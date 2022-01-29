Россия заявляет о возвращении части войск от украинской границы на места постоянной дислокации

Войска и авиация Западного военного округа России завершили плановую проверку боевой готовности и возвращаются на места базирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу военного округа.

При этом продолжаются мероприятия по боевой подготовке на полигонах.

"Впереди целый комплекс мер, в том числе двусторонние тактические учения по привлечению авиации и систем ПВО", - ответил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.

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Отмечается, что подразделения бригад связи, отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты прибывают в пункты постоянной дислокации.

"Авиация, задействованная в ходе проверки, тоже вернулась на аэродромы базирования", – утверждают в пресс-службе.

25 января Западный и Южный военные округа России объявили о начале проверки боеготовности с передислокацией подразделений на отдаленные полигоны.

Проверку начали на фоне кризисных отношений России с НАТО и опасений США и Европы по поводу новой российской агрессии против Украины.

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