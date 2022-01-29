Для "избежания кровопролития в Европе" Джонсон еще раз готов встретиться с Путиным

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон активизирует дипломатические усилия для разрешения кризиса вокруг Украины, в рамках которых проведет на следующей неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на агентство Reuters.

Представитель Даунинг-стрит заявил, что "премьер-министр полон решимости ускорить дипломатические усилия и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе".

"Он подтвердит необходимость деэскалации со стороны России и дипломатического сотрудничества при разговоре с президентом Путиным", - заявил спикер британского премьера.

Впрочем, в офисе Джонсона не сообщили подробности, когда именно состоится встреча, отметив лишь, что состоится "визит в регион".

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Как сообщалось, 25 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон без колебаний усилит санкции против Москвы и будет способствовать любому развертыванию НАТО, если РФ совершит новую агрессию против Украины.

Джонсон заявил, что готов снова поговорить с Путиным на фоне угрозы вторжения российских войск в Украину, а также в очередной раз напомнил Москве о последствиях такого шага. Последние переговоры Джонсона с Путиным прошли 13 декабря 2021 года.

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