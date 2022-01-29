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Новости Операция Объединенных сил
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За минувшие сутки обстрелов со стороны войск РФ не зафиксировали, - пресс-центр штаба ООС

За минувшие сутки обстрелов со стороны войск РФ не зафиксировали, - пресс-центр штаба ООС

За прошедшие сутки и с начала текущих вражеских обстрелов не зафиксировано.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-центр ООС.

В утренней сводке отмечается: "За прошедшие сутки, 28 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

Читайте также: С начала суток 28 января российские оккупанты на Донбассе режим тишины не нарушали, - штаб ООС

обстрел (27742) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Брехня...вчера в райне Красногоровки бахало долго и не слабо...
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29.01.2022 09:27 Ответить
вже бздять
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29.01.2022 10:41 Ответить
 
 