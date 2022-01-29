США "в ближайшее время" перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что США "в ближайшее время" перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП об этом пишут Reuters, The Hill, ссылаясь на заявление Байдена журналистам.
"В ближайшее время я переброшу войска в Восточную Европу в страны НАТО… Не очень много", - заявил Байден.
24 января стало известно, что Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности около 8,5 тысяч военных, размещенных на территории Штатов, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину. Сообщалось, что в Пентагоне надеются этим решением показать России и президенту Владимиру Путину, что США остаются верны принципу коллективной безопасности НАТО.
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Так багато і не треба. Головне, щоб там було кілька "Томагавків" із ☢️ боєголовками.
https://www.youtube.com/watch?v=S3202EhSRkY
ЗЛН-ПНХ!
Того і фракці. відправили на канікули, щоб якийсь Омелько не вискочив з конопель і не підклав велику ""міну", а то господарі дійсно можуть дати "в ж....." в реальному часі.
Чому в лапках?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-biden-zelensky-minsk/31637084.html Байден у розмові з Зеленським підтримав «просування імплементації Мінських угод» - Білий дім