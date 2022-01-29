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Южная Корея подготовит план действий для своих граждан в Украине в случае усложнения ситуации

Южная Корея подготовит план действий для своих граждан в Украине в случае усложнения ситуации

Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило в субботу, 29 января, что направит в посольство в Украине трех представителей ведомства для подготовки плана действий для граждан страны на случай усложнения геополитической ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает агентство "Ренхап".

По данным агентства, решение было принято после того, как глава МИД Южной Кореи Чун Хий Эн провел виртуальные консультации с главами южнокорейских дипломатических миссий в России, Украине и других странах.

По данным МИД Южной Кореи, сейчас на территории Украины находятся около 440 граждан страны, значительное количество из них в Киеве.

Читайте также: Республика Корея определила Украину как приоритетную в оказании технической помощи, - посол

посольство (1084) эвакуация (2101) Южная Корея (340)


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від Кореї чекаємо бодай на добре слово...
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29.01.2022 14:23 Ответить
Зеленский первый раз сказал правду...
После слитых вагнеровцев, сдачи Цемаха, грабежа Украины, развала экономики, реванша пророссийских сил и множества прочих заслуг перед "родиной" спасение Зеленский с Коломойским видят только в России.
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29.01.2022 14:53 Ответить
корея консультируется, откуда эвакуировать сначала. из москвы или из киева
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29.01.2022 14:28 Ответить
А сєвєрная?
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29.01.2022 14:29 Ответить
северной не хватило довольствия для посла в Украине
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29.01.2022 14:45 Ответить
А щурі ? )
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29.01.2022 15:10 Ответить
щурів можна, собак - ні!
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29.01.2022 15:56 Ответить
Гундосая УМыШЛЕННО замалчивает ситуацию с реальным состоянием дел, одновременно стебясь с Байдена и Европейских друзей Украины

https://www.youtube.com/watch?v=6rdLuFNqFBA
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29.01.2022 16:37 Ответить
Я бы посоветовал корейцам и ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ эвакуировать свои посольства пока не поздно из Парашки!! Пока не поздно!!
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29.01.2022 16:56 Ответить
 
 