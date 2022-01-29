Уже 36 случаев коронавируса зафиксировано среди спортсменов и персонала Олимпиады в Китае

В течение 28 января среди лиц, вовлеченных в Олимпийские игры, было выявлено 36 новых инфицированных COVID-19, сообщил оргкомитет Зимних игр в Пекине в 2022 году.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Укринформ со ссылкой на агентство Reuters.

Среди инфицированных 19 спортсменов или членов делегаций: их тесты, сделанные по прибытии в страну 28 января, обнаружили коронавирус.

Также коронавирусную болезнь обнаружили у семи человек, которые уже прилетели и находились на специальной территории, которая отделяет участников Олимпиады от других людей.

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