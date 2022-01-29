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Новости Коронавирус и карантин
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На 29 января в стране две красные и 16 оранжевых областей, - Минздрав

На 29 января в стране две красные и 16 оранжевых областей, - Минздрав

По состоянию на 29 января на красном уровне эпидопасности находятся Ивано-Франковская и Ровенская области, на оранжевом – 16 областей, остальные регионы и столица – на желтом уровне эпидопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 28 января уровень заболеваемости в стране составляет 709 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек. В Киеве уровень заболеваемости составляет 648 на 100 тыс. человек.

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Ивано-Франковской области – 1 917 на 100 тыс. населения, а также в Сумской – 1 409, Тернопольской – 1 252 и Черновицкой областях – 1 216 на 100 тыс. населения.

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Показатель коэффициента выявления случаев инфицирования превышен в целом по стране – 20,5% и в 15 областях.

Уровень госпитализаций по стране на 28 января составляет 49,6 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций – 31,5.

Показатель уровня госпитализаций по состоянию на 28 января превышен в девяти регионах: в Винницкой области – 72,8 на 100 тыс. населения, Волынской – 65,9, Житомирской – 61,0, Закарпатской – 62,4, Ивано-Франковской – 109 ,5, Ровенской – 66,4, Сумской – 65,3, Хмельницкой – 65,6 и в Черновицкой области – 83,7 на 100 тыс. населения при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

Загруженность коек с кислородом по стране на 28 января составляет 32% при определенном показателе в 65%, в Киеве – 18,9%. Показатель загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

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На 29 января в стране две красные и 16 оранжевых областей, - Минздрав 01

эпидемия (789) коронавирус (17042)


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ЧОГОСЬ ПРИМОВКЛИ АНТИВАКЦИНАТОРИ...
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29.01.2022 10:39 Ответить
Вимирають потихенько ....
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29.01.2022 10:57 Ответить
А що Ви від них очикуєте и чому волаєте судячи з того, що капсом пости свої пишете? Антиваксерам це все ковідобєсіє якось до лампади. Аби їх не чіпали і не ускладнювали життя своїми дебільними заборонами та локдаунами яки ні до чого не призводять, судячи з стану справ на третьому році пандемії.
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29.01.2022 14:28 Ответить
Мы просто тащимся от вас и от того, сто происходит в мире и как вас обули! На комментарии просто времени не хватает.
Люблю наблюдать за https://www.youtube.com/watch?v=rjLMEtuzuek НОВОСТЯМИ ИЗ ИТАЛИИ, где 90% привитых, большинство третьей, и 200тыс в сутки заражений и переполненые больницы.
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30.01.2022 09:53 Ответить
а Ви любитель вакцин подивіться як у Канаді людей допекли... загугліть "Конвой свободи"
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29.01.2022 14:33 Ответить
саме цікаве - пишуть про всяку лабуду зі всього світу. Знаходять такі новини, що просто капець, а що робиться в Канаді - мовчать, як в рот води набрали... Бутусов, борець ти за правду і чесну журналістику, агов !!!
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29.01.2022 18:29 Ответить
Тому що в Україні самий страшний злочин це не вірити в короновірус. Якщо в тебе є медійний ресурс, на який заходить багато користувачив, його може забанити як і Google, та можуть забрати і "слуги народу". Дали вказівку, що антівакцінаторів меншість, от і приходиться видаляти коменти, та лайки, а то і зовсім банити.
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30.01.2022 13:03 Ответить
 
 