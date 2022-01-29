США "в ближайшее время" перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что США "в ближайшее время" перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП об этом пишут Reuters, The Hill, ссылаясь на заявление Байдена журналистам.

"В ближайшее время я переброшу войска в Восточную Европу в страны НАТО… Не очень много", - заявил Байден.

24 января стало известно, что Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности около 8,5 тысяч военных, размещенных на территории Штатов, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину. Сообщалось, что в Пентагоне надеются этим решением показать России и президенту Владимиру Путину, что США остаются верны принципу коллективной безопасности НАТО.

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