Президент Хорватии Миланович назвал премьер-министра Пленковича "украинским агентом" и посоветовал Киеву разговаривать с боевиками ОРДЛО
Президент Хорватии Зоран Миланович снова отметился дерзким заявлением. Политик обвинил премьер-министра страны Андрея Пленковича в том, что тот действует как украинский агент, а также посоветовал Украине разговаривать с боевиками ОРДЛО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канала.
Миланович сказал, что он не является "врагом Украины или другом России". Добавил, что никогда не пил кофе с послом России.
Пленкович действует как украинский агент, а я президент Хорватии. Это огромная разница. И с россиянами я не дружен,
– заявил Миланович.
Политик также считает, что в Украине якобы прославляют людей, которые "во время Второй мировой войны убивали евреев и поляков".
Кроме того президент Хорватии посоветовал Киеву продолжать переговоры с сепаратистами.
"С ними надо разговаривать, а не вступать в конфронтацию с ядерным государством. Кто бы их ни поощрял, это шарлатаны, а их в Евросоюзе много", – утверждает Миланович.
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Это кто, ордло "ядерное государство"?
Называл бы вещи своими именами, что это запоребрик. Но видно не судьба, звиздеть - не мешки ворочать.
Ну а то что шарлатанов в ЕС много - так это на его примере видно.
"У нас есть вопросы: почему вы начинаете ссору с США?.. Почему вы сливаете и искажаете информацию, когда США - один из ваших единственных настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?", - сказал изданию чиновник США, обращаясь к украинской стороне.поведение Зеленского раздражает администрацию президента США.
"Согласно трем источникам в администрации и на Капитолийском холме, с которыми я разговаривала за последние пару месяцев, украинский президент то раздражает, то возмущает, то ведет себя совершенно контрпродуктивно"https://edition.cnn.com/2022/01/28/politics/us-ukraine-biden-zelensky/index.html
Как по мне, это последствия наркотической зависимости
видимо, там придурков тоже хватает
Тогда да, можно и "поговорить"
Хоча якщо аналізувати риторику його висловів то відчувається кремлівський вишкіл _ Бандера , "розстріл жидів", поляків і не цікавить що насправді їх розстріляли поляки поляків розстріляли москалі, а Бандерва взагалі у цей час сидів у концтаборі москальська пропаганда вимила мізки...