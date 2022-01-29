В 2021 году в Украину не пропустили около семи тысяч россиян, - Госпогранслужба

Почти в 2,5 раза выросло количество граждан России, которым отказали в пропуске в Украину за 2021 год, достигнув около семи тысяч человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"В течение прошлого года на государственной границе Украины наблюдалось увеличение пассажиропотока. В целом движение пассажиров по сравнению с позапрошлым годом выросло на 18% и составило 39 млн человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники отказали в пропуске через границу около 46 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем в 2020 году. Из них количество непропущенных иностранцев составило около 31 тыс.

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"Главными причинами отказов в пропуске через границу для иностранных граждан, как и в прошлом году, были карантинные ограничения и не подтверждение цели поездки в нашу страну. Причиной непропускания через границу для наших соотечественников стали недействительные документы, отсутствие поручения родителей и запрет выезда за пределы страны" , - отметили в Госпогранслужбе.

На втором месте по количеству отказов во въезде - граждане Молдовы (более 5300 человек, почти втрое больше, чем в 2020-м). Кроме того, украинским пограничникам часто приходилось отказывать гражданам Индии (1435), Румынии (1399), Польши (1319), Египта (1114) и Белоруси (765).

В то же время, уточняют в Госпогранслужбе, значительно снизилось количество не пропущенных в Украину граждан Израиля.

В общей сложности пограничники отказали в пропуске через границу 46 тыс. человек, среди которых около 31 тыс. – иностранцы.

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