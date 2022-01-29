Переговоры между США и РФ – не о Донбассе. Ставка – мы, Украина, – Климкин
Ставкой на нынешних переговорах между Соединенными Штатами и Россией есть будущая судьба Украины, а не только Донбасса.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ.
"О чем сейчас переговоры между США и Россией? ... Они вообще не о Донбассе. Возможно, это пятый или восьмой вопрос. На самом деле Россия требует даже не гарантий того, что мы не будем в НАТО... Россия требует несколько простых вещей. Полностью остановить все сотрудничество с Западом военное - никакой тренировки, чтобы нам не давали никакого оружия. Просто остановить, поставить на паузу. Чистый нуль. И чтобы нам никто в принципе не помогал", - сказал Климкин.
По его мнению, Путин также стремится, чтобы Украина "прекратили быть анти-Россией".
"Помните, когда Кучма говорил, что Украина - не Россия? А Путин говорит, что на сегодняшний день мы - антироссия", - добавил он.
Климкин добавил, что Путин "убил" Минские соглашения, раздавая на Донбассе паспорта РФ.
"Это дело не только об оружии, но оружие нам критически нужно. Дело не только о санкциях. Дело реально о том, что пришло время, и как американцы дают гарантии безопасности Японии и как они дают Южной Корее, говорить, что без гарантий безопасности этот мир не работает. Россияне хотят гарантий? Давайте требовать эти гарантии безопасности", - сказал он.
"Ставка в этих переговорах – на самом деле мы, Украина. Не Донбасс, а мы, Украина", - добавил экс-глава МИД.
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Коли Клімкін був на посаді його і не чути було - Порошенко вів зовнішню політику сам
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Коли військове керівництво Японії зомбувало населення та нав"язувало японцям війну з Америкою ,на них кинули атомну бімбу.Щоб дурне в голову не лізло.
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Як там полудурки-кацапи ********** верещати-"можєм павтаріть"?
Ставкою є майбутнє Європи й Світу.
Клямкін два бали
Розумний чел!
В прессу проникла информация о том, что на заседании советников лидеров Норманского формата будет принято решение о начале переговоров между руководством Украины и лидерами непризнаных ДНР и ЛНР. Собираются обговорить даже дату начала переговоров. Наши источники сообщают, что информация не просто соответствует действительности, а на последних совещаниях по вопросам безопасности, резко изменилась риторика главы Офиса президента Андрея Ермака. Если раньше от него слышали, что, мол, "в Багдаде все спокойно и волноваться нечего", то теперь он начал сетовать что Запад страшно обострил ситуацию, что Москве нужно дать сохранить лицо, а переговоры с боевиками это прекрасный повод вообще закончить войну". Районы занятые ДНР и ЛНР, мол, уже не вернуть, нужно это признать честно. А жить, мол, нужно дальше. Об окончательном решении нам неизвестно, однако Зеленский страшно зол на страны Запада за то что мол "разозлили россиян, хорошо же все было". Так что вполне может быть, что Украина и непризнанные ДНР и ЛНР сядут за стол переговоров.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/razozlili-rossiyan-horosho-zhe-vse-bylo/
После чего Украина с помощью Запада разберётся и с Донбассом, и с Крымом.
https://patrioty.org.ua/politic/putin-zi-ssha-vzhe-domovylys-a-reshta--teatralna-postanovka-shchob-pipl-khavav--ofitser-harri-tabakh-407419.html