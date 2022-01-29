РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12540 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 564 20

Для "избежания кровопролития в Европе" Джонсон еще раз готов встретиться с Путиным

Для

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон активизирует дипломатические усилия для разрешения кризиса вокруг Украины, в рамках которых проведет на следующей неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на агентство Reuters.

Представитель Даунинг-стрит заявил, что "премьер-министр полон решимости ускорить дипломатические усилия и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе".

"Он подтвердит необходимость деэскалации со стороны России и дипломатического сотрудничества при разговоре с президентом Путиным", - заявил спикер британского премьера.

Впрочем, в офисе Джонсона не сообщили подробности, когда именно состоится встреча, отметив лишь, что состоится "визит в регион".

Читайте также: Британия без колебаний ужесточит санкции против России, - Джонсон

Как сообщалось, 25 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон без колебаний усилит санкции против Москвы и будет способствовать любому развертыванию НАТО, если РФ совершит новую агрессию против Украины.

Джонсон заявил, что готов снова поговорить с Путиным на фоне угрозы вторжения российских войск в Украину, а также в очередной раз напомнил Москве о последствиях такого шага. Последние переговоры Джонсона с Путиным прошли 13 декабря 2021 года.

Читайте также: Джонсон о возможном вторжении РФ в Украину: "Может быть новая Чечня"

путин владимир (31536) Джонсон_Борис (506)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Правильнее тебя в психушку посадить. Чтоб ты там принудительно препараты принимал, раз сам их не пьешь.
показать весь комментарий
29.01.2022 10:54 Ответить
+11
Дають можливість тєрпілам спокійно відійти, не псуючи повітря.
показать весь комментарий
29.01.2022 10:38 Ответить
+10
показать весь комментарий
29.01.2022 10:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дають можливість тєрпілам спокійно відійти, не псуючи повітря.
показать весь комментарий
29.01.2022 10:38 Ответить
Та никогда расея не нападет на Украину. Гибридно да, отжать там район какой-то и все. Развязать 3ю мировую войну - это самоубийство. Для имбецылов, которые считают, что в Украине нету ядерного оружия скажу одно. У нас есть 5 АЭС. не 4, а 5. Чернобыльская до сих пор действующая, между прочим. Так вот. Их нужно заминировать в первую очередь. Заминировать грамотно, что б если шо - выхлоп был максимально возможным. И вот если нас попытаются окупирровать и будут ковровые бомбардировки городов - то тогда, хер с ним - весь мир в труху, шоб на этом сраном земном шарике места не было ни кому!!! ИМХО!!!!! Иесли уходить, то уходить красиво. А вы скажите: "А как же наши дети?". Так пусть дети будут рабами кацапов?
показать весь комментарий
29.01.2022 10:38 Ответить
Правильнее тебя в психушку посадить. Чтоб ты там принудительно препараты принимал, раз сам их не пьешь.
показать весь комментарий
29.01.2022 10:54 Ответить
Когда Иван с Рязани придет к тебе домой и будет трахать твою жену и дочь, а возможно и тещу, и тут ты на это надеешся, и даст тебе сто рублей на вотку и шобы сдачу принес, вспомни меня, бедолага
показать весь комментарий
29.01.2022 11:00 Ответить
так ничего нового - многие думают так дравно. вполне вероятно, резиденты рф уже внедрены на АЭС, шоб помешать такому плану. но это теоретически: президент у нас не Бандера...
показать весь комментарий
29.01.2022 11:14 Ответить
Презедент у нас хрен знает что...
показать весь комментарий
29.01.2022 11:17 Ответить
А "Моніка Зєлінскі" готова зустрічатися з Путіним хоч тричі... за одну ніч...
показать весь комментарий
29.01.2022 21:30 Ответить
показать весь комментарий
29.01.2022 10:39 Ответить
Да хай вже нападають, скоріше створиться українсько - китайский кордон...)))
показать весь комментарий
29.01.2022 10:45 Ответить
Министр по делам Европы Михаэль Рот заявил, что МИД Германии считает "Голодомор "ужасающей катастрофой", но не согласился с определением "геноцид". Точно так же повела себя и Парламентская ассамблея Совета Европы,отказавшаяся признать Голодомор в Украине геноцидом.
показать весь комментарий
29.01.2022 10:54 Ответить
Московитам потрібна вся Україна для підтимки свого "вялічія" та міфу про слав'нський народ та приналежність до Європи. А як вони то роблять: через Єрмака-Коломойського-Зеленського чи прямим військовим вторгненням - вже другорядне. Не вийде Єр-Ко-Зе - попруть армією. А нам треба готуватись до найгіршого сценарію розвитку подій, бо без України міфічна "Росія" з міфічним "слав'янським руським народом", що були вигадані 300 років тому Петром І, лусне, наче мильна бульбашка.
показать весь комментарий
29.01.2022 10:56 Ответить
показать весь комментарий
29.01.2022 10:59 Ответить
Якщо так все є як тут надруковано , то світ пегеміг те ***** і війни далі вже не буде ні в якому випадку . Його його ж щури придушать у тому його бункері .
показать весь комментарий
29.01.2022 11:11 Ответить
а якщо не щури і не в бункері-то вже й не перемога?
кроки назад від того бункерфюрера-значно більша перемога над ******,ніж його смерть.бо для нього та для вати то принизливіше
показать весь комментарий
29.01.2022 11:42 Ответить
перемогою рахується все те , що в різних ступенях принесе максимальне руйнування мордору разом з його щурами . Як в тому анекдоті ...... пливуть по річці дон гроби , в одних хороші кацапи а в других погані ..... але пливуть всі !!! А Бог нас потім розсудить .
показать весь комментарий
29.01.2022 11:53 Ответить
Рональд Рейган, республиканец, проблему Советского Союза решил просто, ясно назвал коммунизм формой безумия, а СССР - империей зла, и прекратил существование этого самого корня зла.
Сейчас западные неолибералы не могут просто назвать фашистской идеологию "Русскага Мира" и прекратить существование Рашки. Более того, они всячески поддерживают существование РФ. В чем с нами кардинально разные, увы, цели.
показать весь комментарий
29.01.2022 11:01 Ответить
Отставка на носу, Толстый БоДжо торопится заглянуть в глаза Путлеру и застолбить место в Газпроме, пока французкий извращенец геронтофил путераст Макарон отвлекся, надо успеть лизнуть дупу бункерной крысы.
показать весь комментарий
29.01.2022 11:08 Ответить
Дякуємо США, Великобританії, Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Чехії, Тупції, які допомагають Україні, а наш Володя, Німеччина стали з росією в один ряд. Радянський Союз, наслідування якого після розпаду перейшло до росії, крім заводів, спеціалістів та різного майна привезли на росію звідти і нацизм, який разом впроваджують в життя. Німецький нацизм не здох, він сьогодні живе на росії.
показать весь комментарий
29.01.2022 12:28 Ответить
Джонсон вже готовий знову зазирнути в очі Пуйлу..
Чи не в очі? А, можливо, й не Пуйлу, а котромусь з його двійників?
А какая разніца?
Куди ляльководи накажуть цим клоунам, туди вони й заглядатимуть.
Пам'ятаєте як казав колись Шекспір:
"Трясця твоїй матері! Ні, ви тільки погляньте - перетворили світ на ляльковий балаган.."
показать весь комментарий
29.01.2022 15:40 Ответить
 
 