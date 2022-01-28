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В "Слуге народа" подтвердили информацию НАБУ о причастности нардепа Кузьминых к получению взятки

В

Давид Арахамия подтвердил информацию Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о причастности народного депутата Сергея Кузьминых к получению взятки в размере 558 тыс. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграмме спикер фракции "Слуга народа" в парламенте Юлия Палийчук.

"Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых, который героически защищал нашу независимость, достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых имел от команды огромный кредит доверия", – цитирует Палийчук заявление Арахамии.

В "Слуге народа" отметили, что "если он совершил преступление, то должен понести ответственность по закону. И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене. Закон один для всех, независимо от фамилий и биографии. Бывшие заслуги перед страной не есть и не должны быть амнистией ни для кого".

Читайте также: НАБУ разоблачило нардепа на получении 558 тыс. грн взятки, источники говорят, это "слуга народа" Кузьминых. ФОТОрепортаж

Во фракции приветствуют усилия антикоррупционной инфраструктуры по выявлению коррупционных правонарушений и отмечают, что их целью сделать ее действенной и по-настоящему независимой. "Это было нашей задачей в первые недели работы монобольшинства. И нынешний инцидент является лишним подтверждением тому, что антикоррупционные органы лишены политического влияния и для них нет неприкосновенных", - подытожили в партии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слугу народа" Кузьминых задержали на взятке, - источники

Автор: 

взятка (6179) Кузьминых Сергей (39)


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Топ комментарии
+15
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28.01.2022 22:26
+11
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28.01.2022 22:09
+11
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28.01.2022 22:18
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"Для нас ця новина стала шоком ....

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28.01.2022 21:52 Ответить
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28.01.2022 22:09 Ответить
Только не в рот как прошлый раз?
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28.01.2022 23:10 Ответить
етот иудей не сядет даже если будет детей кушать -таковы реалии Украины
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28.01.2022 23:16 Ответить
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.
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28.01.2022 23:09 Ответить
но єта нє точна..🐸🐍💩
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28.01.2022 21:57 Ответить
рахамію на каштан.
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28.01.2022 22:04 Ответить
На гілляку...
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28.01.2022 22:33 Ответить
Даже шоколад, пролежав рядом с кучей кафна, начинает пахнуть совсем не шоколадом...
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28.01.2022 22:08 Ответить
З яким ентузіазмом зелені сосни засуджують Кузьміних...
Покидьків Трухіна, Брагара, брата Єрмака відразу ж кидались відмазувати і не дозволили провести чесне розслідування їхніх злочинів.
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28.01.2022 22:10 Ответить
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28.01.2022 22:12 Ответить
Від цих не чекала і не чекаю.
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28.01.2022 22:14 Ответить
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28.01.2022 22:18 Ответить
Сам Арахамія - суцільний шок! Мовчи, Давід, може будеш здаватися розумнішим, хоча навряд!
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28.01.2022 22:19 Ответить
Что там по нардепу Юрченко? Сидит уже? Бубочька обищал же...
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28.01.2022 22:22 Ответить
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28.01.2022 22:26 Ответить
५EGAR


@_rage4oK

·
https://twitter.com/_rage4oK/status/1487113511977340931 3 ч



Ничё, завтра выпустят под залох, дело развалится в "судах" и через месяц все забудут. Петлюра был прав.. Не так страшен путен, как местные гниды.
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28.01.2022 23:11 Ответить
Роман Валерьевич Иванисов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Роман Валерійович Іванісов; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 2 ноября https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1978 года , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA Бердянск , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорожская область https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] ) - украинский предпринимательhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rivns1-2 [2] .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Народный депутат Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_IX_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 IX созыва от партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F) Слуга народа »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . 21 марта 1996 года был осуждён Пологовским райсудом Запорожской области за групповое изнасилование в извращённой форме.
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28.01.2022 23:18 Ответить
$20тисяч Та це ж стандартний конверт ОП/ЭрЗе, який розносить Трухін для дрібних, неважливих слуг уродів.
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28.01.2022 23:40 Ответить
И братик у него... так себе...
Одни "понты с распальцовкой".
Никто, даже вспоминать не хочет.
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28.01.2022 23:52 Ответить
такие умные речи он толкал в интервью журналистам , не будем указывать названия сми
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29.01.2022 00:26 Ответить
"Причетність до отримання хабаря". Тобто він просто поруч проходив?
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29.01.2022 07:13 Ответить
Кузьминых, возможно, виновен. Там у всех "рыльце в пушку".
Но он, брат киборга, вряд ли стал бы голосовать за Минск-2 (а такое голосование в Раде нам сейчас активно продвигают).
Мутная ситуация.
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29.01.2022 11:56 Ответить
 
 