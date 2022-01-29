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Уже 36 случаев коронавируса зафиксировано среди спортсменов и персонала Олимпиады в Китае
В течение 28 января среди лиц, вовлеченных в Олимпийские игры, было выявлено 36 новых инфицированных COVID-19, сообщил оргкомитет Зимних игр в Пекине в 2022 году.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Укринформ со ссылкой на агентство Reuters.
Среди инфицированных 19 спортсменов или членов делегаций: их тесты, сделанные по прибытии в страну 28 января, обнаружили коронавирус.
Также коронавирусную болезнь обнаружили у семи человек, которые уже прилетели и находились на специальной территории, которая отделяет участников Олимпиады от других людей.
Топ комментарии
+9 HartmannEri
показать весь комментарий29.01.2022 15:32 Ответить Ссылка
+1 Amen Amen #462705
показать весь комментарий29.01.2022 15:42 Ответить Ссылка
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На момент перегляду даних два повідомлення про смерть у людей молодше 30 років із потенційним міокардитом все ще залишалися під питанням і не були включені до підрахунку випадків.
Серед симптомів, про які повідомлялося, були: біль у грудях, тиск або дискомфорт (89%), задишка (30%), відхилення результатів ЕКГ (72%) та аномальні результати МРТ серця (72%).
Автори дослідження відзначили, що міокардит після вакцинації лікується швидше, ніж у типових вірусних випадках; однак, враховуючи, що вакцинація більше не вважається надійним способом уникнення зараження COVID, не зрозуміло, чи має це якесь конкретне відношення до аналізу шкоди і вигод вакцинації від COVID, особливо з огляду на низький ризик ускладнень після зараження коронавірусом для вікової група з найбільшим ризиком серцево-судинних ускладнень після вакцинаці