Путин поручил обеспечить соцвыплатами жителей ОРДЛО с российскими паспортами
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил обеспечить социальными выплатами жителей оккупированных Россией территорий Донбасса, получивших российский паспорт.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении на сайте Кремля.
В частности, сообщается, что Путин поручил российскому правительству рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, проживающим на оккупированном Донбассе, возможности подачи заявлений на получение социальных выплат и льгот без регистрации на территории России.
Также сообщается, что такие заявления будут подаваться через Единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.
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Прощай немытая раССея
показать весь комментарий29.01.2022 19:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Тунгусский метеорит
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Aleksandr
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Линкин Парк
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зараз побачать виплати, навіть як що мізерні
все одно багато хто побіжить за паспортами.
і нахера нам півтора мільйона продажних людей?
кого ми збираємось повертати?
ті що за Україну, вже давно втікли.
і не треба казати про пенсіонерів.
сидять на двох пенсіях ще й сепарів підгодовують.