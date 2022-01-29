В 2021 году в Украину не пропустили около семи тысяч россиян, - Госпогранслужба
Почти в 2,5 раза выросло количество граждан России, которым отказали в пропуске в Украину за 2021 год, достигнув около семи тысяч человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
"В течение прошлого года на государственной границе Украины наблюдалось увеличение пассажиропотока. В целом движение пассажиров по сравнению с позапрошлым годом выросло на 18% и составило 39 млн человек", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пограничники отказали в пропуске через границу около 46 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем в 2020 году. Из них количество непропущенных иностранцев составило около 31 тыс.
"Главными причинами отказов в пропуске через границу для иностранных граждан, как и в прошлом году, были карантинные ограничения и не подтверждение цели поездки в нашу страну. Причиной непропускания через границу для наших соотечественников стали недействительные документы, отсутствие поручения родителей и запрет выезда за пределы страны" , - отметили в Госпогранслужбе.
На втором месте по количеству отказов во въезде - граждане Молдовы (более 5300 человек, почти втрое больше, чем в 2020-м). Кроме того, украинским пограничникам часто приходилось отказывать гражданам Индии (1435), Румынии (1399), Польши (1319), Египта (1114) и Белоруси (765).
В то же время, уточняют в Госпогранслужбе, значительно снизилось количество не пропущенных в Украину граждан Израиля.
В общей сложности пограничники отказали в пропуске через границу 46 тыс. человек, среди которых около 31 тыс. – иностранцы.
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Здесь водки нет!!!!
Не росіян, а московитів треба писати!
а мабуть брешуть як завжди.
Думаю никто не удивится, если окажется что в 10 раз больше, чем отказано
Жорсткий візовий контроль!!!
Хто за це має відповісти?!
Ну хто хто - барига звісно!!!
Чи є інші варіанти відповіді?
Шо це робиться, у нас Крим загарбали з калашами, 15000 вбитих на Донбасі, а ми навіть візи для ворогів не ввели! Ганьба!!!
Збройне захоплення Криму московитами в 2014 році, а у нас навіть візового режиму нема з агресором!!!
Це ганьба!!!
Вчіться писати правильно!
Не Росія, а московія!
Не росіяни, а московити, вороги, какцапи, агресори, вбивці, живодери, психічно хворі!
Ми культурна і розумна нація, ми повинні правильно писати і висловлюватись!
на кацапії чомусь здорожали труні....
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Мало. Руснявым вообще нужно запретить в Украину ездить.