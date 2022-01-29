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Новости Санкции против России
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Санкции США против РФ за Украину будут направлены на снижение промышленного потенциала России, - Белый дом

Санкции США против РФ за Украину будут направлены на снижение промышленного потенциала России, - Белый дом

США в пакете санкций, готовящихся на случай "вторжения" РФ в Украину, подчеркнули меры, которые приведут к снижению российского промышленного потенциала, заявил сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома Питер Харрелл.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В виртуальном выступлении в Экспортном центре в Массачусетсе он сказал: "Мы не можем заранее предусмотреть все конкретные действия, но на самом деле цель состоит в том, чтобы принять меры, которые, по нашему мнению, приведут к снижению промышленного потенциала России и ее производственных мощностей, а не к проблемам обычных российских потребителей".

Он отметил, что "серьезные финансовые затраты понесут крупные российские финансовые учреждения", планируется также "ввести ряд достаточно жестких мер экспортного контроля, которые приведут к снижению промышленного потенциала России в среднесрочной и долгосрочной перспективе", а также "снизят способность России осуществлять промышленное производство в нескольких ключевых секторах".

Читайте также: Вашингтон не рассматривает всерьез отключение РФ от SWIFT или ограничение экспорта нефти и газа, - Bloomberg

Харрел не конкретизировал, на какие сектора российской экономики будут направлены санкции, однако СМИ со ссылками на чиновников из Белого дома упомянули об авиации, морском деле, робототехнике, искусственном интеллекте, квантовых вычислениях и обороне.

Харрел также заявил, что в Вашингтоне "совершенно уверены, что у нас будет очень высокий уровень согласованности с Европой, если Россия действительно вторгнется в Украину".

Как сообщило агентство Bloomberg, санкционные меры будут подразделяться на несколько категорий, включая ограничения на рефинансирование российского суверенного долга, финансовые санкции и выделение физических и юридических лиц, близких к Кремлю.

Западные союзники также работают над рядом мер, связанных с торговлей, охватывающих ключевые товары и секторы.

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санкции (11441) США (27094)


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Топ комментарии
+11
Штати думають над санкціями, а в Україні повно товарів продається з Московії! Влада США більший патріот України ніж влада України! Ганьба на весь світ!
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29.01.2022 09:07
+3
Это было нужно сделать сразу же после начала агрессии РФ против Грузии.
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29.01.2022 09:22
+3
То есть плохо что США дают оружие Украине ? Вот же скот, быдло неблагодарное. Почему амереканцы должны воевать за такое дерьмо как ты ?
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29.01.2022 09:33
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Наша відповідь Соросу.

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29.01.2022 09:06 Ответить
Штати думають над санкціями, а в Україні повно товарів продається з Московії! Влада США більший патріот України ніж влада України! Ганьба на весь світ!
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29.01.2022 09:07 Ответить
Використовую... Україна достатньо газу видобуває для побутових споживачів! Не бачу проблеми, а проблеми приватних підприємств Ахметова мене не цікавлять!
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29.01.2022 09:24 Ответить
Зрозумів.
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29.01.2022 09:50 Ответить
То есть плохо что США дают оружие Украине ? Вот же скот, быдло неблагодарное. Почему амереканцы должны воевать за такое дерьмо как ты ?
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29.01.2022 09:33 Ответить
Навзаєм.
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29.01.2022 09:51 Ответить
Від вас тхне кацапською методичкою.
Україна виборює СВОЮ незалежність.
А штати нам допомагають. Їм взагалі оця возня як зайва проблема.
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29.01.2022 09:52 Ответить
Петро Воля, не кацап? - я африканець
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29.01.2022 10:01 Ответить
Не знаю, що у нього в родословній. Можливо навіть свині і козли були..
Ментально- коцап коцапом.
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29.01.2022 10:03 Ответить
моя думка казачок сам по собі 73
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29.01.2022 10:06 Ответить
такі будуть палити в спину - 5 колонна.
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29.01.2022 10:07 Ответить
Вже стріляє.
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29.01.2022 10:21 Ответить
так - ганьба
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29.01.2022 10:22 Ответить
Як вже набридло безкінечно читати оце - будуть будуть будуть будуть . . Скільки не говори - халва , в роті солодше не стає .
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29.01.2022 09:09 Ответить
Вони кажуть будуть санкції з надією що не буде великої війни.
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29.01.2022 09:53 Ответить
Я розумію ,, просто не люблю коли безкінечно повторюють одне й те ж . . Сказав раз , ну другий , як відрізав , і досить . А то , враження таке що - тебе вважають за дебіла , якому треба повторити 100 разів , щоб дійшло нарешті .
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29.01.2022 10:32 Ответить
Це ж не для нашої авдиторії, а в уха хутлєру. До баби Вови погано доходить, стара вже...
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29.01.2022 10:34 Ответить
Впевнений, що Мінфін США вже працює над санкціями проти ворогів України Зеленського, Єрмака, Арахамії та іншої агентури ФСБ.
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29.01.2022 09:17 Ответить
Ви не володієте ситуацією зовсім і видаєте свої забаганки за впевненість.
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29.01.2022 09:20 Ответить
В любом случае Зеленский многое делает в интересах рф, его многое связывает с московией, он привык там работать...
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29.01.2022 09:30 Ответить
В московитів є компромат на Зеленського! Кажуть є відео як він ще в квн грав... Його в сауні раком Юзік грав!
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29.01.2022 09:32 Ответить
буба рoзсiреться зі штатами.
та і пес би загриз ту бубу - він Україну зі Штатами рoзсiре, той на голову прибулавлений...
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29.01.2022 09:19 Ответить
"розісре" і "розісреться"
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29.01.2022 09:21 Ответить
"розсере" - так гут?
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29.01.2022 09:35 Ответить
Правильно, в кам'яний період їх, в печери і землянки. Якщо їм війна важливіша ніж власний добробут, то нехай воюють, з тиграми, медведями і комариками.
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29.01.2022 09:20 Ответить
Это было нужно сделать сразу же после начала агрессии РФ против Грузии.
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29.01.2022 09:22 Ответить
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29.01.2022 09:48 Ответить
Здається у слові "зниження" варто "ж" замінити на "щ" 😬
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29.01.2022 10:00 Ответить
Між Зеленським і Байденом зростають розбіжності через Росію, Зеленский головою крутить то у сторону Лукашенко , т у сторону Кремля, а ЕС йому чужий, українська армія теж чужа тому що не радянська.
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29.01.2022 10:14 Ответить
Надейся на непомерный труд и крепость рук ---пройдеш
непройденный маршрут
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29.01.2022 10:21 Ответить
А могли бы против Путина и его окружения ввести. Зачем тогда президент, если за него отдувается вся страна..... Его решения ему и санкции!
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29.01.2022 10:27 Ответить
Против страны который год санкции это не влияет на внешнюю и даже внутреннюю политику)
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29.01.2022 10:29 Ответить
А навіщо санкції?
Зєля запевняє весь світ, що росія не нападе.
Ну хіба що невдячні українці надумають усунити його від влади.
Тоді хутін двине далі в Україну, йому на допомогу.
Тому Захід не повинен говорити про злочинця пуйла!

В цьому був зміст вчорашнього бенефісу найвеличнішого.
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29.01.2022 10:34 Ответить
Volodymyr Ariev
@VolodymyrAriev

США скликали @sec_council ООН через російську загрозу.
Зеленський робить заяви, з яких журналісти зрозуміли, що керівництво України применшує небезпеку від РФ і звинувачує західних партнерів у панічних настроях.

Він знецінив зусилля наших партнерів.
Так діє ворог або ідіот.
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29.01.2022 10:37 Ответить
я в шоке от этих его заявлений. Зачем он это сделал???
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29.01.2022 16:26 Ответить
помітив дуже цікаву тенденцію за останній тиждень... ті батьки, що не хочуть, щоб їх дітлах поїхав в Україну вбивати та якщо вчиться у військовому вишу - роблять так, щоб його виключили : Дитина розкурює вайпер десь біля входу до вишу, на нього докладують та відраховують ... пропонуючи за поновлення величенький хабар.. звісно його платити ніхто не збирається
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29.01.2022 10:42 Ответить
США с Украиной разные политические цели. Им интересно сохранение государства РФ, как противовес Китаю, нам это совсем неинтересно, а даже наоборот.
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29.01.2022 11:06 Ответить
 
 