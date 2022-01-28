В "Слуге народа" подтвердили информацию НАБУ о причастности нардепа Кузьминых к получению взятки
Давид Арахамия подтвердил информацию Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о причастности народного депутата Сергея Кузьминых к получению взятки в размере 558 тыс. грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграмме спикер фракции "Слуга народа" в парламенте Юлия Палийчук.
"Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых, который героически защищал нашу независимость, достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых имел от команды огромный кредит доверия", – цитирует Палийчук заявление Арахамии.
В "Слуге народа" отметили, что "если он совершил преступление, то должен понести ответственность по закону. И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене. Закон один для всех, независимо от фамилий и биографии. Бывшие заслуги перед страной не есть и не должны быть амнистией ни для кого".
Во фракции приветствуют усилия антикоррупционной инфраструктуры по выявлению коррупционных правонарушений и отмечают, что их целью сделать ее действенной и по-настоящему независимой. "Это было нашей задачей в первые недели работы монобольшинства. И нынешний инцидент является лишним подтверждением тому, что антикоррупционные органы лишены политического влияния и для них нет неприкосновенных", - подытожили в партии.
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Покидьків Трухіна, Брагара, брата Єрмака відразу ж кидались відмазувати і не дозволили провести чесне розслідування їхніх злочинів.
@_rage4oK
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https://twitter.com/_rage4oK/status/1487113511977340931 3 ч
Ничё, завтра выпустят под залох, дело развалится в "судах" и через месяц все забудут. Петлюра был прав.. Не так страшен путен, как местные гниды.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Народный депутат Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_IX_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 IX созыва от партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F) Слуга народа »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . 21 марта 1996 года был осуждён Пологовским райсудом Запорожской области за групповое изнасилование в извращённой форме.
Одни "понты с распальцовкой".
Никто, даже вспоминать не хочет.
Но он, брат киборга, вряд ли стал бы голосовать за Минск-2 (а такое голосование в Раде нам сейчас активно продвигают).
Мутная ситуация.