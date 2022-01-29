Зеленский учредил ежегодную денежную премию для лучших курсантов ко Дню памяти Героев Крут

Лучшие курсанты военных учебных заведений Украины будут в День памяти Героев Крут ежегодно, начиная с текущего года, получать денежные премии от президента Украины

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время встречи с курсантами и лицеистами в военном лицее имени Ивана Богуна в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сегодня некоторые из вас станут первыми, кто получит эту премию. Я уверен, что вы точно готовы в будущем защищать Украину и точно не ради денег. Но вы должны знать: ваше государство вас ценит", - заявил Зеленский.

Читайте также: Украинский курсант Лейси стал лучшим иностранным кадетом в Академии Сухопутных войск Великобритании. ФОТОрепортаж

Президент вручил первым курсантам и лицеистам сертификаты на денежную премию и подарки за успехи в обучении.

Зеленский отметил, что размер премии установили такой, чтобы ее хватило, в частности, на подарки родным, близким, командирам и боевым собратьям.