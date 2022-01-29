Министр обороны США Ллойд Остин обсудил ситуацию вокруг Украины с коллегами из Германии и Франции, - Пентагон
Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонных разговоров с немецким коллегой Кристиной Ламбрехт и французским Флоранс Парли обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины, говорится в пресс-релизах, распространенных Пентагоном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В ходе разговора с Ламбрехтом стороны обсудили "беспокойство в связи с неспровоцированным длительным наращиванием военного могущества России поблизости и в Украине".
Они "отметили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", а также обсудили "недавние дипломатические контакты с Россией".
Министры заявили, что Россия должна "свернуть с опасного пути" и предупредили, что она "столкнется с серьезными последствиями в случае дальнейшего вторжения в Украину".
Остин и европейские министры отметили важность сохранения единства НАТО и сдерживания на восточном фланге альянса "перед лицом потенциальной российской агрессии", говорится в сообщении.
Остин поблагодарил Парли "за лидерство Франции в сфере сдерживания на восточном фланге".
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