На 29 января в стране две красные и 16 оранжевых областей, - Минздрав

По состоянию на 29 января на красном уровне эпидопасности находятся Ивано-Франковская и Ровенская области, на оранжевом – 16 областей, остальные регионы и столица – на желтом уровне эпидопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 28 января уровень заболеваемости в стране составляет 709 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек. В Киеве уровень заболеваемости составляет 648 на 100 тыс. человек.

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Ивано-Франковской области – 1 917 на 100 тыс. населения, а также в Сумской – 1 409, Тернопольской – 1 252 и Черновицкой областях – 1 216 на 100 тыс. населения.

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Показатель коэффициента выявления случаев инфицирования превышен в целом по стране – 20,5% и в 15 областях.

Уровень госпитализаций по стране на 28 января составляет 49,6 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций – 31,5.

Показатель уровня госпитализаций по состоянию на 28 января превышен в девяти регионах: в Винницкой области – 72,8 на 100 тыс. населения, Волынской – 65,9, Житомирской – 61,0, Закарпатской – 62,4, Ивано-Франковской – 109 ,5, Ровенской – 66,4, Сумской – 65,3, Хмельницкой – 65,6 и в Черновицкой области – 83,7 на 100 тыс. населения при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

Загруженность коек с кислородом по стране на 28 января составляет 32% при определенном показателе в 65%, в Киеве – 18,9%. Показатель загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

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