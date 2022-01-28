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Вашингтон не рассматривает всерьез отключение РФ от SWIFT или ограничение экспорта нефти и газа, - Bloomberg

Вашингтон не рассматривает всерьез отключение РФ от SWIFT или ограничение экспорта нефти и газа, - Bloomberg

США в настоящее время не рассматривают всерьез идеи санкций в отношении России, затрагивающие доступ к SWIFT или экспорт нефти и газа

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"США и Европейский союз работают над пакетом санкций, который включал бы в себя ограничение возможностей Москвы конвертировать валюту", - передает оно.

При этом, агентство отмечает, что варианты с санкциями в энергетическом секторе и с ограничением доступа к системе SWIFT все же обсуждаются, однако по словам источника, "это лишь периодически всплывает в переговорах между администрацией и банками, поскольку они уточняют, насколько возможно применение этой меры".

Читайте также: Лавров пригрозил США разрывом отношений в случае введения санкций против Путина и отключения РФ от SWIFT

Также агентство сообщает, что вариант с системой SWIFT считается самой тяжелой мерой, и вызывает большие разногласия среди участников обсуждения разных вариантов санкций против РФ.

Ранее Bloomberg также сообщило, что администрация президента США Джо Байдена провела переговоры с представителями крупнейших банков страны по теме возможных ограничительных мер против России. По данным источника, знакомого с ходом переговоров, в администрации США обеспокоены возможными "побочными эффектами" от санкций, аналогичными тем, что произошло в 2018 году, когда антироссийские санкции привели к сбоям в глобальных цепочках поставок алюминия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отключение России от SWIFT не является действенной мерой, - глава МИД Германии Бербок

Автор: 

россия (96095) санкции (11440) США (27090) SWIFT (86)


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Топ комментарии
+9
Згодом виявиться, що це черговий росіянський фейк
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28.01.2022 20:21
+7
1) США не могут единолично отключить СВИФТ. Им придётся договариваться с десятком стран и что то давать им взамен. 2) У РФ под 900 млрд $ внешнего товарооборота. У Ирана всего ВВП было в полтора раза меньше, когда его отключали. За такие деньги найдутся и те кто подключиться к Российскому аналогу, и те кто предложат для взаиморасчётов свои (Китай например). И получится что РФ от платёжных систем США не отключат, а их СВИФТ потеряет почти трлн $ торговых операций в год.

Сами то США могут отказаться покупать у РФ углеводороды. А остальной мир - они хрен заставят сделать то же самое.
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28.01.2022 21:59
+6
Козломордий вброс.
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28.01.2022 20:34
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Блюмберг вместе с майором мельниченко подложил жучек под овальным диваном Байдена
в овальном кабинете
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28.01.2022 20:19 Ответить
Блумберг уже давно сливной бачек ФСБ/ГРУ/СВР...
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28.01.2022 21:39 Ответить
Деньги будут ходить пешком, как и экономика
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28.01.2022 20:20 Ответить
Знову кацапам код морзе вчити треба.
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28.01.2022 20:26 Ответить
они могут у себя без кода морзе, МФО хватит.
А вот за границу - будут проблемы
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28.01.2022 20:28 Ответить
Так самі ж кацапи сказали про повернення до факсів і телетайпів, а далі морзянка, поштові голуби, рельса, береста.
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28.01.2022 21:34 Ответить
Найбільший енергоконцерн (RWE - найбільший у ФРН постачальник електроенергі Німеччини) вважає Nord Stre

Північний поток- 2 непотрібним...
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28.01.2022 21:52 Ответить
а еще есть банковская почта и фельдегерская.

насчет факса - это он загнул.

а вот если телетайп западный банк не захочет использовать, тогда как?.
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28.01.2022 20:27 Ответить
на телеге можно перевозить или просто мешками носить
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28.01.2022 20:30 Ответить
да.
но для получения денег за товар, вывезенный за пределы московии, надо будеть везти воз залюты.
а потом покупая что-то - везти воз назад.
итд
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28.01.2022 20:37 Ответить
Куба та Венесуела відмовилися розміщувати на своїй території російські військові бази.

Плани щодо можливого розміщення російських військових баз, інфраструктури та ракетного озброєння на території таких латиноамериканських держав, як Куба та Венесуела, виявилися зірвані. За даними заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, зараз розміщення російських військових об'єктів на Кубі та у Венесуелі неможливе, оскільки ці країни прагнуть вийти з ізоляції та поява російських військових об'єктів на території цих латиноамериканських країн порушує їхні національні інтереси.
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28.01.2022 21:46 Ответить
Згодом виявиться, що це черговий росіянський фейк
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28.01.2022 20:21 Ответить
А може у Вашингтоні подивились пресуху Зеленського?
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28.01.2022 20:37 Ответить
ждут пока мы их отключим от дыхательного аппарата...
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28.01.2022 20:23 Ответить
Так вони це пояснювали одразу - що у разі відкритого наступу. Де тут має бути сенсація?
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28.01.2022 20:25 Ответить
Российским птицефабрикам не хватает инкубационных яиц. Собственных недостаточно, на импортные - запрет. Дефицит грозит ростом цен на мясо птицы, предупреждают производители.
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28.01.2022 20:27 Ответить
Козломордий вброс.
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28.01.2022 20:34 Ответить
гЫгант сссссср сдох 30 лет назад и Засраха сдохнет точно также ,но с большой кровью при дележке оставшихся ресурсов после мегаразграбления кооп. озеро...
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28.01.2022 21:21 Ответить
Неудивительно. SWIFT американцы просто не могут отключить, это не их, а европейская система. Нефть и газ из рф Штаты хоть и покупают, но не в таких уж больших объёмах, чтобы отказ как-то серьёзно навредил *****.
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28.01.2022 21:16 Ответить
Европа не откажется от российского газа и нефти.На что спорим.Европа прежде всего бизнесс.
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28.01.2022 21:19 Ответить
Хрюсский ,идешнах на полусогнутых ,растирая сопли и слюни по ипалу ,как вофка Тупин после *гЭополитической катастрофы*
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28.01.2022 21:23 Ответить
Где-то по другому😀?
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28.01.2022 21:41 Ответить
Отключить SWIFT могут только если Германия-Франция будут продвигать такой шаг лично, но они этого не сделают потому, что российские олигархи-воры Путина не смогут больше вывозить ворованные российские деньги в европейские банки Франкфурта, Ниццы, открывать бизнес в Куршавелях и т.д. и т.д.
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28.01.2022 21:39 Ответить
Да как бы могут и Штаты
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28.01.2022 22:00 Ответить
Не марьте. Накладаються санкції, на компанію, яка володіє SWIFT та на компанії, які її послугами користуються, і все. Втратити все, чи частину, і не дуже велику прибутків. Було Би Бажання у США. Саме так написано в попередньому проекті санкцій США стосовно цієї платіжної системи.
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29.01.2022 11:09 Ответить
Да бл............ ,кончайте шутить, а то у некоторых кондражик начнется. Вся надежда была, а тут такой облом.
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28.01.2022 21:40 Ответить
Жители параллельной реальности могут эту новость не читать, и всех делов.
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28.01.2022 21:43 Ответить
Евро - тоже сойдут.
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28.01.2022 22:00 Ответить
санкции это миф, реально значение имеет армия Украины, способность населения оказывать сопротивление, это то, о чем )(уйло будет думать принимая решение, все остальное от лукавого)
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28.01.2022 21:54 Ответить
1) США не могут единолично отключить СВИФТ. Им придётся договариваться с десятком стран и что то давать им взамен. 2) У РФ под 900 млрд $ внешнего товарооборота. У Ирана всего ВВП было в полтора раза меньше, когда его отключали. За такие деньги найдутся и те кто подключиться к Российскому аналогу, и те кто предложат для взаиморасчётов свои (Китай например). И получится что РФ от платёжных систем США не отключат, а их СВИФТ потеряет почти трлн $ торговых операций в год.

Сами то США могут отказаться покупать у РФ углеводороды. А остальной мир - они хрен заставят сделать то же самое.
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28.01.2022 21:59 Ответить
Держи свои 15 рублей и ******.
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28.01.2022 22:01 Ответить
Им тоже плохо будет, если газ нефть подорожает, свифт это отказ от доллара. Запад не может такого допустить из-за какой-то Украины.
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28.01.2022 22:46 Ответить
Рассматривает но не всерьез?
Нафига тратить драгоценное время.
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29.01.2022 10:28 Ответить
 
 