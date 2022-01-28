Главные новости 28 января: Россия везет на границу медбатальоны, Зеленский успокаивает иностранные СМИ

Россия стянула к границе с Украиной медицинские батальоны и запасы крови, Зеленский призывает западных лидеров и СМИ не нагнетать, боксера Вирчиса нашли повешенным – главные новости 28 января.

Россияне везут к границе медбатальоны и запасы крови

Об этом написали уважаемые западные СМИ – Wall Street Journal и Reuters. Ссылаются они на американских чиновников.

Официально США говорят, что пока не знают, вторгнутся ли большие силы РФ в Украину или нет. То же самое сообщает разведка Германии. Пентагон при этом добавляет, что при вторжении РФ может захватить города и значительные территории Украины.

"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет", – говорит министр иностранных дел РФ Лавров.

"Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства", – обещает белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Зеленский рассказал иностранным журналистам, что эскалации нет

Президент собрал пресс-конференцию, чтобы успокоить представителей западной прессы. Он заявил, что не видит большей эскалации на границе, чем раньше. Что эвакуация дипломатов – это ошибка. А с Байденом у них нет недоразумений.

Россия задержала двух украинских рыбаков

Рыбаки вышли в море из Геническа на Херсонщине и не вернулись домой. У них отказал двигатель, и судно прибило в оккупированный Крым. Их задержали пограничники России, украинской стороне об этом не сообщили.

"Слугу народа" Кузьминых поймали на взятке

По данным НАБУ, Сергей Кузьминых взял 558 тыс. грн взятки. В "Слуге народа" говорят, что эта новость стала для них шоком. Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых.

У "слуги народа" Воронька провели обыски

В ГБР считают, что депутат подделал документы о собственном увольнении. Теперь Воронька делят Разумков и Арахамия: сначала глава МФО "Разумная политика", в который входит Воронько, заявил, что обвинения "притянуты за уши". Затем Арахамия, из политсилы которого Воронько не вышел, заявил, что Разумков "приватизировал" депутата.

Боксера Вирчиса нашли повешенным

Тело 48-летнего спортсмена с петлей на шее обнаружили на улице в Киеве. Накануне Вирчис был на суде по делу Екатерины Гандзюк и публично потребовал, чтобы Владислав Мангер вернул ему долг.

Взрыв в доме в Запорожье

В жилом доме взорвался газ. Погиб один человек, двое травмированы. Повреждены 7 квартир.

Стрелок Рябчук признал вину

"Мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виноват и полностью осознаю свою вину", - сказал он на суде по избранию меры пресечения.

Список профессий для военного учета женщин сократили

"Сегодня изменен приказ об уменьшении количества профессий, специальностей, которые нужны сейчас, только учитывая вызовы, угрозы и развитие вооруженных сил", - рассказал министр обороны Резников. Теперь уменьшенный список должны согласовать МВД, СБУ и Служба внешней разведки.