США все еще не знают, собирается ли РФ нападать на Украину, - глава Пентагона Остин

Администрация США по-прежнему не определила, намерена ли Россия нападать на Украину, однако полагает, что с военной точки зрения у Москвы теперь есть все для совершения подобной атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы не знаем, приняли ли они решение", - сказал он на брифинге в Вашингтоне, добавив при этом, что у России с военной точки зрения теперь "есть возможность" совершить такое нападение.

Также Остин отметил, что США не исключают, что Россия пойдет на "крайне провокационные шаги, такие как признание независимости отделившихся (от Украины - ред.) территорий".

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При этом, по словам главы Пентагона, "конфликт не является неизбежным".

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) армии США генерал Марк Милли, со своей стороны, отметил на брифинге, что "правильным вариантом в этой ситуации должна быть дипломатия".

Милли подчеркнул, что в случае вооруженного конфликта России вряд ли удастся добиться своих задач легко, так как, украинские Вооруженные силы за последние года стали более боеспособными.

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