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Новости Агрессия России против Украины Война
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США все еще не знают, собирается ли РФ нападать на Украину, - глава Пентагона Остин

США все еще не знают, собирается ли РФ нападать на Украину, - глава Пентагона Остин

Администрация США по-прежнему не определила, намерена ли Россия нападать на Украину, однако полагает, что с военной точки зрения у Москвы теперь есть все для совершения подобной атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы не знаем, приняли ли они решение", - сказал он на брифинге в Вашингтоне, добавив при этом, что у России с военной точки зрения теперь "есть возможность" совершить такое нападение.

Также Остин отметил, что США не исключают, что Россия пойдет на "крайне провокационные шаги, такие как признание независимости отделившихся (от Украины - ред.) территорий".

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При этом, по словам главы Пентагона, "конфликт не является неизбежным".

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) армии США генерал Марк Милли, со своей стороны, отметил на брифинге, что "правильным вариантом в этой ситуации должна быть дипломатия".

Милли подчеркнул, что в случае вооруженного конфликта России вряд ли удастся добиться своих задач легко, так как, украинские Вооруженные силы за последние года стали более боеспособными.

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Автор: 

россия (96095) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+30
в том то и есть главный вопрос всех цензоровских и остальных вангований. 9/10 айсберга, которые и есть главной его частью, скрыты в глубине. никто не обладает полнотой информации, а учитывая то, что союзники не доверяют ни дерьмаку, ни его команде, у них просто должен быть свой, не обнародованный руководству Украины план.
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28.01.2022 21:09
+24
Так бункерная бабушка з половими органами дєдушкі тожє пока нє знаєт-понтонуться охота,але ссикотно..
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28.01.2022 20:42
+21
Ваша военная помощь нужна сейчас и надолго, когда у Украины такой сосед куйло.
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28.01.2022 20:45
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Значить це залежить і від того, як поведе себе Зеленський
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28.01.2022 20:41 Ответить
якби від нього щось залежало,штати не гнали б 45 літаків з досить таки гідним озброєнням .мабуть та є якись важелі керування сітуацією
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28.01.2022 20:54 Ответить
в том то и есть главный вопрос всех цензоровских и остальных вангований. 9/10 айсберга, которые и есть главной его частью, скрыты в глубине. никто не обладает полнотой информации, а учитывая то, что союзники не доверяют ни дерьмаку, ни его команде, у них просто должен быть свой, не обнародованный руководству Украины план.
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28.01.2022 21:09 Ответить
отож
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28.01.2022 21:11 Ответить
Це значить, що на цей колаборантский цирк вже ніхто не звертає увагу. Американці працють, безпосередньо, з тими, хто з 2014 захищав Україну, з українцями.
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29.01.2022 10:40 Ответить
..та хйло і само не знает ещё
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28.01.2022 20:41 Ответить
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28.01.2022 20:51 Ответить
Знає, бо вже медбати на кордоні з запасами крові, а це значить, що наказ вже підписаний.
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29.01.2022 14:12 Ответить
А чого ви тоді дипломатів своїх додому відправляєте?
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28.01.2022 20:42 Ответить
Щоб продемонструвати ***** розуміння рівню загрози.
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28.01.2022 21:33 Ответить
Так бункерная бабушка з половими органами дєдушкі тожє пока нє знаєт-понтонуться охота,але ссикотно..
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28.01.2022 20:42 Ответить
Ну так.................... Хто його знає шо в Путіна в голові!
На всяк випадок дайте ше зброї!
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28.01.2022 20:43 Ответить
Наш бубачька знает, потому шашлыки маринует.
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28.01.2022 20:43 Ответить
Он маринует свою скумбрию в ленкином дупле, ведь сегодня же выходной.)
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29.01.2022 09:43 Ответить
Ой не факт))) Покуда ленка была на сейшелах, он был в компании дерьмака)))
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29.01.2022 11:56 Ответить
Ваша военная помощь нужна сейчас и надолго, когда у Украины такой сосед куйло.
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28.01.2022 20:45 Ответить
Пишут, что привезенные ПТРК работают так, что танкистов репатриировать не будут в виду отсутствия трупиков...какая никакая экономия семейным бюджетам
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28.01.2022 20:47 Ответить
Ну все ясно. Пупкин всех переиграл. Пропаганда в РФ трубит в литавры.
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28.01.2022 21:01 Ответить
Это дерьмо,разве что для "внутри-ватного" пользования,а по-факту -в чём он всех переиграл?
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28.01.2022 21:06 Ответить
Очень просто. Скажут Запад заднюю врубил. Мол Штаты толкали Землю на войну а он испугался и не захотел. Да уже трубят. Короче вся рашинская пропаганда исходит из того что якобы Запад строит им подлянки и что то замышляет. Ментальная проекция.
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28.01.2022 21:13 Ответить
Да пусть что хотят там говорят. Какая разница?
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28.01.2022 21:24 Ответить
Нічого особистого, але в літаври не можна дути, бо це, як би Вам пом'якше, це барабан. Але й він може стати корисним на війні, можна, наприклад бити в нього палицями задля підняти тривогу. Та й взагалі це і є військовий інструмент, тобто створений для війни.
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28.01.2022 22:24 Ответить
28 января 2003 - президенты России и Украины Путин и Кучмы подписали Договор о российско-украинской государственной границе
-это памятка тем, кто собирается что-то подписывать с Путиным
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28.01.2022 21:06 Ответить
США еще не знают, зато Зе уже знает

а о вагнергейте - все наоборот
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28.01.2022 21:06 Ответить
Дістали з цим нападе чи нападе. Яка вже різниця коли при владі клоуни і ніхто крім нас? Будемо вирішувати проблеми в разі їх виникнення: першим чергом на ніж зелену та ОПЗЖну погань та бити окупанта, а поки чистимо зброю та превіряємо набої!
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28.01.2022 21:07 Ответить
Не международная политика, а ромашка какая то, нападёт, не нападёт.
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28.01.2022 21:11 Ответить
очень тяжело...вернее почти не возможно предугадать поведения маньяка... или загнанной в угол крысы...
очень страшно, что только от заскока одного человека маньяка зависит мир у нас и ... в Европе..
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28.01.2022 21:27 Ответить


в том то и есть главный вопрос всех цензоровских и остальных вангований. 9/10 айсберга, которые и есть главной его частью, скрыты в глубине. никто не обладает полнотой информации, а учитывая то, что союзники не доверяют ни дерьмаку, ни его команде, у них просто должен быть свой, не обнародованный руководству Украины план.
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29.01.2022 14:16 Ответить
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28.01.2022 21:14 Ответить
Да не будут они нападать. Они стоят у наших границ чтоб защитить Донбасс. Они думают что Украина пойдет силовым путем.
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28.01.2022 21:30 Ответить
На кого ця лапша розрахована?
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28.01.2022 21:37 Ответить
НА фавафы фываф.
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28.01.2022 21:41 Ответить
защитить данбас,до і після ,як госдура прийме закон про признання лнрднр,а потім про анексію?а-ля Крим.
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28.01.2022 21:48 Ответить
звісно, будуть!

ви дитина? чі досить старенький? ВІН ВЖЕ НАПАВ! давно, вже вісім років як, ви розумієте, що війна - не прогулянка весела по садочку з квітами
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28.01.2022 22:11 Ответить
ріст ракової ********* тільки продовжиться аж поки вона не буде знищена! або рак вбиває організм, або організм вбиває рак - іншого не дано!
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29.01.2022 09:38 Ответить
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28.01.2022 21:38 Ответить
"британці інформацією про Мураєва зірвали операцію Кремля та Банкової. Кремль давно готував Мураєва на прем'єра для Зеленського. Росія навіть заборонила Мураєву в'їзд до РФ. Кандидатура узгоджена через Єрмака як альтернатива Медведчуку. Відставку Шмигаля Банкова планувала на початок лютого, потім новий уряд мав пройти через Раду Голоси є! Вже приготували кэш 250 зрадникам (по $100 тыс.). Вся ця метушня з військами на кордоні та ультиматумом мала захистити Зеленського від бунту. Далі поїздка Зеленського до Путіна, мир, дружба. Британці зірвали цей сценарій".

14 грудня Мураєв оголосив: "Україні потрібна нова Конституція. Наша команда закінчує роботу над проектом нової Конституції, і він буде представлений до загального обговорення. У тому числі і на непідконтрольних територіях. Адже з новою Конституцією їм не потрібен буде особливий статус - особливий статус буде у кожного регіону".

Мураєв уже підготував нам капітулянтську конституцію з "широкою культурною автономією регіонів", "особливим статусом кожного регіону" і вже збирається її пропагувати. Більше того, у нього вже, судячи з повідомлень зі східних областей, є армія пропагандистів та агітаторів. Тому в Лондоні та Вашингтоні, напевно, уважно відстежують, як на все це відреагує Київ.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/muraev-vmesto-vtorzheniya-o-chem-britaniya-i-ssha-predupredili-zelenskogo-24012022-449208
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28.01.2022 21:43 Ответить
І є голоси щоб прийняти таку конституцію? 200 слуг та 50 опзжешників, мало
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29.01.2022 09:17 Ответить
А россия разве не вторглась уже в 2014?
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28.01.2022 21:47 Ответить
с такой репой и неудивительно......
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28.01.2022 21:55 Ответить
Звісно може... але взяти Київ треба 1000000 загарбників стріляти можуть не тільки в нас але і в мордорі... кацапи 140 млн... буде 75... Китаю приготуватися східні кордони чисті...
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28.01.2022 22:02 Ответить
Да сцыкло нападать напрямую не будет. Планирует 21-22 февраля ракетный удар по военным объектам и военной инфраструктуре, а потом будет смотреть на реакцию.
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28.01.2022 22:13 Ответить
Захопити вони зможуть тільки міста Дамбасу. Бо їх обороняти нема сенсу. Там такі ж путлеревскі дебіли, як і в Лугандоні. Треба не втрачати людей. Бо будуть стріляти у спину і здавати кординати ворогу! Ця земля Україні знадобиться пізніше, без даундонбаського населення.
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28.01.2022 22:13 Ответить
Никто не знает.... Это нормально, зачем об этом говорить, знаете? Я нет....
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28.01.2022 23:56 Ответить
Коли ти знаеш, що злодії можуть залізти в твою хату, ти принаймі закриеш вікна і приготуеся ножа затопиш,а не будеш готувати м`ясо на шашлик..., бо коли злодії прийдуть то м`ясо заберуть...для цього і говориться
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29.01.2022 14:37 Ответить
улыбнуло

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29.01.2022 00:07 Ответить
Нууууу.....Остина знаем давно, но здесь можно и....поспорить. Ну во первых, это не та война, которую знает история. Это даже не аналог Буря в пустыне. Это масштабное применение ОТРК и авиации, в первую очередь. Вы не забывайте, русские не умеют воевать, они умеют только косить. Масштабные разрушения обязательны, и тем более для городов. Особенно жестоко будут бомбится именно города, поскольку там очень легко организовать сопротивление. Но!!! первоначально первый удар будет по складам, аэродромам и инфраструтуре. Поэтому когда говорят военные, что у нас есть запасы, то на момент Х их может вообще не быть, даже из того, что передали. Единственный момент, техника, которая простояла месяцы в поле, просто так не заведется, тем более российская. Какой бы хваленной она не была. Это фактор времени. Легко и вальяжно вы это увидите, ихние мучения. Вот это и есть подготовка. Но прежде чем они ее заведут, им надо дня три, а может и неделю только бомбиться, учитывая, прошлые проценты попадаемости.
Это серьезный процесс, со сканированием местности, рекогсцинировкой и т.д.
Поэтому захватить даже Харьков не так просто. Это серьезные разрушения, и заводов в первую очередь. И харьковчанам, нравится им или нет придется защищаться, другого выхода нет. А патаму чта они делали танки для укрофажиздов!!!! Они там фсье нацики......
Имейте это в виду!!!!
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29.01.2022 07:12 Ответить
Завязывай с тяжелыми наркотиками
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29.01.2022 08:24 Ответить
Слабаки в Пентагоне, не то, что местные иксперды с цензоровского форума - все знают, что и как будет, некоторые даже конкретные даты называют
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29.01.2022 08:26 Ответить
А зачем им нападать, когда здесь у власти их полезный зелёный идиот.
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29.01.2022 09:13 Ответить
Превентивні, упереджувальні заходи політичного характеру щодо "РФФ"(чи "РРФ"), як віроломного агресора, завжди існували, і повинні діяти зараз! Про такі не раз говорили Істинно Великі Українці (Л.Г.Лук'яненко, С.І.Хмара, М.М.Горинь...). Останній час додав ще одну потужну можливість: звернення шведів та фіннів щодо вступу до НАТО. Чому США, Британії, Японії... і, найперше, Україні не вхопитись за цю справу? Адже її реалізація - це катастрофа для Московської імперії. Варто нагадати, що на території колишньої "Карело-Фінської ССР" практично нема етнічних москвинів (вони там не приживаються), а 87% фіннів (в Давній Русі їх називали корелою) та більшість депортованих туди українців записані "русскімі". Але всі вони добре пам'ятають, хто вони насправді.
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29.01.2022 09:27 Ответить
передайте негру, що москалі вже вторглись і вже окупували аж цілий український півострів!
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29.01.2022 09:34 Ответить
ТьІ етого негра в зад должен целовать. Он сделал больше для УкраиньІ нежели вся наша верхушка.
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29.01.2022 11:41 Ответить
Нам необходимо посадить этот зад в Киеве, чтобы мы могли его целовать ежедневно, улучшая положение Украины каждый день.
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29.01.2022 13:24 Ответить
Чи вторгнеться - ми не знаємо, - глава Пентагону Остін.

- Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе?.. Это науке неизвестно. Наука пока еще не в курсе дела! ©
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29.01.2022 11:08 Ответить
Тебе в течении недели твой Президент дал на вопрос о вторжении четкий ответ? ТьІ все понял?
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29.01.2022 11:40 Ответить
Собираются- не собираются, не важно. Хороших санкций много не бывает!
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29.01.2022 12:50 Ответить
Щоб від когось бажати санкції , треба почати їх самому давати ..принаймі для тих сепарів які живуть в Україні і себе там почувають комфортно.
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29.01.2022 14:49 Ответить
О ..ні ... Росія не нападе , це говорить президент України і судячи по опитуванню більшість населення України.. цьому вірить....
Як може Росія напасти ?…… ні не віримо
....В 14.. російські танки пройшли по території України 200 км і всі давали вид , що їх не помічають..
....щось сказати без психолога ....тяжко
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29.01.2022 14:45 Ответить
Щоб спастися від насильника треба кричати ..... Коли навіть варвари не нападуть , цього місяця, то не тому , що Зеленський говорить , що не треба іх помічати ,.. а тому що захід Кричить...
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29.01.2022 14:50 Ответить
При нападі варварів дуже важливо їх замітити і дати команду «вогонь»...
бо знаючи переляканих українських політиків саме тих команд і дій можна не дочекатися..
...
о .. головне Рашку не спровокувати...не стріляти в відповідь...,...тихенько бути ,.. вважайте не перніть бо Рашка скаже , що вистрілили.
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29.01.2022 14:56 Ответить
 
 