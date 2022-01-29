За сутки в Украине зафиксировали 37 351 новый случай заболевания коронавирусом. 149 человек умерло, поправилось 7 163 человека, - Минздрав

В Украине по состоянию на утро субботы 29 января зафиксирован 37 351 новый случай заболевания COVID-19, поправилось 7 163 человека, 149 умерло.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмме пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 28 января в Украине зафиксировано 37 351 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 5 341, медработников - 806); 78 564 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27672 – 23712 человек, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу – 26444 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано - 3340 человек, летальных исходов - 149.

Днем ранее, 28 января фиксировали 34 408 новых случаев, 27 января выявили 32 393 новых случаев заболевания СOVID-19, 26 января за сутки обнаружили 24 321 новый случай заболевания СOVID-19, 25 января за сутки обнаружили 19 118 новых случаев заболевания СOVID-1, 24 января за сутки выявили 12 915 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 января за сутки выявили 15 444 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 января за сутки обнаружили 22 473 новых случаев заболевания СOVID-19, 21 января за сутки обнаружили 20 новых случаев заболевания СOVID-19, 20 января за сутки выявили 18 479 новых случаев заболевания СOVID-19.

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За все время пандемии в Украине: заболело – 4017961 человек; выздоровело – 3 615 257 человек; летальных последствий – 100 031.

С начала вакцинальной кампании привито 15 306 059 человек, из них получили первую дозу – 15 306 057 человек, получили две дозы – 14 600 434 человека, получили дополнительную дозу – 16 362 человека, бустерную дозу – 322 543 человека. В общей сложности проведено 30 245 396 прививок.

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