Вашингтон не рассматривает всерьез отключение РФ от SWIFT или ограничение экспорта нефти и газа, - Bloomberg
США в настоящее время не рассматривают всерьез идеи санкций в отношении России, затрагивающие доступ к SWIFT или экспорт нефти и газа
Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"США и Европейский союз работают над пакетом санкций, который включал бы в себя ограничение возможностей Москвы конвертировать валюту", - передает оно.
При этом, агентство отмечает, что варианты с санкциями в энергетическом секторе и с ограничением доступа к системе SWIFT все же обсуждаются, однако по словам источника, "это лишь периодически всплывает в переговорах между администрацией и банками, поскольку они уточняют, насколько возможно применение этой меры".
Также агентство сообщает, что вариант с системой SWIFT считается самой тяжелой мерой, и вызывает большие разногласия среди участников обсуждения разных вариантов санкций против РФ.
Ранее Bloomberg также сообщило, что администрация президента США Джо Байдена провела переговоры с представителями крупнейших банков страны по теме возможных ограничительных мер против России. По данным источника, знакомого с ходом переговоров, в администрации США обеспокоены возможными "побочными эффектами" от санкций, аналогичными тем, что произошло в 2018 году, когда антироссийские санкции привели к сбоям в глобальных цепочках поставок алюминия.
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в овальном кабинете
А вот за границу - будут проблемы
Північний поток- 2 непотрібним...
насчет факса - это он загнул.
а вот если телетайп западный банк не захочет использовать, тогда как?.
но для получения денег за товар, вывезенный за пределы московии, надо будеть везти воз залюты.
а потом покупая что-то - везти воз назад.
итд
Плани щодо можливого розміщення російських військових баз, інфраструктури та ракетного озброєння на території таких латиноамериканських держав, як Куба та Венесуела, виявилися зірвані. За даними заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, зараз розміщення російських військових об'єктів на Кубі та у Венесуелі неможливе, оскільки ці країни прагнуть вийти з ізоляції та поява російських військових об'єктів на території цих латиноамериканських країн порушує їхні національні інтереси.
Сами то США могут отказаться покупать у РФ углеводороды. А остальной мир - они хрен заставят сделать то же самое.
Нафига тратить драгоценное время.