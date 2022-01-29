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Новости Коронавирус и карантин
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Уже 36 случаев коронавируса зафиксировано среди спортсменов и персонала Олимпиады в Китае

Уже 36 случаев коронавируса зафиксировано среди спортсменов и персонала Олимпиады в Китае

В течение 28 января среди лиц, вовлеченных в Олимпийские игры, было выявлено 36 новых инфицированных COVID-19, сообщил оргкомитет Зимних игр в Пекине в 2022 году.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Укринформ со ссылкой на агентство Reuters.

Среди инфицированных 19 спортсменов или членов делегаций: их тесты, сделанные по прибытии в страну 28 января, обнаружили коронавирус.

Также коронавирусную болезнь обнаружили у семи человек, которые уже прилетели и находились на специальной территории, которая отделяет участников Олимпиады от других людей.

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Китай (3037) Олимпиада (1136) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Мир окончательно вывихнулся. Вместо того, чтоб влепить кЕтайцам по "самые помидоры" за тот многолетний трындец, который они устроили по всему миру, им оставляют право проведения ОИ, еще и едут туда...
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29.01.2022 15:32 Ответить
+1
Є версія, що короновірус -з Вєктора. А китайцям його пєтровбаширов завезли, коли на Вєкторі стався вибух та витік з біолабораторії. Як в 1979 десь на Уралі з сибіркою було...
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29.01.2022 15:42 Ответить
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Мир окончательно вывихнулся. Вместо того, чтоб влепить кЕтайцам по "самые помидоры" за тот многолетний трындец, который они устроили по всему миру, им оставляют право проведения ОИ, еще и едут туда...
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29.01.2022 15:32 Ответить
Є версія, що короновірус -з Вєктора. А китайцям його пєтровбаширов завезли, коли на Вєкторі стався вибух та витік з біолабораторії. Як в 1979 десь на Уралі з сибіркою було...
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29.01.2022 15:42 Ответить
Німці були б проти
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29.01.2022 15:58 Ответить
Допереклав те,що не зробив антивакцинатор ЕРАЗМ.

На момент перегляду даних два повідомлення про смерть у людей молодше 30 років із потенційним міокардитом все ще залишалися під питанням і не були включені до підрахунку випадків.

Серед симптомів, про які повідомлялося, були: біль у грудях, тиск або дискомфорт (89%), задишка (30%), відхилення результатів ЕКГ (72%) та аномальні результати МРТ серця (72%).

Автори дослідження відзначили, що міокардит після вакцинації лікується швидше, ніж у типових вірусних випадках; однак, враховуючи, що вакцинація більше не вважається надійним способом уникнення зараження COVID, не зрозуміло, чи має це якесь конкретне відношення до аналізу шкоди і вигод вакцинації від COVID, особливо з огляду на низький ризик ускладнень після зараження коронавірусом для вікової група з найбільшим ризиком серцево-судинних ускладнень після вакцинаці
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29.01.2022 18:31 Ответить
По мере сил своих старайтесь - беречь здоровье от врачей.(с)
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30.01.2022 01:00 Ответить
 
 