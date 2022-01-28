Нацгвардейца Рябчука, расстрелявшего людей в Днепре, суд взял под арест без права залога
Суд в Днепре избрал меру пресечения нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который 27 января застрелил пятерых человек на заводе "Южмаш".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Поздним вечером 28 января Кировский районный суд Днепра избрал меру пресечения нацгвардейцу Рябчуку - 60 дней содержания под стражей в следственном изоляторе №4 без права внесения залога.
Как ранее заявляла советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, для Рябчука в суде просили меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.
В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.
Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
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Це їх вина на 100%.
Знаю про, що говорю, бо ще служив рядовим в радянській армії, в/ч 10205.
В любій в/ч частини все залежить від офіцерів, від командира частини, від начальника штабу частини.
А тут, ми бачимо, що в цій частині вже загинули 3 солдати раніше, при сумнівних обставинах.
Значить там бардак. І тільки питання часу було, що будуть масові смерті (розстріли).
Командирів суворо покарати, щоб іншим було не повадно.
Командиров воинской части в Днепре, где вчера произошло массовое убийство, разоблачили в ряде преступлений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава общественной организации Международный центр помощи Сергей Косяк.
По его словам, с ним связались военные этой части. Рассказали, командиры доводили срочников до самоубийства, принудительно закрывали в психушке, подделывали документы, незаконно увольняли и психологически давили. Свидетели готовы обо всем рассказать.
Теперь стал понятен мотив действий Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре.
Рябчук на днях доложил руководству об избиении погибшими другого солдата. После чего его за это тупо затравили...Действия Рябчука вы знаете...
Нашей армии просто не нужны психологи, нужны деньги толстым жопам на высоких постах. Ведь мы хотим не то, что мы говорим, мы хотим то, что мы делаем...
От куратори його так ,,поздоровили,, через свою агентуру в різних сєктах, що спонсоруються ФСБ...
Не дарма вони своїх Свідків Ієгових всіх терористами вважають, мабуть є підстави...
А при монастирях РПЦ-ФСБ є табори терористів. Так вони Крим віджимали. ,,паломники,, збираються з різних кацапських їбєнєй, а зброю їм швидко з вч перекидають.
Зараз в цьому плані дуже небезпечно в Одеській області -ГлавПоп їхній, монастирі з приднєстровсьми бойовиками, зброя з Придністровья- як це вже було в 2014...
А цей військовий-тіпу ,,вєруючій,, сам пішов служити...
Недаремно він так тупо протягує на посади агента ГРУ Дєрьмака...
Справжні навички виявляються в бойовій обстановці. І невідомо ше як цей виродок поводився б там. Міг би елементарно вср@тися.
https://tsn.ua/********/dovodili-do-samogubstv-prihovuvali-fakti-kalichili-zhittya-viyskovosluzhbovci-chastini-ngu-u-dnipri-rozpovili-shokuvalni-podrobici-pro-sluzhbu-1963894.html?fbclid=IwAR1-OJI4RQHi1nXks-WUEFhdGhXcG8VX8sLcpsB-a-lGGn8AES1Wb8BNtng
Объясняю:в г Мелитополе охранная фирма Гризли выиграла тендер на охрану больницы по цене 28 грн в час,охраннику платят из расчета :20 грн в час.
На Южмаше стоимость охранника в час с автоматом 130 грн.,а сколько получал солдат?да ничего не получал,был на довольствии,а задача командиров это обналичить деньги и отвезти в Киев руководству...Этого бы не случилось если бы фирму Гризли привлекли к охране и какая экономич