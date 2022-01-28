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Нацгвардейца Рябчука, расстрелявшего людей в Днепре, суд взял под арест без права залога

Нацгвардейца Рябчука, расстрелявшего людей в Днепре, суд взял под арест без права залога

Суд в Днепре избрал меру пресечения нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который 27 января застрелил пятерых человек на заводе "Южмаш".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Поздним вечером 28 января Кировский районный суд Днепра избрал меру пресечения нацгвардейцу Рябчуку - 60 дней содержания под стражей в следственном изоляторе №4 без права внесения залога.

Читайте также: Стрелец Рябчук признал свою вину в суде

Как ранее заявляла советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, для Рябчука в суде просили меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Автор: 

Днепр (4439) Рябчук (33) мера пресечения (465)


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Топ комментарии
+16
Вина в загибелі цих 5 солдатів Нацгвардії повністю лежить на командуванні цієї військовою частини.
Це їх вина на 100%.
Знаю про, що говорю, бо ще служив рядовим в радянській армії, в/ч 10205.
В любій в/ч частини все залежить від офіцерів, від командира частини, від начальника штабу частини.
А тут, ми бачимо, що в цій частині вже загинули 3 солдати раніше, при сумнівних обставинах.
Значить там бардак. І тільки питання часу було, що будуть масові смерті (розстріли).
Командирів суворо покарати, щоб іншим було не повадно.
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28.01.2022 23:49
+11
Чому не заарештовані його командири? Все якось неправильно.Памятаю ублюдок генерал 70 десантників загробив з літаком і ходить - гуляє. Що то за армія така?
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28.01.2022 23:48
+11
Не все так просто в этой трагедии ..
Командиров воинской части в Днепре, где вчера произошло массовое убийство, разоблачили в ряде преступлений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава общественной организации Международный центр помощи Сергей Косяк.
По его словам, с ним связались военные этой части. Рассказали, командиры доводили срочников до самоубийства, принудительно закрывали в психушке, подделывали документы, незаконно увольняли и психологически давили. Свидетели готовы обо всем рассказать.
Теперь стал понятен мотив действий Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре.
Рябчук на днях доложил руководству об избиении погибшими другого солдата. После чего его за это тупо затравили...Действия Рябчука вы знаете...
Нашей армии просто не нужны психологи, нужны деньги толстым жопам на высоких постах. Ведь мы хотим не то, что мы говорим, мы хотим то, что мы делаем...
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29.01.2022 00:07
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Щось Мазурок згадався...
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28.01.2022 23:35 Ответить
Тут геть все по іншому. Тоді на відео розстріляв охоронців молодий високий чоловік. А мєнти назвали вбивцею невисокого, значно старшого чоловіка, якого потім, нібито при затриманні, убили і закрили справу.
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28.01.2022 23:47 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 7 ноября https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2012 года тело человека, похожего на Ярослава Мазурка, было найдено в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2) Сырецком парке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киева . Предварительная причина смерти - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE самоубийство , рядом с трупом был найден https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0 револьвер Нагана ЯТ 165 П с одной стреляной гильзой в барабане. Согласно результатам первичного исследования, этот револьвер переделан в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 нарезное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 огнестрельное оружие и пригоден для стрельбы. В кармане брюк погибшего правоохранители обнаружили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B паспорт гражданина Украины на имя Ярослава Мазурка, https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 13 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1974 года рождения, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F свидетельство о регистрации на мотоцикл https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B0_(%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB) «Ява» , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 водительское удостоверение на имя Я. Мазурка, справку об https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0 идентификационном коде на имя Я. Мазурка. Экспертиза https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 ДНК подтвердила, что погибший - Ярослав Мазурок.
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29.01.2022 00:05 Ответить
Тоді багато хто виправдовував його.
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29.01.2022 00:16 Ответить
Как будто у этого дебила застава есть
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28.01.2022 23:38 Ответить
Экспертизу на вменяемость делали? Здесь на лицо неадекват!
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28.01.2022 23:42 Ответить
Вина в загибелі цих 5 солдатів Нацгвардії повністю лежить на командуванні цієї військовою частини.
Це їх вина на 100%.
Знаю про, що говорю, бо ще служив рядовим в радянській армії, в/ч 10205.
В любій в/ч частини все залежить від офіцерів, від командира частини, від начальника штабу частини.
А тут, ми бачимо, що в цій частині вже загинули 3 солдати раніше, при сумнівних обставинах.
Значить там бардак. І тільки питання часу було, що будуть масові смерті (розстріли).
Командирів суворо покарати, щоб іншим було не повадно.
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28.01.2022 23:49 Ответить
Ну у нас був мутак старлей и кончаний мамлей які змішували з гівном всю роту. І це в київському гарнізоні внутр військ. Деякі солдати відкрито слали їх нах хоча потім ригала вся рота. Але ніхто нікого не стріляв. Треба розуміти що армія то не пансіонат і ніколи їм не буде. Так склалося що про-ли психопата на відборі. А що там було поміж особовим складом хз. Чутки від представниць СН та ображених бувших військовослужбовців-жінок з трохи неадекватним виглядом на каналі ахмєтова сприймаються крізь товстий прошарок скептицизму
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29.01.2022 01:47 Ответить
Треба було випустити під особисте зобов'язання, а то одним можна, і іншим ні. Осіб без почуття гумору прохання не коментувати.
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29.01.2022 11:56 Ответить
Вистав своє фото. Пообсуждаем.
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28.01.2022 23:49 Ответить
Але дуже професійно усе зробив.
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29.01.2022 00:19 Ответить
И быстро
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29.01.2022 07:46 Ответить
Ну так с укуренными глазами когда рожу с пола подняли.
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29.01.2022 01:42 Ответить
Чомусь відразу вспомнив Усіка та Ломачєнка, коли їх попи РПЦ-ФСБ обробили...
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29.01.2022 08:19 Ответить
Чому не заарештовані його командири? Все якось неправильно.Памятаю ублюдок генерал 70 десантників загробив з літаком і ходить - гуляє. Що то за армія така?
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28.01.2022 23:48 Ответить
В феодальной стране законы только для рабов.
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29.01.2022 01:09 Ответить
Давай сразу Зеленского арештуем. Чего уж мелочиться. И расследовать не надо и так все ясно диванным экспертам.
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29.01.2022 07:49 Ответить
Зеленского надо было еще в 2019 перед выборами арестовать. Иногда демократия - зло, чилийцы не дадут соврать.
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29.01.2022 09:15 Ответить
Спізнилися на 3 роки.
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29.01.2022 17:32 Ответить
Ви точно вважаєте, що побратимів вбили,не Ху#ло,не бородай ПТУРом,а саме Український генерал який наказав відбити луганський аеропорт.З таким підходом в нас ніхто не хоче приймати ніяких рішень,бо якщо виявиться хибним то його з'їдять.А геніями військової науки не родяться а стають і через помилки теж.Війна вона така,там убивають.По іншому не буває.
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29.01.2022 09:08 Ответить
частково з вами погоджуюсь. Де той баланс між злочином та дурістю? А буває банальне невезіння.
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29.01.2022 18:33 Ответить
Якшо був би нардепом, то відпустили б під" Особисте зобов'язання".
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28.01.2022 23:52 Ответить
Припустімо Якщо над ним морально знущались ,били та принижували старші колеги та командири чому те падло жінок застрелило ,а не кривдників? У чому вони винні? Як такому психу зброю до рук дали?
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29.01.2022 00:03 Ответить
Оказывается он служил всего 3 месяца(!!!). В ноябре пришел. Сам попросился. Хотя по религиозным мотивам мог идти на альтернативную службу. И из этих3 месяцев 2 месяца уже строил планы убийства. Оружие получается только- только в руки взял. (!!!) ... Как бы...
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29.01.2022 08:01 Ответить
голову сєкти куди він ходив -в ГУР швидко, поки воно нп паРашу не сібалось!
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29.01.2022 08:11 Ответить
Не все так просто в этой трагедии ..
Командиров воинской части в Днепре, где вчера произошло массовое убийство, разоблачили в ряде преступлений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава общественной организации Международный центр помощи Сергей Косяк.
По его словам, с ним связались военные этой части. Рассказали, командиры доводили срочников до самоубийства, принудительно закрывали в психушке, подделывали документы, незаконно увольняли и психологически давили. Свидетели готовы обо всем рассказать.
Теперь стал понятен мотив действий Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре.
Рябчук на днях доложил руководству об избиении погибшими другого солдата. После чего его за это тупо затравили...Действия Рябчука вы знаете...
Нашей армии просто не нужны психологи, нужны деньги толстым жопам на высоких постах. Ведь мы хотим не то, что мы говорим, мы хотим то, что мы делаем...
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29.01.2022 00:07 Ответить
если брать за мотив месть зарвавшемуся начальству, то как-то не укладывается хладнокровный расстрел связистки и гражданской работницы на проходной в голову, лучше бы этому мальчику сделали допрос под полиграфом, а еще лучше "сывороткой правды"
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29.01.2022 00:30 Ответить
я его не оправдываю.. тут следователям работать и работать... но увы - следователей нет...всем пох.
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29.01.2022 00:34 Ответить
Следствие обязательно. Учитывая, что они охраняют очень интересный объект.
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29.01.2022 08:10 Ответить
Чому ніхто не вспомне, що як раз цей день- День народження Зе резидента ФСБ...

От куратори його так ,,поздоровили,, через свою агентуру в різних сєктах, що спонсоруються ФСБ...
Не дарма вони своїх Свідків Ієгових всіх терористами вважають, мабуть є підстави...
А при монастирях РПЦ-ФСБ є табори терористів. Так вони Крим віджимали. ,,паломники,, збираються з різних кацапських їбєнєй, а зброю їм швидко з вч перекидають.
Зараз в цьому плані дуже небезпечно в Одеській області -ГлавПоп їхній, монастирі з приднєстровсьми бойовиками, зброя з Придністровья- як це вже було в 2014...
А цей військовий-тіпу ,,вєруючій,, сам пішов служити...
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29.01.2022 08:07 Ответить
Всего 3 месяца служит. И командиры тоже интересные. Если правда то, что про них рассказали. Дискредитация Нацгвардии налицо.
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29.01.2022 08:14 Ответить
Скоріш за все, тут було залякування Зе резидента - тіпу ,,у нас руки довгі, якщо не зробишь так...,,
Недаремно він так тупо протягує на посади агента ГРУ Дєрьмака...
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29.01.2022 08:33 Ответить
Зараз укольчик зроблять. Потерпіть.
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29.01.2022 17:35 Ответить
" командиры доводили срочников до самоубийства, принудительно закрывали в психушке," Теперь стал понятен мотив действий Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев" *** щось ніхеря не сходиться? Кому понятєн матів? А чого він своїх родичів не постріляв?
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29.01.2022 00:11 Ответить
А родичі його "доводили до самоубийства, принудительно закрывали в психушке, подделывали документы, незаконно увольняли и психологически давили"? Хоч трохи думайте, що пишете.
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29.01.2022 12:01 Ответить
Артемий Рябчук - жертва бездарного управления силовыми структурами. Он оказался беззащитным перед дедовщиной, поощряемой офицерским составом. Видимо, офицеры сочли "дедов" удобными надзирателями над молодыми призывниками в целях воспитания и удержания их в подчинении. А подчинение дедов офицерам обеспечивается развязыванием им рук над первогодками. Эта не писанная в Уставе практика преступна уже потому, что позволяет унижать человеческое достоинство новобранцев морально и физически. Действия офицеров, приведшее к кровопролитию личного состава, должна быть подвергнута трибуналу по нескольким обвинениям, включая способствование убийству. Офицерами было предоставлено рядовому Артёму Рябчуку право самостоятельного выбора ответа на унижение достоинства вплоть до предоставления ему в руки орудия мести, орудия убийства - автомата.
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29.01.2022 07:07 Ответить
Йшов би ти до дупи.
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29.01.2022 10:44 Ответить
Хороший аргумент
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29.01.2022 13:17 Ответить
Не знаю, что послужило мотивом: дедовщина, совало крышу или просто маньяк этот Рябчук. Да это, собственно, и не важно. Важно другое, что если хотя бы половина нацгадов имеет такую огневую потготовку как этот чел, то кацапам тут ловить нечего. Их всех постреляют
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29.01.2022 07:20 Ответить
Вроде бы все по делу, но беда в том что НГ это мусора , ВВ в прошлом а еще раньше отряды НКВД. Их дело борьба с внутренним врагом,то есть с нами а не с кацапами!
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29.01.2022 08:01 Ответить
В каком ты роде войск служил, человек.
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29.01.2022 12:14 Ответить
Сухопутные войска,разведывательный батальон. Только не пойму к чему вопрос?
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29.01.2022 19:16 Ответить
К тому же он только- только оружие в руки получил.
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29.01.2022 08:15 Ответить
Вот и я в шоке, откуда у него такие скилы по обращению с оружием. Это или так учат там, в чем я сомневаюсь, или молодой человек еще в школе начал ходить на курсы молодого бойца, но как писали он верующий, и хотя добро должно быть с кулаками, но как-то в это слабо верится. Знач не все так плохо в наших силовых структурах. Ну начальство нюхает кокс и чпокает секретарш по саунам, а рядовые бойцы, все-таки делают свою работу, наверное!!!
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29.01.2022 09:03 Ответить
Якщо ви постійно маєте справу зі зброєю, навіть без щоденної практики вогню, то звикаєте. Вона стає для вас рідною. А далі лише справа техніки. Тим більше, що він розстрілював беззбройних.
Справжні навички виявляються в бойовій обстановці. І невідомо ше як цей виродок поводився б там. Міг би елементарно вср@тися.
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29.01.2022 10:48 Ответить
Ну этого мы уже не узнаем, так что давайте не будем вешать ярлыки...
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29.01.2022 10:49 Ответить
Я лише про Ваші слова, мовляв, добра підготовка. В фільмах також все просто. Бо актор знає, що ніхто по ньому не стрілятиме. Я бачив мисливців, які взагалі мало не перший раз рушницю тримали. Але поводилися дуже впевнено.
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29.01.2022 11:07 Ответить
Згоден, Болдуїн також нещодавно застрелив українку операторку, шалена куля...
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29.01.2022 11:13 Ответить
Цинично-но. А что там такого сверхестественного? Обычный расстрел. Видимо, все продумано было.
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29.01.2022 17:38 Ответить
Доводили до самогубств, приховували факти, калічили життя": військовослужбовці частини НГУ у Дніпрі розповіли шокувальні подробиці про службу

https://tsn.ua/********/dovodili-do-samogubstv-prihovuvali-fakti-kalichili-zhittya-viyskovosluzhbovci-chastini-ngu-u-dnipri-rozpovili-shokuvalni-podrobici-pro-sluzhbu-1963894.html?fbclid=IwAR1-OJI4RQHi1nXks-WUEFhdGhXcG8VX8sLcpsB-a-lGGn8AES1Wb8BNtng

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29.01.2022 08:11 Ответить
Чем занимались командиры?
Объясняю:в г Мелитополе охранная фирма Гризли выиграла тендер на охрану больницы по цене 28 грн в час,охраннику платят из расчета :20 грн в час.
На Южмаше стоимость охранника в час с автоматом 130 грн.,а сколько получал солдат?да ничего не получал,был на довольствии,а задача командиров это обналичить деньги и отвезти в Киев руководству...Этого бы не случилось если бы фирму Гризли привлекли к охране и какая экономич
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29.01.2022 08:45 Ответить
Это что прикол? Реклама на крови?
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29.01.2022 12:17 Ответить
А ніхто не думав що ця мерзота могла бути жертвою "русского мира" матір і сестра якого зараз в рф, до того віруючі рос. церкви, куда він зібрався з двома авттоматами часом не днр ?
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29.01.2022 08:57 Ответить
А ви не думали, може він за Альфи Центаври?
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29.01.2022 12:04 Ответить
 
 