Переговоры между США и РФ – не о Донбассе. Ставка – мы, Украина, – Климкин

Ставкой на нынешних переговорах между Соединенными Штатами и Россией есть будущая судьба Украины, а не только Донбасса.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ.

"О чем сейчас переговоры между США и Россией? ... Они вообще не о Донбассе. Возможно, это пятый или восьмой вопрос. На самом деле Россия требует даже не гарантий того, что мы не будем в НАТО... Россия требует несколько простых вещей. Полностью остановить все сотрудничество с Западом военное - никакой тренировки, чтобы нам не давали никакого оружия. Просто остановить, поставить на паузу. Чистый нуль. И чтобы нам никто в принципе не помогал", - сказал Климкин.

По его мнению, Путин также стремится, чтобы Украина "прекратили быть анти-Россией".

"Помните, когда Кучма говорил, что Украина - не Россия? А Путин говорит, что на сегодняшний день мы - антироссия", - добавил он.

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Климкин добавил, что Путин "убил" Минские соглашения, раздавая на Донбассе паспорта РФ.

"Это дело не только об оружии, но оружие нам критически нужно. Дело не только о санкциях. Дело реально о том, что пришло время, и как американцы дают гарантии безопасности Японии и как они дают Южной Корее, говорить, что без гарантий безопасности этот мир не работает. Россияне хотят гарантий? Давайте требовать эти гарантии безопасности", - сказал он.

"Ставка в этих переговорах – на самом деле мы, Украина. Не Донбасс, а мы, Украина", - добавил экс-глава МИД.

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