Нацгвардейца Рябчука, расстрелявшего людей в Днепре, суд взял под арест без права залога

Суд в Днепре избрал меру пресечения нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который 27 января застрелил пятерых человек на заводе "Южмаш".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Поздним вечером 28 января Кировский районный суд Днепра избрал меру пресечения нацгвардейцу Рябчуку - 60 дней содержания под стражей в следственном изоляторе №4 без права внесения залога.

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Как ранее заявляла советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, для Рябчука в суде просили меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.