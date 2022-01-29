Президент Хорватии Миланович назвал премьер-министра Пленковича "украинским агентом" и посоветовал Киеву разговаривать с боевиками ОРДЛО

Президент Хорватии Зоран Миланович снова отметился дерзким заявлением. Политик обвинил премьер-министра страны Андрея Пленковича в том, что тот действует как украинский агент, а также посоветовал Украине разговаривать с боевиками ОРДЛО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канала.

Миланович сказал, что он не является "врагом Украины или другом России". Добавил, что никогда не пил кофе с послом России.

Пленкович действует как украинский агент, а я президент Хорватии. Это огромная разница. И с россиянами я не дружен,

– заявил Миланович.

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Политик также считает, что в Украине якобы прославляют людей, которые "во время Второй мировой войны убивали евреев и поляков".

Кроме того президент Хорватии посоветовал Киеву продолжать переговоры с сепаратистами.

"С ними надо разговаривать, а не вступать в конфронтацию с ядерным государством. Кто бы их ни поощрял, это шарлатаны, а их в Евросоюзе много", – утверждает Миланович.

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