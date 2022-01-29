Санкции США против РФ за Украину будут направлены на снижение промышленного потенциала России, - Белый дом

США в пакете санкций, готовящихся на случай "вторжения" РФ в Украину, подчеркнули меры, которые приведут к снижению российского промышленного потенциала, заявил сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома Питер Харрелл.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В виртуальном выступлении в Экспортном центре в Массачусетсе он сказал: "Мы не можем заранее предусмотреть все конкретные действия, но на самом деле цель состоит в том, чтобы принять меры, которые, по нашему мнению, приведут к снижению промышленного потенциала России и ее производственных мощностей, а не к проблемам обычных российских потребителей".

Он отметил, что "серьезные финансовые затраты понесут крупные российские финансовые учреждения", планируется также "ввести ряд достаточно жестких мер экспортного контроля, которые приведут к снижению промышленного потенциала России в среднесрочной и долгосрочной перспективе", а также "снизят способность России осуществлять промышленное производство в нескольких ключевых секторах".

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Харрел не конкретизировал, на какие сектора российской экономики будут направлены санкции, однако СМИ со ссылками на чиновников из Белого дома упомянули об авиации, морском деле, робототехнике, искусственном интеллекте, квантовых вычислениях и обороне.

Харрел также заявил, что в Вашингтоне "совершенно уверены, что у нас будет очень высокий уровень согласованности с Европой, если Россия действительно вторгнется в Украину".

Как сообщило агентство Bloomberg, санкционные меры будут подразделяться на несколько категорий, включая ограничения на рефинансирование российского суверенного долга, финансовые санкции и выделение физических и юридических лиц, близких к Кремлю.

Западные союзники также работают над рядом мер, связанных с торговлей, охватывающих ключевые товары и секторы.

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