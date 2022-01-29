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Зеленский учредил ежегодную денежную премию для лучших курсантов ко Дню памяти Героев Крут

Зеленский учредил ежегодную денежную премию для лучших курсантов ко Дню памяти Героев Крут

Лучшие курсанты военных учебных заведений Украины будут в День памяти Героев Крут ежегодно, начиная с текущего года, получать денежные премии от президента Украины

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время встречи с курсантами и лицеистами в военном лицее имени Ивана Богуна в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сегодня некоторые из вас станут первыми, кто получит эту премию. Я уверен, что вы точно готовы в будущем защищать Украину и точно не ради денег. Но вы должны знать: ваше государство вас ценит", - заявил Зеленский.

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Президент вручил первым курсантам и лицеистам сертификаты на денежную премию и подарки за успехи в обучении.

Зеленский учредил ежегодную денежную премию для лучших курсантов ко Дню памяти Героев Крут 01

Зеленский отметил, что размер премии установили такой, чтобы ее хватило, в частности, на подарки родным, близким, командирам и боевым собратьям.

выплаты (658) Зеленский Владимир (20826) премия (481) курсанты (165)


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Топ комментарии
+12
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29.01.2022 14:36 Ответить
+11
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29.01.2022 14:30 Ответить
+9
За рахунак 95га кварталу?
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29.01.2022 14:18 Ответить
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За рахунак 95га кварталу?
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29.01.2022 14:18 Ответить
да, только бюджет квартала вырос до бюджета Украины
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29.01.2022 14:24 Ответить
хто б сумнівався
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29.01.2022 15:06 Ответить
ось вам!
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29.01.2022 18:34 Ответить
а нагороджувати треба від імені держави.....
це так, для недалеких.
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29.01.2022 14:18 Ответить
Зєля ліхорадочно хоче зібрати собі особисту гвардію?
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29.01.2022 14:19 Ответить
Президентом станеш тоді Зевіслюк , коли украінці це визнають , а прки що , ти резидент 😠
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29.01.2022 14:20 Ответить
На подарунки командирам ..... ахахахаха. Жити стало веселіше.
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29.01.2022 14:20 Ответить
у моєї доньки, годиннмк від президента, придбаний за мої податки.
вгадайте, хто купив годинник?????
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29.01.2022 14:21 Ответить
Маски на дітей одягнули,щоб у рило не харкнули
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29.01.2022 14:25 Ответить
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29.01.2022 14:28 Ответить
нада просто пиристать нюхать и гундосить
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29.01.2022 18:33 Ответить
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29.01.2022 14:30 Ответить
Ого , будку від'їв 😆
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29.01.2022 14:36 Ответить
В родині Скумбрієвичів всі такі?
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29.01.2022 15:07 Ответить
чем дальше, тем больше становиться похож на скумбрию, по исвестной стоимости
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29.01.2022 14:37 Ответить
Далі буде схожість на ковбасу по 2-20.
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29.01.2022 15:36 Ответить
Я уверен, что вы точно готовы в будущем защищать Украину и точно не ради денег. Но вы должны знать: ваше государство вас ценит

глагол оценить = назначить цену
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29.01.2022 14:31 Ответить
«Навіщо тоді ви просите у нас зброю?»
Це короткий підсумок статтей ключових іноземних ЗМІ після прес-конференції Зеленського © сеть
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29.01.2022 14:32 Ответить
Навіщо Зевіслюк просить зброю ?

Щоби продати ... )
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29.01.2022 14:35 Ответить
может быть, надо американцам оставить аудиторов ндля контроля за этими хреновинами модными.
ермак запросто перешлет пару штик на север ради мира на земле.
и тогда нам никто нихрена на даст оружия
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29.01.2022 14:40 Ответить
https://edition.cnn.com/2022/01/28/politics/us-ukraine-biden-zelensky/index.html https://edition.cnn.com/2022/01/28/politics/us-ukraine-biden-zelensky/index.html


cnn пишет о разногласиях руководства США и Украины в видении угроз с москвы

и не только
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29.01.2022 14:58 Ответить

Два дебила - это...

Від ідіотизму Зеленського, нас частково рятує лише не менший ідіотизм Прутіна.
Це ж треба було, щоб ці два ідійоти перетнулися в часі і просторі.
Нагел Херр

_____________________
Єдине, що тішить за підсумками трьох років брехні, корупції і зрад, а особливо після вчорашньої ганебної прес-конференції - Зеленського вже ніхто всерйоз не сприймає ні всередині країни, ні назовні.
Хлоп несе маячню, поки інші працюють.
Доброго тут мало, але поганого теж небагато.
США заявили про перекидання військ в Східну Європу!
В.Омелян
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29.01.2022 14:34 Ответить
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29.01.2022 14:36 Ответить
майбутній Херцог Криворізький "Скумбрієвич"
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29.01.2022 15:09 Ответить
Коли Зельонський дає інтерв'ю , навіть солв'і замовкають ,
Бо не можна співати і ригати одночасно🤣
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29.01.2022 14:38 Ответить
https://delo.ua/politics/putin-resil-predostavit-socvyplaty-zitelyam-okkupirovannogo-donbassa-392092/ Путин решил предоставить соцвыплаты жителям оккупированного Донбасса https://www.ukr.net/source/delo-124.html перед тем как провести военную операцию "шахтёров" с ВСУ в Мариупольском направлении
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29.01.2022 14:41 Ответить
То і в США та Європі "храждане РФ" також соцвиплати отримують чи через європейський суд будуть вимагати
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29.01.2022 15:11 Ответить
Потрібна справа! Трагічно-героїчні сторінки історії нашої країни слід пам'ятати, щоб не забути хто наш ворог.
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29.01.2022 14:42 Ответить
Этот дегенерат сейчас ждёт приглашение на открытие Олимпиады...надеюсь,"забудут" за него и тут,как и поздравить с др -больше нет сил терпеть это позорище
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29.01.2022 14:52 Ответить
Бубочка должен за свои деньги купить необходимое для украинской армии!!!
За все свои уворованные деньги!!!
А потом в тюрьму. Прижизненно!
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29.01.2022 15:10 Ответить
А чого не з народом на Аскольдовій могилі? Паркетний Президент
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29.01.2022 15:12 Ответить
когда он работать будет?
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29.01.2022 15:15 Ответить
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29.01.2022 15:15 Ответить
Государство ценит....ха ха ха!Особенно государство оценило Бурбу и его команду

.
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29.01.2022 15:16 Ответить
Признач краще щорічну, підвищену допомогу хлопцям з війни...
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29.01.2022 15:40 Ответить
зрада-зрада.
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31.01.2022 00:53 Ответить
 
 