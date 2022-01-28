США все еще не знают, собирается ли РФ нападать на Украину, - глава Пентагона Остин
Администрация США по-прежнему не определила, намерена ли Россия нападать на Украину, однако полагает, что с военной точки зрения у Москвы теперь есть все для совершения подобной атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин.
"Мы не знаем, приняли ли они решение", - сказал он на брифинге в Вашингтоне, добавив при этом, что у России с военной точки зрения теперь "есть возможность" совершить такое нападение.
Также Остин отметил, что США не исключают, что Россия пойдет на "крайне провокационные шаги, такие как признание независимости отделившихся (от Украины - ред.) территорий".
При этом, по словам главы Пентагона, "конфликт не является неизбежным".
Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) армии США генерал Марк Милли, со своей стороны, отметил на брифинге, что "правильным вариантом в этой ситуации должна быть дипломатия".
Милли подчеркнул, что в случае вооруженного конфликта России вряд ли удастся добиться своих задач легко, так как, украинские Вооруженные силы за последние года стали более боеспособными.
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На всяк випадок дайте ше зброї!
-это памятка тем, кто собирается что-то подписывать с Путиным
а о вагнергейте - все наоборот
очень страшно, что только от заскока одного
человекаманьяка зависит мир у нас и ... в Европе..
в том то и есть главный вопрос всех цензоровских и остальных вангований. 9/10 айсберга, которые и есть главной его частью, скрыты в глубине. никто не обладает полнотой информации, а учитывая то, что союзники не доверяют ни дерьмаку, ни его команде, у них просто должен быть свой, не обнародованный руководству Украины план.
ви дитина? чі досить старенький? ВІН ВЖЕ НАПАВ! давно, вже вісім років як, ви розумієте, що війна - не прогулянка весела по садочку з квітами
14 грудня Мураєв оголосив: "Україні потрібна нова Конституція. Наша команда закінчує роботу над проектом нової Конституції, і він буде представлений до загального обговорення. У тому числі і на непідконтрольних територіях. Адже з новою Конституцією їм не потрібен буде особливий статус - особливий статус буде у кожного регіону".
Мураєв уже підготував нам капітулянтську конституцію з "широкою культурною автономією регіонів", "особливим статусом кожного регіону" і вже збирається її пропагувати. Більше того, у нього вже, судячи з повідомлень зі східних областей, є армія пропагандистів та агітаторів. Тому в Лондоні та Вашингтоні, напевно, уважно відстежують, як на все це відреагує Київ.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/muraev-vmesto-vtorzheniya-o-chem-britaniya-i-ssha-predupredili-zelenskogo-24012022-449208
Это серьезный процесс, со сканированием местности, рекогсцинировкой и т.д.
Поэтому захватить даже Харьков не так просто. Это серьезные разрушения, и заводов в первую очередь. И харьковчанам, нравится им или нет придется защищаться, другого выхода нет. А патаму чта они делали танки для укрофажиздов!!!! Они там фсье нацики......
Имейте это в виду!!!!
- Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе?.. Это науке неизвестно. Наука пока еще не в курсе дела! ©
Як може Росія напасти ?…… ні не віримо
....В 14.. російські танки пройшли по території України 200 км і всі давали вид , що їх не помічають..
....щось сказати без психолога ....тяжко
бо знаючи переляканих українських політиків саме тих команд і дій можна не дочекатися..
...
о .. головне Рашку не спровокувати...не стріляти в відповідь...,...тихенько бути ,.. вважайте не перніть бо Рашка скаже , що вистрілили.