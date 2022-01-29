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В 2021 году в Украину не пропустили около семи тысяч россиян, - Госпогранслужба

В 2021 году в Украину не пропустили около семи тысяч россиян, - Госпогранслужба

Почти в 2,5 раза выросло количество граждан России, которым отказали в пропуске в Украину за 2021 год, достигнув около семи тысяч человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"В течение прошлого года на государственной границе Украины наблюдалось увеличение пассажиропотока. В целом движение пассажиров по сравнению с позапрошлым годом выросло на 18% и составило 39 млн человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники отказали в пропуске через границу около 46 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем в 2020 году. Из них количество непропущенных иностранцев составило около 31 тыс.

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"Главными причинами отказов в пропуске через границу для иностранных граждан, как и в прошлом году, были карантинные ограничения и не подтверждение цели поездки в нашу страну. Причиной непропускания через границу для наших соотечественников стали недействительные документы, отсутствие поручения родителей и запрет выезда за пределы страны" , - отметили в Госпогранслужбе.

На втором месте по количеству отказов во въезде - граждане Молдовы (более 5300 человек, почти втрое больше, чем в 2020-м). Кроме того, украинским пограничникам часто приходилось отказывать гражданам Индии (1435), Румынии (1399), Польши (1319), Египта (1114) и Белоруси (765).

В то же время, уточняют в Госпогранслужбе, значительно снизилось количество не пропущенных в Украину граждан Израиля.

В общей сложности пограничники отказали в пропуске через границу 46 тыс. человек, среди которых около 31 тыс. – иностранцы.

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Госпогранслужба (6568) граница (5302) пограничники (1583)


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Топ комментарии
+26
Та введіть вже, нарешті візи для кацапів.
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29.01.2022 09:26
+17
візовий режим з кацапами і Білорусами
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29.01.2022 09:37
+16
Візовий режим з московією мав бути введений ще в 14 році!!!
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29.01.2022 09:38
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Правила форума Совет форумчан
Нужно было их растрелять и обобрать до нитки!!!
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29.01.2022 09:24 Ответить
Мы такое не будем делать - мы же не кацапы ...
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29.01.2022 10:01 Ответить
А зря, нужно быть гиршыми за кацапов, нужно сеять панику в их рядах. И что бы эти мрази боялись не только покойного Степана Андреевича, но и простого рядового украинца
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29.01.2022 10:05 Ответить
Абизян иди нах за свой поребрик!!!
Здесь водки нет!!!!
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29.01.2022 10:37 Ответить
ТІ что еще за хрен с горы?
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29.01.2022 13:03 Ответить
ви вважаєте себе цивілізованою людиною, чи ототожнюєте себе з московітами-андрофагами?
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29.01.2022 15:43 Ответить
Та введіть вже, нарешті візи для кацапів.
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29.01.2022 09:26 Ответить
Кому сейчас эта волокита и растрата денег нужна? Кацапам и так прекрасно отказывают при помощи одного нехитрого штампа.
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29.01.2022 09:32 Ответить
Як кому? Візи по $200, виручку на посилення обороноздатності України
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29.01.2022 09:34 Ответить
А наши чинуши будут списывать по 300 долл за каждую визу из бюджета на себя?
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29.01.2022 09:44 Ответить
Нет уж, пусть лучше погранец с чашкой чая и штампик.
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29.01.2022 09:45 Ответить
Давно нужно было закрыть границу для кацапов, нахер они вообще здесь нужны? Нех. шастать и точка.
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29.01.2022 10:42 Ответить
нема кому... ми звикли обирати до владних структур запроданців та таємних агентів московітських спецслужб.
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29.01.2022 15:46 Ответить
Простих московитів не пускають, а всякі Шуфутінські і Басти спокійно дають концерти і заробляють тут бабло!
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29.01.2022 09:28 Ответить
Доречі у вас в тексті помилок багато!
Не росіян, а московитів треба писати!
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29.01.2022 09:29 Ответить
Не Росія, а московія! Пишіть правильно!
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29.01.2022 09:30 Ответить
не пройшло півкацдевізіі, хоть щось.... як зелені не брешуть..
а мабуть брешуть як завжди.
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29.01.2022 09:31 Ответить
візовий режим з кацапами і Білорусами
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29.01.2022 09:37 Ответить
Візовий режим з московією мав бути введений ще в 14 році!!!
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29.01.2022 09:38 Ответить
нема кому; Країною керують маланські запроданці. Ви ж, напевно, чули про їхні таємні обнімашки з пуйлом?
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29.01.2022 15:52 Ответить
Интересно бы узнать статистику по другим цифрам -1) сколько граждан Украины за 2021 год "посетили" РФ ( включая и через Беларусь) 2) сколько граждан Украины "посетили" оккупированные территории ОРДЛО за 2021 год 3) сколько граждан Украины " посетили" оккупированный и аннексированный Крым ( и Севастополь) за 2021 г. ( отдельно за весь год и дополнительно данные в "курортный сезон" май - сентябрь. Мне например данная статистика была бы более интересна чем то сколько из заезжающих граждан страны оккупанта не "пропустили".
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29.01.2022 09:39 Ответить
Что то вы путаете...Или это может ввели последнее время ( и я не в курсе)..
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29.01.2022 10:41 Ответить
Все таки не очень то верится. Потому что шатающихся и в Крым и в ОРДЛО ( через РФ) и в РФ стало конечно меньше, но не на столько что бы это касалось только обладателей ( второго паспорта РФ), приглашения от " родственников" или документов" о временном проживании"( разве что их в РФ дают как "горячие пирожки" всем чьи предки родились в составе Российской империи в границах 1813 года). Ну если так то это хорошо. Как говорится " нехр-н шастать", что бы потом не приходилось вытаскивать как заложников. К этому нужно было бы еще разорвать еще с 2014 г. дип отношения, закрыть посольства и консульства, прервать все виды транспортного включая авто. сообщение) Но это уж как есть. ( не хватило " политической воли")
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29.01.2022 11:02 Ответить
Нет я не настолько категоричен. У меня не причин вам не доверять. Просто я высказал свои сомнения. Не верится что все посещающие РФ, Крым и т.д. паспорт РФ, вид на жительство в РФ или "приглашение от родственников" ( хотя возможно именно эти предложения "штампуются", как говорится бизнес есть бизнес) Но если вы со знанием ситуации говорите что все выглядит именно так., то вероятно так и есть. ( я не посещал все эти территории как минимум с 2012-1013 г) Но я подобным положением дел удовлетворен. Если у нас не доходят руки, то пусть это своими руками делает РФ. Война то "гибридная" но все таки это война, а значит должны быть и соответствующая реакция. Нужно как минимум вводить визовый режим. А лучше разрыв дип отношений.
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29.01.2022 11:30 Ответить
Во.. так это еще зависит от вида транспорта... Ну и система...
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29.01.2022 12:34 Ответить
А еще было бы очень интересно узнать: Сколько граждан РФ ВПУСТИЛИ в Украину.
Думаю никто не удивится, если окажется что в 10 раз больше, чем отказано
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29.01.2022 10:23 Ответить
Потрібно негайно вводити візовий режим для московитів і бульбашів!!!
Жорсткий візовий контроль!!!
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29.01.2022 09:41 Ответить
А скільки пропустили ?
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29.01.2022 09:44 Ответить
Подумати тільки... Там 100% ніби за Україну?!
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29.01.2022 10:28 Ответить
Ну, а військо чого зібрали? Не для війни ж банальної, то ж просто непропущених треба провести, їм сільна нада.
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29.01.2022 09:57 Ответить
Нехай прихильники і Порошенка, і Зеленського пояснять чому з кацапами не було введено візовий режим відразу після захоплення Криму? Хоча питання, скоріше за все, риторичне.
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29.01.2022 09:59 Ответить
Какого хрена их вообще пускать? Приехал кацап - от ворот поворот. Есть там родственники - решайте визу, чтобы выехать. Это абсурд какой-то. У меня там тоже родственники, но я в гробу их видал, и в гробу даже видеть не хочу, ни слышать, ни знать
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29.01.2022 10:12 Ответить
абсурд те, шо ми до влади запроданців та агентів кремля обираємо! подивіться на цю шоблу з кандидатів у президенти: одні риги, ***********, майбахи, просто "гості" з московії... пальчевські/разумкови/бабийулі/авакяни/бойки з рабіновічами... ***.ть, фу! аж засмерділо! на нормальних людей нас чомусь не тягне.
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29.01.2022 16:03 Ответить
Почему не тянет? Я на позапрошлых парламентских за Самопомощь голосовал, они сами слились, потом за Голос, так этот, что без боя не сдаётся, быстро лыжи натер. Я в следующий раз ни за какие идеи и лозунги за львовских "патриотов", которые присягу принимают, а потом мандаты складывают и расходятся, ни в коем случае голосовать не буду. Потом, не считая рыгов, кто там? "Сила и честь", "Удар", "Юлька"? Только ЕС остались, но мне лично друг медведчука и ахметова как-то не подходит, он олигарх, чмо похуже ЗЕ, хоть я за сывочолого и голосовал, потому что думал, что Вовка лизаться с пуйлом начнет. А оно вон как, катастрофы не произошло, он даже на украинском заговорил
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29.01.2022 18:01 Ответить
Мрази и так просачиваются в Украину - в Киев через Вышгород ...
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29.01.2022 10:13 Ответить
Чому після того як Путін напав на Україну в 2014 році і забрав Крим не введено візовий режим з агресором?!
Хто за це має відповісти?!
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29.01.2022 10:13 Ответить
Відповісти хто має?
Ну хто хто - барига звісно!!!
Чи є інші варіанти відповіді?
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29.01.2022 10:45 Ответить
як це хто? дружбан пуйла пєца, 5-й президент наш.
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29.01.2022 16:05 Ответить
Давно настав час вводити візовий режим.
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29.01.2022 10:17 Ответить
знакомый участник АТО не смог поехать похоронить отца в мордор,а его бывший коллега ватан как с добрым утром ездит к маме которая живёт в Черновцах и посмеивается...вот так.
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29.01.2022 10:18 Ответить
Ага, потім в буцигарні гнити...
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29.01.2022 10:25 Ответить
Європі треба відміняти безвіз поки Україна не введе візовий режим з Московією !
Шо це робиться, у нас Крим загарбали з калашами, 15000 вбитих на Донбасі, а ми навіть візи для ворогів не ввели! Ганьба!!!
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29.01.2022 10:20 Ответить
Та мало того, європа санкції вводе проти параші, а ми з нею на всіх обкртах торгуємо. Це ж треба під час війни один президент барига, другий, м'яко говорячі, тупий.
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29.01.2022 10:56 Ответить
15 000 вбитих на Донбасі !!!
Збройне захоплення Криму московитами в 2014 році, а у нас навіть візового режиму нема з агресором!!!
Це ганьба!!!
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29.01.2022 10:27 Ответить
Країною правлять агенти кремля та запроданці; шо тут незрозуміло?
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29.01.2022 16:08 Ответить
Тю, так они ч/з ордло уже прошли по программе гундосой-сивухи
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29.01.2022 10:31 Ответить
Шановні українці!
Вчіться писати правильно!
Не Росія, а московія!
Не росіяни, а московити, вороги, какцапи, агресори, вбивці, живодери, психічно хворі!
Ми культурна і розумна нація, ми повинні правильно писати і висловлюватись!
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29.01.2022 10:42 Ответить
на фоні кацапського вторженя в Україну,
на кацапії чомусь здорожали труні....
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29.01.2022 11:08 Ответить
БЕларусов на хиба???? ИМ и так достается.Беларусским мусорам и воякам то да.Им вообще закрыть на всегда дорогу в цивилизацию.
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29.01.2022 12:47 Ответить
В 2021 году в Украину не пропустили около семи тысяч россиян, - Госпогранслужба Источник:
========
Мало. Руснявым вообще нужно запретить в Украину ездить.
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29.01.2022 12:57 Ответить
Якщо скасувати безвіз, то бізнес на шлагбаумі (1000$ - пущу, 0$ - не пущу) закінчиться, будуть втрати для економіки: https://www.google.com/search?q=%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA https://www.google.com/search?q=хабар+прикордонник
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29.01.2022 14:29 Ответить
 
 