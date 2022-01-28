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Российские пограничники задержали двух украинских рыбаков в Черном море и ничего не сообщили нам, - Денисова

Российские пограничники задержали двух украинских рыбаков в Черном море и ничего не сообщили нам, - Денисова

Российские пограничники задержали в акватории Черного моря двух украинских рыбаков и не проинформировали об этом украинскую сторону.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в телеграмме .

По информации омбудсмена, два рыбака, Руслан Романюта и Иван Герасименко, вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне "Волга" из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись.

"По предварительной информации, на судне отказал двигатель, и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона", - заявила Денисова.

Российские пограничники задержали двух украинских рыбаков в Черном море и ничего не сообщили нам, - Денисова 01

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Она добавила, что в Главном управлении Нацполиции в Херсонской области по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 146-1 Уголовного кодекса Украины (насильственное исчезновение).

Уполномоченный ВР по правам человека заявил, что задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права.

Денисова обращается к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры по освобождению незаконно задержанных граждан Украины и призвала международные правозащитные организации держать ситуацию на контроле.

Автор: 

задержание (6688) рыбаки (176) Черное море (1488)


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Топ комментарии
+10
Цікаво, як з Генічеська можна було вийти в Чорне море ?
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28.01.2022 19:38
+4
Генічеськ буде першим містом, яке захоплять рашисти. Цікаво, чи в місті уведено комендатська година, чи готуються військові відбивати десант, який може прорватися з Криму на легких човнах через Сиваш? На мою думку, в Генічеську та Арабатській Стрілці зараз має бути більше військових аніж місцевих.
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28.01.2022 19:41
+4
не... ну выходить частным образом в море понимая что может что то сломаться....а там ветер, а там занесёт в рашкины територии и что? ещё их не хватало освобождать...пусть тогда идиоты ласты одевают на свои лапы и шлёпают по воде сидя на корыте своём....мне честно на них наср..... тут проблемы и ужасы всякие поважнее полно....
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28.01.2022 19:52
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Цікаво, як з Генічеська можна було вийти в Чорне море ?
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28.01.2022 19:38 Ответить
Генічеськ буде першим містом, яке захоплять рашисти. Цікаво, чи в місті уведено комендатська година, чи готуються військові відбивати десант, який може прорватися з Криму на легких човнах через Сиваш? На мою думку, в Генічеську та Арабатській Стрілці зараз має бути більше військових аніж місцевих.
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28.01.2022 19:41 Ответить
На журфаке географию не преподают😁. Только устный счёт, для быстрого ориентирования.
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28.01.2022 19:44 Ответить
вот тебе так сразу все военные секреты и расскажи)
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28.01.2022 19:45 Ответить
самое смешное что и Щелкино куда их прибило....тоже в Азовском море )))
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28.01.2022 20:07 Ответить
а где же єти UA рашенайпи из под впн, которіе напомнят мне, что Крим ето Україна, война идет восьмой год, с трусливо засунутім язіком, на вопрос, почему какие-то непонятные бандиты задерживают украинских рыбаков на украинской территории

я понимаю, ХАЙП, побольше русских троллей, побольше русских (убеждённых путинцев), интересно читать, но зачем они что-то модерируют на цензоре?
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28.01.2022 21:54 Ответить
я хреново высказался видать (пардон)
просто и в статье (а они говорят это первоисточник) ошибочно указано Черное море вместо Азовского.... ибо и пункт от куда они вышли в море и пункт куда их прибило - в Азовском море
(только это я хотел указать - на ошибку)
а что рашкины - суки - это не оспоримо
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28.01.2022 22:01 Ответить
вы всё абсолютно верно указали, все вас поняли, сам жрал красную рыбу, приготовленную за полчаса, выловленную в Геническе. Это комментарий скорее в вашу поддержку, просто какие бешеные псы отлавливают мои комментарии и модерация цензора это пропускает
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28.01.2022 22:06 Ответить
Мабуть хтось прочистив рів між Азовським і Чорним морями- Перекоп так не дарма назвали, там дійсно був рів на перешийку
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28.01.2022 22:20 Ответить
какого хрена эти рыбалки на своём корыте шастают по морю...и ясно не соображают куда плыть и где они находятся,.. так блин и найдётся кто чтобы добавить проблем за освобождения их(( мотор заглох.... гребите придурки вёслами...руками...ногами....
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28.01.2022 19:46 Ответить
Большие вёсла нужны однако😁.
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28.01.2022 19:48 Ответить
не... ну выходить частным образом в море понимая что может что то сломаться....а там ветер, а там занесёт в рашкины територии и что? ещё их не хватало освобождать...пусть тогда идиоты ласты одевают на свои лапы и шлёпают по воде сидя на корыте своём....мне честно на них наср..... тут проблемы и ужасы всякие поважнее полно....
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28.01.2022 19:52 Ответить
Рашкины территории?! Продолжите фразу "путин ...!"
Сможете или русскоязычная челюсть не позволит?
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28.01.2022 20:01 Ответить
не умнічай..... а у тебе яка щелепа.... невже українська, так чого пишиш російською? коли написав що занесе кудись в рос. води .то щей подумав що хтось да щось гавкне про це... .і я був правий . так що гуляй лісом ...
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28.01.2022 20:17 Ответить
даже якщо вона почнэ носыты осэлэць и шаровары з вышыванкою я йий нэповирю никахда
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28.01.2022 19:47 Ответить
Кацапская свинота набирает себе заложников для торга.
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28.01.2022 19:48 Ответить
Чекаємо на "зізнання" після обробки їх у катівні, що вони "диверсанты"
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28.01.2022 19:49 Ответить
Диверсанти в синіх шльопанцях ластах. Планували шляхом обману провезти на територію анексованого "острова свободи" замасковану під чорноморську тюльку балістичну ракету на дні свого човна. В якості цілі в польотній програмі ракети було закладено кабінет путлєра в кремлі, а на корпусі ракети намальований портрет Степана Андрійовича.
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28.01.2022 20:03 Ответить
Если завтра фермер случайно зайдет на территорию ЛДНР, ему будет тоже пипец. Это прифронтовые зоны. Там бизнес не делают...
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28.01.2022 20:00 Ответить
все ждут войну с украиной, но война будет не там... скриньте

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28.01.2022 20:05 Ответить
Чому не повідомили? Бо хотіли завербувати, або завербували.
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28.01.2022 20:20 Ответить
террорестическая организация имеет право на это?
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28.01.2022 20:56 Ответить
поперлись с геническа в черное море в оккупированное
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28.01.2022 20:58 Ответить
До речі, в 13-му також з рибалок розпочиналось...
https://www.youtube.com/watch?v=JxdC2egQ6Cs
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28.01.2022 21:55 Ответить
Цікаво чим не догодила омбутсмен дезентерії - чи вона недогодила Путлеру... і за це її намагаються звільнити.
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28.01.2022 22:55 Ответить
 
 