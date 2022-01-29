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Новости Агрессия России против Украины Война
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Министр обороны США Ллойд Остин обсудил ситуацию вокруг Украины с коллегами из Германии и Франции, - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил ситуацию вокруг Украины с коллегами из Германии и Франции, - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонных разговоров с немецким коллегой Кристиной Ламбрехт и французским Флоранс Парли обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины, говорится в пресс-релизах, распространенных Пентагоном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В ходе разговора с Ламбрехтом стороны обсудили "беспокойство в связи с неспровоцированным длительным наращиванием военного могущества России поблизости и в Украине".

Они "отметили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", а также обсудили "недавние дипломатические контакты с Россией".

Министры заявили, что Россия должна "свернуть с опасного пути" и предупредили, что она "столкнется с серьезными последствиями в случае дальнейшего вторжения в Украину".

Остин и европейские министры отметили важность сохранения единства НАТО и сдерживания на восточном фланге альянса "перед лицом потенциальной российской агрессии", говорится в сообщении.

Остин поблагодарил Парли "за лидерство Франции в сфере сдерживания на восточном фланге".

Читайте также: США все еще не знают, собирается ли РФ нападать на Украину, - глава Пентагона Остин

Пентагон (1468) Парли (5) Остин Ллойд (420) Ламбрехт Кристин (49)


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Топ комментарии
+5
Нечего с ними обсуждать. По сути министры обороны Германии и Франции оказались заместителями министра обороны РФ.
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29.01.2022 08:56 Ответить
+2
хлопці переймаються Україною - Бубі до сраці, травневі шашлики в кожній ноздрі - отбулавили підара...
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29.01.2022 08:22 Ответить
+2
та можжуть сватів прикрити...
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29.01.2022 08:24 Ответить
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хлопці переймаються Україною - Бубі до сраці, травневі шашлики в кожній ноздрі - отбулавили підара...
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29.01.2022 08:22 Ответить
та можжуть сватів прикрити...
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29.01.2022 08:24 Ответить
смішно
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29.01.2022 08:25 Ответить
що?
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29.01.2022 08:35 Ответить
Вже є чутки що в разі нападу на Україну Польша організує імпровізований напад Білорусі на себе і відкриє другий фронт завдяки чому зможуть підключитись США так як "відбудеться" напад на країну члена НАТО. І будуть бігти орки за поребрик лише пятки відблискуватимуть
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29.01.2022 08:29 Ответить
У декого вже дахи з'їхали від нагнітання.
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29.01.2022 08:37 Ответить
Один ты у нас кремень!
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29.01.2022 08:58 Ответить
Якщо я відношуся з гумором до таких чуток, то мабуть так.
А як вам такий перебіг подій?
"Польша організує імпровізований напад Білорусі на себе і відкриє другий фронт завдяки чому зможуть підключитись США так як "відбудеться" напад на країну члена НАТО."
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29.01.2022 09:09 Ответить
Як мені? А я вже бачив дещо подібне. У Грузії. Історія нагадує про Фінляндію. Тільки тоді орки починали з провокацій. Хто завадить НАТО використати методи орків проти орків?
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29.01.2022 09:38 Ответить
А ще, мене трохи бентежить написання слова "Польща" у цьому "реалістичному" сценарії.
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29.01.2022 09:12 Ответить
А німці з французами шо?
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29.01.2022 08:35 Ответить
всрались як і зеленський.
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29.01.2022 08:39 Ответить
Нечего с ними обсуждать. По сути министры обороны Германии и Франции оказались заместителями министра обороны РФ.
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29.01.2022 08:56 Ответить
Ярмак и зеленский не смогут слить москае инфу, похоже
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29.01.2022 09:54 Ответить
Вони зливають аоматично. Це фактично ФСБ.
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29.01.2022 14:09 Ответить
 
 