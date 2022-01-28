Российские пограничники задержали двух украинских рыбаков в Черном море и ничего не сообщили нам, - Денисова
Российские пограничники задержали в акватории Черного моря двух украинских рыбаков и не проинформировали об этом украинскую сторону.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в телеграмме .
По информации омбудсмена, два рыбака, Руслан Романюта и Иван Герасименко, вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне "Волга" из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись.
"По предварительной информации, на судне отказал двигатель, и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона", - заявила Денисова.
Она добавила, что в Главном управлении Нацполиции в Херсонской области по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 146-1 Уголовного кодекса Украины (насильственное исчезновение).
Уполномоченный ВР по правам человека заявил, что задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права.
Денисова обращается к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры по освобождению незаконно задержанных граждан Украины и призвала международные правозащитные организации держать ситуацию на контроле.
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я понимаю, ХАЙП, побольше русских троллей, побольше русских (убеждённых путинцев), интересно читать, но зачем они что-то модерируют на цензоре?
просто и в статье (а они говорят это первоисточник) ошибочно указано Черное море вместо Азовского.... ибо и пункт от куда они вышли в море и пункт куда их прибило - в Азовском море
(только это я хотел указать - на ошибку)
а что рашкины - суки - это не оспоримо
Сможете или русскоязычная челюсть не позволит?
шльопанцяхластах. Планували шляхом обману провезти на територію анексованого "острова свободи" замасковану під чорноморську тюльку балістичну ракету на дні свого човна. В якості цілі в польотній програмі ракети було закладено кабінет путлєра в кремлі, а на корпусі ракети намальований портрет Степана Андрійовича.
https://www.youtube.com/watch?v=JxdC2egQ6Cs