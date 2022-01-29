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Новости Война
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Переговоры между США и РФ – не о Донбассе. Ставка – мы, Украина, – Климкин

Переговоры между США и РФ – не о Донбассе. Ставка – мы, Украина, – Климкин

Ставкой на нынешних переговорах между Соединенными Штатами и Россией есть будущая судьба Украины, а не только Донбасса.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ.

"О чем сейчас переговоры между США и Россией? ... Они вообще не о Донбассе. Возможно, это пятый или восьмой вопрос. На самом деле Россия требует даже не гарантий того, что мы не будем в НАТО... Россия требует несколько простых вещей. Полностью остановить все сотрудничество с Западом военное - никакой тренировки, чтобы нам не давали никакого оружия. Просто остановить, поставить на паузу. Чистый нуль. И чтобы нам никто в принципе не помогал", - сказал Климкин.

По его мнению, Путин также стремится, чтобы Украина "прекратили быть анти-Россией".

"Помните, когда Кучма говорил, что Украина - не Россия? А Путин говорит, что на сегодняшний день мы - антироссия", - добавил он.

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Климкин добавил, что Путин "убил" Минские соглашения, раздавая на Донбассе паспорта РФ.

"Это дело не только об оружии, но оружие нам критически нужно. Дело не только о санкциях. Дело реально о том, что пришло время, и как американцы дают гарантии безопасности Японии и как они дают Южной Корее, говорить, что без гарантий безопасности этот мир не работает. Россияне хотят гарантий? Давайте требовать эти гарантии безопасности", - сказал он.

"Ставка в этих переговорах – на самом деле мы, Украина. Не Донбасс, а мы, Украина", - добавил экс-глава МИД.

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россия (96107) шоу Шустера (315) Климкин Павел (2352)


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Топ комментарии
+32
Так. Все Клімкі каже вірно.
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29.01.2022 00:24
+13
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29.01.2022 00:36
+10
Петушок, само живи в своей *********, плати дань чеченам, да смотри вовремя, иначе глотки вам резать начнут, молись на патрет ***** с усердием, иначе в гестапо заберут, и не сунь своё рыло никуда, иначе разобьём твоё хлебало на подходе вместе с твоей **********. И ещё, передай *****, что Америка таки с нами И приготовила вам петухам большие подарки)))) а мы уж их вам доставим
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29.01.2022 10:19
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Так. Все Клімкі каже вірно.
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29.01.2022 00:24 Ответить
Огрызко в рази крутіше висловлюється, але Цензор його не публікує..

Коли Клімкін був на посаді його і не чути було - Порошенко вів зовнішню політику сам
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29.01.2022 00:32 Ответить
йди - завтра повертайся
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29.01.2022 00:37 Ответить
ти типовий 73/43%зебіл, ти своїм дебілізмом навіть не втямив, що це саме ти сидиш на бантах.
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29.01.2022 01:16 Ответить
Клімкін несе сам не знає що. хутіна попустили і послали ..а Клімкін накручує...він сам дуже схожий на російську консерву..це той міністр закордонних справ при якому підписали "мінську змову" ..або він нуль в дипломатії або ворог
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29.01.2022 01:21 Ответить
Йди краще випий горілки….
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29.01.2022 02:11 Ответить
кацап, пшёлнах
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29.01.2022 08:10 Ответить
То ти не хотів чути.
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29.01.2022 09:20 Ответить
Трайдент-2 Ракета имеет максимальную дальность 11 300 км и обладает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%93%D0%A7_%D0%98%D0%9D разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения , оснащёнными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 термоядерными зарядами мощностью 475 и 100 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82 килотонн . Благодаря высокой точности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA БРПЛ способна эффективно поражать малоразмерные высокозащищённые цели - углублённые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80 бункеры и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 шахтные пусковые установки МБР .
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Коли військове керівництво Японії зомбувало населення та нав"язувало японцям війну з Америкою ,на них кинули атомну бімбу.Щоб дурне в голову не лізло.
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Як там полудурки-кацапи ********** верещати-"можєм павтаріть"?
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29.01.2022 00:32 Ответить
Да уж...
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29.01.2022 00:32 Ответить
Не сподобається Непрймемо
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29.01.2022 05:09 Ответить
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29.01.2022 00:36 Ответить
Хтось хабара цукром передав?
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29.01.2022 00:38 Ответить
Ти вже своє взяв, чі мало
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29.01.2022 00:41 Ответить
Смешно?
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29.01.2022 10:40 Ответить
Уточніть, будь-ласка- це лютий 2014року, чи сьогодення.
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29.01.2022 08:34 Ответить
сьогодення
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29.01.2022 10:36 Ответить
Та я зрозумів . Та пригадав 20лютого 2014 року. У нас в цей деь Майдан ставив на коліна ригів. А я цілий день був на похоронах родича. Про події в середмісті Луцька взнавав від друзів по мобілі. І застав подібну картину біля ОДА на Київському майдані.
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29.01.2022 14:29 Ответить
Ми не статисти Вирішувати Нам!
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29.01.2022 05:07 Ответить
Ми вже вирішили. Але нам бракує власних сил. І нас кацапи не бояться на стільки, щоб не розпочати агресію. Вони розуміють, що нас самих вони можуть здолати. Про втрати вони дуже не піклються. Памʼятаєте відомий вислів - "бабы еще нарожают". Але вони лякаються наслідків з боку наших союзників. Як вони себе поведуть під час агресії проти нас. Тому зараз важливо що вирішать наші союзники. Ось на них зараз і йде тиск з боку кацапів. Щодо нас вони вже давно все вирішили. Тому в данному випадку від нас мало що залежить. Як би там не було, але в данному випадку статисти ми чи ні в перемовинах буде вирішувати позиція та риторика наших союзників.
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29.01.2022 12:15 Ответить
Україна не цукерка й неперехідний приз.
Ставкою є майбутнє Європи й Світу.
Клямкін два бали
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29.01.2022 05:16 Ответить
Клімкіну хвала!
Розумний чел!
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29.01.2022 05:36 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/razozlili-rossiyan-horosho-zhe-vse-bylo/
В прессу проникла информация о том, что на заседании советников лидеров Норманского формата будет принято решение о начале переговоров между руководством Украины и лидерами непризнаных ДНР и ЛНР. Собираются обговорить даже дату начала переговоров. Наши источники сообщают, что информация не просто соответствует действительности, а на последних совещаниях по вопросам безопасности, резко изменилась риторика главы Офиса президента Андрея Ермака. Если раньше от него слышали, что, мол, "в Багдаде все спокойно и волноваться нечего", то теперь он начал сетовать что Запад страшно обострил ситуацию, что Москве нужно дать сохранить лицо, а переговоры с боевиками это прекрасный повод вообще закончить войну". Районы занятые ДНР и ЛНР, мол, уже не вернуть, нужно это признать честно. А жить, мол, нужно дальше. Об окончательном решении нам неизвестно, однако Зеленский страшно зол на страны Запада за то что мол "разозлили россиян, хорошо же все было". Так что вполне может быть, что Украина и непризнанные ДНР и ЛНР сядут за стол переговоров.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/razozlili-rossiyan-horosho-zhe-vse-bylo/
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29.01.2022 09:10 Ответить
В прессу давно проникла информация шо пукин *****, и шо?
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29.01.2022 10:09 Ответить
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29.01.2022 09:27 Ответить
На пенсии.
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29.01.2022 09:28 Ответить
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29.01.2022 09:29 Ответить
Шо там ***** твоё, ещё не висит?
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29.01.2022 10:10 Ответить
Цікаво, скільки із тих 73% відсотків це зараз розуміють.
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29.01.2022 09:36 Ответить
Если Зе сядет за стол переговоров - все пройдёт спокойно, без суеты , это даже Майданом не назовут. Кто его будет защищать против Атовцев и вооруженной терробороны ? Максиму через 20 минут ему в лучшем случае ,, отвинтят ,, голову ,,..Не говорю о том , что ещё тысяч 200 киевлян помогут. Так , что Зе друзья и любимые девочки Путлера ,, пролетают,,- переговоры отменяются. В худшем случае будет много отрезанных яиц
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29.01.2022 09:37 Ответить
Это ты будешь яйцерезом, хирург диванный
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29.01.2022 09:44 Ответить
Если буду удостоит такой чести, то почему бы и нет. По поводу диванности- я волонтёр с времён Помаранчевой революции, притом активный и за свои деньги. Хоть мне хорошо за 60 идти добровольцем уже готов , что бы внуки не сказали , что дед струсил или был гнидой угромонгольской. Судя по риторике ( у меня тонкий нюх на ,, русский мир ,, ) ты ,, девочка ,: Путлера. Так, что, прыщавый дрочек , сиди на своём русском диване и не гавкай
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29.01.2022 09:57 Ответить
Петушок, не приходи сюда
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29.01.2022 10:11 Ответить
Весь Мир знает что в Украине не Гражданская война , а обычная война между Московией и Украиной, московская Орда захватила украинский Крым ,большую часть водного пространства Азовского и Чёрного морей, а также часть угольного бассейна на Донбасс, кремлёвский Фюрер замыкает разговор на часть захваченного участка угольной разработки в Донецкой области, а слабая украинская власть подыгрывает им показывая ,что они советские как и раньше
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29.01.2022 09:56 Ответить
https://skeptik.com.ua/zelenskij-opasaetsya-chto-ssha-namerenno-razduvayut-ugrozu-vtorzheniya-rossii-smi/ Зеленский опасается, что из за Оманской договорённости США намеренно раздувают угрозу вторжения России
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29.01.2022 10:02 Ответить
опять двадцать пять - нам настойчиво, через вот таких "климкинов" внушают мысль, что мы "никто". что мы должны принимать "как должное" все то что "порешают" взрослые дяденьки в москве или в вашингтоне. когда мы научимся расчитывать только на свои силы?
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29.01.2022 10:07 Ответить
Задача Байдена- отсрочить полномасштабное нападение }{уйла до того, как или }{уйло сдохнет, или 73% полудурков выберут (вдруг ) проукраинскую власть в Украине.
После чего Украина с помощью Запада разберётся и с Донбассом, и с Крымом.
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29.01.2022 10:07 Ответить
А когда жить собираешься ?
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29.01.2022 10:10 Ответить
Не захотели федерации - теперь хищники поймали украинскую дичь и делят на части. Из всех областей Украины - Польше с залежами нефти и калия отойдут 3 , Румынии-2 , Венгрии -1, Доньасу -10, а остальное может достанется центральной Украине. Слава Украине, Героям из Банковой - Слава !!!
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29.01.2022 10:09 Ответить
Петушок, само живи в своей *********, плати дань чеченам, да смотри вовремя, иначе глотки вам резать начнут, молись на патрет ***** с усердием, иначе в гестапо заберут, и не сунь своё рыло никуда, иначе разобьём твоё хлебало на подходе вместе с твоей **********. И ещё, передай *****, что Америка таки с нами И приготовила вам петухам большие подарки)))) а мы уж их вам доставим
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29.01.2022 10:19 Ответить
Мабуть, дійсно, на планеті наплодилося багато дурнів і природа та Штати змушені застосовувати віруси та війни, аби трохи прибрати територію і особливо в Україні. По-перше, я українець із сомого першого покоління, а по-друге, не розуміти, що територія України складалася історично із різних територій та народів - це вже маніакально-депрессивний психоз. Німеччина, Штати і ще сотні країн, що живуть в системі федеративних відношень в краіні, ти визнаєш, як плата комусь, замість того, щоб визнати право народів і етносів на самовизначення та підтримку власного менталітету, власної мови, власної споконвічної культури. " А якщо тебе? О, а мене за що? "
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29.01.2022 13:46 Ответить
Мордва, так долго перевод делало на Яндекс переводчике Смешались кони и люди, особенно понравились говноботские, ************* мантры))) ты такой же украинец, как твоё ***** африканец)))) скажи куратору из фсб, очень топорно работаете, вам до кгб, как до Киева раком)))
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29.01.2022 14:10 Ответить
... Опять песня про старшего брата или систру. Не надоело быть несамостоятельными. Пора, может стать Самим Собой, а не Кукурузой респупликой😵
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29.01.2022 10:11 Ответить
Вас, мордва сраная ***** продал уже давным давно
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29.01.2022 10:20 Ответить
А вот и говновозик из Пердулево Эрзянской области ...
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29.01.2022 10:31 Ответить
"Путін зі США вже домовились, а решта - театральна постановка, щоб "піпл хавав", - Гаррі Табах
https://patrioty.org.ua/politic/putin-zi-ssha-vzhe-domovylys-a-reshta--teatralna-postanovka-shchob-pipl-khavav--ofitser-harri-tabakh-407419.html
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29.01.2022 10:50 Ответить
клімкін геть вже зглузду з'їхав порівнюючи Україну з ставкою в грі. Дурко заради "красного " слівця закладе і маму і отця. Вже завсім звихнувся в своїй пропаганді і накачці населення. Це ж треба було так задирати планку у пропагандонстві щоб знецінювати сам суб'єкт захисту!
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29.01.2022 14:43 Ответить
 
 