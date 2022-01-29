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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине зафиксировали 37 351 новый случай заболевания коронавирусом. 149 человек умерло, поправилось 7 163 человека, - Минздрав

За сутки в Украине зафиксировали 37 351 новый случай заболевания коронавирусом. 149 человек умерло, поправилось 7 163 человека, - Минздрав

В Украине по состоянию на утро субботы 29 января зафиксирован 37 351 новый случай заболевания COVID-19, поправилось 7 163 человека, 149 умерло.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмме пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 28 января в Украине зафиксировано 37 351 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 5 341, медработников - 806); 78 564 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27672 – 23712 человек, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу – 26444 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано - 3340 человек, летальных исходов - 149.

Днем ранее, 28 января фиксировали 34 408 новых случаев, 27 января выявили 32 393 новых случаев заболевания СOVID-19, 26 января за сутки обнаружили 24 321 новый случай заболевания СOVID-19, 25 января за сутки обнаружили 19 118 новых случаев заболевания СOVID-1, 24 января за сутки выявили 12 915 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 января за сутки выявили 15 444 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 января за сутки обнаружили 22 473 новых случаев заболевания СOVID-19, 21 января за сутки обнаружили 20 новых случаев заболевания СOVID-19, 20 января за сутки выявили 18 479 новых случаев заболевания СOVID-19.

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За все время пандемии в Украине: заболело – 4017961 человек; выздоровело – 3 615 257 человек; летальных последствий – 100 031.

С начала вакцинальной кампании привито 15 306 059 человек, из них получили первую дозу – 15 306 057 человек, получили две дозы – 14 600 434 человека, получили дополнительную дозу – 16 362 человека, бустерную дозу – 322 543 человека. В общей сложности проведено 30 245 396 прививок.

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карантин (16729) эпидемия (789) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
не болтайте ерундой! вакцинация НЕ гарантирует того, что ты не заболеешь вовсе, она лишь помогает перенести болезнь в легкой форме и избежать леталного исхода.
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29.01.2022 09:13
+6
Запоребріковські свинособаки в спам. Вони послабляють обмеження після проходження піку "Омікрона". В нас зараз тільки вже починається. Лише одне радує, що ця хвиля буде більш швидкою. Родичка була привита двома короноваками - захворіла, температура 38 два дні, але знову запалення легенів. Єдине, що в перший раз кололи антибіотики, зараз - таблетки. Захищайтесь, вакцинуйтесь та не слухайте тролеботів!
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29.01.2022 09:14
+5
Мы тоже болеем привиты файзером 2 раза и родители вообще не привиты пока все протекает у всех в легкой форме только у малой 1 день была температура.так что хз есть ли толк от вакцины
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29.01.2022 08:40
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Мы тоже болеем привиты файзером 2 раза и родители вообще не привиты пока все протекает у всех в легкой форме только у малой 1 день была температура.так что хз есть ли толк от вакцины
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29.01.2022 08:40 Ответить
Мені здається, все залежить від імунітету.
Нащастя, ваша родина ще не вбила його своїм способом життя.
Всьго вам найкращого!
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29.01.2022 08:43 Ответить
Запоребріковські свинособаки в спам. Вони послабляють обмеження після проходження піку "Омікрона". В нас зараз тільки вже починається. Лише одне радує, що ця хвиля буде більш швидкою. Родичка була привита двома короноваками - захворіла, температура 38 два дні, але знову запалення легенів. Єдине, що в перший раз кололи антибіотики, зараз - таблетки. Захищайтесь, вакцинуйтесь та не слухайте тролеботів!
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29.01.2022 09:14 Ответить
Сам був привит Модерною та Пфайзером, але підскочила темпа до 38. Через 3 дні вже була нормальна. Сильно боліла глова, нежить, трохи кашлю. До запалення, слава Богу, не дійшло. В перший раз хворів набагато важче.
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29.01.2022 09:18 Ответить
перехворіли + 2 щеплення = 38 ?
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29.01.2022 09:51 Ответить
Так, сам здивувався. Гадав, що нічого не буде, після "Модерни" теж була температура 38 - вихідні пропали. Але "Омікрон" інший штам, можливо, тому захворів
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29.01.2022 10:05 Ответить
а чому після перенесеної хвороби вирішили таки вакцинуватись?
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29.01.2022 10:13 Ответить
Тому, що не хотів другий раз хворіти і труїти організм антибіотиками. Так і вийшло. Другий раз хворів набагато легше- десь 4 дні.
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29.01.2022 10:15 Ответить
справа ваша, але саме природній імунітет є найкращім і достеменно невідомо як імунна система відреагувала на такий "коктейль".
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29.01.2022 10:20 Ответить
96
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29.01.2022 09:20 Ответить
Здоровья Вашим мудрым родителям.
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29.01.2022 08:50 Ответить
прирождений пожизнений. шо ти розумієш, дурнина. не пиши то чого не знаєш, розумака, якщо в тебе все пройшло гладко то не думай шо так у всих. Я хворів весной 21, аж місяць. Все літо страшенно боліли суглоби, мені 30 і жодних хронічних захворювань, не хворав грипами мабуть років 15ть. А після першої холодної погоди у серпні знов почалась температура та слабкість, і останній раз у вересні. Тести показали ковід, в сім'ї я один такий, ні в кого такого не було і нікого я не заразив. Я це назвав афтешоками, бо вже були повідомлення шо ковід іноді не залишає організм повністю. Кожен організм індивідуальний і реакції теж різні!!! а такі мерзоти як ти ходять по форумам та пишуть свої "розумні" висери, налаштовують людей на срані теорії заговорів
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29.01.2022 09:28 Ответить
Коля ,вы шмурдяком двигались?
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29.01.2022 09:49 Ответить
ні
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29.01.2022 09:51 Ответить
Если не секрет,по какой причине не кололись?
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29.01.2022 09:54 Ответить
нема потреби, у мене власна справа не пов'язана з постійними контактами з іншими людьми.
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29.01.2022 09:56 Ответить
но все же заразились....
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29.01.2022 16:30 Ответить
не болтайте ерундой! вакцинация НЕ гарантирует того, что ты не заболеешь вовсе, она лишь помогает перенести болезнь в легкой форме и избежать леталного исхода.
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29.01.2022 09:13 Ответить
Тоді що ж це за вакцинація?
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29.01.2022 09:15 Ответить
Вот именно. Не бывает таких "вакцинаций".
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29.01.2022 09:20 Ответить
Брехня, вакцинація від грипу не дає 100% гарантії від хвороби, це відомо ще до ковіда!
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29.01.2022 09:33 Ответить
Потому что не бывает "единого гриппа". Каждая сезонная мутация уникальна. Но для любой мутации вакцина разрабатывается после появления мутации, а не до неё. Только "ковид" уникален: с ним всё наоборот.
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29.01.2022 09:41 Ответить
Сезонна мутація? та наскільки мені відомо зі школьної біології, то віруси іноді мутують після першої людини господаря, то в чому відмінність ковіда від деяких різновидів вірусів?
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29.01.2022 09:48 Ответить
Потому что нет никакого ковида.
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29.01.2022 10:30 Ответить
канешна нет, а в шмурдяках нано чіпи з портретом членіна
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29.01.2022 10:36 Ответить
Якщо вірити різним фрікам, то і Австралії не існує, і Земля пласка...

https://www.youtube.com/watch?v=86RjSgUVrv4&ab_channel=AdrianZP
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29.01.2022 10:59 Ответить
Вакцинация от дифтерии или столбняка помогает перенести болезнь в легкой форме и избежать леталного исхода.
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29.01.2022 10:28 Ответить
Вакцинация исключает вообще что вы получите заболевание в какой-либо "заметной" форме. Даже самые страшные заболевания ( как натуральная оспа, а не какой-то "ковид") полностью предотвращаются одной прививкой. Вакцинация означает что в случае попадания настоящего вируса в ваш организм иммунная система немедленно отреагирует мощным ударом, выработав столько антител что вирус просто не сумеет размножиться в каких-либо масштабах, которые представляли бы угрозу организму.
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29.01.2022 09:19 Ответить
Тупе запоребріковське, від грипу вакцини так само не завжди допомагають, т.я. ці віруси дуже швидку мутують, троляка ольгінська кацапська. Нах в спам!
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29.01.2022 10:14 Ответить
Вакцинация исключает вообще что вы получите заболевание в какой-либо "заметной" форме
---------------------------------------------
это исключительно Ваши смешные фантазии.
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29.01.2022 13:10 Ответить
Це тільки у випадку з ковідною вакциною чомусь так
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29.01.2022 10:08 Ответить
Не болею с 2013 года. Тогда был лютый грипон, что руку поднять не мог. Но слава богу полет нормальный пока Уколот файзером в размере двух штук, но в апреле наверно за 500 гривен уколю третью, не знаю зачем, но пусть будет

Сразу извиняюсь шо линк на кацапстан, но это вчера было и в хитпараде зашкварах у Петрушевского на Прямом:

https://www.kp.ru/online/news/4604529/ Украинец 27 раз привился от ковида ради путевки в санаторий
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29.01.2022 09:08 Ответить
Скажу так .что гриппом я раньше болел намного тяжелее чем ковидом
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29.01.2022 13:18 Ответить
Не бывает "прививок два раза"; это антинаучный бред, который можно было только впарить населению которое в школе прогуляло даже базовую биологию.
Иммунная система запоминает каждого "врага" на время, примерно равное средней продолжительности жизни человека в доисторическую эпоху (20-30 лет). Бустер даётся через 10 лет (плюс-минус) после первой прививки, если есть реальная угроза заражения, чтобы болезнь протекла вообще бессимптомно.
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29.01.2022 09:10 Ответить
А медична наука з вашими фантазыями не згодна
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29.01.2022 10:31 Ответить
лікар-фтизіатр з майже 40 років досвіду (моя близька родичка) учора мені сказала (розмовляли з нею по телефону про життя родинне) наступне: цей "омікрон" чи що там дуже схоже на давній грип (70-х 80-их років) - "важкий, тягучий", з складними пневмоніями. Тобто каже, нічого нового, просто було це давно і "молодняк"цього не знає, бо звичайно, не пам'ятає.
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29.01.2022 12:53 Ответить
...і взагалі мені нагадала про масові дитячі пневмонії початку 70-их років (1972-1974 рр.).
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29.01.2022 12:56 Ответить
До мого посту, який явно показує, що антиваксер і ковіддисидент сів у калюжу з твердженням "Не бывает "прививок два раза"; это антинаучный бред, который можно было только впарить населению которое в школе прогуляло даже базовую биологию."
це не має ніякого відношення.
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29.01.2022 13:20 Ответить
Оцей
Це лютий кацапський провокатор, котрий раніше носив нік Акваріус, і 3 роки назад рвав тут рубаху за Зеленського. Майте на увазі, ця гнида взагалі спутніком вколота в себе в Мордорі, тому й пише полоумну маячню. Спутнік просто так подіяв...
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29.01.2022 15:59 Ответить
Переводьте дітей в школах Києва на дистанційне вже! Половини дітей нема в класах, хворіють вчителі так, що нема, кому заміняти вже. Це не навчання. Діти все одне пропускають матеріал. Клічко, починай вже думати!
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29.01.2022 09:16 Ответить
Для таких "новостей" в английском языке есть специальный термин: "fearporn" - "страх-порнуха".
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29.01.2022 09:06 Ответить
Обратите внимание, с каждым новым "рекордом" заболеваемости всё меньше % госпитализированных и умерших.
И это хорошая новость.
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29.01.2022 10:25 Ответить
Шо ти робиш , Буковель ...
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29.01.2022 11:01 Ответить
вакцинуйтесь і не слуxайте провокаторів вакцина допомагае
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29.01.2022 17:07 Ответить
допомагає скоротити населення планети і заробити бігфармі.
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29.01.2022 18:07 Ответить
 
 