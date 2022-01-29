Путин поручил обеспечить соцвыплатами жителей ОРДЛО с российскими паспортами

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил обеспечить социальными выплатами жителей оккупированных Россией территорий Донбасса, получивших российский паспорт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении на сайте Кремля.

В частности, сообщается, что Путин поручил российскому правительству рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, проживающим на оккупированном Донбассе, возможности подачи заявлений на получение социальных выплат и льгот без регистрации на территории России.

Также сообщается, что такие заявления будут подаваться через Единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.

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