ставити три крапки. Але точно не ставити одну крапку. І сказати, що вона буде. Тому що ми розуміємо, що відбувається з людьми. Це сміливий народ".

«Дуже дивно, що мене підозрюють… Мені здається, що я у своєму житті нічого не робив, щоб мене підозрювали. Ви мене плутаєте з іншим президентом України. Я не керую державою так, як, до речі, у вашому фільмі - не знаю, як, до речі, англійською - "Не дивись вгору". Ми дивимось вгору! Ми точно розуміємо, що відбувається, і ми про це говоримо з нашими людьми"

Це лише 4 епізоди потоків непотребу.
Знаю, що завтра нас рознесуть всі ЗМІ.
На нас образяться в США та Великій Британії.
Україна знов, як в часи перемовин з Трампом, стане головною темою для насмішок.

Мабуть все ж цій владі повертатись в Квартал. Раз і назавжди.
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29.01.2022 00:17 Ответить
МЕГАиспанский стыд... Нам потом десятилетиями будут вспоминать этого самовлюбленного тупого и наглого торчка
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29.01.2022 12:18 Ответить
От дитинчатко ж наше! Маленька зеленява пісюнявка..
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29.01.2022 12:22 Ответить
Время показало что украинский президент настоящий герой он не сбежал от войны он со своим народом. И за ним охотяться русские а он каждый день на брифинге говорит правду и воодушевляет на борьбу с рашистами. Слава Украине мы победим.
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27.02.2022 10:40 Ответить
Цензор стал площадкой для порохоботов-не смотря на войну этот шоколадный заяц хочет реванша (((( в кой то веки наш президент имеет авторитет в мире и тут говном полить надо
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27.06.2022 15:29 Ответить
 
 