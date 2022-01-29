Южная Корея подготовит план действий для своих граждан в Украине в случае усложнения ситуации

Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило в субботу, 29 января, что направит в посольство в Украине трех представителей ведомства для подготовки плана действий для граждан страны на случай усложнения геополитической ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает агентство "Ренхап".

По данным агентства, решение было принято после того, как глава МИД Южной Кореи Чун Хий Эн провел виртуальные консультации с главами южнокорейских дипломатических миссий в России, Украине и других странах.

По данным МИД Южной Кореи, сейчас на территории Украины находятся около 440 граждан страны, значительное количество из них в Киеве.

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