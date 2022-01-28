Главные новости 28 января: Россия везет на границу медбатальоны, Зеленский успокаивает иностранные СМИ
Россия стянула к границе с Украиной медицинские батальоны и запасы крови, Зеленский призывает западных лидеров и СМИ не нагнетать, боксера Вирчиса нашли повешенным – главные новости 28 января.
Россияне везут к границе медбатальоны и запасы крови
Об этом написали уважаемые западные СМИ – Wall Street Journal и Reuters. Ссылаются они на американских чиновников.
Официально США говорят, что пока не знают, вторгнутся ли большие силы РФ в Украину или нет. То же самое сообщает разведка Германии. Пентагон при этом добавляет, что при вторжении РФ может захватить города и значительные территории Украины.
"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет", – говорит министр иностранных дел РФ Лавров.
"Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства", – обещает белорусский диктатор Александр Лукашенко.
Зеленский рассказал иностранным журналистам, что эскалации нет
Президент собрал пресс-конференцию, чтобы успокоить представителей западной прессы. Он заявил, что не видит большей эскалации на границе, чем раньше. Что эвакуация дипломатов – это ошибка. А с Байденом у них нет недоразумений.
Россия задержала двух украинских рыбаков
Рыбаки вышли в море из Геническа на Херсонщине и не вернулись домой. У них отказал двигатель, и судно прибило в оккупированный Крым. Их задержали пограничники России, украинской стороне об этом не сообщили.
"Слугу народа" Кузьминых поймали на взятке
По данным НАБУ, Сергей Кузьминых взял 558 тыс. грн взятки. В "Слуге народа" говорят, что эта новость стала для них шоком. Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых.
У "слуги народа" Воронька провели обыски
В ГБР считают, что депутат подделал документы о собственном увольнении. Теперь Воронька делят Разумков и Арахамия: сначала глава МФО "Разумная политика", в который входит Воронько, заявил, что обвинения "притянуты за уши". Затем Арахамия, из политсилы которого Воронько не вышел, заявил, что Разумков "приватизировал" депутата.
Боксера Вирчиса нашли повешенным
Тело 48-летнего спортсмена с петлей на шее обнаружили на улице в Киеве. Накануне Вирчис был на суде по делу Екатерины Гандзюк и публично потребовал, чтобы Владислав Мангер вернул ему долг.
Взрыв в доме в Запорожье
В жилом доме взорвался газ. Погиб один человек, двое травмированы. Повреждены 7 квартир.
Стрелок Рябчук признал вину
"Мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виноват и полностью осознаю свою вину", - сказал он на суде по избранию меры пресечения.
Список профессий для военного учета женщин сократили
"Сегодня изменен приказ об уменьшении количества профессий, специальностей, которые нужны сейчас, только учитывая вызовы, угрозы и развитие вооруженных сил", - рассказал министр обороны Резников. Теперь уменьшенный список должны согласовать МВД, СБУ и Служба внешней разведки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Ведмідь на воєводстві" Салтиков-Щедрін
Топтигін Перший
Топтигин 1-й Топтигин перший так хотів потрапити на скрижалі Історії, що забув про те, що вмів барлогу будувати, а «усе на одне повертав: » Кро-Вопролитиев… кровопролитиев… от чого потрібно!» Лев за цю спрагу крові зробив ведмедя в майорський чин і відправив у далекий ліс воєводою.
Тільки прибув - вирішив назавтра кровопролиття вчинитися А в очікуванні випив цебро Горелки й улігся на галявинці спати. На лихо летів мимо Чижик, прийняв ведмедя за опецьок, сіл на нього й запік. Ведмідь із похмілля й не розібрався, що це за «внутрішній супостат», а просто взяв і з'їв Чижика. За це надто вуж дрібне лиходійство став Топтигин посміховищем усього лісу. І ворона, і жаба, і навіть комар дражнили його через кущі: «Дурень ти, дурень!
Чижика з'їв! » Ведмідь, щоб виправдатися в очах начальства, зруйнував уночі друкарню, а «добутку розуму людського у відхожу яму закопав». Але було вже пізно… Лев не повірив, що здатно на такі подвиги той самий Топтигин, «якої маво Любимова Чижика сиел! » (автор відтворює безграмотну орфографію Лева). https://parta.at.ua/publ/z_rosijskoji_literaturi/saltikov_shhedrin_m_e/kazki_m_e_saltikova_shhedrina_jak_politichna_satira/64-1-0-827
Зеленський ще не на сцені Кварталу 95"?
@JohannPavliv
·
https://twitter.com/JohannPavliv/status/1487180106284027919 1 мин
Антизахідна риторика зелених вже почала вносити розкол в ряди американців: республіканці вимагають стенограми розмови Байдена і Зеленського. Як так далі піде зелена гоп-компанія позбавить нас і союзників, і допомоги.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7161018507271717?__cft__[0]=AZVZMN9HOefFK-SjCcjW1SxzT99cy8SV32g0rQRRlAjrXDH-M8OukNU4sqygpnQFtNymnR3SauizXQGyUxuWoxs30Xd0k_SY6qeNykQ19cKYBpEf1luLknDfaPxhIfOPx6A&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Результати прес-конференції з іноземцями:
1. Не розгойдуйте кришку!
2. Ви занадто гучно нас рятуєте! Навіть якщо нападе Путін, навіщо дратувати нас цією інформацією, інвестори про це не здогадаються.
3. Тисяча Джавелінів це ще не привід призначити прокурора САП.