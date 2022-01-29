За минувшие сутки обстрелов со стороны войск РФ не зафиксировали, - пресс-центр штаба ООС

За прошедшие сутки и с начала текущих вражеских обстрелов не зафиксировано.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-центр ООС.

В утренней сводке отмечается: "За прошедшие сутки, 28 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

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