Зеленский учредил ежегодную денежную премию для лучших курсантов ко Дню памяти Героев Крут
Лучшие курсанты военных учебных заведений Украины будут в День памяти Героев Крут ежегодно, начиная с текущего года, получать денежные премии от президента Украины
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время встречи с курсантами и лицеистами в военном лицее имени Ивана Богуна в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Сегодня некоторые из вас станут первыми, кто получит эту премию. Я уверен, что вы точно готовы в будущем защищать Украину и точно не ради денег. Но вы должны знать: ваше государство вас ценит", - заявил Зеленский.
Президент вручил первым курсантам и лицеистам сертификаты на денежную премию и подарки за успехи в обучении.
Зеленский отметил, что размер премии установили такой, чтобы ее хватило, в частности, на подарки родным, близким, командирам и боевым собратьям.
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це так, для недалеких.
вгадайте, хто купив годинник?????
глагол оценить = назначить цену
Це короткий підсумок статтей ключових іноземних ЗМІ після прес-конференції Зеленського © сеть
Щоби продати ... )
ермак запросто перешлет пару штик на север ради мира на земле.
и тогда нам никто нихрена на даст оружия
cnn пишет о разногласиях руководства США и Украины в видении угроз с москвы
и не только
Два дебила - это...
Від ідіотизму Зеленського, нас частково рятує лише не менший ідіотизм Прутіна.
Це ж треба було, щоб ці два ідійоти перетнулися в часі і просторі.
Нагел Херр
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Єдине, що тішить за підсумками трьох років брехні, корупції і зрад, а особливо після вчорашньої ганебної прес-конференції - Зеленського вже ніхто всерйоз не сприймає ні всередині країни, ні назовні.
Хлоп несе маячню, поки інші працюють.
Доброго тут мало, але поганого теж небагато.
США заявили про перекидання військ в Східну Європу!
В.Омелян
Бо не можна співати і ригати одночасно🤣
За все свои уворованные деньги!!!
А потом в тюрьму. Прижизненно!
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