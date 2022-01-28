В "Слуге народа" подтвердили информацию НАБУ о причастности нардепа Кузьминых к получению взятки

Давид Арахамия подтвердил информацию Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о причастности народного депутата Сергея Кузьминых к получению взятки в размере 558 тыс. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграмме спикер фракции "Слуга народа" в парламенте Юлия Палийчук.

"Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых, который героически защищал нашу независимость, достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых имел от команды огромный кредит доверия", – цитирует Палийчук заявление Арахамии.

В "Слуге народа" отметили, что "если он совершил преступление, то должен понести ответственность по закону. И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене. Закон один для всех, независимо от фамилий и биографии. Бывшие заслуги перед страной не есть и не должны быть амнистией ни для кого".

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Во фракции приветствуют усилия антикоррупционной инфраструктуры по выявлению коррупционных правонарушений и отмечают, что их целью сделать ее действенной и по-настоящему независимой. "Это было нашей задачей в первые недели работы монобольшинства. И нынешний инцидент является лишним подтверждением тому, что антикоррупционные органы лишены политического влияния и для них нет неприкосновенных", - подытожили в партии.

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