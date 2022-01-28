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Новости Агрессия России против Украины Война
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Руководство Украины просит помочь оружием, а не отправлять американские войска, – конгрессмены США в Киеве

Руководство Украины просит помочь оружием, а не отправлять американские войска, – конгрессмены США в Киеве

Украина не посылала США запроса о предоставлении американских войск для обороны в случае агрессии со стороны России.

Об этом заявили представители делегации Конгресса США во время пресс-конференции в Киеве 28 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Украинское правительство не просит прислать войска. Они сказали: мы будем бороться самостоятельно, если нам придется, мы готовы бороться, просто помогите нам с вооружением, чтобы у нас было все необходимое для защиты. Поэтому никаких заявлений о (американских – ред.) войсках на территории страны не было. И таких запросов также не поступало", – заявил член Палаты представителей Конгресса США демократ Грегори Микс.

По его словам, делегация от США активно запрашивает правительство Украины о военных нуждах страны, которые в дальнейшем будут переданы соответствующим комитетам США и будут официально рассмотрены. Член Палаты представителей подчеркнул, что в данной ситуации очень важную роль играет правильно подобранное время, поэтому американское правительство активно работает над вопросами своевременного оказания помощи Украине.

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"Правильно подобранное время – очень важное. Поэтому мы спрашиваем, что мы можем дать, что может использоваться в нужное время. Причина почему президент Байден говорит о четкой возможности вторжения, потому что погода тоже играет важную роль в этом вопросе. Существует окно, когда Путин может решить, что он хочет действовать. Поэтому мы хотим быть уверенными, что у вас есть все возможное защитное вооружение, чтобы защитить людей. И этот процесс происходит прямо сейчас. И мы работаем над этим, чтобы, когда мы вернемся, мы вернемся в соответствующие комитеты, чтобы начать работать в этом направлении", – сказал он.

Напомним, это уже вторая делегация от Конгресса США, которая в этом месяце посетила Киев.

Автор: 

Конгресс США (1242) оружие (10257) США (27090)


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Топ комментарии
+17
Да, это верно, но просит не это вонючее руководство, а НАРОД. И вообще, конгрессмены, посоветуйте вове взять деньги на ЗСУ со своего любимого "Большого Воровства" и с его офшорных счетов.
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28.01.2022 21:19
+16
NATO введи війська в Україну!
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28.01.2022 21:21
+16
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28.01.2022 21:21
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Зелені контрацептиви при владі..., що поробиш...
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28.01.2022 21:18 Ответить
Сивочолому Обама лише ковдри надавав і чотири протиартилерійських радара, а зраднику Зеленському з усього світу озброєння надають.
Ну то таке....
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28.01.2022 21:43 Ответить
То надають не зє. Но то таке.
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28.01.2022 21:51 Ответить
ЗЕбанате зброю дали завдяки українському народу і всупереч зеленському, який взагалі забив на вимоги США. США просто зжалилася і не стала вимагати виконання всіх вимог, надіючись на те, що їх виконають потім. І погрози не дати зброю почалися саме при Зебіле, згадайте. (навіяло шурпойобом)
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28.01.2022 22:06 Ответить
Да, это верно, но просит не это вонючее руководство, а НАРОД. И вообще, конгрессмены, посоветуйте вове взять деньги на ЗСУ со своего любимого "Большого Воровства" и с его офшорных счетов.
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28.01.2022 21:19 Ответить
Питання: а хто обрав це "вонючее руководство" як не народ?
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28.01.2022 21:57 Ответить
Это было давно и они оказались аферистами и жуликами. Сейчас их рейтинг упал в несколько раз и это уже необратимо. Долго обманывать народ не вышло
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29.01.2022 00:34 Ответить
Зелене чмо, ще не вирішило на якому воно боці:
1) за "піаніно" (=за парашу);
2) за громадян України.

Якщо за громадян воно має сказати про це вийти публічно і повідомити про свою позицію!
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28.01.2022 21:21 Ответить
Треск недоимперии: Москву принуждают к покаянию и миру

https://www.youtube.com/watch?v=cYQN9DKnSCs
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28.01.2022 21:21 Ответить
NATO введи війська в Україну!
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28.01.2022 21:21 Ответить
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28.01.2022 21:21 Ответить
Интересное заявление.
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28.01.2022 21:29 Ответить
А чому б не ввести на законне прохання України? Чи хоча б не об"явити при над Україною безпольотну зону для літаків РФ та РБ? Іще бажано взяти під контроль з повітря кордон між тимчасово окупованими територіями з Росією?
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28.01.2022 21:33 Ответить
ти де таке читав? помєняєтся флаг і будем дальше жить" скинь..........
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28.01.2022 21:46 Ответить
Так це типова жопозиція бавовняного лохторату (на Тишлангу зокрема багато таких коментів) - "та мне ваще без разницы, какой там флаг болтается, главное шоб коммуналка, бухло и жрачка дёшевые были!"
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28.01.2022 21:57 Ответить
"Будет газ дещевый, предприятия будут работать" І таких повно
"Зеленський хоче помиритися з Путіним, а Порошенко йому мішає, бо йому війна вигідна" і таке інше
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28.01.2022 22:01 Ответить
Юридична? Скажи, ти серйозно віриш, що тільки теліпати мовами, не підкріплюючи це бойовими стовбурами - цього достатньо, щоб зупинити росію, якій так і кортить захопити не тільки Донецьку і Луганську галузь, а більше ніж підлогу країни аж до Карпат?
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28.01.2022 21:49 Ответить
Знайома маніпуляція - відволікати увагу на роботу кондиціонерів, коли треба рятувати корабель.
Але фіаско ❌
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28.01.2022 22:00 Ответить
К сожалению у нас надо чинить всё и кондиционер,и силовую установку, и румпельную,а всё это и называется корабль.
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28.01.2022 22:17 Ответить
У момент бойової тривоги або критичної аварії займаються не цим. Тут пріоритет - боротьба і виживання.
Хоча концепція коменту вище була "с подковыркой" - і що характерно, поцієнта ніщо не здивувало...
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28.01.2022 23:10 Ответить
'теліпати мовами' - эта пять! Слава гуглопереводу!
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29.01.2022 05:41 Ответить
Далеко не повна добірка шедеврів машинного перекладу:

"підлога країни"
"статеві ганчірки"
"нема сечі терпіти ці пекельні борошна"
"в селі немає роботів"
"мінські домовини"
"кохати горілку на нирках"
"світ на Донбасі"
"стовбур зброї"
"драбина під'їзду"
"за рискою зубожіння"
"Сподівання Савченко"
"Комбат Насіння"
"стиснути руку в куркуль"
"набої у крамницях автоматів"
"нам усміхнеться частка"
"революція Переваги"

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29.01.2022 17:22 Ответить
ключове слово "НА ПРОХАННЯ УКРАЇНИ", ця влада ніколи цього не зробить.
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28.01.2022 21:43 Ответить
Щось не зрозумів: а хто це проти надсилання американських військ?!
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28.01.2022 21:49 Ответить
Ну так всі зебіли знають, що Порошенко особисто склади палив і підривав. Навіть в Чехію їздив палити. А бубочка молодець. Просто надо пєрєстать стрєлять і заглянути в очі путену.
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28.01.2022 22:19 Ответить
Ты доказательства причастности Порошенко к этому уже нашел, дебил?
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28.01.2022 22:40 Ответить
Але зебіли не можуть скласти 2+2 і похмуро запідозрити, ХТО такий їхній сонцесяйний кумир. І в чиїх інтересах він грає.
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28.01.2022 22:08 Ответить
А что ты конкретно предлагаешь? а???
Визжать на каждом углу? Сеять панику? Первым начать войну?
Объявить военное положение тем самым закрыть все границы, отрубить интернет, всю связь, ввести комендантский час и т.д. что бы все предприятия остановились и в ***** всю экономику...
Ты не понимаешь, дебюил, что ***** этого только и ждет?
***** ждет повод! ты это понимаешь, дебил?
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29.01.2022 09:14 Ответить
нужна помощь ПВО, авиацией и ударными беспилотниками.
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28.01.2022 22:29 Ответить
73% вы хоть сейчас поняли за кого проголосовали, дебилы?
вы просто не понимаете... когда придёт какой нибудь бурят сюда.. типа братский рюский народ и всё такое, который жил в шатре всю жизнь.. увидит вашу современную хатку с кирпича, то он с вами быстро поменяется
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28.01.2022 22:31 Ответить
Всіх тут і положимо в сиру землю. Але щось не пригадаю, щоб баризі хтось допомагав із світових лідерів. Навіть зустрічатись гидували.
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28.01.2022 23:39 Ответить
Голобородьки..та косите бабло на асвальте на Ковиде..ваш всемирный кидала и аферист Коломойский известен дажн на Луне и Марсе...кроысы вы позорные...Леонид Данилычу прювэт...
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28.01.2022 23:05 Ответить
млять! оказывается дело только в заявлении с просьбой прислать войска. а украинцам втирают, что США никогда не введут свои войска в Украину.
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28.01.2022 23:16 Ответить
Допоможіть, будь ласка, ще припиненням фінансування вбивць та захисту їх коштів у себе в країні.
А ще краще - чутливим попередженням ваших "союзників" по НАТО, що співпраця (Німеччина, Угорщина) з рашистськими масовими вбивцями вже дуже СКОРО буде мати ВІДЧУТНІ ДЛЯ НИХ юридичні наслідки!!
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29.01.2022 12:14 Ответить
 
 