Для "избежания кровопролития в Европе" Джонсон еще раз готов встретиться с Путиным
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон активизирует дипломатические усилия для разрешения кризиса вокруг Украины, в рамках которых проведет на следующей неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на агентство Reuters.
Представитель Даунинг-стрит заявил, что "премьер-министр полон решимости ускорить дипломатические усилия и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе".
"Он подтвердит необходимость деэскалации со стороны России и дипломатического сотрудничества при разговоре с президентом Путиным", - заявил спикер британского премьера.
Впрочем, в офисе Джонсона не сообщили подробности, когда именно состоится встреча, отметив лишь, что состоится "визит в регион".
Как сообщалось, 25 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон без колебаний усилит санкции против Москвы и будет способствовать любому развертыванию НАТО, если РФ совершит новую агрессию против Украины.
Джонсон заявил, что готов снова поговорить с Путиным на фоне угрозы вторжения российских войск в Украину, а также в очередной раз напомнил Москве о последствиях такого шага. Последние переговоры Джонсона с Путиным прошли 13 декабря 2021 года.
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кроки назад від того бункерфюрера-значно більша перемога над ******,ніж його смерть.бо для нього та для вати то принизливіше
Сейчас западные неолибералы не могут просто назвать фашистской идеологию "Русскага Мира" и прекратить существование Рашки. Более того, они всячески поддерживают существование РФ. В чем с нами кардинально разные, увы, цели.
Чи не в очі? А, можливо, й не Пуйлу, а котромусь з його двійників?
А какая разніца?
Куди ляльководи накажуть цим клоунам, туди вони й заглядатимуть.
Пам'ятаєте як казав колись Шекспір:
"Трясця твоїй матері! Ні, ви тільки погляньте - перетворили світ на ляльковий балаган.."