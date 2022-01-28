Руководство Украины просит помочь оружием, а не отправлять американские войска, – конгрессмены США в Киеве

Украина не посылала США запроса о предоставлении американских войск для обороны в случае агрессии со стороны России.

Об этом заявили представители делегации Конгресса США во время пресс-конференции в Киеве 28 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Украинское правительство не просит прислать войска. Они сказали: мы будем бороться самостоятельно, если нам придется, мы готовы бороться, просто помогите нам с вооружением, чтобы у нас было все необходимое для защиты. Поэтому никаких заявлений о (американских – ред.) войсках на территории страны не было. И таких запросов также не поступало", – заявил член Палаты представителей Конгресса США демократ Грегори Микс.

По его словам, делегация от США активно запрашивает правительство Украины о военных нуждах страны, которые в дальнейшем будут переданы соответствующим комитетам США и будут официально рассмотрены. Член Палаты представителей подчеркнул, что в данной ситуации очень важную роль играет правильно подобранное время, поэтому американское правительство активно работает над вопросами своевременного оказания помощи Украине.

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"Правильно подобранное время – очень важное. Поэтому мы спрашиваем, что мы можем дать, что может использоваться в нужное время. Причина почему президент Байден говорит о четкой возможности вторжения, потому что погода тоже играет важную роль в этом вопросе. Существует окно, когда Путин может решить, что он хочет действовать. Поэтому мы хотим быть уверенными, что у вас есть все возможное защитное вооружение, чтобы защитить людей. И этот процесс происходит прямо сейчас. И мы работаем над этим, чтобы, когда мы вернемся, мы вернемся в соответствующие комитеты, чтобы начать работать в этом направлении", – сказал он.

Напомним, это уже вторая делегация от Конгресса США, которая в этом месяце посетила Киев.