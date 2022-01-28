Руководство Украины просит помочь оружием, а не отправлять американские войска, – конгрессмены США в Киеве
Украина не посылала США запроса о предоставлении американских войск для обороны в случае агрессии со стороны России.
Об этом заявили представители делегации Конгресса США во время пресс-конференции в Киеве 28 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Украинское правительство не просит прислать войска. Они сказали: мы будем бороться самостоятельно, если нам придется, мы готовы бороться, просто помогите нам с вооружением, чтобы у нас было все необходимое для защиты. Поэтому никаких заявлений о (американских – ред.) войсках на территории страны не было. И таких запросов также не поступало", – заявил член Палаты представителей Конгресса США демократ Грегори Микс.
По его словам, делегация от США активно запрашивает правительство Украины о военных нуждах страны, которые в дальнейшем будут переданы соответствующим комитетам США и будут официально рассмотрены. Член Палаты представителей подчеркнул, что в данной ситуации очень важную роль играет правильно подобранное время, поэтому американское правительство активно работает над вопросами своевременного оказания помощи Украине.
"Правильно подобранное время – очень важное. Поэтому мы спрашиваем, что мы можем дать, что может использоваться в нужное время. Причина почему президент Байден говорит о четкой возможности вторжения, потому что погода тоже играет важную роль в этом вопросе. Существует окно, когда Путин может решить, что он хочет действовать. Поэтому мы хотим быть уверенными, что у вас есть все возможное защитное вооружение, чтобы защитить людей. И этот процесс происходит прямо сейчас. И мы работаем над этим, чтобы, когда мы вернемся, мы вернемся в соответствующие комитеты, чтобы начать работать в этом направлении", – сказал он.
Напомним, это уже вторая делегация от Конгресса США, которая в этом месяце посетила Киев.
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Ну то таке....
1) за "піаніно" (=за парашу);
2) за громадян України.
Якщо за громадян воно має сказати про це вийти публічно і повідомити про свою позицію!
https://www.youtube.com/watch?v=cYQN9DKnSCs
"Зеленський хоче помиритися з Путіним, а Порошенко йому мішає, бо йому війна вигідна" і таке інше
Але фіаско ❌
Хоча концепція коменту вище була "с подковыркой" - і що характерно, поцієнта ніщо не здивувало...
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Визжать на каждом углу? Сеять панику? Первым начать войну?
Объявить военное положение тем самым закрыть все границы, отрубить интернет, всю связь, ввести комендантский час и т.д. что бы все предприятия остановились и в ***** всю экономику...
Ты не понимаешь, дебюил, что ***** этого только и ждет?
***** ждет повод! ты это понимаешь, дебил?
вы просто не понимаете... когда придёт какой нибудь бурят сюда.. типа братский рюский народ и всё такое, который жил в шатре всю жизнь.. увидит вашу современную хатку с кирпича, то он с вами быстро поменяется
А ще краще - чутливим попередженням ваших "союзників" по НАТО, що співпраця (Німеччина, Угорщина) з рашистськими масовими вбивцями вже дуже СКОРО буде мати ВІДЧУТНІ ДЛЯ НИХ юридичні наслідки!!