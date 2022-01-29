Россия заявляет о возвращении части войск от украинской границы на места постоянной дислокации
Войска и авиация Западного военного округа России завершили плановую проверку боевой готовности и возвращаются на места базирования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу военного округа.
При этом продолжаются мероприятия по боевой подготовке на полигонах.
"Впереди целый комплекс мер, в том числе двусторонние тактические учения по привлечению авиации и систем ПВО", - ответил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.
Отмечается, что подразделения бригад связи, отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты прибывают в пункты постоянной дислокации.
"Авиация, задействованная в ходе проверки, тоже вернулась на аэродромы базирования", – утверждают в пресс-службе.
25 января Западный и Южный военные округа России объявили о начале проверки боеготовности с передислокацией подразделений на отдаленные полигоны.
Проверку начали на фоне кризисных отношений России с НАТО и опасений США и Европы по поводу новой российской агрессии против Украины.
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Що ми побачили, хто показав, що він друг України у важкий час, а хто навпаки підтвердив, що він ворог і підтримує путіна?!
Якщо когось забув, то доповніть!
Великі Друзі України і наші Союзники - Брати - США, Велика Британія, Канада, Туреччина, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Польща.
Підтримка Путіна - Німеччина, Франція, Угорщина, Хорватія, Люксимбург, Австрія, Чорногорія, Зеленський, Єрмак, Медведчук, Фірташ.
Прошу доповнити, може я когось забув!
Наступая на государство с 800 тысячной армией и вторым ядерным арсеналом!
Такої країни , як "Россія" НЕ ІСНУЄ і НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ні юридично , ні фактично і кордонів міфічної "Россіі" НІКОЛИ НЕ БУЛО ПОЗНАЧЕНО на жодній мапі світу ( навіть на мапах самої ерефії ) ні в давні часи , ні в теперішні .
Були угро-фінські племена , жінок яких згвалтували ординці татаро-монгольської орди , в результаті чого виник Мошковський улус Кримсько-Татарського ханства , який згодом й став Мошковією ( Мошковськім царством ) .
Цар Мошковії ( позашлюбний син грузинського князя й половчанки , яка на той час була дружиною мошковського царя ) Петро1 перетворив свою Мошковію на імперію , вкравши для неї назву "Россійская" ( назва "Мошковская" для нього не благородно звучала ) , яку комуністи згодом перейменували на СРСР ( СССР ) .
При розпаді СРСР ( СССР ) й утворилася РФ ( Россійская Фєдєрація ) , тобто ЕРЕФІЯ , яка існує , поки що , й до сьогодні .
Оскільки НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ніякої " Россіі" , то , відповідно , й НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ніяких "русскіх" .
Отже : Є ЕРЕФІЯ ( або ж Мошковія ) і є ЕРЕФЦІ , зважаючи на теперішню назву їх країни , або ж є МОШКОВІТИ , зважаючи на історію їх виникнення .
Мошковіти , відколи вони існують , завжди жили війною , вбивствами , грабежем , мародерством та крадіжками .
Правителі Мошковії завжди страждали почуттям своєї меншовартісності . Звідси і їх категорична відмова від своїх власних предків ( Кому ж хочеться визнавати себе потомком гвалтівника ? ) , і настирне примазування до чужих предків ( Але ж який слов'янин з потомка угро-фінки та татаро-монгола ? ) і самопроголошення свого "старшебратства" ( Дуже вже не хочеться мошковітам визнавати , що їх країна виникла лише 1991 року і є спадкоємицею Мошковії , країни , що виникла лише після занепаду Кримсько-Татарського ханства .) ...
В путлера , як і у всіх правителів Мошковії , надзвичайно хворе "самолюбіє" й дуже тисне почуття меншовартісності - звідси й така агресія й ненависть до сусідів , особливо до України , адже , скільки не знищували вони історичні документи , а правда про їх походження все одно вилазить , як не в документах , то в самій нашій лінгвістиці ( звідси й намагання за всяку ціну знищити нашу мову ) . Наприклад : в "русском язикє" чомусь ( чому ? ) нема такого слова , як "мошква" , проте , це слово є в українській мові й поліщуки й донині ним повсякденно користуються в побуті - має те ж значення , що й в "русском язикє" слово "гнус" - величезне скупчення кусючих дрібних болотніх комах . І таких прикладів багато .
Отже , допоки в ерефії будуть психічно хворі правителі , доти вона й буде нападати на сусідів , й особливо на Україну .
Станиславский не верил с самого начала
Але останнім часом риторика змінилася: Никада, никада мы не не нападьом на Украину! У нас учения! ***** не чекав такого від Заходу, фраер сдал назад...Швидше за все, після закінчення навчань в Білорусії, війська буде відведено від України...І мерзавчик, такий собі крутий *****;
"Пацан сказал, пацан сделал! Взял, и отвел!"
Звичайно, всілякі фрау Штазі та Макрони зарепетують: Слава! Слава! В балалайні чергове побєдобєсіє : "Шеф! Санкции снимают!"
Але НАТО так невинно нагадає про свій ультиматум (у відповідь на російський):
--- А де виведення військ з Грузії, України, Молдови??
На другий день, на шпальтах расєйських газет:
---"***** в бункере повесился!!"
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19396 16 часов назад
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🇺🇦🇺🇸🇷🇺Кремль вынужден резко смягчить свою риторику в целях снижения военного напряжения. Впервые российский МИД через заместителя директора Департамента информации и печати Алексея Зайцева внятно и публично заявил свою позицию: Россия считает неприемлемой даже мысль о том, чтобы начинать войну с Украиной. Тем не менее, от клишированных упреков в адрес США избавиться не удалось. По мнению российской стороны, конфликт между Россией и Украиной «давно был бы урегулирован», если бы не мистическое присутствие США. В повестку после продолжительного перерыва вернулся зампред Совбеза Дмитрий Медведев, что крайне актуально ввиду фактической системной роли Медведева «посыльного на Запад»: его общение со СМИ имело четкую направленность на разрядку напряжения. Медведев между делом отметил, что Россия не планирует размещать ракеты на Кубе или в Венесуэле, а также подчеркнул, что РФ и США удалось наладить сотрудничество по линии аппаратов Совбезов. Резкая смена риторики может быть обусловлена попыткой Путина добиться новой встречи с Байденом. Данной возможности не исключил Песков, отметив, что новые переговоры лидеров стран вполне возможны. Россия сдает назад после неудачного шантажа западных партнеров, результатом которого стал серьезный удар по социально-экономическому положению российской стороны.
Угроза вторжения в Украину: российские комплексы ПВО прибыли в Беларусь «для участия в совместном учении»
29 января
Смерть московітам та їх сраколизам в Україні!!!
по всем дорогам пляс енотов
тотальный транспортный коллапс
все трассы перекрыты в целях
енотобезопасности
Тотальный транспортный коллапс
Кацапы валят дружно в жопу
И счастье валится на нас
Все трассы перекрыты в целях
Енотов с тростью всех спасти
А русофобом стал и Зеля
Ермак же на Ростов в пути
Закончил наркет с кокаином
На водку перешел пока
А Байден с Джонсоном едины
Везут нам NLAW ПэТээРКа
У такому випадку - звичайно, капрал Єнот завжди готовий!
Жителі Івано-Франківської територіальної громади, які йдуть на службу у міський батальйон територіальної оборони, отримують премію 20 000 грн від міського голови.
За укладання першого контракту передбачена додаткова грошова винагорода 19 000 грн, яку новобранцям виплачують ЗСУ.
Усі військовослужбовці гарантовано отримуватимуть грошове забезпечення відповідно до штатного розпису:
- солдати , сержанти від 11 000 грн;
- офіцери запасу від 14 000 грн.
Військових забезпечуватимуть безоплатною кваліфікованою медичною допомогою у військово-медичних закладах охорони здоров'я. Вони служитимуть поряд із домівкою та захищатимуть свою малу Батьківщину та родину. В особливий період укомплектування частин здійснюватиметься військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом.
(але поки що не віримо)
Підступнішої нації ще треба пошукати, так що пильнуймо і будьмо готові.