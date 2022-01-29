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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Путин поручил обеспечить соцвыплатами жителей ОРДЛО с российскими паспортами

Путин поручил обеспечить соцвыплатами жителей ОРДЛО с российскими паспортами

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил обеспечить социальными выплатами жителей оккупированных Россией территорий Донбасса, получивших российский паспорт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении на сайте Кремля.

В частности, сообщается, что Путин поручил российскому правительству рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, проживающим на оккупированном Донбассе, возможности подачи заявлений на получение социальных выплат и льгот без регистрации на территории России.

Также сообщается, что такие заявления будут подаваться через Единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.

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Топ комментарии
+41
Най ху...ло забирає цих ордло і дає спокій Україні...
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29.01.2022 13:07 Ответить
+28
зато какие расеянские пенсы счастливые - распахнули свои кашельки пошире
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29.01.2022 13:10 Ответить
+26
вже майже мільйон паспортів отримали.
зараз побачать виплати, навіть як що мізерні
все одно багато хто побіжить за паспортами.
і нахера нам півтора мільйона продажних людей?
кого ми збираємось повертати?
ті що за Україну, вже давно втікли.
і не треба казати про пенсіонерів.
сидять на двох пенсіях ще й сепарів підгодовують.
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29.01.2022 13:17 Ответить
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29.01.2022 19:59 Ответить
Так может хватит платить ордлу пенсии? Лучше нашим пенсам добавить, а то всё грозятся. что новые пенсы пенсий не получат, бо пенсионный фонд пустой. Ордло уже восемь лет как никаких налогов Украине не платит. Сколько можно с ними церемониться? А мы им со своих налогов пенсии платим, и умершим пенсам тоже.
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29.01.2022 22:01 Ответить
Україна має негайно припинити виплачувати будь-які гроші тім,хто отримав "аусвайс" расєї ! Н-авіть в Україну непускати !
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29.01.2022 22:47 Ответить
все раССеянские АУСВАЙСЫ выданные в оккупированном Крыму и областях Донецка и Луганска - являются не более чем бумагой и не являются документами от слова вообще.
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30.01.2022 15:12 Ответить
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